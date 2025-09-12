Trump, avertisment adresat Kremlinului: ”Răbdarea mea se epuizează rapid”. Ce are de gând să facă

22:20

O femeie în vârstă de 40 de ani din Oradea a fost arestată preventiv, joi, după ce a atacat un pensionar de 87 de ani în scara unui bloc pentru a-i fura banii. Femeia şi-a ales victima tocmai pentru că era în vârstă şi părea neputincioasă. L-a pândit pe bătrân pe stradă, l-a urmărit şi […]