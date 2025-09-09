Reacţia Casei Albe la atacurile israeliene din Doha: Nu promovează interesele Israelului, nici ale SUA / Qatarul, informat de SUA despre atacul iminent / Trump a promis Qatarului că astfel de lucruri „nu se vor mai întâmpla” pe teritoriul acestei ţări
News.ro, 9 septembrie 2025 21:50
Atacul Israelului asupra Doha „nu promovează obiectivele israeliene sau americane”, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, deşi preşedintele Donald Trump crede că eliminarea Hamas „este un obiectiv demn” de urmărit, relatează BBC.
• • •
UPDATE - Preliminarii CM-2026: România înfruntă Cipru. Scorul este acum 2-1 pentru tricolori # News.ro
Naţionala României înfruntă selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026.
Ionuţ Moşteanu, despre creşterea vârstei de pensionare pentru militari: Cei care au intrat în Armată trebuie să fie respectaţi, iar cei care intră acum trebuie să aibă o cale clară despre planul de carieră # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, susţine că nu a existat o discuţie în coaliţie privind creşterea vârstei de pensionare a militarilor, el afirmând că trecerea în rezervă în Armată se face acum la 50 de ani şi opt luni, ceea ce este ”foarte puţin”. Totuşi, ministrul Moşteanu declară că există un contract social cu aceşti oameni şi că soluţia ar trebui găsită prin negocieri cu militarii.
Papa Leon spune că atacurile israeliene asupra Qatarului creează o situaţie „foarte gravă” # News.ro
Papa Leon al XVI-lea, care de obicei se abţine să vorbească spontan, şi-a exprimat marţi deosebit de puternic îngrijorarea cu privire la consecinţele atacului Israelului din Qatar, relatează Reuters.
Dr. Lorelei Nassar: Mai puţin de 30% dintre români şi-au dus copiii la un control stomatologic, lucru care este cu totul şi cu totul alarmant/ Tot mai mulţi copii şi adolescenţi vin pentru alinierea dinţilor # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial şi implantolog, afirmă că sub o treime dintre români şi-au dus copiii la un control stomatologic, lucru ”cu totul şi cu totul alarmant”. Totuşi, ea remarcă o preocupare crescândă pentru estetica dentară, în condiţiile în care tot mai mulţi copii şi adolescenţi se prezintă la stomatolog pentru alinierea dinţilor.
UPDATE - Preliminarii CM-2026: Start excelent pentru România în confruntarea cu Cipru. Scorul a devenit 2-0 pentru tricolori după nici 20 de minute de joc # News.ro
Naţionala României înfruntă selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026.
UPDATE - Tricolorii în preliminariile CM-2026: Start excelent pentru România în confruntarea cu Cipru. Drăguş a înscris în minutul 2 # News.ro
Naţionala României înfruntă selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Meciul a început la ora 21.45.
Dr. Lorelei Nassar: Pacheţelul pentru copii trebuie să nu conţină alimente lipicioase/ Un măr sau un morcov ajută la acţiunea de autocurăţire a dinţilor # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial şi implantolog, susţine că pachetul pentru copii la şcoală trebuie să nu conţină alimente lipicioase şi afirmă că nu ar trebui să existe preocupare pentru igiena elevilor între gustarea de la şcoală şi masa de prânz dacă din pachet nu lipseşte un măr sau un morcov, care ajută la acţiunea de autocurăţire a dinţilor.
Dr. Lorelei Nassar: Periajul dentar la copii trebuie să fie la fel de sistematic ca şi la adulţi/ Vom începe de la gingie către dinte, prin mişcări uşoare, folosind o periuţă extra soft sau soft, iar aceste mişcări se numără # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial şi implantolog, afirmă că periajul dentar la copii trebuie să fie la fel de sistematic ca şi la adulţi. ”Vom începe întotdeauna de la roz către alb, de la gingie către dinte, prin mişcări uşoare, folosind o periuţă cu perii moi, extra soft sau soft, şi aceste mişcări pur şi simplu se numără”, explică medicul.
UPDATE - Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron. Intrat în politică la 16 ani, el l-a susţinut cândva pe Nicolas Sarkozy # News.ro
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial de centru-dreapta Renaissance, deşi anterior a fost un conservator, a fost numit marţi seara de preşedintele Emmanuel Macron în funcţia de prim-ministru, în locul lui Francois Bayrou, care a demisionat în urma unui vot de cenzură.
Apple a prezentat marţi, în cadrul evenimentului său anual de lansări, două noi modele de iPhone: iPhone Air, un telefon mai subţire, echipat cu ”o baterie cu densitate mare” şi un procesor complet nou, şi iPhone 17, cea mai recentă versiune a smartphone-ului său de top, transmite Reuters.
Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron # News.ro
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial Renaissance, a fost numit marţi seara de preşedintele Emmanuel Macron în funcţia de prim-ministru, în locul lui Francois Bayrou, care a demisionat în urma unui vot de cenzură.
Restricţii de trafic pe DN 1, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou ”Otopeni” de pe Magistrala 6 # News.ro
Traficul rutier este restricţionat, începând de marţi seară, pe DN 1, la Otopeni, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou de pe Magistrala 6. Circulaţia se va desfăşura pe două benzi pe fiecare sens, cu repoziţionarea parapetului median.
Echipa naţională a Armeniei a învins marţi, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Irlandei, în grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. În grupa D, Azerbaidjan şi Ucraina au terminat la egalitate, 1-1.
Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, învinsă în deplasare de campioana Ungariei, Szolnoki Olajbanyasz # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a fost învinsă marţi, în deplasare, de campioana Ungariei, Szolnoki Olajbanyasz, scor 75-65 (41-32), în al treilea amical din intersezon.
Clubul turc Fenerbahce Istanbul a anunţat marţi că antrenorul care îi va succeda lui Jose Mourinho la cârma „canarilor galbeni” este Domenico Tedesco.
Vladimir Putin le-a spus lui Donald Trump şi trimisului special al SUA în Ucraina, Steve Witkoff, că intenţionează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei în câteva luni, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu publicat marţi, relatează POLITICO.
Cseke Attila anunţă că se alocă peste 487 de milioane de lei pentru consolidarea seismică a unor blocuri de locuinţe, şcoli, săli de sport şi alte clădiri publice # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că se alocă peste 487 de milioane de lei pentru consolidarea seismică a unor blocuri de locuinţe, şcoli, săli de sport şi alte clădiri publice. Din această sumă, circa 55 de milioane de lei vor fi folosiţi la consolidarea şi reabilitarea termică a Sălii de atletism ”Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv Naţional ”Lia Manoliu” Bucureşti.
Constanţa: Un bărbat şi o femeie, înjunghiaţi de doi bărbaţi, care au fugit ulterior/ Ei au fost prinşi într-o lizieră şi se află în custodia poliţiştilor # News.ro
Un bărbat şi o femeie au fost înjunghiaţi, marţi seara, într-o comună din judeţul Constanţa, de doi bărbaţi care apoi au fugit. Ei au fost prinşi într-o lizieră din apropierea localităţii şi se află în custodia poliţiştilor. Victimele au fost transportate la spital.
Fotbal: Pentru al doilea an consecutiv, se aşteaptă ca Real Madrid să nu participe la ceremonia decernării Balonului de Aur # News.ro
Conform cotidianului spaniol Marca, organizatorii ceremoniei de decernare a Balonului de Aur 2025 se aşteaptă ca Real Madrid să boicoteze pentru a a doua oară evenimentul.
„Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări”, avertizează noul preşedinte polonez Karol Nawrocki aflat în vizită în Finlanda # News.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, relatează AFP.
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Nivelul de alertă ridicat, în Nepal, la 6/9 - ”Evitaţi călătoriile neesenţiale” # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Nepal, unde nivelul de alertă a fost ridicat la 6/9 - ”Evitaţi călătoriile neesenţiale”, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate din această ţară.
Meciul din Grupa I a Cupei Davis dintre Canada şi Israel se va disputa fără spectatori, în acest weekend, la Halifax, Nova Scotia, din cauza preocupărilor tot mai mari legate de securitate, a anunţat marţi Tennis Canada, potrivit Reuters.
Consiliul Judeţean Maramureş a aprobat contractarea a două împrumuturi din Trezoreria Statului, în valoare cumulată de 35 de milioane de lei # News.ro
Consiliul Judeţean Maramureş a aprobat contractarea a două împrumuturi din Trezoreria Statului, în valoare cumulată de 35 de milioane de lei, bani care vor fi folosiţi pentru reabilitarea Palatului Administrativ şi pentru proiectul ”Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”.
Moşteanu, despre cele 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: România primeşte a două cea mai mare suma din UE. Banii vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei ci şi către infrastructura civil-militară # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi, despre cele 16,7 miliarde de euro primiţi de România prin programul european SAFE, că sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei ci şi către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi şi căi ferate. Ministrul a mai spus că României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea Europeană iar până la final de noiembrie vor definitiva, împreună cu Comisia Europeană, lista de proiecte concrete, arătând că România trebuie să profite de această oportunitate uriaşă pentru a-şi întări apărarea şi pentru a-şi moderniza infrastructura.
Graţie cooperării cu România şi Moldova, Polonia arestează un spion belarus şi va expulza un diplomat. Graniţa ţării cu Belarusul se închide din cauza exerciţiilor militare conduse de Rusia, anunţă premierul Tusk # News.ro
Polonia a arestat un spion belarus şi va expulza un diplomat care „a susţinut acţiunea agresivă a statului belarus împotriva Poloniei”, a anunţat marţi pe X premierul Donald Tusk, fără a oferi alte detalii. Cazul a fost descoperit graţie cooperării cu mai multe ţări, între care România şi Moldova. De asemenea, Polonia îşi va închide graniţa cu Belarus din cauza exerciţiilor militare conduse de Rusia în această ţară, relatează Reuters.
Ministerul Educaţiei: Cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică/ Activitatea, afectată total în cinci şcoli din judeţul Dolj # News.ro
Cursurile şcolare s-au desfăşurat normal, marţi, în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, anunţă Ministerul Educaţiei, care monitorizează situaţia în contextul protestelor anunţate de dascăli. În celelalte şcoli, unde se desfăşoară diverse forme de boicot, activitatea este afectată parţial, respectiv total în cinci şcoli, toate din judeţul Dolj.
Belarus, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei, a denunţat marţi decizia Republicii Cehe de a expulza unul dintre diplomaţii săi, calificând-o drept nefondată şi neprietenoasă. Decizia autorităţilor de la Praga a fost luată în urma descoperirii unei reţele de spionaj, un caz cu ramificaţii şi în România, relatează Reuters.
Serie A va introduce camere video pentru arbitri în meciul dintre Juventus Torino şi Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu # News.ro
Liga italiană a anunţat marţi că arbitrul derby-ului Juventus Torino – Inter Milano va fi echipat, în premieră, cu o cameră video.
Premierul Francois Bayrou şi-a prezentat oficial demisia. Preşedintele Emmanuel Macron este în căutarea unui înlocuitor, pentru a cincea oară în doi ani. De miercuri, o nouă problemă: protestele „Blocaţi totul” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron caută al cincilea prim-ministru în mai puţin de doi ani, după ce partidele de opoziţie s-au unit luni pentru a-l demite pe prim-ministrul de centru-dreapta Francois Bayrou din cauza planurilor sale nepopulare de reducere a bugetului, relatează Reuters.
ANALIZĂ XTB: Parisul se confruntă cu o nouă criză politică. Instabilitatea ameninţă economia şi pieţele. Pe traseul actual, cu un deficit de 5,8% anul trecut, Franţa ar fi pe cale să ajungă la o povară a datoriei care ar gâtui economia reală # News.ro
Franţa se află, din nou, în criză guvernamentală, iar căderea Executivului francez, al patrulea în doi ani, aduce o nouă perioadă de amânare în privinţa bugetului, fără vreun orizont clar de depăşire a indeciziei, arată o analiză semnată de casa de brokeraj XTB România. Potrivit analizei, pe traseul actual, cu un deficit de 5,8% anul trecut, cel mai mare din Zona Euro, Franţa ar fi pe cale să ajungă la o povară a datoriei care ar gâtui economia reală.
Angajaţii de la Curtea Regală de Justiţie au acoperit muralul lui Banksy în care un judecător bate un protestatar cu ciocanul # News.ro
O pictură realizată de Banksy, înfăţişând un judecător care loveşte cu ciocanul un protestatar neajutorat, a apărut pe zidurile Curţii Regale de Justiţie din Londra, înainte de a fi acoperită rapid de paznici, scrie The Guardian.
România primeşte a doua cea mai mare alocare financiară, după Polonia, de aproape 17 miliarde de euro, în cadrul programului SAFE, pentru a-şi consolida capacitatea de apărare/ Una dintre componente este cea de infrastructură, fiind vizate A7 şi A8 # News.ro
Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), aceasta fiind a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic. Potrivit Guvernului, participarea României la programul SAFE are trei implicaţii majore: componenta de apărare, cea bugetară şi cea de infrastructură. În cazul celei din urmă, este propusă spre finanţare o infrastructură mixtă civilă şi militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 şi A8, Paşcani- Suceava-Siret, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni.
Cupa Mondială din 2026: Căldura extremă reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru competiţie, potrivit unui raport # News.ro
Cupa Mondială din 2026 ar putea fi ultima din America de Nord fără o adaptare urgentă la schimbările climatice, potrivit unui nou studiu care evidenţiază ameninţările meteorologice extreme, relatează Reuters.
Ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, întâlnire cu reprezentanţii Băncii Mondiale / Discuţii privind deblocarea Proiectului ”Cartierul pentru Justiţie” # News.ro
Ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, s-a întâlnit marţi cu reprezentanţii Băncii Mondiale, în cadrul întâlnirii fiind purtate discuţii despre necesitatea continuării unor demersuri şi proiecte care vizează eficientizarea şi modernizarea întregului sistem de justiţie din România. Au fost purtate discuţii, de asemenea, privind deblocarea Proiectului „Cartierul pentru Justiţie”.
„Nimic nu e întâmplător” de David Schwartz, premieră în noua stagiune a Naţionalului bucureştean # News.ro
Prima premieră a stagiunii Naţionalului bucureştean este spectacolul „Nimic nu e întâmplător” de David Schwartz (regia şi scenariul), scenografia Andrei Dinu, muzica Nikita Dembinski, care se va juca în zilele de 19, 20 şi 21 septembrie la Sala Atelier.
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter! Să explice de ce a depăsit, în doar o lună, deficitul propus tot de el. L-o fi durut la bască, pentru că urma să dea vina pe Ciolacu? # News.ro
Fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu (PSD) s-a lansat într-un atac la adresa lui Marcel Boloş, arătând că ştia că e mincinos dar nu se aştepta să fie şi lipsit de caracter şi i-a cerut să explice de ce a depăsit, în doar o lună, deficitul propus tot de el. ”L-o fi durut la bască, pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?”, se întreabă Câciu. Reacţia după a social-democratului vine după ce fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a declarat că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap” şi că acesta i-a spus că ”îl doare în organul genital de deficit”.
Buzău: Criză majoră a apei pe Valea Slănicului/ Compania de Apă vrea captare din Lacul Meledic, dar autorităţile şi Geoparcul UNESCO se opun # News.ro
Valea Slănicului din judeţul Buzău se confruntă cu una dintre cele mai severe crize de apă din ultimele decenii după ce nivelul Barajului Cireşu a scăzut sub 10% din capacitate. Compania de Apă Buzău a propus captarea provizorie a apei brute din Lacul Meledic, însă primarii din zonă şi reprezentanţii Geoparcului UNESCO ”Ţinutul Buzăului” se opun.
Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat marţi transferul mijlocaşului ofensiv Moutir Chajia, jucător cu dublă cetăţenie, belgiană şi marocană.
Revolut, aplicaţie financiară cu peste 60 de milioane de clienţi la nivel global, anunţă că a primit aprobarea de principiu pentru obţinerea licenţei sale pentru Servicii de Plăţi Digitale şi Retail (Categoria a II-a) de la Banca Centrală a EAU (CBUAE).
UPDATE - Mai multe explozii s-au auzit în Doha, capitala Qatarului, unde Israelul a ţintit conducerea Hamas / Anunţul lui Netanyahu / Liderii Hamas ar fi supravieţuit / SUA ar fi dat undă verde pentru operaţiune / Reacţii # News.ro
Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care se aflau la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, citate de Reuters.
UPDATE - Mai multe explozii s-au auzit în Doha, capitala Qatarului, unde Israelul a ţintit conducerea Hamas / Liderii Hamas ar fi supravieţuit / Qatarul spune că nu va tolera acest comportament / SUA ar fi dat undă verde pentru operaţiune # News.ro
Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care se aflau la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, citate de Reuters.
UPDATE - Mai multe explozii s-au auzit în Doha, capitala Qatarului, unde Israelul a ţintit conducerea Hamas / Qatarul spune că nu va tolera acest comportament / Ambasada SUA îşi sfătuieşte cetăţenii să se adăpostească # News.ro
Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care se aflau la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, citate de Reuters.
Sorin Grindeanu anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică la care lucrează, pe care îl va trimite ulterior coaliţiei.
UPDATE - Mai multe explozii s-au auzit în Doha, capitala Qatarului, unde Israelul a ţintit conducerea Hamas / Qatarul condamnă ferm atacul israelian şi spune că nu va tolera acest comportament # News.ro
Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care se aflau la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, citate de Reuters.
UPDATE - Mai multe explozii s-au auzit în Doha, capitala Qatarului, unde Israelul ar ţinti conducerea Hamas / Qatarul condamnă ferm atacul israelian şi spune că nu va tolera acest comportament # News.ro
Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care se aflau la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, citate de Reuters.
Fostul antrenor al echipei Tottenham, Ange Postecoglou, a preluat conducerea tehnică a formaţiei Nottingham Forest # News.ro
Antrenorul australian Ange Postecoglou (60 de ani) a fost numit la conducerea echipei Nottingham Forest, în locul portughezului Nuno Espirito Santo, demis în noaptea de luni spre marţi.
Mai multe explozii s-au auzit în Doha, capitala Qatarului, unde Israelul ar ţinti conducerea Hamas # News.ro
Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care s-ar afla la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, citate de Reuters.
