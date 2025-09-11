Gemenii prințesei Charlene de Monaco, adorabili în uniformele de școală. De mână și la cursuri, și în viață

10:00

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor şi acestea nu vor fi introduse în pachetul 3 de măsuri fiscale, arătând că, dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Moşteanu a mai spus că e greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, iar acest lucru trebuie să se schimbe.