Von der Leyen: energia nucleară, parte din tranziţia verde

08:30

Industria auto europeană intră într-o etapă de ofensivă puternică, încercând să răspundă presiunii crescânde venite din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice. Înaintea deschiderii salonului auto IAA Mobility de la Munchen, companiile Volkswagen, BMW şi Renault au prezentat noi modele menite să îşi consolideze poziţia pe piaţa europeană şi să recâştige terenul pierdut în China, cea mai mare piaţă auto din lume