Von der Leyen: energia nucleară, parte din tranziţia verde
Bursa, 10 septembrie 2025 12:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat o schimbare istorică de poziţie în politica energetică a blocului comunitar, declarând că energia nucleară trebuie să joace un rol de bază în mixul european, alături de sursele regenerabile. and #8222;Trebuie să generăm mai multă energie din surse regenerabile locale, dar cu energia nucleară ca bază de producţie stabilă and #8221;
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
12:10
Transportatorul aerian de stat Tarom anunţă că a semnat un parteneriat strategic interline cu compania aeriană Flydubai, prin care oraşele din România vor fi conectate direct cu Dubai şi cu alte destinaţii exotice din Asia şi Africa.
Acum 30 minute
12:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat o schimbare istorică de poziţie în politica energetică a blocului comunitar, declarând că energia nucleară trebuie să joace un rol de bază în mixul european, alături de sursele regenerabile. and #8222;Trebuie să generăm mai multă energie din surse regenerabile locale, dar cu energia nucleară ca bază de producţie stabilă and #8221;
11:50
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis, miercuri, că incidentul din Polonia este o violare inacceptabilă a spaţiului aerian al unui stat aliat NATO şi o escaladare periculoasă din partea Rusiei şi se va and #8221;răspunde ferm and #8221; oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană
11:50
Belarusul, aliat al Rusiei şi vecin al Ucrainei şi Poloniei, a afirmat miercuri că a doborât drone deasupra teritoriului său în cursul nopţii, fără a preciza originea acestora, după ce Varşovia a anunţat că drone ruseşti au fost interceptate în spaţiul său aerian
11:50
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, depunerea moţiunii simple pe educaţie
11:50
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precizează că au început deja întâlnirile tehnice dintre reprezentanţii PMB şi cei ai Ministerului Energiei, pentru a stabili următorii paşi în vederea achiziţionării pachetului de acţiuni de la ELCEN
Acum o oră
11:40
*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/ursula-von-der-leyen-despre-razboiul-din-ucraina-8222libertatea-ucrainei-este-libertatea-europei8221-46609652 Ursula von der Leyen, despre războiul din Ucraina: and #8222;Libertatea Ucrainei este libertatea Europei and #8221; ---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/ursula-von-der-leyen-in-primul-discurs-privind-starea-uniunii-8222europa-se-afla-intr-o-lupta-pentru-viitorul-nostru8221-25609651 Ursula von der Leyen, în primul discurs privind Starea Uniunii: and #8222;Europa se află într-o luptă pentru viitorul nostru and #8221;---Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti astăzi, în Parlamentul European, discursul anual despre starea Uniunii, în care va prezenta principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.
11:40
Jucătoarea braziliană de tenis Beatriz Haddad Maia, principala favorită, s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Sao Paulo, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, marţi, după o victorie facilă, 6-1, 6-1, cu italianca Miriana Tona
11:40
Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene lucrează la un nou site, mai uşor de utilizat, şi derulează un proiect pe PNRR prin care un asistent virtual 'cu un pic de inteligenţă artificială' răspunde la întrebările din ghidurile de finanţare, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru
11:40
Producţia de carne a României a crescut în iulie 2025 la bovine şi la păsări şi a scăzut la porcine şi la ovine şi caprine în comparaţie cu luna precedentă, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică
11:30
Ursula von der Leyen, despre războiul din Ucraina: and #8222;Libertatea Ucrainei este libertatea Europei and #8221; # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm în plenul Parlamentului European, în cadrul discursului privind Starea Uniunii, subliniind sprijinul neclintit al Uniunii pentru Ucraina şi condamnând escaladarea agresiunilor ruseşti
11:30
Poloneza Magda Linette, a cincea favorită, şi grecoaica Maria Sakkari au pierdut meciurile jucate, marţi, în prima rundă a turneului de tenis WTA 500 de la Guadalajara (Mexic), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari
11:30
Percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Prahova într-un dosar de înşelăciune şi fals în declaraţii # Bursa
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, zece percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Prahova, la persoane suspectate de înşelăciune şi fals în declaraţii. Patru persoane urmeză să fie duse la audieri
Acum 2 ore
11:00
Ursula von der Leyen, în primul discurs privind Starea Uniunii: and #8222;Europa se află într-o luptă pentru viitorul nostru and #8221; # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susşine astăzi, în plenul Parlamentului European, primul său discurs privind Starea Uniunii Europene de la realegerea sa. Şefa executivului comunitar a vorbit despre provocările majore cu care se confruntă UE şi a făcut apel la unitate, independenţă şi consolidarea democraţiei europene
10:50
NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters, adăugând că indiciile iniţiale sugerează o incursiune intenţionată a şase până la 10 drone ruse.
10:50
Reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri Craiova (DRDP) au anunţat că secţiunea 3 a Autostrăzii Sibiu - Piteşti avansează susţinut, iar peste 900 de oameni şi aproximativ 200 de utilaje şi echipamente sunt mobilizate pe şantier
10:50
FC Dinamo a anunţat, miercuri, că a împrumutat doi jucători, portarul Yanis Găgeatu şi extrema Ahmed Bala, la echipe din Liga a III-a
10:50
Directorul general al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN Bucureşti), Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită
10:40
Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0
10:40
Rogobete: and #8221;Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că ministerul va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor pentru programul de tratamente în străinătate
10:40
Rusia a lansat în mod deliberat cel puţin opt drone împotriva Poloniei, declară preşedintele ucrainean # Bursa
Rusia a lansat în mod deliberat cel puţin 8 drone kamikaze Shahed împotriva teritoriului polonez, a denunţat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare, transmite EFE.
10:40
Diana Buzoianu: Pregătim ultima variantă de Ordonanţă pentru blocarea deşeurilor ce intră în ţară fals marcate ca produse second-hand # Bursa
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pregăteşte ultima variantă a Ordonanţei de Urgenţă pentru blocarea deşeurilor care intră în ţară fals marcate drept produse hand, a anunţat ministrul de resort, Diana Buzoianu.
10:40
Echipa naţională U21 a României a dispus marţi seara, în deplasare, scor 2-0, de echipa naţională U21 a statului San Marino, în grupa A a calificărilor pentru Euro 2027 U21
10:40
Echipa naţională a Norvegiei a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 11-1, echipa naţională a Moldovei, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026
10:40
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în august 2025, de 887.492 persoane, dintre care 836.135 erau pensionari din sistemul public, iar 51.357 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP)
10:40
Vicecampioana europeană Bernadette Szocs (16 mondial) s-a calificat printre primele 16 jucătoare ale tabloului, la WTT Champions Macao 2025, după ce a eliminat-o pe campioana en titre a Africii, Hana Goda (Egipt, 25 mondial)
10:30
Echipa naţională a Armeniei a învins marţi, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Irlandei, în grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. În grupa D, Azerbaidjan şi Ucraina au terminat la egalitate, 1-1
10:30
Vicecampioana CSM Oradea a fost învinsă marţi, în deplasare, de campioana Ungariei, Szolnoki Olajbanyasz, scor 75-65 (41-32), în al treilea amical din intersezon
10:30
Meciul din Grupa I a Cupei Davis dintre Canada şi Israel se va disputa fără spectatori, în acest weekend, la Halifax, Nova Scotia, din cauza preocupărilor tot mai mari legate de securitate, a anunţat marţi Tennis Canada
Acum 4 ore
10:10
Presa străină: Kievul asigură că Putin vrea să and #8222;testeze Occidentul and #8221; şi solicită un răspuns ferm # Bursa
Kievul a afirmat, miercuri, că Vladimir Putin nu încetează and #8222;să testeze Occidentul and #8221; şi va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu and #8222;niciun răspuns ferm and #8221;, după ce Polonia a denunţat un and #8222;act de agresiune and #8221; în spaţiul său aerian în timpul unui atac rus nocturn împotriva Ucrainei.
10:10
Sporul natural s-a menţinut negativ (-4.886) în luna iulie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată datele provizorii, publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:10
Dragoş Pîslaru: L-am invitat pe Raffaele Fitto, să vină în ţară şi mă gândeam să mergem la Broşteni # Bursa
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, împreună cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune şi reforme, Raffaele Fitto, ar putea merge în luna noiembrie la Broşteni, localitatea suceveană afectată grav de inundaţiile din august, pentru a vedea cum s-au refăcut lucrurile, inclusiv prin Mecanismul Restore
10:00
Vastint România anunţă lansarea Ready Flex Space, o nouă soluţie de business - închirierea de module de birouri autonome, complet mobilate, disponibile prin contracte de închiriere pe termen scurt. Conceput atât pentru companii mici, cât şi pentru companii mari, acest concept răspunde cererii tot mai mari de flexibilitate pe piaţa spaţiilor de birouri.
10:00
Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a anunţat miercuri că va renunţa la 9.000 de angajaţi, sau 11,5% din forţa sa de muncă, în cadrul măsurilor de restructurare menită să ducă la economii anuale de opt miliarde coroane daneze (1,26 miliarde de dolari),
09:20
România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din ucraina, dar Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.
09:20
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte miercuri de urgenţă pentru a discuta despre atacul Israelului din Qatar care a vizat lideri ai organizaţiei islamiste palestiniene Hamas, informează dpa citând surse diplomatice.
09:10
Bosch se aşteaptă ca presiunile competitive din sector să continue anul viitor, a afirmat pentru Reuters directorul general Stefan Hartung, în marja Salonului auto de la Munchen, Germania, în condiţiile în care industria se confruntă cu sporirea barierelor comerciale şi scăderea preţurilor
08:50
România se opune formei actuale a Acordului de parteneriat UE-Mercosur deoarece din perspectivă agricolă nu există garanţii serioase pentru fermierii din Uniunea Europeană că nu vor fi afectaţi de acest acord, a declarat marţi eurodeputatul Daniel Buda (PPE), într-o întâlnire cu jurnalişti români.
08:50
AFP: Curtea Supremă va examina la începutul lui noiembrie legalitatea taxelor vamale impuse de Trump # Bursa
Curtea Supremă a SUA, cu majoritate conservatoare, a acceptat marţi să examineze la începutul lunii noiembrie legalitatea taxelor vamale impuse de preşedintele american Donald Trump
08:50
Boeing a anunţat marţi că a livrat 57 de avioane în luna august, în creştere faţă de cele 48 din iulie, marcând cel mai ridicat nivel pentru această lună din 2018, când compania americană a predat clienţilor 64 de aeronave
08:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este and #8221;foarte nemulţumit de toate aspectele and #8221; atacului israelian asupra Qatarului şi că va face o declaraţie completă pe această temă miercuri,
08:40
Un avion charter a plecat, miercuri, din Seul către Statele Unite pentru a repatria sutele de lucrători sud-coreeni reţinuţi în urma unei razii a serviciilor de imigrare
08:40
Radu Miruţă: Când îi auziţi pe cei de la PSD că se miră de vreo decizie, să ştiţi că au avut la masă miniştri care au votat în unanimitate decizia respectivă # Bursa
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat că atunci când social-democraţii se miră de vreo decizie luată în cadrul coaliţiei trebuie să se ştie că ei au avut miniştri în Guvern care au votat-o în unanimitate. and #8221;Şi atunci este un discurs dublu and #8221;, a arătat el.
08:30
Washingtonul este pregătit să impună taxe vamale suplimentare cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China şi India, dacă Uniunea Europeană face acelaşi lucru, pentru a limita finanţarea de către Moscova a războiului său din Ucraina, a declarat marţi pentru AFP un oficial american.
08:30
Reacţia Casei Albe la atacurile israeliene din Doha: Nu promovează interesele Israelului, nici ale SUA # Bursa
Atacul Israelului asupra Doha and #8222;nu promovează obiectivele israeliene sau americane and #8221;, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, deşi preşedintele Donald Trump crede că eliminarea Hamas and #8222;este un obiectiv demn and #8221; de urmărit
08:30
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni 'Ghost Shark', în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP.
08:30
Alături de noile smartphone-uri iPhone 17, Apple a prezentat şi Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 şi Apple Watch SE 3.
08:30
CNBC: Constructorii auto europeni lansează o ofensivă de modele electrice pentru a contracara rivalii chinezi # Bursa
Industria auto europeană intră într-o etapă de ofensivă puternică, încercând să răspundă presiunii crescânde venite din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice. Înaintea deschiderii salonului auto IAA Mobility de la Munchen, companiile Volkswagen, BMW şi Renault au prezentat noi modele menite să îşi consolideze poziţia pe piaţa europeană şi să recâştige terenul pierdut în China, cea mai mare piaţă auto din lume
08:20
Acţiunile Nebius cresc cu 40% după un acord de 19 miliarde de dolari cu Microsoft în domeniul infrastructurii pentru AI # Bursa
Acţiunile companiei Nebius Group, furnizor de infrastructură pentru inteligenţa artificială, au urcat marţi cu 40%, la o zi după ce firma a anunţat un acord multianual cu Microsoft, evaluat la până la 19,4 miliarde de dolari
Acum 6 ore
08:10
Şeful Energiei din SUA critică ţinta de emisii and #8221;net zero and #8221; până în 2050: and #8221;Un dezastru colosal and #8221; # Bursa
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a calificat obiectivul de atingere a neutralităţii climatice până în 2050 drept and #8221;un dezastru colosal and #8221;, argumentând că planul este imposibil de realizat şi ar conduce la and #8221;sărăcirea masivă a populaţiei and #8221;
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.