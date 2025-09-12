Delir AUR, un deputat susține că ”pământul din Dobrogea” ajunge pe vapoare spre Spania: ”Pământul românesc este excavat, încărcat în camioane și exportat în Spania”
Deputatul AUR Titus Muncaciu susține că ”pământul românesc” din Dobrogea este furta cu camioanele și apoi transportat cu vapoarele in Spania. După ce progaganda suveranistă a pretins ca apa și nămolul din barajul Vidraru sunt furate de Franța apare acum un nou fake news hazliu. Un deputat AUR pretinde că pământul din Dobrogea este furat […]
Economia rusă slăbește, iar companiile se plâng de costurile excesiv de mari ale împrumuturilor. Cu toate acestea, banca centrală a Rusiei și-a redus acum doar ușor rata dobânzii cheie. Rata va fi redusă de la 18 la 17%, au anunțat autoritățile monetare de la Moscova. Reducerile ulterioare ale ratelor dobânzii depind de încetinirea inflației. Douăzeci […]
Dovezi că Rusia a atacat deliberat Polonia. Cartelele SIM găsite în drone arată că atacul a fost pregătit de mai mult timp # Aktual24
Rusia a pregătit de cateva luni atacurile cu drone asupra Poloniei și Lituaniei, arată presa din cele două țări. Dovezile? Cartele SIM poloneze pentru a testa conectivitatea rețelei care au fost găsite în dronele doborâte recent de ucraineni. Forțele ruse pregăteau de luni de zile atacuri asupra Poloniei și Lituaniei, folosind modemuri 4G cu cartele […]
Rusia amenință Danemarca cu ”măsuri militare”: ”Politică ostilă militaristă a Copenhagăi” # Aktual24
Rusia va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene, a avertizat vineri purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informează EFE, citată de Agerpres. „Partea rusă va continua să apere cu fermitate şi hotărâre interesele sale legitime pentru a atenua […]
S-a rupt prietenia, SUA au un mesaj tăios pentru Viktor Orban. Administrația Trump insistă ca Ungaria și Slovacia să abandoneze energia rusească # Aktual24
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a cerut cumpărătorilor de combustibili fosili ruși din UE să înceteze campaniile împotriva eforturilor UE de a abandona dependența energetică a Rusiei și, în schimb, să cumpere energie din America. Wright a declarat acest lucru vineri, la un eveniment de la Bruxelles, cuvintele sale fiind citate de Politico. Vorbind […]
PSD a încasat peste un milion de euro de la familia patronului Nuba, club exclusivist din București. Grindeanu și Vicol, clienți fideli la Nuba – VIDEO # Aktual24
Conform datelor centralizate de Expert Forum (EFOR), PSD a declarat împrumuturi totale de aproximativ 47 de milioane de lei în 2024, iar o parte semnificativă a acestei sume are legături cu mediul de afaceri din jurul cluburilor Nuba – localuri exclusiviste din București și Poiana Brașov, cunoscute pentru petrecerile la care participă frecvent oameni politici […]
A fost prins asasinul lui Charlie Kirk, anunță președintele Trump: ”Asta se întâmplă când ai niște fotografii bune” # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat vineri că este „foarte sigur” că suspectul în cazul împușcării lui Charlie Kirk se află în arest. Patru surse familiarizate cu cazul au declarat pentru CNN că o persoană a fost reținută și este interogată în legătură cu împușcarea mortală. „Cineva care era foarte apropiat de el” l-a denunțat pe […]
Testamentul lui Giorgio Armani, nimic nu ajunge la copiii săi. Ce se va întâmpla cu casa de modă Armani, termene clare # Aktual24
Testamentul regretatului designer Giorgio Armani prevede că acțiunile casei de modă italiene cu același nume vor fi vândute treptat. În testamentul său, Armani a stipulat că un procent inițial de 15% din companie ar trebui vândut în termen de un an și jumătate, conform agenției de știri Ansa. După trei până la cinci ani de […]
Donald Trump anunță că asasinul activistului MAGA Charlie Kirk a fost prins: „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem” # Aktual24
O persoană a fost reținută de autoritățile americane în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk, cunoscut activist conservator și fondator al organizației Turning Point USA. Potrivit unor surse apropiate anchetei și citate de CNN, suspectul se află în prezent în custodia poliției și este interogat, fără ca identitatea sa să fi fost deocamdată făcută publică. […]
Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat pe mogulul Dan Voiculescu la închisoare, a „tras” din cauza asta. Cea mai recentă dintre problemele sale este concluzia noii șefe alese a Înaltei Curți, Lia Savonea, că aceasta a comis „abuz în serviciu” când l-a condamnat pe șeful din umbră al trustului Intact la 10 ani de închisoare, […]
India cere Rusiei să-i elibereze cetățenii trimiși la război în Ucraina: ”Să se pună capăt acestei practici iar cetățenii noștri deja înrolați să fie eliberați” # Aktual24
India a anunțat că a cerut Rusiei să pună capăt practicii de recrutare a cetățenilor săi în armată și să-i elibereze pe cei inrolați deja și trimiși să lupte în războiul din Ucraina. Acest lucru vine în contextul în care în India au apărut informații conform cărora mai mulți cetățeni indieni au fost recrutați în […]
Polonia îi răspunde lui Trump: ”Atacul cu drone al Rusiei nu a fost o greșeală. Știm asta” # Aktual24
Premierul polonez Donald Tusk l-a contrazis vineri pe preşedintele american Donald Trump, care afirmase că s-ar putea ca dronele ruseşti intrate zilele trecute în Polonia ar putea să fi fost trimise din greşeală, transmite dpa, citată de Agerpres. „Am vrea şi noi ca atacul cu drone împotriva Poloniei să fi fost o greşeală. Dar nu […]
Germania intenționează să mărească efectivele armatei: ”Este de o importanță capitală ca armata să fie suficient de pregătită pentru război până în 2029” # Aktual24
Germania intenționează să mărească efectivele armatei cu 100.000 de soldați pentru a face față amenințărilor venite dinspre Rusia. Acest număr va fi adăugat la cei 62.000 existenți pentru a atinge noile obiective NATO. „Este de o importanță capitală ca armata să fie suficient de pregătită pentru război până în 2029 și să ofere capabilitățile pe […]
120 de inspectori ANAF au luat cu asalt trei complexuri comerciale din București: ”S-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spaţii de depozitare” # Aktual24
Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală (ANAF) verifică, începând din 10 septembrie, cu 120 de inspectori antifraudă, trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi judeţul Ilfov, potrivit unui comunicat al instituţiei. ANAF menţionează că acţiunile de control au avut loc având în vedere riscul fiscal corespunzător activităţilor ilicite asociate achiziţiei, transportului, depozitării şi comercializării de […]
Trump acționează: SUA vor face presiuni asupra G7 pentru a impune noi tarife vamale uriașe Chinei și Indiei din cauza petrolului rusesc # Aktual24
Administrația Trump intenționează să îndemne Grupul celor Șapte (G7) să impună sancțiuni Chinei și Indiei din cauza achiziției de petrol rusesc. SUA vor face presiuni pentru introducerea acestor tarife la o reuniune virtuală a miniștrilor de finanțe din G7, pe 12 septembrie, au declarat pentru FT patru surse familiarizate cu planul. Surse au declarat pentru […]
Lovitură pentru Budapesta. Curtea de Justiție a UE oprește finanțarea pentru centrala nucleară Paks-2 din Ungaria, construită de Rusia # Aktual24
Austria a obținut câștig de cauză și a blocat sprijinul financiar pentru centrala nucleară Paks-2 din Ungaria, construită de Rosatom, conform unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Curtea UE a anulat decizia Tribunalului UE și a invalidat planul Comisiei Europene de a acorda ajutor financiar Ungariei pentru construirea a două noi […]
Fiul lui Gușă (AUR) cere demiterea ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: ”Trebuie demis urgent! Acționează iresponsabil” # Aktual24
Deputatul AUR Andrei Gușă, fiul lui Cozmin Gusă, susține că declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșneanu, potrivit cărora DGIA ar fi avut complicități cu gruparea condusă de Horațiu Potra, au fost făcute fără probe și creează un precedent periculos, folosind suspiciuni pentru a compromite o structură de intelligence militar. Gușă susține că afirmațiile ministrului urmăresc decapitarea […]
Femeia în vârstă de 35 de ani, Diana Lavric, depistată de autorități având asupra sa mai multe cuțite în momentul în care a încercat să intre în incinta Palatului Parlamentului a declarat că umblp permanent cu acestea în geantă. Ea a declarat că obișnuiește să poarte permanent cuțitele în geantă și că ar fi uitat […]
Și Adrian Severin a ajuns la Beijing. Atacuri violente la adresa UE și SUA: ”Guvernul SUA caută în mod constant noi războaie, consumând arme și îmbogățind complexul militar-industrial american” # Aktual24
Adrian Severin, fost ministru și europarlamentar condamnat penal pentru corupție, se află la Beijing în aceste zile, unde a lansat atacuri la adresa Uniunii Europene în cadrul conferinței „China in Sight Global Insight Forum” 2025. La o săptămână după Dăncilă și Adrian Năstase, a ajuns la Beijing și Adrian Severin, alt condamnat penal care s-a […]
Lider UDMR, combinații pe seama ANAF pentru a ajuta anumiți oameni de afaceri. DNA l-a prins și l-a trimis în judecată # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Barti Tihamer, președinte regional al UDMR și vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita, și a lui Kurko Andras, șef administrație adjunct – inspecție fiscală la AJFP Harghita, acuzați de fapte de corupție și acces ilegal la informații […]
Gigantul german din domeniul apărării, Rheinmetall, va deschide o fabrică de muniții în Ucraina într-o ”regiune sigură” # Aktual24
Ministrul Apărării, Denis Smihal, a avut întâlniri cu reprezentanții mai multor companii de apărare de top în timpul vizitei sale la Londra, săptămâna aceasta. Smihal a anunțat joi că gigantul german din domeniul apărării, Rheinmetall, va construi o fabrică de muniții pentru a aproviziona armata ucraineană într-o „regiune sigură” a Ucrainei, relatează Kyiv Post. Într-un […]
O femeie de 70 de ani din Florida a mușcat de gât un pitbull pentru a-și salva câinele: „Nu aveam altă opțiune” – VIDEO # Aktual24
În Orlando, Florida, o femeie în vârstă de 70 de ani a devenit eroină după ce a reușit să își salveze câinele dintr-un atac violent, recurgând la un gest extrem: a mușcat un pitbull de gât. Shirley Pasamanick se afla la ieșirea dintr-un supermarket local împreună cu Sparky, câinele ei în vârstă de 14 ani, […]
Un respectabil pensionar canadian, acuzat în mod fals pe internet că ar fi asasinul lui Charlie Kirk, a fost amenințat cu moartea de sute de fanatici MAGA # Aktual24
În urma tragediei care a dus la uciderea comentatorului conservator Charlie Kirk la un eveniment universitar din Utah, o eroare gravă a captat atenția publicului și a evidențiat vulnerabilitățile sistemului de informare: identificarea falsă a pensionarului canadian Michael Mallinson drept presupusul atacator. Mallinson, un bancher pensionar din Toronto, în vârstă de 77 de ani, nu […]
Directorul FBI, Kash Patel, și șeful interimar al Centrului de prevenire a terorismului intern,criticați dur pentru felul cum conduc ancheta în cazul asasinării lui Charlie Kirk # Aktual24
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, petrecută pe 10 septembrie 2025 în timpul unui eveniment la Utah Valley University, a declanșat o investigație federală de amploare. FBI, sub conducerea directorului Kash Patel, coordonează ancheta într-un caz considerat deja un act de violență politică sau terorism intern. Potrivit autorităților, Kirk a fost împușcat de la distanță cu […]
Cehia trimite elicoptere de luptă și soldați în apărarea Poloniei. UE se mobilizează după atacul cu drone al Rusiei # Aktual24
Ministrul Apărării Naționale din Polonia a prezentat joi, în Sejm, informații cu privire la evenimentele de marți noapte, când peste zece drone folosite de Rusia pentru a ataca Ucraina au zburat în spațiul aerian polonez, iar avioane militare poloneze și aliate au fost folosite pentru a doborî unele dintre ele. În declarația sa, a vorbit, […]
Lia Savonea, decizie ICCJ în favoarea lui Dan Voiculescu. Bucurie la Antena 3: ”Înalta Curte confirmă abuzurile judecătoarei Camelia Bogdan” # Aktual24
Joi seară, 11 septembrie 2025, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat o hotărâre definitivă în cazul încheiat în august 2014 cu condamnarea la 10 ani de închisoare a mopgulului Dan Voiculescu. Completul condus de preşedinta ICCJ, judecătoarea Lia Savonea, a admis plângerile formulate împotriva ordonanţei de clasare a Parchetului General şi a stabilit […]
Culmea tupeului: hoții de buzunare din Veneția îi dau în judecată pe voluntarii care îi prind în flagrant pe motiv că „le încalcă dreptul la intimitate” # Aktual24
În Veneția, un grup de activiști civici care urmăresc hoții de buzunare a ajuns în centrul unui scandal juridic: hoții i-au dat în judecată, acuzându-i de „stalking” și încălcarea dreptului la intimitate. Voluntarii, cunoscuți sub numele de „Veneziani Non Distratti” (Venezienii vigilenți), filmează hoții, avertizează turiștii și predau dovezile autorităților. Cu toate acestea, legea italiană […]
Băuturile energizante cresc riscul de suicid, în timp ce cafeaua îl reduce, relevă un studiu efectuat pe 1,5 milioane de persoane # Aktual24
Un studiu recent, citat de Medscape, arată că băuturile energizante pot crește riscul de suicid, în timp ce consumul moderat de cafea poate avea efect protector asupra sănătății mentale. Cercetătorii au realizat o meta-analiză pe un eșantion impresionant de peste 1,5 milioane de persoane, analizând relația dintre tipurile de băuturi cofeinizate și sănătatea psihică. Rezultatele […]
Invitată AUR, prinsă la Parlament cu șase cuțite asupra sa. Ea a fost chemată să participe la un ”forum economic” # Aktual24
Vineri dimineață, la filtrul de acces de la intrarea C1 a Palatului Parlamentului, agenții de securitate au depistat-o pe Lavric Diana, născută la 25 iunie 1990, în Republica Moldova, care avea asupra sa șase cuțite. Surse oficiale au declarat pentru aktuak24.ro că femeia figura pe lista suplimentară transmisă de partidul AUR și intenționa să participe […]
Austeritate, dar doar pentru Grivei: parlamentarilor li se decontează cărți de vizită „speciale”, lucrate cu foiță de aur # Aktual24
Fostul primar al Sectorului 2, în prezent parlamentar USR, Radu Mihaiu a stârnit controverse după ce a dezvăluit că parlamentarilor li se decontează cărți de vizită „speciale”, lucrate cu foiță de aur. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Mihaiu a explicat că i s-a transmis că un set de 100 de cărți de […]
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a negat categoric că activistul MAGA, Charlie Kirk, ar fi fost asasinat de Mossad, cum susțin tot mai numeroase teorii ale conspirației # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins joi speculațiile apărute pe internet conform cărora statul israelian, prin serviciul său secret, Mossad, ar sta în spatele asasinării influentului activist conservator american Charlie Kirk. Întrebat, în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Newsmax, de realizatoarea Greta Van Susteren despre zvonurile care s-au viralizat pe internet, potrivit cărora […]
Fosta președintă a Curții Supreme, Sushila Karki, ar putea deveni prima femeie premier din istoria Nepalului, după valul de violențe care a zguduit țara # Aktual24
Nepal ar putea avea vineri, pentru prima dată în istoria sa, o femeie în funcția de prim-ministru. Surse politice și constituționale susțin că președintele Ramchandra Paudel intenționează să o numească pe Sushila Karki, fostă judecătoare-șefă a Curții Supreme, în fruntea unui guvern de tranziție care să organizeze alegeri anticipate. Decizia vine pe fondul unei crize […]
Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse, condamnând ferm violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, joi seară, că l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, pentru a-i transmite poziția oficială a României privind incidentul produs în noaptea de 9 spre 10 septembrie, când drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Potrivit comunicatului transmis de instituție, partea română a subliniat că episodul reprezintă […]
Consiliul de Securitate al ONU condamnă atacurile din Qatar, dar evită să numească Israelul drept autor al lor # Aktual24
Consiliul de Securitate al ONU a condamnat joi recentele atacuri împotriva Qatarului și a făcut apel la ”dezescaladare”, fără a numi Israelul drept autor. În această declarație, care necesită acordul celor 15 membri ai săi, între care Statele Unite, aliatul Israelului, Consiliul și-a exprimat ”condamnarea atacurilor recente din Doha, teritoriul unui mediator cheie, și și-a […]
Totul, ca să nu-l supere pe Putin: Donald Trump a declarat că atacul rusesc cu drone asupra teritoriului polonez „ar putea fi o greșeală” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei greșeli din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație. ”Ar putea fi o greșeală”, a declarat el jurnaliștilor când a fost întrebat despre intruziunea unor drone în Polonia, în noaptea de […]
Gigi Becali a ridicat ilegal, într-o zonă protejată de lângă lacul Techirghiol, o biserică sfințită deja de controversatul arhiepiscop Teodosie # Aktual24
Omul de afaceri Gigi Becali se află din nou în centrul atenției, după ce a ridicat o biserică pe malul lacului Techirghiol, într-o zonă protejată Natura 2000. Lăcașul de cult, dedicat călugărilor de pe Muntele Athos, a fost construit fără autorizații, în ciuda amenzilor și plângerilor penale depuse de autorități și organizații de mediu, transmite […]
Asasinul lui Charlie Kirk este încă în libertate: poliția a publicat înregistrarea fugii lui de pe acoperișul clădirii de pe care a tras- VIDEO # Aktual24
Ancheta privind uciderea comentatorului conservator Charlie Kirk continuă, iar autoritățile au făcut public un videoclip care surprinde presupusul atacator în timp ce părăsește locul crimei. Potrivit comisarului pentru Siguranță Publică, Beau Mason, citat de cotidianul local Utah News Dispatch, imaginile îl arată pe suspect coborând de pe acoperișul unei clădiri a Universității Utah Valley (UVU), […]
La alții se poate: Fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Aktual24
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a primit, joi, o condamnare istorică: 27 de ani și trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Decizia a fost luată de Curtea Supremă Federală, după ce patru dintre cei cinci magistrați au considerat că liderul de extremă dreapta a coordonat o „organizație criminală armată” menită să-l […]
INTERVIU Profesorul Valentin Naumescu, despre războiul hibrid: „România trebuie să reacționeze. Statul român ar trebui să facă ceva concret pentru a apăra țara de trădători” # Aktual24
În condițiile în care în ultimele săptămâni Rusia și-a intensificat puternic presiunea asupra Europei și NATO printr-un război hibrid, care combină dezinformarea, atacurile cibernetice și influența politică indirectă pentru a slăbi democrațiile și stabilitatea regiunii, România pare tot mai amenințată. Recenta incursiune a dronelor rusești în Polonia demonstrează că dictatorul de la Kremlin nu cunoaște […]
Albania: Diella este primul ministru AI însărcinat cu gestionarea achizițiilor publice, imun la mită și la amenințări # Aktual24
Un asistent digital care ajută oamenii să navigheze online prin serviciile guvernamentale a devenit primul ministru de cabinet bazat pe inteligență artificială „creat virtual” și responsabil de achizițiile publice, în încercarea de a reduce corupția, a declarat, joi, premierul albanez, Edi Rama. Diella, care înseamnă Soare în albaneză, consiliază utilizatorii portalului e-Albania din ianuarie, ajutându-i […]
Belarus a eliberat 52 de prizonieri politici, inclusiv străini, după vizita unei delegații americane # Aktual24
Belarus eliberează 52 de prizonieri politici, inclusiv străini, după vizita unei delegații americane. Acțiunea este considerată un efort de a câștiga favoarea SUA și de a ridica sancțiunile, în timp ce represiunea împotriva disidenței continuă. Belarus a eliberat 52 de prizonieri de diferite naționalități, după o vizită a unei delegații americane la Minsk, în ultima […]
Un parlamentar francez a solicitat procurorului de stat o anchetă penală pentru a stabili dacă TikTok a fost responsabil pentru „punerea în pericol a vieții” tinerilor săi utilizatori. Deputatul socialist Arthur Delaporte a declarat că a coprezidat o anchetă parlamentară franceză de șase luni privind efectele psihologice ale TikTok asupra minorilor și a audiat mărturii […]
După modelul francez, primarul Romei vrea să redeschidă râul Tibru înotului public peste cinci ani. Afirmația a fost întâmpinată cu scepticism # Aktual24
Roma speră să aducă înapoi înotătorii pe râul Tibru în termen de cinci ani, a anunțat Roberto Gualtieri, primarul orașului, inspirându-se din Paris, unde Sena a fost redeschisă pentru băi publice în această vară, pentru prima dată după un secol. În timpul unei vizite de joi la Expoziția Osaka din Japonia, Gualtieri a declarat că […]
Judecătorii Curții Supreme din Brazilia îl găsesc pe fostul președinte bazilian Jair Bolsonaro vinovat de planificarea unei lovituri de stat militare # Aktual24
Judecătorii de la Curtea Supremă din Brazilia au votat în majoritate pentru condamnarea fostului președinte Jair Bolsonaro pentru complotarea unei lovituri de stat militare, care i-ar putea aduce o condamnare de câțiva zeci de ani pentru conducerea conspirației criminale. Judecătoarea Cármen Lúcia Antunes Rocha a decis joi că Bolsonaro – un fost parașutist militar ales […]
O femeie din Oradea a atacat un bătrân pentru a-i lua banii. Acesta avea asupra sa „uriașa” sumă de 10 lei # Aktual24
O femeie în vârstă de 40 de ani din Oradea a fost arestată preventiv, joi, după ce a atacat un pensionar de 87 de ani în scara unui bloc pentru a-i fura banii. Femeia şi-a ales victima tocmai pentru că era în vârstă şi părea neputincioasă. L-a pândit pe bătrân pe stradă, l-a urmărit şi […]
Doi tineri ucraineni căutați de Salvamont Maramureș în zona Vârfului Poloninca. Au rătăcit mai multe zile prin munți # Aktual24
Salvamont Maramureș și Poliția de Frontieră Valea Vișeului – structură din cadrul ITPF Sighetu Marmației, au pornit să recupereze doi cetățeni ucraineni de 23 de ani, aflați în dificultate după mai multe zile în munți, în zona Vârfului Polonica, la aproximativ 1.700 metri altitudine. Aceștia au alertat 112, fiind uzi, fără provizii si in imposibilitatea […]
Dronele sunt super-armele războiului modern. România trebuie să învețe urgent cum să le facă față # Aktual24
Raidul Rusiei cu drone în Polonia ne arată de ce aparatele fără pilot devin arme din ce în ce mai importante în războiul și strategia modernă. Să poți livra încărcături explozive sau transportoare de rachete în masă, fără să pierzi niciun om, e o realitate provocatoare și extrem de periculoasă. Rusia le-a folosit contra Poloniei […]
Suedia l-a convocat pe ambasadorul Moscovei: „Încălcările Rusiei sunt inacceptabile şi constituie o ameninţare la adresa securităţii europene” # Aktual24
Ministerul suedez de Externe a anunţat joi că l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la Stockholm pentru a protesta faţă de intruziunea de miercuri a 19 drone ruseşti în spaţiul aerian polonez, incident considerat de Varşovia un act deliberat, relatează AFP, citată de Agerpres. „Încălcările Rusiei sunt inacceptabile şi constituie o ameninţare la adresa securităţii europene”, […]
Un sondaj al INSCOP Research arată că AUR se mențin detașat pe primul loc în preferințele electoratului, cu aproape 41% din voturi. Mai precis, 40.8% din alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.9% ar vota cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai […]
Coreea de Sud, supărată rău pe SUA după raidul de săptămâna trecută. Trump a încercat să repare, însă fără succes # Aktual24
Companiile sud-coreene vor fi „foarte ezitante” în a investi în SUA în urma unui raid masiv de imigrare la fabrica Hyundai din statul Georgia, săptămâna trecută, a declarat președintele Lee Jae Myung. Peste 300 de sud-coreeni care au fost arestați în timpul raidului au fost eliberați din detenție și urmează să se întoarcă acasă vineri, […]
