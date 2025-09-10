Daniel Buda: Acordul cu Mercosur nu oferă garanţii serioase pentru fermierii din UE
Bursa, 10 septembrie 2025 08:50
România se opune formei actuale a Acordului de parteneriat UE-Mercosur deoarece din perspectivă agricolă nu există garanţii serioase pentru fermierii din Uniunea Europeană că nu vor fi afectaţi de acest acord, a declarat marţi eurodeputatul Daniel Buda (PPE), într-o întâlnire cu jurnalişti români.
România se opune formei actuale a Acordului de parteneriat UE-Mercosur deoarece din perspectivă agricolă nu există garanţii serioase pentru fermierii din Uniunea Europeană că nu vor fi afectaţi de acest acord, a declarat marţi eurodeputatul Daniel Buda (PPE), într-o întâlnire cu jurnalişti români.
