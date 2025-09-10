Lucescu, despre o eventuală demisie: „Nu e momentul să fac o analiză, ar trebui să spun lucruri care nu îmi convin”
DigiFM.ro, 10 septembrie 2025 08:50
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, marți seara, în conferința de presă de la finalul partidei cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, când a fost întrebat dacă se gândește să renunțe la funcție, că nu este momentul să facă o analiză serioasă pentru că ar trebui să spună niște lucruri care nu îi convin.
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
„Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări”, avertizează noul preşedinte polonez Karol Nawrocki aflat în vizită în Finlanda # DigiFM.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, relatează AFP.
08:40
Polonia a doborât drone în spațiul său aerian în timpul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, o premieră # DigiFM.ro
Polonia și-a mobilizat miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei, Varșovia implicându-se astfel în premieră în războiul din țara vecină și numind încălcarea spațiului său aerian drept 'un act de agresiune', informează Reuters și AFP.
Acum 2 ore
08:10
Sistemul de burse școlare 2025-2026 aduce schimbări importante pentru elevii din România. Ministerul Educației a anunțat că, din cauza costurilor uriașe (aproape 7 miliarde de lei anual), majoritatea tipurilor de burse vor dispărea, fiind păstrate doar bursele de merit și cele sociale. Măsura a fost explicată ca fiind necesară pentru a menține sustenabilitatea financiară și pentru a defini corect conceptele de „merit” și „incluziune”.
Acum 24 ore
17:00
ANAF avertizează cu privire la mesaje false transmise în numele instituţiei: Pot conţine solicitări nejustificate sau linkuri periculoase # DigiFM.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia cu privire la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io.
16:20
Campus Media TV rămâne o voce puternică în presa românească: peste 2,2 milioane de ascultători zilnic pe frecvențe # DigiFM.ro
Cel de-al doilea val de audiențe al anului 2025 validează încă o dată relevanța posturilor radio din portofoliul Campus Media TV. Potrivit studiului efectuat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în perioada 28 aprilie – 17 august 2025, Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM adună zilnic peste 2,23 milioane de ascultători la nivel național, performanță care plasează Grupul printre cele mai influente voci din peisajul media autohton.
14:40
Ministrul Muncii: Nu se ia în calcul majorarea vârstei de pensionare. Nu este niciun proiect în legătură cu subiectul # DigiFM.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că nu se ia în calcul majorarea vârstei de pensionare pentru toţi românii, că nu există niciun proiect pe acest subiect, iar PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare pentru că pensia este un drept câştigat după o viaţă de muncă şi de cotizare.
13:40
Israel ordonă evacuarea completă a orașului Gaza. Netanyahu avertizează: "Acesta este doar începutul" # DigiFM.ro
Israel a ordonat evacuarea completă a orașului Gaza, unde locuiesc aproximativ un milion de palestinieni, înainte de preluarea militară planificată.
13:30
Giorgio Armani a fost înmormântat într-o ceremonie privată, în apropiere de orașul natal. Cine l-a condus pe ultimul drum # DigiFM.ro
Membri de familie, prieteni și colaboratori apropiați s-au adunat luni, 8 septembrie, pentru a-și lua rămas-bun de la renumitul creator de modă italian Giorgio Armani, în cadrul unor funeralii private organizate în Rivalta, în apropiere de locul său de naștere, Piacenza, în nordul Italiei, transmite agenția DPA.
13:20
Ilie Bolojan: "La fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că o treime din banii pe care statul român îi cheltuie pentru a funcţiona sunt din împrumuturi. El susţine că este nevoie de ”un efort naţional”, fiindcă ”altfel toate discuţiile legate de reforme mari care vor corecta aceste lucruri nu pot fi făcute”.
13:10
Putin l-a decorat pentru "curaj, vitejie şi dedicare" pe generalul care conduce războiul Rusiei în Ucraina # DigiFM.ro
Vladimir Putin i-a acordat Ordinul pentru Curaj generalului Valeri Gherasimov, şeful Statului Major General al Forţelor Armate Ruse şi comandantul suprem al războiului Rusiei în Ucraina, relatează Reuters.
12:50
Jodie Foster, profund atașată de multele premii câștigate de-a lungul carierei: "Soția mea se amuză pe seama mea, dar chiar îmi iubesc trofeele" # DigiFM.ro
Actrița câștigătoare a două premii Oscar, Jodie Foster, a mărturisit că își iubește toate trofeele adunate de-a lungul carierei, chiar dacă soția ei, Alexandra Hedison, se amuză adesea pe seama pasiunii ei.
12:30
AUR a atacat la Curtea Constituțională patru dintre proiectele de lege din al doilea pachet pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament: „Măsuri abuzive, adoptate fără vot democratic” # DigiFM.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, marţi, că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic.
12:20
Edi Iordănescu: Cu Cipru 3 puncte, iar în octombrie cu 55.000 de romăni pe Arena Naţională, România poate cu siguranţă învinge Austria # DigiFM.ro
Fostul selecţioner al naţionalei de fotbal, Edward Iordănescu, a transmis un mesaj înaintea meciului pe care România îl va disputa împotriva Ciprului, marţi seară, în preliminariile Cupei Mondiale. Acesta a subliniat importanţa celor trei puncte în confruntarea din grupa H, punctând că succesul cu ciprioţii ar oferi tricolorilor elanul necesar pentru următoarea provocare, duelul cu Austria, programat pe 12 octombrie, pe Arena Naţională.
12:10
Elevii unei şcoli din judeţul Buzău învaţă în sistem online din cauza unui focar de hepatită de tip A, declarat de medicii epidemiologi ai Direcţiei de Sănătate Publică.
11:20
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost extrem de norocos să fie găsit în viaţă # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost eliberat recent dintr-un lift defect, în nordul Germaniei, după ce a rămas blocat timp de patru zile fără hrană, apă sau vreo posibilitate de a cere ajutor, a anunţat luni poliţia.
11:10
Preşedintele Venezuelei devansează Crăciunul pentru data de 1 octombrie. Maduro spune că apără "dreptul la fericire" # DigiFM.ro
Preşedintele Venezuelei Nicolas Maduro a anunţat luni că va devansa prin decret pentru data de 1 octombrie începutul festivităţilor de Crăciun, o practică obişnuită a lui, informează marţi AFP.
11:10
Soțul lui Kristin Cabot, prima reacție după imaginile virale de la concertul Coldplay: „Eram separați de câteva săptămâni” # DigiFM.ro
Soțul înstrăinat al lui Kristin Cabot, femeia surprinsă alături de șeful ei la un concert Colplay, a rupt tăcerea, dezvăluind că el și soția sa erau „separați de câteva săptămâni” înainte de momentul care a devenit viral.
11:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile, în aşa fel încât populaţia cu vârste între 50 şi 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent.
10:30
Ce i-a spus Marcel Ciolacu fostului ministru de Finanțe când acesta l-a anunțat de ”cel puţin şase ori” că ”deficitul bugetar se duce în cap” # DigiFM.ro
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. ”Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloş.
10:30
Guvernul Bayrou a pierdut votul de încredere. Premierul îşi va prezenta demisia. Ce opțiuni are Macron, aflat la cel mai scăzut nivel de popularitate # DigiFM.ro
Deputații francezi au răsturnat guvernul, respingând luni votul de încredere solicitat de prim-ministrul François Bayrou, după prezentarea unui buget de austeritate pentru Franța, și aruncând țara într-o nouă criză politică, transmite AFP.
10:20
10:00
Ionuţ Moşteanu, despre pensiile militarilor: „Nu este momentul acum să discutăm. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult!” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor şi acestea nu vor fi introduse în pachetul 3 de măsuri fiscale, arătând că, dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Moşteanu a mai spus că e greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, iar acest lucru trebuie să se schimbe.
09:50
Cancelarul Merz avertizează în privinţa „nostalgiei false” faţă de alianţa cu SUA. El spune că pentru Putin, cucerirea Ucrainei este „doar un început” # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-şi traseze propria cale, independent de Statele Unite, într-un discurs de politică externă în care a spus, de asemenea, că pentru Vladimir Putin cucerirea Ucrainei nu va fi decât „un început”, relatează POLTICO şi AFP.
09:30
Naţionala României întâlneşte marţi, selecţionata Ciprului, în preliminariile CM-2026. Cine va arbitra partida # DigiFM.ro
Naţionala României întâlneşte, marţi, de la ora 21:45, selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
09:30
Vreme neașteptată în septembrie! Meteorologii anunță temperaturi peste normal și ploi puține în aproape toată țara # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei. După prima săptămână cu ploi abundente în anumite zone ale ţării, urmează două săptămâni cu ploi puţine.
09:20
Plan Roşu de Intervenţie în Constanţa, după un accident între un microbuz şi un autoturism. 13 persoane, duse la spital # DigiFM.ro
Un grav accident rutier s-a produs marţi dimineaţă, 9 septembrie, la ieşirea din Mangalia spre Albeşti, judeţul Constanţa. În urma impactului dintre un microbuz de transport persoane şi un autoturism, autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, măsură aplicată în cazurile cu victime multiple.
Ieri
21:30
Pe 9 septembrie, credincioșii îi sărbătoresc pe Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. Această zi are o însemnătate deosebită în tradiția creștină, fiind un moment de rugăciune, dar și o ocazie de a transmite mesaje de Sf. Ana persoanelor dragi care poartă acest nume atât de frumos și răspândit în România.
17:50
Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit cu Nicușor Dan și au cerut demisia ministrului Daniel David. Greva generală nu e exclusă # DigiFM.ro
Sindicaliștii din Educație au solicitat, luni, 8 septembrie, în cadrul unei întâlniri cu președintele Nicușor Dan, demisia ministrului Educației, Daniel David, și anularea măsurilor asumate de Guvern privind sistemul de învățământ, a anunțat liderul Federației Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret', Marius Nistor.
17:30
Prinţul Harry a venit la Windsor pentru a depune flori la mormântul reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani # DigiFM.ro
Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un omagiu privat reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani. Ducele de Sussex nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai şi nu se ştie dacă se va întâlni cu fratele său, prinţul William, sau cu tatăl său, regele, în timpul vizitei sale, relatează Sky News.
17:00
Rick Davies, unul dintre cei doi fondatori şi compozitori principali ai trupei britanice Supertramp, care a evoluat de la un grup de rock progresiv la un ansamblu de succes în topuri cu albumul „Breakfast in America”, a murit după o lungă luptă cu cancerul, a confirmat formația, potrivit Variety. Rick Davies avea 81 de ani.
16:20
Grindeanu: Dacă PNL şi USR merg cu candidat comun la Primăria Capitalei, se doreşte izolarea PSD # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că o eventuală candidatură comună a PNL şi USR pentru Primăria Capitalei ar indica intenţia de a izola PSD.
16:20
Aurul doboară record după record, pe fondul intensificării pariurilor privind reducerea dobânzilor de către Fed # DigiFM.ro
Cotaţia aurului a atins luni un nou maxim istoric, stimulată de un raport privind numărul mic de noi locuri de muncă create de economia americană în august, document care a dus la înmulţirea pariurilor privind reducerea dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală americană, transmite Bloomberg.
16:10
Kremlinul susţine că nicio sancţiune nu va putea să forţeze Rusia să-și modifice acţiunile în Ucraina # DigiFM.ro
Kremlinul a afirmat luni că nicio sancţiune nu va reuşi vreodată să oblige Rusia să îşi modifice acţiunile împotriva Ucrainei, transmite Reuters.
16:00
Nicuşor Dan: Această coaliţie funcţionează. Nu am motive de îngrijorare în momentul acesta # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că nu are motive de îngrijorare privind coaliţia de guvernare, deoarece aceasta funcţionează.
16:00
UEFA a oficializat suspendarea fundaşului Yeray Álvarez pentru dopaj. Jucătorul a folosit un produs împotriva căderii părului după ce a suferit de cancer # DigiFM.ro
UEFA a oficializat suspendarea lui Yeray Álvarez, acuzat de dopaj, pentru zece luni. În iulie, jucătorul în vârstă de 30 de ani s-a apărat afirmând că a folosit pur şi simplu un produs împotriva căderii părului după ce a suferit de cancer.
15:50
Elena Udrea, audiată în dosarul lui Florian Coldea. „Da, am fost chemată la declarații”, confirmă fosta ministră # DigiFM.ro
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea.
15:50
Noroc uriaș la Loto 5/40. Un jucător online a câștigat peste 1,44 milioane de lei la categoria I # DigiFM.ro
Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost câştigat la extragerea de duminică, se arată într-un comunicat de presă al Loteriei Române. Potrivit sursei citate, biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române.
15:20
Kristin Cabot, femeia surprinsă alături de amant la concertul Coldplay, a depus actele de divorț. A rămas și fără job, și fără mariaj # DigiFM.ro
Kristin Cabot, cea care a devenit subiect de discuții după momentul viral „kiss cam” din timpul concertului Coldplay, unde a apărut alături de fostul CEO Astronomer, Andy Byron, a depus cerere de divorț.
15:00
Daniel David, despre protestul profesorilor: „Este neinspirat şi nerealist, în contextul actualelor constrângeri fiscal- bugetare” # DigiFM.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat” şi „complet nerealist” şi afirmă că nu va participa la întrevederea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre sindicaliştii din educaţie şi preşedintele Nicuşor Dan, dar că îi va invita la discuţii în cursul zilei de marţi sau miercuri şi că s-a întâlnit cu liderii sindicali „în urmă cu mai multe zile”. David le transmite protestatarilor că în această perioadă „este foarte important să fie şi realişti, şi înţelepţi”.
13:50
Cum arată acum clasamentul ATP, după ce Carlos Alcaraz a revenit pe locul 1 mondial. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat # DigiFM.ro
Carlos Alcaraz, câştigător al celui de-al şaselea turneu de Grand Slam la US Open, revine pe locul 1 mondial, devansându-l pe marele său rival, Jannik Sinner, care nu a reuşit să-şi păstreze titlul la New York, potrivit clasamentului ATP publicat luni, 8 septembrie.
12:30
Elena Udrea, imagini emoționante cu fiica sa în prima zi de școală: „După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate!” # DigiFM.ro
După ani în care a stat departe de fiica ei din cauza închisorii, Elena Udrea și-a împlinit visul de a o însoți pe Eva în prima zi de școală, un moment pe care îl aștepta cu sufletul la gură. Emoțiile au fost copleșitoare atât pentru mamă, cât și pentru fiica ei, care pășea cu încredere în clasa I.
11:40
Protestul profesorilor, din prima zi de școală, a început. "Marea reformă a educaţiei înseamnă şi mai puţini bani alocaţi învăţământului, venituri şi mai mici, oameni şi mai nemulţumiţi" # DigiFM.ro
Sute de profesori s-au strâns luni, 8 septembrie, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei din Capitală, unde are loc un protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, urmat de un marş spre Palatul Cotroceni.
11:40
Atentat în Ierusalimul de Est, soldat cu patru morţi şi 15 răniţi. Poliţia israeliană declară că a neutralizat „doi terorişti” # DigiFM.ro
Doi atacatori au deschis focul, luni, la o intersecţie din Ierusalimul de Est, ucigând patru persoane şi rănind alte 15 înainte de a fi „neutralizaţi”, potrivit primelor informaţii furnizate de poliţia şi serviciile de urgenţă israeliene, relatează AFP.
10:20
"Ador mirosul de deportări dimineața". Donald Trump, imagine AI inspirată din "Apocalypse Now" pentru a amenința Chicago cu "război" # DigiFM.ro
Donald Trump a stârnit din nou controverse cu o postare pe rețeaua sa, Truth Social, ce a ajuns și pe paginile oficiale ae Casei Albe. Președintele american a distribuit o imagine generată de inteligența artificială în care apare portretizat ca personajul lui Robert Duvall din clasicul film al lui Francis Ford Coppola, "Apocalypse Now".
10:10
Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică, sărbătorită la 8 septembrie. Tradiții și superstiții # DigiFM.ro
Creştinii sărbătoresc luni Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică, zi care marchează începutul culesului viilor şi în care, conform credinţei populare, femeile se roagă pentru a avea copii, iar cei care vor să se căsătorească se roagă pentru a-şi găsi perechea.
09:50
Elevii încep, luni, 8 septembrie, anul școlar 2025 - 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, însă sindicatele din Educație au anunțat că vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni.
09:50
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul partener, într-o rochie cu spatele gol # DigiFM.ro
La doar câteva luni după ce s-a aflat despre divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu radiază din nou de fericire. Femeia de afaceri trăiește o frumoasă poveste de iubire și a făcut deja publice primele imagini alături de noul său partener.
09:40
Nicuşor Dan, întrebat de ce nu a deschis anul şcolar în calitate de preşedinte: „Nu am vrut să sfidez”. Ce spune despre perioada de absenţă din viaţa publică # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu a dorit să deschidă anul şcolar în calitatea de preşedinte al României deoarece nu a dorit să sfideze, pentru că există această tensiune şi sunt revendicări ale profesorilor. El a mers la şcoală în calitate de părinte împreună cu fiica sa.
09:40
Carlos Alcaraz a câştigat turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala desfăşurată duminică, la New York.
