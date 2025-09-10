Kremlinul refuză să comenteze incidentul cu drone din Polonia: "Nu este responsabilitatea noastră. Este prerogativa Ministerului Apărării"

17:30

Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un omagiu privat reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani. Ducele de Sussex nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai şi nu se ştie dacă se va întâlni cu fratele său, prinţul William, sau cu tatăl său, regele, în timpul vizitei sale, relatează Sky News.