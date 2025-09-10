Daniel Buda: Acordul cu Mercosur nu oferă garanţii serioase pentru fermierii din UE

20:30

Electrica informează investitorii că a semnat astăzi, 9 octombrie 2025, în prezenţa Ministrului Energiei, dl. Bogdan Ivan, un Memorandum de înţelegere cu Romgaz referitor la dezvoltarea in comun a unor capacităţi de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW, exclusiv prin proiecte de tip Greenfield