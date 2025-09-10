Elveția interzice pedepsele corporale pentru copii, anulând Codul Civil din 1912 care permitea părinților să-și bată odraslele „în scopuri educative”
Aktual24, 10 septembrie 2025 08:50
Elveția a făcut un pas istoric în protecția drepturilor copiilor, odată cu aprobarea recentă a amendamentelor la Codul Civil, care interzic părinților să aplice pedepse corporale sau alte metode degradante în educația copiilor. Această modificare legislativă reflectă angajamentul țării de a promova educația non-violentă și de a alinia practicile interne la standardele internaționale privind drepturile […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
09:00
Președintele SUA, huiduit la un restaurant de protestatari: „Donald Trump este Hitler al timpurilor noastre!” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a fost ținta unor proteste aprinse în Washington, D.C., după ce a mers la cină într-un restaurant celebru. Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 septembrie 2025, când liderul republican a ales să ia masa la Joe’s Seafood, Prime Steak, and Stone Crab, un local frecventat de politicieni și […]
Acum 30 minute
08:50
Elveția interzice pedepsele corporale pentru copii, anulând Codul Civil din 1912 care permitea părinților să-și bată odraslele „în scopuri educative” # Aktual24
Elveția a făcut un pas istoric în protecția drepturilor copiilor, odată cu aprobarea recentă a amendamentelor la Codul Civil, care interzic părinților să aplice pedepse corporale sau alte metode degradante în educația copiilor. Această modificare legislativă reflectă angajamentul țării de a promova educația non-violentă și de a alinia practicile interne la standardele internaționale privind drepturile […]
Acum o oră
08:40
Scandal la Satu Mare, după ce copiii de la o grădiniță au fost îmbrăcați precum „Șoimii patriei” din perioada comunistă – poliția a deschis dosar penal # Aktual24
Un incident petrecut la Grădinița Samus din Satu Mare a stârnit un val de controverse la nivel național, după ce mai mulți copii au fost îmbrăcați în uniforme care imitau ținuta „Șoimii Patriei”, organizația pentru preșcolari din perioada comunistă. Imaginile de la serbare, în care copiii purtau eșarfe albastre și recitau poezii inspirate din retorica […]
08:20
Altercație la Casa Albă: secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și-a amenințat un coleg, după ce a aflat că acesta l-ar fi vorbit de rău în fața lui Trump: „O să-ți sparg fața” # Aktual24
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a fost protagonistul unui incident tensionat în timpul unui dineu privat organizat în weekend la clubul exclusivist Executive Branch din Washington, D.C. Potrivit revistei People, într-un moment extrem de tensionat, Bessent i-ar fi spus directorului Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor (FHFA), Bill Pulte: „O să-ți sparg fața chiar acum”, după […]
Acum 2 ore
08:10
Rusia își intensifică războiul hibrid: Berlinul a fost lovit de o pană de curent masivă, care a afectat sute de mii de locuitori, după un atc deliberat asupra liniilor electrice # Aktual24
Sud-estul Berlinului a fost afectat marți de o pană de curent majoră, după ce doi stâlpi de înaltă tensiune au fost incendiați într-un atac deliberat. Incidentul a lăsat fără energie peste 50.000 de gospodării și companii, inclusiv unități medicale și cămine pentru vârstnici, transmite Reuters. Autoritățile tratează cazul ca un act de incendiu cu potențială […]
07:50
Accident bizar: duba Jandarmeriei care l-a transportat pe spionul moldovean la București, zdrobită de un TIR pe drumul de întoarcere, în Timiș # Aktual24
Echipajul de jandarmi din Timișoara care l-a adus în capitală pe Alexandru Bălan, fostul șef al serviciului de informații din Republica Moldova, reținut de DIICOT sub acuzația de trădare și spionaj în favoarea Belarusului, a fost implicat într-un accident rutier grav luni seară, pe drumul de întoarcere. Potrivit Observator News, accidentul s-a produs după ora […]
07:40
Ministrul de Finanțe din Nepal, Bishnu Prasad Paudel, la un pas să fie linșat de protestatari – VIDEO # Aktual24
Marți, Kathmandu, capitala Nepalului, a fost scena unor proteste violente care au degenerat rapid, ducând la atacuri asupra liderilor politici, inclusiv asupra ministrului de Finanțe, Bishnu Prasad Paudel. Protestele au fost declanșate de mișcarea „Generația Z”, care denunță corupția guvernamentală și interdicția impusă asupra a 26 de platforme de socializare, scrie The Economic Times. În […]
07:20
Deși Donald Trump pretinde că n-ar fi știut de atacul Israelului asupra liderilor Hamas în Qatar, presa israeliană afirmă că el ar fi dat „undă verde” operațiunii # Aktual24
Israelul a efectuat marți seară un atac aerian asupra unui grup de lideri Hamas aflați în Doha, Qatar, provocând multiple victime și intensificând tensiunile în Orientul Mijlociu. Potrivit unui oficial israelian citat de The Times of Israel, fostul președinte american Donald Trump ar fi dat Israelului „undă verde” pentru operațiune, deși ulterior liderul de la […]
Acum 4 ore
07:10
Drone Shahed rusești, doborâte deasupra Poloniei de avioane NATO. Spațiul aerian polonez a fost închis, iar mai multe aeroporturi, inclusiv cel din Varșovia, blocate # Aktual24
Momente tensionate în Polonia, după ce mai multe drone de tip Shahed, lansate de forțele ruse împotriva Ucrainei, au traversat frontiera și au pătruns în spațiul aerian polonez. Incidentul a declanșat o reacție imediată din partea forțelor aeriene poloneze și a aliatilor NATO, marcând una dintre cele mai grave provocări la adresa securității europene din […]
Acum 12 ore
00:10
”Pe Olguța o ador și o iubesc platonic”. Vasilcoiu a fost pus iar de PSD pe funcție mare în Ministerul Muncii, deși tot PSD l-a dat afară de acolo anul trecut # Aktual24
Cristian Vasilcoiu (PSD) va exercita în următoarele 6 luni funcția de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a anunțat Guvernul. Vasilcoiu a fost protagonistul unui episod telenovelistic după ce acum un an PSD i-a retras sprijinul politic, el fiind demis atunci din funcția de secretar de stat PSD la Ministerul […]
9 septembrie 2025
23:20
Qatar transmite ONU că nu va tolera „comportamentul nesăbuit al Israelului”. „Sunt în curs de desfășurare investigații la cel mai înalt nivel” # Aktual24
Qatarul a declarat Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite că „nu va tolera acest comportament nesăbuit al Israelului și perturbarea continuă a securității regionale” după ce Israelul a efectuat un atac care a vizat liderii Hamas la Doha. „Statul Qatar condamnă cu fermitate acest atac criminal laș, care constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor […]
23:10
Qatar a informat, marți, administrația Trump, că își suspendă temporar eforturile de mediere pentru a asigura un armistițiu și un acord de luare de ostatici între Hamas și Israel, după atacul care i-a vizat pe liderii Hamas la Doha, a declarat o sursă diplomatică familiarizată cu situația pentru The Times of Israel. Totuși, Qatarul nu […]
22:20
Bărbat arestat după incidentul de pe aeroportul Heathrow. În urma percheziției, Poliția Metropolitană a descoperit un recipient cu ceea ce se crede a fi spray lacrimogen # Aktual24
Un bărbat a fost arestat, la Londra, după un „potențial incident cu materiale periculoase” pe Aeroportul Heathrow. Zona de check-in a Terminalului 4 al aeroportului din vestul Londrei a fost evacuată, luni, după ce aproximativ 20 de persoane au raportat răni, potrivit Sky News. Ofițeri specializați au fost prezenți la fața locului alături de Pompierii […]
22:10
Acte șocante de ură în Franța: Capete de porc plasate în fața moscheilor din regiunea pariziană # Aktual24
Mai multe capete de porc au apărut, marți, în fața mai multor moschei din Paris, autoritățile condamnând insultele aduse musulmanilor. Franța are cea mai mare populație de musulmani din Europa, peste 6 milioane, pentru care porcii sunt considerați impuri, potrivit CNN. „A fost deschisă o anchetă. Se depun toate eforturile pentru a-i identifica pe cei […]
21:50
Qatarul nu a fost notificat despre atacul israelian înainte de a lovi Doha, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed Al-Ansari. „Comunicarea primită de la unul dintre oficialii americani a venit în timpul exploziilor”, spune el într-o postare pe X. Casa Albă a confirmat anterior că administrația americană a fost […]
21:40
Orban Viktor, omul care conduce Ungaria cu o așa mână de fier încât aproape a scos-o din rândurile democrațiilor, e îngrijorat. E realmente îngrijorat. TISZA, principalul partid de opoziție, devansează partidul FIDESZ pe care îl conduce, iar liderul TISZA Peter Magyar e preferat ca premier în fața lui Orban. Cele mai recente sondaje arată că […]
21:30
Franta are cel de-al patrulea premier într-un an. Macron l-a numit în funcție pe ministrul Apărării # Aktual24
Președintele francez Macron l-a numit, marți seară, pe ministrul Apărării, Sébastien Lecornu, în funcția de premier, al patrulea în aproximativ un an. Lecornu, în vârstă de 39 de ani, este cel mai tânăr ministru al Apărării din istoria Franței și arhitectul unei majore consolidări militare până în 2030, stimulată de războiul Rusiei în Ucraina, potrivit […]
21:10
Palatul Parlamentului din Nepal a fost făcut scrum de protestatarii sătui de corupția guvernanților comuniști – VIDEO # Aktual24
Marți, mulțimile de protestatari au incendiat parlamentul din capitala Kathmandu, Singha Durbar, provocând un nor dens de fum negru care s-a ridicat spre cer. Clădirile guvernamentale și casele liderilor politici au fost atacate în toată țara, anunță BBC. Marți au fost raportate încă trei decese. În mijlocul haosului, oficialii închisorii au declarat că 900 de […]
21:10
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunță că atacul Israelului asupra capitaleii Doha „nu promovează obiectivele israeliene sau americane”. Leavitt a declarat că Qatarul este un „aliat apropiat” al Statelor Unite și că președintele Trump este „foarte afectat” că Doha a fost atacată. Leavitt mai spuscă Trump a vorbit atât cu Netanyahu, cât […]
20:50
A leșinat ministra Sănătății din Suedia în prezența prim-ministrului. Care a fost cauza – VIDEO # Aktual24
Marți după-amiază, Elisabet Lann, noul ministru al Sănătății din Suedia, a leșinat în timpul conferinței de presă organizate pentru prezentarea sa oficială, transmite publicația Aftonbladet. Incidentul a avut loc în prezența premierului Ulf Kristersson și a altor membri ai guvernului. Conferința a început în mod obișnuit, cu discursul susținut de Lann despre începutul mandatului său, […]
20:50
Europa are „o fereastră limitată de timp” să se pregătească de atacul Rusiei, spune ministrul suedez al Apărării # Aktual24
Europa are la dispoziție doar un interval scurt pentru a se pregăti de un posibil nou război la frontiera sa nordică vulnerabilă cu Rusia, a avertizat ministrul suedez al apărării. Forțele ruse „călite pe front” și o industrie de armament aflată pe un ritm de producție de război i-ar putea permite lui Vladimir Putin să […]
20:50
Sute de baloți de paie au ars într-o localitate din Bihor. Cauza ar fi joaca unor copii cu focul # Aktual24
Sute de baloți de paie au ars în noaptea de luni spre marți în localitatea bihoreană Gepiu. Pompierii Detaşamentului 1 Oradea au reuşit să lichideze incendiul după aproximativ şapte ore şi jumătate de luptă continuă cu focul. În urma incendiului au ars circa 250 de baloţi de fân, potrivit Bihoreanul. Operaţiunea a fost îngreunată de […]
20:40
Timișoara: Trotinetiști pe mijlocul drumului. Poliția nu i-a identificat decât câțiva dintre ei, toți sub 14 ani # Aktual24
La o săptămâna după ce o gașcă de adolescenți pe trotinete electrice au ocupat un bulevard din Timișoara, polițiștii n-au reușit să-i găsească decât pe cei cu vârste sub 14 ani. Imaginile înregistrate de un șofer îi arată pe tineri circulând cu viteză, pe toate benzile, printre mașini. Filmarea a ajuns sub ochii polițiștilor care […]
20:30
Încă un spion de-al Belarusului a fost arestat, Polonia mulțumește României: ”Arestarea este rezultatul cooperării în special cu serviciile de informaţii din România şi Cehia” # Aktual24
Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi arestarea unui „agent din Belarus” şi expulzarea unui diplomat din această ţară aliată a Rusiei pentru „activitate agresivă” împotriva Poloniei, relatează AFP, citată de Agerpres. Serviciul polonez de securitate internă ABW „a arestat astăzi (marţi) un agent din Belarus. Arestarea este rezultatul cooperării în special cu serviciile de […]
20:20
Ucraina poate să atace Rusia în ”profunzimea teritoriului”. Primește ”mii de drone cu rază lungă de acțiune” din partea Germaniei # Aktual24
Germania va lansa un program care prevede furnizarea către Ucraina a ‘câtorva mii de drone cu rază lungă de acțiune‘ destinate unor ‘atacuri în profunzimea’ teritoriului împotriva ‘mașinăriei de război rusești’, în valoare totală de 300 de milioane de euro, a anunțat marți ministrul german al apărării, Boris Pistorius, în cadrul reuniunii Grupului de Contact […]
Acum 24 ore
20:10
Sumă uriașă pentru România din partea UE: 16,68 miliarde de euro. A doua cea mai mare finanțare destinată unui stat membru, după Polonia # Aktual24
Comisia Europeană a anunțat alocarea sumei de 16,68 miliarde de euro pentru România prin intermediul noului instrument financiar „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Este vorba despre a doua cea mai mare finanțare destinată unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui mecanism strategic de securitate. SAFE are un buget total de 150 de miliarde de […]
19:40
Reînghețarea Polului Nord? O cortină marină gigantică? Eforturile de înaltă tehnologie pentru a salva Arctica sunt sortite eșecului – Studiu # Aktual24
Propunerile „Moonshot” pentru a salva calotele glaciare ale planetei, inclusiv perdele marine subacvatice gigantice și reînghețarea gheții arctice, câștigă popularitate pe măsură ce planeta se încălzește. Dar niciuna dintre cele mai cunoscute idei nu este viabilă – mai rău, ele pot provoca daune ireparabile, potrivit unui nou studiu publicat marți. Topirea vastelor calote glaciare polare […]
19:40
Congresul la care PSD trebuia să-și aleagă noua conducere era anunțat pentru „toamna lui 2025”. E toamnă. Nici urmă de congres al PSD. Poate însă că va fi organizat undeva prin finalul lui octombrie sau în noiembrie. Problema e că având acest spectru al congresului deasupra capului, conducerea PSD se poartă cu partenerii de guvernare […]
19:20
Abandon școlar masiv în România: 32% dintre copiii cu vârste între 5 şi 19 ani nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ # Aktual24
Proporţia tinerilor care nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ din România este relativ mare în rândul celor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, respectiv 5 şi 19 ani (16% şi, respectiv, 32%, comparativ cu mediile OCDE de 2% şi 16%), arată publicaţia „OCDE Education at a Glance 2025 – EaG 2025”, lansată […]
18:50
Cum ar putea profita SUA de atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere rusești – Analiza Reuters # Aktual24
Cea mai recentă serie de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și instalațiilor de export rusești ar putea crește marjele globale de rafinare. Acest lucru este valabil mai ales pentru companiile din SUA, unde cererea de combustibil rămâne ridicată. Conform calculelor Reuters, atacurile au scos temporar din funcțiune instalații care reprezintă cel puțin 17% din […]
18:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul a acţionat „în mod independent” în atacul executat marţi asupra unor responsabili de rang înalt ai grupării islamiste palestiniene Hamas în capitala Qatarului, Doha, susţinând astfel că Statele Unite nu au nicio implicare în această operaţiune, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres. „Acţiunea de astăzi […]
17:50
Spionul KGB a fost băgat după gratii. Surse: cum s-a comportat în fața procurorilor – VIDEO # Aktual24
Alexandru Bălan, acuzat că a spionat România și Moldova în beneficiul KGB-ului din Belarus, a fost reținut marți de procurorii DIICOT, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Sursele au menționat că Bălan a refuzat să facă declarații în fața procurorilor, el nu a scos niciun cuvânt. Acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către […]
17:40
România are cel mai mare deficit din Uniunea Europeană și cel mai bine știe de ce Marcel Ciolacu (PSD), care până de curând a fost premier. Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern Ciolacu (iunie 2023 – decembrie 2024), a declarat pentru Antena 1 că l-a avertizat pe fostul premier privind creșterea deficitului […]
17:30
Președintele Dan s-a întâlnit cu soțul Alessandrei Stoicescu, deputat PSD. Acesta a ținut să-i prezinte președintelui situația unui drum județean din Tulcea # Aktual24
Sergiu Constantinescu, soțul Alessandrei Stoicescu de la Antena 1, anunță că s-a întâlnit cu Nicușor Dan. El a ținut să-i prezinte președintelui situația unui drum județean din Tulcea. ”Am avut onoarea să discut cu domnul Președinte Nicușor Dan despre o problemă presantă a județului Tulcea și despre solicitarea pe care am adresat-o încă din februarie […]
17:10
Presshub: Proiectul Rovina și dilema europeană: securitatea economică versus standardele de mediu # Aktual24
Uniunea Europeană se află în fața unei dileme majore: cum să-și asigure securitatea economică și independența în aprovizionarea cu materii prime esențiale pentru tranziția verde, fără a compromite valorile democratice și standardele de mediu pe care se întemeiază proiectul european. Adoptarea Actului privind materiile prime critice (CRMA) a deschis calea pentru accelerarea proiectelor miniere strategice, […]
17:00
Israelul a bombardat Doha (Qatar) pentru prima dată în istorie. Armata israeliană explică motivele – VIDEO # Aktual24
Explozii puternice au fost auzite, iar coloane de fum au fost observate ridicându-se deasupra capitalei Qatarului, Doha, transmit agențiile internaționale AFP și Reuters. Armata israeliană a emis o declarație în care susține că a desfășurat un „atac precis” îndreptat împotriva unor lideri de rang înalt ai organizației Hamas. Documentul nu menționează locul exact al operațiunii. […]
15:50
Șoșoacă a atacat-o cu zbierete pe ”madam Maia Sandu” în Parlamentul European. Apoi s-a certat cu agenții de ordine: ”Lăsați-mă în pace dacă nu știți istorie” – VIDEO # Aktual24
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a făcut din nou scandal în Parlamentul European, de această dată în timpul discursului istoric al Maiei Sandu. În timp ce Maia Sandu era aplaudată în picioare de aproape toți europarlamentarii, la finalul discursului, Șoșoacă s-a apucat să zbiere: „Moldova is Romania, madam Maia Sandu!”. Ceilalți europarlamentari au început să o huiduie […]
15:40
Turcia restricționează din nou accesul la internet. YouTube, X, Instagram și WhatsApp nu mai pot fi accesate la Istanbul # Aktual24
Internetul în Turcia este mai lent din cauza restricțiilor impuse de guvern, după o confruntare între poliție și susținătorii CHP la Istanbul. Autoritățile turce au impus restricții pe scară largă la internet timp de 12 ore duminică, în urma confruntărilor dintre poliție și susținătorii opoziției care încercau să împiedice un administrator numit de guvern să […]
15:30
Maia Sandu pune iar Moscova pe jar. Discurs aplaudat în picioare în Parlamentul European: ”Simțim brațul lung al agresiunii ruse. Astăzi ne confruntăm cu un război hibrid fără limite – de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei” # Aktual24
Rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, cel mai important scrutin din istoria Republicii Moldova, va decide dacă ne consolidăm ca o democrație stabilă pe drumul spre Uniunea Europeană, ca un vecin sigur al Ucrainei și un furnizor de securitate pentru UE, sau dacă Rusia ne destabilizează, ne smulge de lângă Europa și ne transformă într-o […]
15:20
Conflict în trafic: un bucureștean a atacat un șofer din Burundi, iar apoi a lovit un alt pieton în vârstă de 18 ani. Doi polițiști aflați în timpul liber au intervenit # Aktual24
Un incident violent a avut loc luni seară în Sectorul 6 al Capitalei, la intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Bulevardul Paul Teodorescu. Un bărbat de 45 de ani, vizibil nemulțumit că nu ar fi beneficiat de prioritate la traversarea străzii pe trecerea de pietoni, a reacționat agresiv față de un șofer aflat în trafic. […]
15:10
Protestatarii au incendiat casele unor politicieni de frunte din Nepal. Prim-ministrul Oli a fost nevoit să demisioneze # Aktual24
Prim-ministrul nepalez Oli a demisionat în urma protestelor mortale din țară. Guvernul său retrăsese anterior controversata lege privind rețelele de socializare. Între timp, protestatarii au incendiat casele mai multor politicieni. Prim-ministrul Khadga Prasad Oli a demisionat în urma mai multor decese în timpul protestelor din Nepal. Bărbatul în vârstă de 73 de ani a anunțat […]
15:00
Rheinmetall, veste bună pentru Kiev: Sistemul de apărare antiaeriană Skyranger antidronă va ajunge în Ucraina până la sfârșitul anului – VIDEO # Aktual24
În acest weekend, Rusia a lansat cel mai puternic atac aerian de la începutul războiului în Ucraina. Rheinmetall va ajuta prin livrarea de noi sisteme de apărare antiaeriană Skyranger în acest an. Fiecare sistem poate distruge drone pe o suprafață de 16 kilometri pătrați. Compania de apărare Rheinmetall intenționează să furnizeze Ucrainei noul său sistem […]
14:50
Te întrebi cum poți transforma bocancii în elemente cool, versatile în garderoba ta de zi cu zi. Și ghici ce? Ai nimerit perfect! Bocancii sunt acum vedetele stilului urban, un statement care poate adăuga personalitate oricărui outfit. De la vibe-ul grunge reinterpretat la combinații ultra-feminine, bocancii pot fi styling-ul care face diferența. Volumul lor oferă […]
14:40
Autoritățile americane au aplicat o lovitură grea cartelului de droguri Sinaloa: peste 600 de arestari, confiscarea a unei mari cantități de droguri, milioane de dolari și sute de arme de foc # Aktual24
O amplă razie desfășurată la nivel național împotriva Cartelului Sinaloa a culminat cu peste 600 de arestări, spun oficialii. Marea operațiune a inclus arestarea a 171 de suspecți în New England, ca parte a unei operațiuni de o săptămână care a vizat una dintre cele mai puternice organizații de trafic de droguri din lume, potrivit […]
14:10
Franța majorează cu 1.000 de euro subvenția pentru achiziționarea unei mașini electrice dacă este echipată cu o baterie europeană # Aktual24
Pentru sprijinirea industriei auto europene, luni, 8 septembrie, guvernul francez a anunțat „o creștere a bonusului ecologic existent de 1.000 de euro pentru vehiculele electrice asamblate în Europa cu o baterie europeană”. Această schemă va fi implementată „începând cu 1 octombrie”, a anunțat guvernul într-un comunicat de presă. Acest ajutor completează bonusul ecologic, finanțat prin […]
13:50
Circul de Țebea, Șoșoacă scutură gorunul: ”Hai toată lumea! Hai și pe partea ailaltă!” – VIDEO # Aktual24
Noi imagini delirante cu Diana Șoșoacă, președintele partidului parlamentar SOS. Ea și-a pus adepții să ”scuture” gorunul lui Avram Iancu. „Să scuturăm gorunul, ca din somn să mă deștept. Hai să scuturăm gorunul! Hai toată lumea! Hai toți! Hai și pe partea ailaltă! Haide, o națiune întreagă!”, a zbierat Șoșoacă, conform unei filmări devenită virală. […]
13:50
„E terminat”. Mii de persoane au mărșăluit la Belgrad pentru a condamna brutalitatea poliției în timpul protestelor antiguvernamentale # Aktual24
Mii de studenți și alți demonstranți au mărșăluit la Belgrad pe 8 septembrie, cerând pedepse pentru violența poliției în timpul protestelor antiguvernamentale recente. Manifestanții l-au acuzat pe președintele sârb Aleksandar Vucic că a refuzat să convoace alegeri anticipate și au denunțat ceea ce au descris ca o reprimare a disidenței, a relatat RFE/RL. Poliția a […]
13:40
SUA pierd masiv turiști. Se observă o scădere „abruptă și pe scară largă” a sosirilor. Iată țările care ar putea beneficia de reorientarea fluxurilor # Aktual24
Statele Unite ar putea pierde aproximativ 30 de miliarde de dolari din turismul internațional în acest an, deoarece mediul politic al țării și dolarul puternic continuă să descurajeze călătorii străini să viziteze. La începutul anului 2025, Asociația de Turism din SUA a estimat că cheltuielile pentru călătoriile în străinătate vor crește la 200,8 miliarde de […]
13:10
Armata israeliană a ordonat civililor palestinieni să părăsească de urgență orașul Gaza, înaintea ofensivei terestre decisive contra Hamas # Aktual24
Armata israeliană a emis pentru prima dată un ordin prin care cere tuturor civililor să evacueze urgent orașul Gaza, înaintea unei operațiuni terestre majore împotriva grupării Hamas. Mesajul, transmis în limba arabă și citat de Reuters, le solicită locuitorilor să se îndrepte către zona umanitară din Al-Mawasi, situată în sudul Fâșiei Gaza. Până acum, avertismentele […]
12:40
Alegeri parlamentare în Norvegia: Partidul prim-ministrului are șanse să-și păstreze puterea # Aktual24
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Norvegia indică o victorie pentru coaliția minoritară condusă de liderul Partidului Laburist, actualul prim-ministru Jonas Gahr Støre. Prognoza postului de televiziune NRK, bazată pe peste 72% din voturi numărate, arată că Partidul Laburist va câștiga alegerile cu aproape 28% din voturi. Partidul Progresului, de extremă dreapta, s-a clasat pe […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.