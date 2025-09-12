Consiliul de Securitate al ONU condamnă atacurile din Qatar, dar evită să numească Israelul drept autor al lor
Aktual24, 12 septembrie 2025 08:20
Consiliul de Securitate al ONU a condamnat joi recentele atacuri împotriva Qatarului și a făcut apel la ”dezescaladare”, fără a numi Israelul drept autor. În această declarație, care necesită acordul celor 15 membri ai săi, între care Statele Unite, aliatul Israelului, Consiliul și-a exprimat ”condamnarea atacurilor recente din Doha, teritoriul unui mediator cheie, și și-a […]
Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse, condamnând ferm violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, joi seară, că l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, pentru a-i transmite poziția oficială a României privind incidentul produs în noaptea de 9 spre 10 septembrie, când drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Potrivit comunicatului transmis de instituție, partea română a subliniat că episodul reprezintă […]
Totul, ca să nu-l supere pe Putin: Donald Trump a declarat că atacul rusesc cu drone asupra teritoriului polonez „ar putea fi o greșeală” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei greșeli din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație. ”Ar putea fi o greșeală”, a declarat el jurnaliștilor când a fost întrebat despre intruziunea unor drone în Polonia, în noaptea de […]
Gigi Becali a ridicat ilegal, într-o zonă protejată de lângă lacul Techirghiol, o biserică sfințită deja de controversatul arhiepiscop Teodosie # Aktual24
Omul de afaceri Gigi Becali se află din nou în centrul atenției, după ce a ridicat o biserică pe malul lacului Techirghiol, într-o zonă protejată Natura 2000. Lăcașul de cult, dedicat călugărilor de pe Muntele Athos, a fost construit fără autorizații, în ciuda amenzilor și plângerilor penale depuse de autorități și organizații de mediu, transmite […]
Asasinul lui Charlie Kirk este încă în libertate: poliția a publicat înregistrarea fugii lui de pe acoperișul clădirii de pe care a tras- VIDEO # Aktual24
Ancheta privind uciderea comentatorului conservator Charlie Kirk continuă, iar autoritățile au făcut public un videoclip care surprinde presupusul atacator în timp ce părăsește locul crimei. Potrivit comisarului pentru Siguranță Publică, Beau Mason, citat de cotidianul local Utah News Dispatch, imaginile îl arată pe suspect coborând de pe acoperișul unei clădiri a Universității Utah Valley (UVU), […]
La alții se poate: Fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Aktual24
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a primit, joi, o condamnare istorică: 27 de ani și trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Decizia a fost luată de Curtea Supremă Federală, după ce patru dintre cei cinci magistrați au considerat că liderul de extremă dreapta a coordonat o „organizație criminală armată” menită să-l […]
INTERVIU Profesorul Valentin Naumescu, despre războiul hibrid: „România trebuie să reacționeze. Statul român ar trebui să facă ceva concret pentru a apăra țara de trădători” # Aktual24
În condițiile în care în ultimele săptămâni Rusia și-a intensificat puternic presiunea asupra Europei și NATO printr-un război hibrid, care combină dezinformarea, atacurile cibernetice și influența politică indirectă pentru a slăbi democrațiile și stabilitatea regiunii, România pare tot mai amenințată. Recenta incursiune a dronelor rusești în Polonia demonstrează că dictatorul de la Kremlin nu cunoaște […]
Albania: Diella este primul ministru AI însărcinat cu gestionarea achizițiilor publice, imun la mită și la amenințări # Aktual24
Un asistent digital care ajută oamenii să navigheze online prin serviciile guvernamentale a devenit primul ministru de cabinet bazat pe inteligență artificială „creat virtual” și responsabil de achizițiile publice, în încercarea de a reduce corupția, a declarat, joi, premierul albanez, Edi Rama. Diella, care înseamnă Soare în albaneză, consiliază utilizatorii portalului e-Albania din ianuarie, ajutându-i […]
Belarus a eliberat 52 de prizonieri politici, inclusiv străini, după vizita unei delegații americane # Aktual24
Belarus eliberează 52 de prizonieri politici, inclusiv străini, după vizita unei delegații americane. Acțiunea este considerată un efort de a câștiga favoarea SUA și de a ridica sancțiunile, în timp ce represiunea împotriva disidenței continuă. Belarus a eliberat 52 de prizonieri de diferite naționalități, după o vizită a unei delegații americane la Minsk, în ultima […]
Un parlamentar francez a solicitat procurorului de stat o anchetă penală pentru a stabili dacă TikTok a fost responsabil pentru „punerea în pericol a vieții” tinerilor săi utilizatori. Deputatul socialist Arthur Delaporte a declarat că a coprezidat o anchetă parlamentară franceză de șase luni privind efectele psihologice ale TikTok asupra minorilor și a audiat mărturii […]
După modelul francez, primarul Romei vrea să redeschidă râul Tibru înotului public peste cinci ani. Afirmația a fost întâmpinată cu scepticism # Aktual24
Roma speră să aducă înapoi înotătorii pe râul Tibru în termen de cinci ani, a anunțat Roberto Gualtieri, primarul orașului, inspirându-se din Paris, unde Sena a fost redeschisă pentru băi publice în această vară, pentru prima dată după un secol. În timpul unei vizite de joi la Expoziția Osaka din Japonia, Gualtieri a declarat că […]
Judecătorii Curții Supreme din Brazilia îl găsesc pe fostul președinte bazilian Jair Bolsonaro vinovat de planificarea unei lovituri de stat militare # Aktual24
Judecătorii de la Curtea Supremă din Brazilia au votat în majoritate pentru condamnarea fostului președinte Jair Bolsonaro pentru complotarea unei lovituri de stat militare, care i-ar putea aduce o condamnare de câțiva zeci de ani pentru conducerea conspirației criminale. Judecătoarea Cármen Lúcia Antunes Rocha a decis joi că Bolsonaro – un fost parașutist militar ales […]
O femeie din Oradea a atacat un bătrân pentru a-i lua banii. Acesta avea asupra sa „uriașa” sumă de 10 lei # Aktual24
O femeie în vârstă de 40 de ani din Oradea a fost arestată preventiv, joi, după ce a atacat un pensionar de 87 de ani în scara unui bloc pentru a-i fura banii. Femeia şi-a ales victima tocmai pentru că era în vârstă şi părea neputincioasă. L-a pândit pe bătrân pe stradă, l-a urmărit şi […]
Doi tineri ucraineni căutați de Salvamont Maramureș în zona Vârfului Poloninca. Au rătăcit mai multe zile prin munți # Aktual24
Salvamont Maramureș și Poliția de Frontieră Valea Vișeului – structură din cadrul ITPF Sighetu Marmației, au pornit să recupereze doi cetățeni ucraineni de 23 de ani, aflați în dificultate după mai multe zile în munți, în zona Vârfului Polonica, la aproximativ 1.700 metri altitudine. Aceștia au alertat 112, fiind uzi, fără provizii si in imposibilitatea […]
Dronele sunt super-armele războiului modern. România trebuie să învețe urgent cum să le facă față # Aktual24
Raidul Rusiei cu drone în Polonia ne arată de ce aparatele fără pilot devin arme din ce în ce mai importante în războiul și strategia modernă. Să poți livra încărcături explozive sau transportoare de rachete în masă, fără să pierzi niciun om, e o realitate provocatoare și extrem de periculoasă. Rusia le-a folosit contra Poloniei […]
Suedia l-a convocat pe ambasadorul Moscovei: „Încălcările Rusiei sunt inacceptabile şi constituie o ameninţare la adresa securităţii europene” # Aktual24
Ministerul suedez de Externe a anunţat joi că l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la Stockholm pentru a protesta faţă de intruziunea de miercuri a 19 drone ruseşti în spaţiul aerian polonez, incident considerat de Varşovia un act deliberat, relatează AFP, citată de Agerpres. „Încălcările Rusiei sunt inacceptabile şi constituie o ameninţare la adresa securităţii europene”, […]
Un sondaj al INSCOP Research arată că AUR se mențin detașat pe primul loc în preferințele electoratului, cu aproape 41% din voturi. Mai precis, 40.8% din alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.9% ar vota cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai […]
Coreea de Sud, supărată rău pe SUA după raidul de săptămâna trecută. Trump a încercat să repare, însă fără succes # Aktual24
Companiile sud-coreene vor fi „foarte ezitante” în a investi în SUA în urma unui raid masiv de imigrare la fabrica Hyundai din statul Georgia, săptămâna trecută, a declarat președintele Lee Jae Myung. Peste 300 de sud-coreeni care au fost arestați în timpul raidului au fost eliberați din detenție și urmează să se întoarcă acasă vineri, […]
Biroul Federal de Investigații al Americii (FBI) a publicat imagini cu o „persoană de interes” în cazul atacului armat asupra lui Charlie Kirk și oferă o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații. Atacatorul este încă în libertate – dar autoritățile au găsit o pușcă de mare putere în pădurea din apropiere, precum și „urme […]
UK pune la bătaie resurse și specialiști pentru a produce în masă drone în ajutorul Ucrainei. Violarea spațiului aerian al Poloniei a declanșat alarma # Aktual24
Marea Britanie va începe producția la scară largă de drone interceptoare avansate pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva atacurilor aeriene rusești. Dronele, proiectate de Ucraina cu sprijinul oamenilor de știință britanici, sunt extrem de eficiente în distrugerea aeronavelor de atac unidirecționale pe care Moscova continuă să le lanseze asupra orașelor ucrainene, potrivit Ministerului […]
Valentin Naumescu: ”George Simion este agent de influență al Rusiei, există o decizie definitivă a Justiției/ Vorbim de niște trădători ai României” # Aktual24
Profesorul Valentin Naumescu a declarat, într-un interviu pentru aktual24.ro, că George Simion este ”agent de influență al Rusiei”, conform unei dezicii definitive a Justiției. Naumescu a cerut ca statul să acționeze împotriva ”trădătorilor”. ”Știm cu siguranță, fiindcă a apărut ca informație în spațiu public, este că există deja decizii definitive ale justiției din România care […]
Replica dură a lui Godină pentru fostul judecător Toni Neacșu: ”Eu aș crăpa de rușine să ajung pușcăriaș din polițist/ Eu nu fur, nu falsific” # Aktual24
Polițistul Marian Godină are o replică foarte dură la adresa avocatului Toni Neacșu, fost judecător condamnat penal, după ce acesta l-a atacat printr-o postare pe rețelele de socializare. ”Domnul Adrian Toni Neacsu, fost magistrat, condamnat la un an de închisoare cu suspendare, în prezent cred că avocat, scrie azi o postare despre mine în care […]
Presshub: Beniamin Lup, bărbatul cu două soții decedate în condiții suspecte, demis din funcția de director european al UNCAGED # Aktual24
Presshub a primit în 9 septembrie 2025 o declarație semnată de Kim Westfall, fondatoarea organizației americane UNCAGED. Organizația americană a fost până recent principalul finanțator al Asociației WorldTeach conduse de Beniamin Lup, cu obiect de activitate combaterea traficului uman. Totodată UNCAGED, care vira anual în jur de un milion de dolari în contul Asociației WorldTeach, […]
CNAIR: „Nu mai poți fenta radarul”. 400 de camere inteligente vor calcula viteza medie a șoferilor pe drumurile din România # Aktual24
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) implementează cea mai ambițioasă măsură de siguranță rutieră din ultimii ani: instalarea a 400 de camere video inteligente pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Cum funcționează noua tehnologie Camerele de ultimă generație vor integra un sistem triplu de monitorizare: Supraveghere în timp real – Filmarea continuă […]
Conflict în REPER: Octavian Berceanu este acuzat de noua conducere că răspândește ”conspirații și insulte” # Aktual24
Partidul REPER a transmis redacției aktual24.ro un drept la replică privind ”declarațiile calomnioase ale domnului Octavian Berceanu”. ”Partidul REPER ia act de decizia domnului Octavian Berceanu de a-și retrage candidatura la funcția de președinte și la Primăria Municipiului București, și de a demisiona din partid, rezultatul neacceptării unei reguli comune de majoritate absolută în alegerea […]
Drulă acuză PSD-ul de ”șantaj”: ”Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor. Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD” # Aktual24
Deputatul USR, Cătălin Drulă, a reacționat dur după declarațiile prim-vicepreședintelui PSD, Daniel Băluță, care a indicat că pesediștii ar putea ieși din coaliția de guvernare dacă PNL ar forma o alianță cu USR pentru Primăria Capitalei. Într-un comunicat transmis presei, Drulă a criticat poziția PSD, considerând-o un atac la adresa democrației: „Să ameninți stabilitatea țării […]
Guvernul a relansat programul „Sprijin pentru România”: tichete sociale și educaționale pentru milioane de români vulnerabili # Aktual24
Guvernul a anunțat joi, prin vocea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, relansarea programului „Sprijin pentru România”, destinat categoriilor vulnerabile de populație. Este vorba atât despre tichetele sociale, în valoare de 250 de lei, cât și despre tichetele educaționale, în valoare de 500 de lei, finanțate din fonduri europene. În cadrul conferinței de presă […]
România va lua bani buni pentru înarmare, dar și pentru construirea de drumuri, poduri și autostrăzi prin programul SAFE, aproximativ 16.7 miliarde de euro. O sumă foarte bună, a doua ca mărime din Europa. AUR însă, prin vocea senatorului Petrișor Peiu, se opune. Pozițiile sale împotriva înarmării României, deși suntem într-un context de securitate foarte […]
SUA doresc să redeschidă ambasada din Belarusul ”respectatului” Lukașenko: ”Dorim normalizarea relațiilor bilaterale dintre Republica Belarus și Statele Unite” # Aktual24
Reprezentantul special adjunct al președintelui SUA pentru Ucraina, John Cole, a declarat că SUA doresc să redeschidă ambasada la Minsk. Cole a spus acest lucru în urma unei întâlniri cu autoproclamatul președinte al Belarusului, Alexander Lukașenko, relatează BelTA. Reprezentantul lui Donald Trump a descris întâlnirea cu Lukașenko ca fiind extrem de productivă. „Scopul interacțiunii noastre […]
Președintele Dan, tot mai activ: ”Da, a existat o interferență a serviciilor secrete în jocul politic de-a lungul anilor”. Ce spune de razboiul hibrid declanșat de Rusia # Aktual24
Înntr-un nou interviu acordat unui post de televizune, președintele Nicușor Dan a acuzat că ”a existat o interferență a serviciilor secrete în jocul politic de-a lungul anilor”. „Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu pentru B1 […]
Grindeanu, răspuns batjocoritor după ce un lider PSD a fost prins cu o mașină de lux înregistrată pe o cârciumă sătească: ”Ei zic să-i arestăm” – VIDEO # Aktual24
Un nou scandal lovește Partidul Social Democrat, după ce site-ul de investigații Snoop.ro l-a surprins pe deputatul PSD Mihai Weber la volanul unui Mercedes AMG GLE 53 cumpărat printr-o firmă sătească din Gorj, care deține un simplu magazin sătesc și a raportat un profit de doar 3.500 de euro în 2024. Întrebat joi de HotNews […]
SUA: Muncitori care fugeau de o razie a imigrației au sărit gardul de la sediul central al CIA încercând să se ascundă în curtea agenției # Aktual24
Ofițerii de Imigrare și Control Vamal (ICE) au efectuat miercuri o razie la un șantier de construcții din apropierea sediului central al Agenției Centrale de Informații (CIA), iar unii dintre muncitorii care fugeau au încercat să escaladeze gardul din jurul sediului agenției. Incidentul de securitate a blocat traficul și a blocat accesul la campusul agenției […]
Surse: DNA l-a prins în flagrant pe un apropiat de-al lui Paul Stănescu. El a luat mită 60.000 de euro, într-un complex de lux din Deltă, pretinzând că este ”șef al procurorilor europeni din România” # Aktual24
Un bărbat a fost reţinut joi de procurorii DNA, după ce a fost prins în flagrant când primea, printr-un intermediar, suma de 60.000 de euro de la o persoană căreia îi promisese că poate influenţa judecători de la Tribunalul Bucureşti să dea o decizie favorabilă într-un dosar în care aceasta era judecată. Individul este un […]
Danermarca, cea mai democratică țara din lume. Pe de altă parte, procesele democratice sunt puternic afectate în majoritatea țărilor # Aktual24
Modelele globale arată că democrația din întreaga lume a continuat să slăbească anul trecut, potrivit unui nou studiu. Starea Globală a Democrației 2025, publicat de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA), cu sediul la Stockholm, a analizat performanța democratică în 173 de țări în 2024, relatează DW. În studiu, 94 de țări au […]
Grupul lui Orban din Parlamentul European a inițiat procedura de demitere a lui von der Leyen: ”I-a intimidat pe toți” # Aktual24
Grupul politic de extremă dreapta din Parlamentul European „Patrioți pentru Europa” a inițiat un vot de neîncredere față de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a exprimat nemulțumirea față de discursul despre Starea Uniunii pe care Ursula von der Leyen l-a susținut miercuri în Parlamentul European, relatează Euronews. În acest […]
Sorin Grindeanu (PSD) a confirmat indirect, joi, că PSD este gata să rupă guvernarea dacă nu va ajunge la un acord cu PNL și USR privind alegerile din Capitală. Ședința coaliției de miercuri a fost dinamitată de pretențiile PSD ca alegerile să nu aibă loc în luna noiembrie. „Nu e vorba de data alegerilor, este […]
NASA interzice cetățenilor chinezi să mai lucreze la programele sale spațiale: ”Restricționarea accesului fizic și cibernetic la facilitățile, materialele și rețeaua noastră” # Aktual24
NASA a început să interzică cetățenilor chinezi cu vize valabile să se alăture programelor sale, subliniind intensificarea cursei spațiale dintre SUA și China. Schimbarea de politică a fost confirmată de agenția guvernamentală americană, relatează The Guardian. „NASA a luat măsuri interne referitoare la cetățenii chinezi, inclusiv restricționarea accesului fizic și cibernetic la facilitățile, materialele și […]
În Rusia, orașele din Arctica se scufundă literalmente în pământ. Moscova ignoră însă avertismentele # Aktual24
Semnele de avertizare sunt clare în Nordul Îndepărtat, unde orașele rusești și din Arctica se scufundă literalmente în pământ. Permafrostul dur pe care au fost construite comunitățile și infrastructura lor se topește, distrugând vieți și eliberând gaze cu efect de seră în atmosferă. Controalele occidentale la export împotriva Rusiei, instituite după invazia Ucrainei de către […]
Extremistul Georgescu se teme mai nou că va fi ”asasinat”. Iar delir la tribunal, unde a avut parte de un nou eșec # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 București a respins, joi, contestația formulată de inculpatul Georgescu Călin împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară la data de 1 septembrie 2025, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.2. Este vorba despre impunerea de control judiciar. ”În temeiul articolului 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) raportat la art. 205 din Codul de […]
Șefa CE, apel la mobilizare: ”Așadar, da, Europa trebuie să lupte. Pentru locul său într-o lume în care multe puteri majore sunt deschis ostile Europei” # Aktual24
Președintele UE, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri că Europa trebuie să se descurce singură într-o lume din ce în ce mai „ostilă”, criticând Rusia pentru atacul cu drone în Polonia și cerând măsuri mai dure împotriva Israelului pentru ofensiva sa din Gaza. În discursul său anual despre starea UE, Ursula von der Leyen […]
Polonia, replică dură pentru Orbán: ”Viktor, incidentul cu dronele dovedește că ar trebui să condamni agresiunea rusească. Îți cerem să aprobi sancțiuni mai dure împotriva agresorului” # Aktual24
Într-o rară declarație de solidaritate, Orbán a spus că este ”inacceptabil” că dronele Rusiei au violat spațiul aerian al Poloniei. Ministrul polonez de Externe a răspuns pe rețelele de socializare, cerând ca Ungaria să condamne agresiunea rusă și să își retragă veto-ul asupra aderării Ucrainei la UE. Prim-ministrul Ungariei și-a exprimat solidaritatea cu Polonia după […]
Drone rusești în Polonia. Cancelarul Merz consideră că Putin a atacat în mod deliberat NATO # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz consideră că Rusia a provocat în mod deliberat NATO prin trimiterea de drone rusești în spațiul aerian polonez. Merz a spus despre incidentul cu drona că este o acțiune imprudentă a guvernului rus, care este „parte a unei lungi serii de provocări pe care le observăm de câteva luni în regiunea […]
Parlamentul spaniol a respins propunerea guvernului socialist de reducere a săptămânii de lucru de la 40 la 37,5 ore # Aktual24
Parlamentul Spaniol a respins miercuri propunerea guvernului de a reduce săptămâna de lucru de la 40 la 37,5 ore, într-o decizie care reprezintă un eșec semnificativ pentru coaliția de guvernare condusă de Pedro Sánchez. Inițiativa, promovată de ministrul Muncii și vicepremierul Yolanda Díaz, a fost respinsă cu 178 de voturi împotrivă și 170 pentru, în […]
Vremea se răcorește în București, pe parcursul zilelor de joi și vineri, iar cerul va fi temporar noros, fiind semnalate averse în special pe timpul nopților, conform prognozei publicate, joi, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în intervalul 11 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 9:00, în Capitală, cerul va fi temporar noros […]
Sondaj INSCOP: dacă ar avea loc alegeri, AUR ar obține peste 40% dintre voturile românilor – aproape la fel de mult cât PSD, PNL și USR la un loc # Aktual24
Conform ultimei ediții a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizată în perioada 1-9 septembrie 2025, AUR se menține în fruntea preferințelor electoratului pentru alegerile parlamentare, cu o intenție de vot de 40,8%. Următoarele poziții sunt ocupate de PSD, cu 17,9%, PNL cu 15,2%, și USR cu 12,8%. Sondajul indică o consolidare a polarizării politice, jumătate […]
Ministrul Mediului, despre deșertificarea din sudul României: ”Toată mişcarea extremistă vine şi spune: nu credeţi voi balivernele cu schimbările climatice” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri seară, la Antena 3, că România se confruntă cu un viitor dificil din cauza fenomenului deşertificării, mai ales în sudul ţării, unde recoltele sunt afectate constant de secetă. Ea a subliniat că problema nu este doar una economică, ci şi una de siguranţă alimentară. „Ne uităm pe zona […]
Fiica lui Kim Jong-un pare să fi fost confirmat oficial ca succesoare a dictatorului nord-coreean, deși nu are mai mult de 13 ani # Aktual24
Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord, pare să fi consolidat statutul fiicei sale, Kim Chu-ae, ca succesoare la cea mai înaltă funcție din țară, potrivit informațiilor furnizate de legislatori sud-coreeni. Decizia survine în contextul vizitei lui Kim Jong-un în China, ocazionată de parada militară desfășurată la Beijing pentru marcarea celei de-a 80-a aniversări a victoriei […]
Franța: Aproximativ 175.000 de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta, un restaurant din centrul Parisului a fost incendiat # Aktual24
Un incendiu a izbucnit într-un restaurant din centrul Parisului în timpul protestului de amploare „Blocați totul”. Parchetul a anunțat că a deschis o anchetă. Pompierii au intervenit pentru a stinge un incendiu într-un restaurant din centrul Parisului, lângă Place du Chatel, relatează Le Monde. Clădirea a luat foc în timp ce forțele de ordine au […]
Dmitri Medvedev a găsit „vinovatul” pentru asasinarea liderului MAGA, Charlie Kirk: „Stânga liberală care susține regimul banderist de la Kiev” # Aktual24
În urma asasinării activistului MAGA Charlie Kirk, doi dintre cei mai importanți oficiali ruși și-au exprimat punctele de vedere pe rețelele sociale. Miercuri seara, Kirill Dmitriev și Dmitri Medvedev au postat mesaje de susținere pentru Kirk și au preluat argumente ale extremei drepte, acuzând stânga și susținătorii Ucrainei de violență politică în Statele Unite. Potrivit […]
