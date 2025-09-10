Cristina Uruc, managerul Festivalului Internaţional George Enescu: „Constanța poate deveni un reper cultural în România/ Festivalul Enescu este o sărbătoare pentru noi toți” – INTERVIU
PressHub, 10 septembrie 2025 02:30
CRISTINA URUC, managerul ARTEXIM, organizatorul Festivalului și al Concursului Internaţional George Enescu, a urmat cursurile Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa şi, apoi, Universitatea Națională de Muzică din București, secția Compoziție. Tot la Universitatea Națională de Muzică a făcut şi studiile masterale şi pe cele doctorale. Timp de patru luni, a studiat, cu […] Articolul Cristina Uruc, managerul Festivalului Internaţional George Enescu: „Constanța poate deveni un reper cultural în România/ Festivalul Enescu este o sărbătoare pentru noi toți” – INTERVIU apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum o oră
02:30
Cristina Uruc, managerul Festivalului Internaţional George Enescu: „Constanța poate deveni un reper cultural în România/ Festivalul Enescu este o sărbătoare pentru noi toți” – INTERVIU # PressHub
CRISTINA URUC, managerul ARTEXIM, organizatorul Festivalului și al Concursului Internaţional George Enescu, a urmat cursurile Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa şi, apoi, Universitatea Națională de Muzică din București, secția Compoziție. Tot la Universitatea Națională de Muzică a făcut şi studiile masterale şi pe cele doctorale. Timp de patru luni, a studiat, cu […] Articolul Cristina Uruc, managerul Festivalului Internaţional George Enescu: „Constanța poate deveni un reper cultural în România/ Festivalul Enescu este o sărbătoare pentru noi toți” – INTERVIU apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
19:20
„Să ne apărăm democrația cu dinții, și să o facem împreună”: președinta R. Moldova în Parlamentul European # PressHub
„Obiectivul Kremlinului este clar: să cucerească Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene” a declarant președinta R. Moldova, Maia Sandu în deschiderea noii sesiuni în plen a Parlamentului European. În R. Moldova au loc alegeri parlamentare pe […] Articolul „Să ne apărăm democrația cu dinții, și să o facem împreună”: președinta R. Moldova în Parlamentul European apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
19:00
De ce am protestat? De vorbă cu participanți la marșul de luni împotriva reformelor din educație # PressHub
Anul școlar 2025–2026 a început într-o notă de protest. În locul festivităților cu discursuri și panglici, centrul capitalei a fost ocupat luni dimineață de profesori, părinți, elevi și studenți, care au transformat prima zi de școală într-o manifestație de amploare împotriva noilor măsuri de austeritate din educație. Creșterea normei didactice, comasarea școlilor și reducerea burselor […] Articolul De ce am protestat? De vorbă cu participanți la marșul de luni împotriva reformelor din educație apare prima dată în PRESShub.
18:00
Cristina Uruc, managerul Festivalului Internaţional George Enescu:„Constanța poate deveni un reper cultural în România/ Festivalul Enescu este o sărbătoare pentru noi toți” – INTERVIU # PressHub
CRISTINA URUC, managerul ARTEXIM, organizatorul Festivalului și al ConcursuluiInternaţional George Enescu, a urmat cursurile Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa şi, apoi, Universitatea Națională de Muzică din București, secția Compoziție. Tot la Universitatea Națională de Muzică a făcut şi studiile masterale şi pe cele doctorale. Timp de patru luni, a studiat, cu o […] Articolul Cristina Uruc, managerul Festivalului Internaţional George Enescu:„Constanța poate deveni un reper cultural în România/ Festivalul Enescu este o sărbătoare pentru noi toți” – INTERVIU apare prima dată în PRESShub.
17:10
Guvernul încearcă să clarifice declarațiile premierului Bolojan cu privire la mărirea vârstei pensionării # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, la TVRInfo că vârsta de pensionare ar trebui mărită în România. Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu a nuanțat, susținând că declarația prim-ministrului se referea strict la beneficiarii de pensii speciale. În cadrul interviului de la TVR, Bolojan a fost întrebat dacă există posibilitatea ca pachetul […] Articolul Guvernul încearcă să clarifice declarațiile premierului Bolojan cu privire la mărirea vârstei pensionării apare prima dată în PRESShub.
16:00
DGIA, SIE și „mercenarii” din Congo – procurorul Pîrlog clarifică acuzațiile ministrului Moșteanu # PressHub
Recent, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut într-un interviu că ofițerii din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA) care au ştiut că militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară. Față de acestă afirmație hazardată, procurorul militar Bogdan Pîrlog atrage atenția aupra mai multor aspecte. Astfel, spune […] Articolul DGIA, SIE și „mercenarii” din Congo – procurorul Pîrlog clarifică acuzațiile ministrului Moșteanu apare prima dată în PRESShub.
15:10
Analiză: Ele sunt omorâte în casa lor, de soții lor sau de iubiții lor, uneori în fața propriilor copii. Sunt omorâte fiindcă sunt femei. E un fenomen sistemic, de aceea e nevoie de introducerea femicidului în lege. Adesea nu au nicio șansă de salvare, fiindcă nimeni nu le aude strigătele de disperare, vecinii se prefac […] Articolul De ce sunt omorâte femeile? Despre legalizarea femicidului apare prima dată în PRESShub.
14:40
Potrivit unei expertize Expert Forum, partidele au apelat mult mai mult la finanțări private decât la subvenții, spre deosebire de anii trecuți. Scopul a fost obținerea de rambursări din bani publici, folosind în paralel și sumele provenite din subvenții. Efectul este o încărcare suplimentară a bugetului de stat și o utilizare netransparentă a subvențiilor pentru […] Articolul Expert Forum prezintă marii finanțatori ai partidelor politice în anul 2024 apare prima dată în PRESShub.
14:40
Un așa-zis congres medical cu tot felul de conspirații și bazaconii a făcut valuri în presă săptămâna trecută. Surprinzător – și îmbucurător – e că însuși ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) a luat o reacție fermă, urmate și de măsuri. E îmbucurătoare reacția sa tocmai pentru că este extrem de rară. Înalții oficiali din domeniul […] Articolul Aktual24| Dezinformarea medicală ne omoară în timp ce privim amuzați apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
14:00
Uniunea Europeană se află în fața unei dileme majore: cum să-și asigure securitatea economică și independența în aprovizionarea cu materii prime esențiale pentru tranziția verde, fără a compromite valorile democratice și standardele de mediu pe care se întemeiază proiectul european. Adoptarea Actului privind materiile prime critice (CRMA) a deschis calea pentru accelerarea proiectelor miniere strategice, […] Articolul Proiectul Rovina și dilema europeană: securitatea economică versus standardele de mediu apare prima dată în PRESShub.
13:40
Ordinea internațională construită în ultimele decenii se clatină, iar Uniunea Europeană este avertizată că trebuie fie să accepte „legea junglei”, fie să formuleze reguli noi de supraviețuire globală. În același timp, Statele Unite, sub administrația Trump, renunță la parteneriatele menite să combată propaganda și dezinformarea orchestrate de Rusia, China și Iran, lăsând Europa mai vulnerabilă […] Articolul Sfârșitul ordinii bazate pe reguli? SUA renunță la lupta împotriva dezinformării apare prima dată în PRESShub.
12:00
Avocatul Liviu Drăgănescu, consilier al ministrului Justiției Radu Marinescu, s-a arătat entuazismat de picioarele realizatoarei TV Anca Alexandrescu de la Realitatea Plus TV. La o postare din concediu a fostei consiliere a lui Liviu Dragnea, angajatul ministrului Marinescu a comentat în engleză, fiind fascinat de picioarele Ancăi Alexandrescu. „Those legs” a scris Drăgănescu sub o […] Articolul Consilierul ministrului justiției laudă, pe Facebook, formele Ancăi Alexandrescu apare prima dată în PRESShub.
11:30
Trei atacatori palestinieni au atacat, luni, în Ierusalim, o stație de autobuz în timpul unei ore de vârf. Aceștia au deschis focul împotriva civililor, rezultând în moartea a 6 oameni și rănirea a altor 12, relatează Asociated Press. Armata israeliană a ucis 2 dintre atacatori și l-a imobilizat pe al treilea. Cei doi aveau 20, […] Articolul Atentatul din Ierusalim. 6 persoane au decedat apare prima dată în PRESShub.
10:00
Manipularea în online. Neputința instituțiilor statului în fața dezinformării de pe TiTok # PressHub
Propaganda deșănțată, minciunile, jignirile și amenințările, instigările la violență, atitudinile fățișe pro-Rusia au atins cote uriașe pe rețelele sociale, pe TikTok în special. „Bolojane, îți cer demisia și-ai să te întrebi: «Cine ești tu, mă, de-ți permiți asta?» Sunt băiatul care ieri am pus o postare și mi-au răspuns peste 100.000 de oameni. Da? 100.000 […] Articolul Manipularea în online. Neputința instituțiilor statului în fața dezinformării de pe TiTok apare prima dată în PRESShub.
09:30
Imaginați-vă că ați muncit o viață întreagă în minele întunecate ale Gorjului, contribuind lună de lună la un sistem care vă promitea sănătate la bătrânețe. Și acum, când corpul vostru cerșește analize simple pentru a ține pasul cu bolile cronice, vi se spune: „Plătiți sau așteptați”. Asta trăiesc mii de pensionari din județ – o […] Articolul Pensionarii gorjeni trebuie să plătească dublu pentru îngrijiri medicale apare prima dată în PRESShub.
09:20
Mașinile hibride le-au depășit ca volum pe cele pe benzină. Mașinile diesel, printre cele mai puțin populare. Piața auto din județul Iași # PressHub
Piața auto din județul Iași a trecut printr-o transformare vizibilă în această vară. În august, autoturismele cu motor diesel au coborât aproape de cel mai mic nivel al anului, hibridele au depășit din nou benzina, iar mașinile noi au ajuns să reprezinte o treime din totalul înmatriculărilor. Analiza realizată de „Ziarul de Iași” pe baza […] Articolul Mașinile hibride le-au depășit ca volum pe cele pe benzină. Mașinile diesel, printre cele mai puțin populare. Piața auto din județul Iași apare prima dată în PRESShub.
Ieri
21:50
Aktual24|Tânăr medic, atacat de suveraniști: ”Ignoranța nu este o opinie. Mă uit la valurile de conspiraționiști care umplu internetul cu minciuni și am o singură întrebare” # PressHub
Iuliu Torje un tânăr medic specializat în terapie intensivă, are un mesaj dur la adresa suveraniștilor care promovează teoriile delirante ale unor medici conspiraționiști. El a fost violent atacat de suveraniști după ce a desființat teoriile lansat de conspiraționiștii adunați în week-end la Brașov. ”Sunt medic ATI. Terapie Intensivă. Reanimare. Locul unde realitatea medicinei nu […] Articolul Aktual24|Tânăr medic, atacat de suveraniști: ”Ignoranța nu este o opinie. Mă uit la valurile de conspiraționiști care umplu internetul cu minciuni și am o singură întrebare” apare prima dată în PRESShub.
21:40
În urma eșecului votului de încredere, guvernul minoritar condus de Francois Bayrou a fost răsturnat, fapt care riscă să arunce Franța într-o nouă criză politică, ce poate avea reverberații și pe plan extern. Conform France24, premierul a obținut 364 de voturi de neîncredere în Adunarea Națională, față de doar 194 de voturi de încredre. Premierul […] Articolul Guvernul Bayrou cade. O nouă criză politică în Franța apare prima dată în PRESShub.
20:30
La protestul profesorilor de astăzi au participat aproximativ 20.000 de oameni. Protestul nu a generat un răspuns clar din partea Bucureștiului, liderii sindicali declarând că vor urma și alte proteste și greve în perioada următoare. Liderii sindicatelor. „Greva generală nu este exclusă” Liderii sindicatelor din educație au purtat discuții cu președintele Nicușor Dan de la […] Articolul Protestul profesorilor. Bilanțul declarațiilor apare prima dată în PRESShub.
17:50
Iașul deține recordul la consum de alcool în țară, potrivit cifrelor prelucrate în timp de medicii de la UPU „Sfântul Spiridon”, cel mai mare spital din Moldova. De-a lungul timpului, aici s-au înregistrat două recorduri naționale. Primul, în urmă cu câțiva ani, a fost stabilit de o femeie de 70 de ani din Țărărași, cu […] Articolul Iașul, pe primul loc la consumul de alcool. Consecințele apare prima dată în PRESShub.
17:40
Premierul Spaniei, Pedro Sanchez a anunțat că va bloca vânzarea de arme și muniții către Israel. Această măsură este menită să sancționeze acțiunile militare ale Israelului împotriva palestinienilor, relatează Politico. Premierul a declarat că, deși Israelul are dreptul de a exista, asta nu înseamnă automat că îi este permis să „extermine oameni lipsiți de apărare”. […] Articolul Spania impune embargou Israelului apare prima dată în PRESShub.
17:20
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu răspunde criticilor și susține că nu a cheltuit fără rost miliarde de lei din Fondul de rezervă al Guvernului. El arată că a folosit banii pentru dezvoltarea României. Prezentăm câteva cheltuieli mari din periooada 2024- 2025, cheltuieli postate de Ciolacu pe pagina personală de Facebook: Articolul Pe ce a cheltuit Marcel Ciolacu miliarde de lei din fondul de rezervă al Guvernului apare prima dată în PRESShub.
16:30
Mandatul primarului de Sinaia, contestat la Prefectura Prahova. Răspunsul se lasă așteptat # PressHub
Secretarul general al orașului Sinaia, Beatrice Eugenia Rădulescu, a solicitat Instituției Prefectului Prahova să constate încetarea de drept a mandatului primarului Vlad Oprea, cercetat de DNA pentru fapte de corupție. Funcționara din primărie își întemeiază cererea pe un articol din Codul administrativ. Prefectura amână luarea unei decizii. Pe 25 iulie, secretarul general al orașului Sinaia […] Articolul Mandatul primarului de Sinaia, contestat la Prefectura Prahova. Răspunsul se lasă așteptat apare prima dată în PRESShub.
15:50
Instituția care scapă de reforme: cum a devenit Curtea de Conturi refugiu pentru pile și prieteni politici # PressHub
În plin proces de restructurare în vederea eficientizării instituțiilor statului, o organizație esențială este ferită de valul reformelor. Este vorba despre Curtea de Conturi, instituție autonomă care verifică legalitatea, conformitatea și oportunitatea administrării fondurilor publice și a patrimoniului public. Curtea de Conturi a României a fost populată, în ultimii ani, de zeci de rude și […] Articolul Instituția care scapă de reforme: cum a devenit Curtea de Conturi refugiu pentru pile și prieteni politici apare prima dată în PRESShub.
14:30
Grevă, șantiere și boicoturi. Cum a arătat începutul anului școlar în mai multe unități de învățământ din județul Botoșani # PressHub
Primul clopoţel este trist astăzi în zeci de şcoli botoşănene, unde festivităţile sunt boicotate, unii profesori au rămas fără catedre, iar foarte multe unităţi sunt în moloz. Anul şcolar 2025-2026 începe astăzi la Botoşani sub auspicii mai sumbre decât oricând în ultimii ani. Festivităţile de deschidere a noului an de învăţământ sunt boicotate de […] Articolul Grevă, șantiere și boicoturi. Cum a arătat începutul anului școlar în mai multe unități de învățământ din județul Botoșani apare prima dată în PRESShub.
13:30
„Diaspora ar putea schimba destul de mult aceasta configurație” – sondaj iData înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova # PressHub
Integrare în Uniunea Europeană, dar relații bune și cu Estul, și cu Vestul – așa s-ar putea rezuma rezultatele celui mai recent sondaj de opinie iDATA, prezentate luni la Chișinău. Primul sondaj de opinie efectuat deja în cursul campaniei electorale din R. Moldova arată că lupta dintre Partidul de guvernare Acțiune si Solidaritate (PAS) și […] Articolul „Diaspora ar putea schimba destul de mult aceasta configurație” – sondaj iData înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în PRESShub.
13:20
Atenție la fraudele pe social media: cum funcționează campaniile false și link-uri maligne care îți pun banii în pericol # PressHub
Fraudele online au devenit o problemă majoră pe rețelele sociale, unde escrocii profită de popularitatea brandurilor pentru a lansa campanii false sau pagini „doppelgänger”. Acestea copiază aproape în totalitate identitatea vizuală a companiilor și induc în eroare utilizatorii, expunându-i la pierderi financiare semnificative. Un exemplu recent a vizat retailerul Decathlon, printr-o campanie falsă care promitea […] Articolul Atenție la fraudele pe social media: cum funcționează campaniile false și link-uri maligne care îți pun banii în pericol apare prima dată în PRESShub.
11:30
Blocul Național Sindical (BNS) își exprimă întreaga solidaritate cu manifestațiile de protest organizate de profesorii din întreaga țară, membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”. Citește și: 8 septembrie: Începutul incert al școlii Nemulțumirile profesorilor vizează măsuri recente care afectează direct calitatea […] Articolul Blocul Național Sindical își declară solidaritatea față de protestul profesorilor apare prima dată în PRESShub.
11:10
În Lugașu de Jos, AUR + UDMR = LOVE. După ce, anul trecut, deși au avut propriul candidat la funcția de primar, AUR-iștii din comună au tras de fapt pentru realegerea edilului UDMR Sorban Levente, anul acesta alianța nemărturisită dintre cele două partide înregistrează, vorba răposatului Ceaușescu, un nou salt cantitativ și calitativ. Citește și: […] Articolul Colaborare AUR-UDMR în localitatea bihoreană Lugașu apare prima dată în PRESShub.
11:00
Suspendarea lucrărilor la podul hobanat din Arad, decisă de administratorii judiciari ai PAB România # PressHub
Administratorii judiciari ai companiei PAB Romania (societățile Expert SPRL și CITR SPRL) au cerut suspendarea lucrărilor suplimentare la podul hobanat și au cerut noi expertize, motivând că problemele apărute nu ar fi din vina constructorului. Pe de altă parte, primarul Călin Bibarț susține că, în realitate, disputa pare să fie legată de o scrisoare de garanție bancară și insistă […] Articolul Suspendarea lucrărilor la podul hobanat din Arad, decisă de administratorii judiciari ai PAB România apare prima dată în PRESShub.
10:10
Începutul acestui an școlar este marcat de incertitudine. Părinții nu sunt siguri cum va avea loc deschiderea acestuia. Pentru prima dată în istoria postdecembristă, anul începe fără festivitățile de inaugurare, informează HotNews. De asemenea, un protest al profesorilor a fost anunțat la București. Principalele sindicate din învățământ – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația […] Articolul 8 septembrie: Începutul incert al școlii apare prima dată în PRESShub.
09:00
Litigiul din jurul construirii Spitalului Regional de Urgență Iași a fost clarificat. Grupul CCN, victorios # PressHub
Litigiul din jurul construirii Spitalului Regional de Urgență (SRU) Iași a fost clarificat de judecătorii bucureșteni. Grupul turcesc CCN rămâne câștigător al licitației de execuție: contractul are o valoare de 1,7 miliarde de lei. Licitația pentru edificarea SRU a ajuns la final: procedura a fost lansată în februarie 2024, iar contractul de execuție este pe […] Articolul Litigiul din jurul construirii Spitalului Regional de Urgență Iași a fost clarificat. Grupul CCN, victorios apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse # PressHub
Parlamentul României a respins duminică cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva guvernului Ilie Bolojan, după peste șapte ore de dezbateri, informează Europa Liberă. Inițial, AUR a cerut amânarea votului pentru ziua de luni, motivând că nu ar fi suficienți parlamentari în sală. La apel au răspuns însă „prezent” peste 370 de parlamentari. Prima moțiune […] Articolul Cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse apare prima dată în PRESShub.
20:30
Aktual24 | Forțele speciale ale Ucrainei au pătruns în Rusia și au aruncat în aer o rafinărie # PressHub
Forţele ucrainene au atacat în noaptea de sâmbătă spre duminică o rafinărie petrolieră în regiunea Krasnodar (din sudul Rusiei), ca parte a eforturilor de a reduce potenţialul ofensiv al Moscovei şi a face mai dificilă aprovizionarea cu combustibil şi muniţie a trupelor acesteia pe front, a comunicat duminică Statul Major General al armatei ucrainene, citat […] Articolul Aktual24 | Forțele speciale ale Ucrainei au pătruns în Rusia și au aruncat în aer o rafinărie apare prima dată în PRESShub.
18:10
Lider sindical din educație: 80% dintre cadrele didactice vor protesta luni, în prima zi de școală # PressHub
Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a declarat, la Antena 3 CNN, că 80% dintre cadrele didactice vor boicota festivitățile de început de an școlar, luni, în prima zi. Potrivit liderului sindical, unii dascăli vor protesta în stradă, alții, în unitățile de învățământ. „Dacă elevii vor veni la școală, am fost informați că mulți vor […] Articolul Lider sindical din educație: 80% dintre cadrele didactice vor protesta luni, în prima zi de școală apare prima dată în PRESShub.
17:40
Câteva mii de oameni prezenţi la Serbările Naţionale de la Ţebea, dedicate memoriei lui Avram Iancu. Mesajul președintelui Nicușor Dan # PressHub
Câteva mii de oameni au fost prezenţi duminică, la Serbările Naţionale de la Ţebea, unde s-au desfăşurat manifestările comemorative dedicate memoriei Eroului Naţional Avram Iancu, de la a cărui moarte se împlinesc 153 de ani, informează Agerpres. Evenimentul a început cu primirea onorului de către vicepreşedintele Senatului, Robert Cazanciuc, şi de către prefectul judeţului Hunedoara, […] Articolul Câteva mii de oameni prezenţi la Serbările Naţionale de la Ţebea, dedicate memoriei lui Avram Iancu. Mesajul președintelui Nicușor Dan apare prima dată în PRESShub.
15:30
Editorial despre halate, frică și responsabilitate Medici din spitale publice și clinici private au participat, sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, unde au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinuri și pandemie, relatează Digi24.ro. Evenimentul nu a fost acreditat de Colegiul Medicilor, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a condamnat manifestarea drept […] Articolul Controlul fricii, nu «controlul maselor» apare prima dată în PRESShub.
15:10
Călin Georgescu și George Simion, deși autoproclamați „suveraniști”, au vehiculat mereu că „au legături” în Statele Unite, direct la vârful administrației Trump. Ca niște boiernași din secolul XVII care se lăudau că au intrare la Înalta Poartă. Legăturile lor la nivel înalt sunt practic zero. Nu i-a primit nimeni important, niciodată, scrie Aktual24. Ambasadorul Andrei […] Articolul Aktual24 | Legenda ridicolă cu „legăturile din SUA” ale lui Georgescu și Simion apare prima dată în PRESShub.
14:50
Ilie Bolojan, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: Clasa politică se va împărți astăzi între cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp # PressHub
Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, duminică, în ședință comună, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție, după ce Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar. Moţiunile de cenzură, semnate fiecare de peste 120 de parlamentari AUR, SOS, POT şi neafiliaţi, […] Articolul Ilie Bolojan, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: Clasa politică se va împărți astăzi între cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp apare prima dată în PRESShub.
13:50
Expoziţia „Operation Villages Roumains”, despre salvarea satelor româneşti, deschisă la Cluj-Napoca de ambasadorul Elveţiei # PressHub
Ambasadorul Elveţiei în România, Massimo Baggi, alături de alte oficialităţi, a inaugurat, sâmbătă, la Cluj-Napoca, expoziţia „Operation Villages Roumains – Elveţia. În memoria documentelor”, în care sunt prezentate documente de la începuturile acţiunilor ‘Operations Villages Roumains’ în ţara noastră pentru salvarea satelor de planul de sistematizare al lui Nicolae Ceauşescu, informează Agerpres. Expoziţia, deschisă în […] Articolul Expoziţia „Operation Villages Roumains”, despre salvarea satelor româneşti, deschisă la Cluj-Napoca de ambasadorul Elveţiei apare prima dată în PRESShub.
12:40
Rusia își lansează propriul „Eurovision”. La peste doi ani de la excluderea sa din celebrul concurs european, Kremlinul pregătește o alternativă culturală: reînvie Intervision. Programat pentru luna septembrie, la Moscova, evenimentul reunește 17 țări participante, de la China și Egipt până la Statele Unite și Venezuela. Prezentat drept un „spectacol la scară mare” și o […] Articolul Eurovision pe rusește: se relansează Intervision apare prima dată în PRESShub.
12:30
„Mitropolia Moldovei nu mai servește interesele populației R. Moldova, ci ale Kremlinului” – de vorbă cu analistul politic Mihai Isac # PressHub
„Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove (subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Ruse) reprezintă un element cheia în actualul război hibrid dus de Moscova în R. Moldova, împotriva forțelor pro-europene” spune analistul politic Mihai Isac, jurnalist și comentator la TVR Moldova, într-un interviu realizat de redacția Fără Filtre, alături de Presshub. Ținta Rusiei: alegerile parlamentare din 28 […] Articolul „Mitropolia Moldovei nu mai servește interesele populației R. Moldova, ci ale Kremlinului” – de vorbă cu analistul politic Mihai Isac apare prima dată în PRESShub.
10:40
Asta scria la intrarea în biroului directorului tehnic de la Elcen. Vine iarna și bucureștenii iar vor avea de suferit din cauza ping-pong-ului politic dintre Ministerul Energiei (care deține Elcen SA – producătorul de energie termică și electrică) și Consiliul General al Capitalei (cel ce deține CM Termoenergetica SA – compania care se ocupă cu […] Articolul „Winter Is Coming” pentru toți bucureștenii apare prima dată în PRESShub.
6 septembrie 2025
21:10
Interviu Aktual24 | Profesorul Ciprian Mihali: „Ilie Bolojan este un prim-ministru pentru neliniștea tuturor. / Trebuie să fim foarte conștienți că plecarea sa în acest moment ar putea aduce la Palatul Victoria un prim-ministru docil, un prim-ministru slab” # PressHub
Într-un interviu acordat aktual24.ro, profesorul universitar și fost ambasador Ciprian Mihali analizează reformele propuse de guvernul condus de Ilie Bolojan, avertizând că plecarea acestuia ar putea aduce la Palatul Victoria un premier docil și slab. Aktual24: Cum evaluați planurile de reformă propuse de Ilie Bolojan privind reducerea personalului din primării? Credeți că ele sunt realizabile? […] Articolul Interviu Aktual24 | Profesorul Ciprian Mihali: „Ilie Bolojan este un prim-ministru pentru neliniștea tuturor. / Trebuie să fim foarte conștienți că plecarea sa în acest moment ar putea aduce la Palatul Victoria un prim-ministru docil, un prim-ministru slab” apare prima dată în PRESShub.
20:30
O conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din spitale publice din țară a avut loc la Brașov. Ministrul Sănătății: Viaţa şi sănătatea au întotdeauna prioritate în faţa fake-news şi a imposturii. Nu negociez cu minciuna # PressHub
Medici din spitale publice și clinici private din România au participat, sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, unde au promovat teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor, potrivit Digi24.ro. Evenimentul nu ar fi fost acreditat de Colegiul Medicilor. Potrivit Digi24.ro, la conferința desfășurată la Brașov vorbitorii au […] Articolul O conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din spitale publice din țară a avut loc la Brașov. Ministrul Sănătății: Viaţa şi sănătatea au întotdeauna prioritate în faţa fake-news şi a imposturii. Nu negociez cu minciuna apare prima dată în PRESShub.
18:50
Cum a ajuns Mahomed din Egipt să vândă prune în piața din Gherla. „Aș vrea să fie mulți români ca Mahomed al nostru!” # PressHub
„Mahomed, ai usturoi? Mărar și țelină ai, Mahomed? Cu cât dai porumbul? Dă-mi vreo 20 de bucăți!” „ Am, am. Amu’ vă dau”, răspunde Mahomed și se apleacă în sacii cu porumb să numere. Ia chitele de mărar și le împarte, cântărește prunele, aranjează ardeii. Mahomed este aici din primăvara anului trecut. „L-am adus din […] Articolul Cum a ajuns Mahomed din Egipt să vândă prune în piața din Gherla. „Aș vrea să fie mulți români ca Mahomed al nostru!” apare prima dată în PRESShub.
17:50
Aktual24 | Un fost ofițer SIE acuză că foști colegi din structură se află în spatele ascensiunii lui Călin Georgescu: „Unii colegi ai mei aveau o înclinație viscerală în a spiona Occidentul” # PressHub
Silvian Ionescu, fost ofițer al Serviciului de Informații Externe, susține că foști colegi din structură se află în spatele ascensiunii publice a lui Călin Georgescu, scrie Aktual24. „Acum 35 de ani am plecat din SIE dorindu-mi o viață normală, suspectând că unii colegi ai mei aveau o înclinație viscerala în a spiona occidentul. Azi sunt […] Articolul Aktual24 | Un fost ofițer SIE acuză că foști colegi din structură se află în spatele ascensiunii lui Călin Georgescu: „Unii colegi ai mei aveau o înclinație viscerală în a spiona Occidentul” apare prima dată în PRESShub.
17:20
Doi senatori americani au cerut companiilor Meta și Google să combată propaganda rusă înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova # PressHub
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Thom Tillis au transmis scrisori oficiale către Meta și Google, cerându-le să aloce resurse pentru a împiedica folosirea platformelor lor în campanii de dezinformare și finanțare politică susținute de Rusia, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, arată un comunicat al Senatului SUA. Doi senatori americani, Jeanne Shaheen […] Articolul Doi senatori americani au cerut companiilor Meta și Google să combată propaganda rusă înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în PRESShub.
15:40
Context.ro: Mașinăria de ură online. Rețeta prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor e folosită în România de parlamentarul Dan Tanasă # PressHub
O analiză Context.ro arată cum rețelele sociale pot transforma rapid nemulțumirea într-o explozie de violență. Protestele anti-imigranți din Irlanda de Nord, unde românii au fost ținte ale urii, seamănă izbitor cu modul în care deputatul AUR Dan Tănasă a instigat împotriva livratorilor străini în România și a dus la agresiuni fizice. Ce începe ca o […] Articolul Context.ro: Mașinăria de ură online. Rețeta prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor e folosită în România de parlamentarul Dan Tanasă apare prima dată în PRESShub.
14:50
Zelenski i-a refuzat invitația lui Vladimir Putin de a negocia pacea la Moscova: „Nu pot merge la Moscova când țara mea este atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist” # PressHub
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova, declarând că nu poate merge „în capitala unui terorist”, în timp ce țara sa este bombardată zilnic. El a acordat un interviu publicației ABC News. „El poate veni la Kiev”, a spus Zelenski. „Nu pot merge la Moscova când […] Articolul Zelenski i-a refuzat invitația lui Vladimir Putin de a negocia pacea la Moscova: „Nu pot merge la Moscova când țara mea este atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist” apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.