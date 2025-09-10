Kremlinul refuză să comenteze incidentul cu drone din Polonia: "Nu este responsabilitatea noastră. Este prerogativa Ministerului Apărării"
DigiFM.ro, 10 septembrie 2025 15:00
Kremlinul a refuzat să comenteze declarația Poloniei conform căreia a doborât drone rusești în spațiul său aerian, spunând că aceasta este o chestiune care ține de Ministerul Apărării, relatează Reuters.
• • •
Acum 5 minute
15:20
Profesor bătut de elev după ce i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea școlii. Bărbatul a ajuns la spital # DigiFM.ro
Un elev de liceu din Galaţi a bătut un profesor, în curtea unităţii de învăţământ, după ce cadrul didactic i-a atras atenţia acestuia, dar şi altor liceeni că nu au voie să fumeze în incinta şcolii. Profesorul a ajuns la spital cu mai multe răni, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean a declanşat o anchetă, elevul agresiv riscând sancţiuni grave, inclusiv exmatricularea.
15:20
Daciana Sârbu, declarații neașteptate după ce a făcut publică prima fotografie cu noul iubit: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea” # DigiFM.ro
Vestea că Daciana Sârbu și-a refăcut viața sentimentală după divorțul de Victor Ponta a stârnit un val de reacții în mediul online, iar fanii au urmărit cu interes fiecare detaliu legat de noul ei început. La doar câteva zile după ce a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de noul partener – al cărui nume a ales să nu-l dezvăluie – fosta europarlamentară a surprins din nou, de această dată printr-un mesaj cu subînțeles.
Acum 30 minute
15:00
15:00
Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 40 pe bulevardul Basarabia vor dura doi ani: "Astăzi s-a început pe Basarabia și pe Pallady" # DigiFM.ro
Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 40 pe bulevardul Basarabia, pentru care a fost dat ordinul de începere la sfârșitul lunii august, se vor finaliza în doi ani, acest lot are 18 kilometri, iar valoarea investiției se ridică la 150 de milioane de euro cu TVA, potrivit primarului interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Acum 2 ore
13:30
Fostul director adjunct al SIS acuzat de trădare va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă # DigiFM.ro
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus miercuri la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă.
Acum 4 ore
13:10
„Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât ai mai multe probleme”. Kylian Mbappé vorbeşte despre viaţa sa de superstar şi despre mediul fotbalistic care îl dezgustă # DigiFM.ro
Decisiv marţi în victoria echipei Franţei împotriva Islandei (2-1) în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială, Kylian Mbappé s-a confesat într-un interviu acordat L'Equipe şi publicat miercuri. Francezul a revenit în special asupra statutului său de superstar.
13:00
Nicușor Dan, după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez: "Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor" # DigiFM.ro
Nicuşor Dan transmite a transmis miercuri, după încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez în noaptea trecută, că Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre şi sfidând toate eforturile de a ajunge la pace.
Acum 6 ore
11:20
Ursula von der Leyen: Se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială, trebuie să apară o „Europă nouă” # DigiFM.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri în discursul pe care îl ţine în Parlamentul European despre starea Uniunii că vechea lume a geopoliticii s-a sfârşit şi că „trebuie să apară o nouă Europă”, relatează POLITICO.
11:20
"Blocăm tot!" Criză politică și socială în Franța, ce a generat mișcări de protest în toată țara. Oamenii s-au mobilizat întâi pe rețelele sociale # DigiFM.ro
Franţa se confruntă cu o zi agitată miercuri, 10 septembrie, în urma apelului „Blocăm tot", care a apărut pe reţelele sociale şi care reprezintă un indicator al furiei sociale într-o ţară aflată în plină criză politică.
11:10
Maia Sandu, a ținut ieri un discurs în Parlamentul European, avertizând că țara sa este „ținta unui război hibrid fără precedent” și a unui „atac concertat din partea Rusiei”. Astăzi, în matinalul Digi FM, Florin Negruțiu a analizat situația politică din Republica Moldova, în contextul alegerilor programate pe 28 septembrie.
11:10
Reacții de la Zelenski și din SUA, după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei: "Precedent extrem de periculos pentru Europa" # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a folosit 415 drone şi 40 de rachete în atacurile asupra Ucrainei din timpul nopţii, adăugând că cel puţin 8 drone „au ţintit Polonia”.
11:00
Resturi ale unei drone ruse au căzut peste o casă în Polonia. Ce presupune Articolul 4 al NATO, pe care Varşovia l-ar putea invoca # DigiFM.ro
Presa poloneză relatează că resturi ale unei drone au lovit o casă în Wyryki, în provincia Lublin din estul ţării, în urma evenimentelor din cursul nopţii, când Varşovia a doborât drone ruseşti care au pătruns în spaţiul aerian polonez.
11:00
Fostul fotbalist Basarab Panduru, mesaj usturător după Cipru-România 2-2: "Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?" # DigiFM.ro
Fostul fotbalist Basarab Panduru a declarat, marţi seară, la Prima TV, după meciul României cu Cipru, încheiat 2-2, că nu înţelege cum de echipa tricoloră a ajuns atât de slabă.
10:40
Nicolae Stanciu, după remiza cu Cipru: "Am pierdut orice şansă la o calificare directă, şanse mici şi la locul doi" # DigiFM.ro
Nicolae Stanciu a declarat, marţi seară, după remiza cu Cipru, scor 2-2, că, după părerea sa, naţionala tricoloră a pierdut orice şansă la calificarea directă la Cupa Mondială.
10:10
Noul ministru al Sănătății din Suedia a leșinat în direct, chiar în prima zi de mandat: "Nu a fost deloc o zi obișnuită de marți" # DigiFM.ro
Un debut neașteptat de dificil pentru Elisabet Lann. Politiciana în vârstă de 48 de ani, numită marți, 9 septembrie, în funcția de ministru al Sănătății în Suedia, a leșinat în timpul unei conferințe de presă transmise în direct.
09:50
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe lumea asta. Un suflețel!” Cine este tatăl copilului # DigiFM.ro
După ce a anunțat că fiica sa, Cabiria, 26 de ani, a devenit mamă, Maia Morgenstern, 63 de ani, a publicat un nou mesaj. Actrița și-a exprimat recunoștința față de toți cei care le-au trimis felicitări și urări de bine.
Acum 8 ore
08:50
Lucescu, despre o eventuală demisie: „Nu e momentul să fac o analiză, ar trebui să spun lucruri care nu îmi convin” # DigiFM.ro
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, marți seara, în conferința de presă de la finalul partidei cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, când a fost întrebat dacă se gândește să renunțe la funcție, că nu este momentul să facă o analiză serioasă pentru că ar trebui să spună niște lucruri care nu îi convin.
08:40
„Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări”, avertizează noul preşedinte polonez Karol Nawrocki aflat în vizită în Finlanda # DigiFM.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, relatează AFP.
08:40
Polonia a doborât drone în spațiul său aerian în timpul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, o premieră # DigiFM.ro
Polonia și-a mobilizat miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei, Varșovia implicându-se astfel în premieră în războiul din țara vecină și numind încălcarea spațiului său aerian drept 'un act de agresiune', informează Reuters și AFP.
08:10
Sistemul de burse școlare 2025-2026 aduce schimbări importante pentru elevii din România. Ministerul Educației a anunțat că, din cauza costurilor uriașe (aproape 7 miliarde de lei anual), majoritatea tipurilor de burse vor dispărea, fiind păstrate doar bursele de merit și cele sociale. Măsura a fost explicată ca fiind necesară pentru a menține sustenabilitatea financiară și pentru a defini corect conceptele de „merit” și „incluziune”.
Acum 24 ore
17:00
ANAF avertizează cu privire la mesaje false transmise în numele instituţiei: Pot conţine solicitări nejustificate sau linkuri periculoase # DigiFM.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia cu privire la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io.
16:20
Campus Media TV rămâne o voce puternică în presa românească: peste 2,2 milioane de ascultători zilnic pe frecvențe # DigiFM.ro
Cel de-al doilea val de audiențe al anului 2025 validează încă o dată relevanța posturilor radio din portofoliul Campus Media TV. Potrivit studiului efectuat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în perioada 28 aprilie – 17 august 2025, Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM adună zilnic peste 2,23 milioane de ascultători la nivel național, performanță care plasează Grupul printre cele mai influente voci din peisajul media autohton.
Ieri
14:40
Ministrul Muncii: Nu se ia în calcul majorarea vârstei de pensionare. Nu este niciun proiect în legătură cu subiectul # DigiFM.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că nu se ia în calcul majorarea vârstei de pensionare pentru toţi românii, că nu există niciun proiect pe acest subiect, iar PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare pentru că pensia este un drept câştigat după o viaţă de muncă şi de cotizare.
13:40
Israel ordonă evacuarea completă a orașului Gaza. Netanyahu avertizează: "Acesta este doar începutul" # DigiFM.ro
Israel a ordonat evacuarea completă a orașului Gaza, unde locuiesc aproximativ un milion de palestinieni, înainte de preluarea militară planificată.
13:30
Giorgio Armani a fost înmormântat într-o ceremonie privată, în apropiere de orașul natal. Cine l-a condus pe ultimul drum # DigiFM.ro
Membri de familie, prieteni și colaboratori apropiați s-au adunat luni, 8 septembrie, pentru a-și lua rămas-bun de la renumitul creator de modă italian Giorgio Armani, în cadrul unor funeralii private organizate în Rivalta, în apropiere de locul său de naștere, Piacenza, în nordul Italiei, transmite agenția DPA.
13:20
Ilie Bolojan: "La fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că o treime din banii pe care statul român îi cheltuie pentru a funcţiona sunt din împrumuturi. El susţine că este nevoie de ”un efort naţional”, fiindcă ”altfel toate discuţiile legate de reforme mari care vor corecta aceste lucruri nu pot fi făcute”.
13:10
Putin l-a decorat pentru "curaj, vitejie şi dedicare" pe generalul care conduce războiul Rusiei în Ucraina # DigiFM.ro
Vladimir Putin i-a acordat Ordinul pentru Curaj generalului Valeri Gherasimov, şeful Statului Major General al Forţelor Armate Ruse şi comandantul suprem al războiului Rusiei în Ucraina, relatează Reuters.
12:50
Jodie Foster, profund atașată de multele premii câștigate de-a lungul carierei: "Soția mea se amuză pe seama mea, dar chiar îmi iubesc trofeele" # DigiFM.ro
Actrița câștigătoare a două premii Oscar, Jodie Foster, a mărturisit că își iubește toate trofeele adunate de-a lungul carierei, chiar dacă soția ei, Alexandra Hedison, se amuză adesea pe seama pasiunii ei.
12:30
AUR a atacat la Curtea Constituțională patru dintre proiectele de lege din al doilea pachet pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament: „Măsuri abuzive, adoptate fără vot democratic” # DigiFM.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, marţi, că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic.
12:20
Edi Iordănescu: Cu Cipru 3 puncte, iar în octombrie cu 55.000 de romăni pe Arena Naţională, România poate cu siguranţă învinge Austria # DigiFM.ro
Fostul selecţioner al naţionalei de fotbal, Edward Iordănescu, a transmis un mesaj înaintea meciului pe care România îl va disputa împotriva Ciprului, marţi seară, în preliminariile Cupei Mondiale. Acesta a subliniat importanţa celor trei puncte în confruntarea din grupa H, punctând că succesul cu ciprioţii ar oferi tricolorilor elanul necesar pentru următoarea provocare, duelul cu Austria, programat pe 12 octombrie, pe Arena Naţională.
12:10
Elevii unei şcoli din judeţul Buzău învaţă în sistem online din cauza unui focar de hepatită de tip A, declarat de medicii epidemiologi ai Direcţiei de Sănătate Publică.
11:20
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost extrem de norocos să fie găsit în viaţă # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost eliberat recent dintr-un lift defect, în nordul Germaniei, după ce a rămas blocat timp de patru zile fără hrană, apă sau vreo posibilitate de a cere ajutor, a anunţat luni poliţia.
11:10
Preşedintele Venezuelei devansează Crăciunul pentru data de 1 octombrie. Maduro spune că apără "dreptul la fericire" # DigiFM.ro
Preşedintele Venezuelei Nicolas Maduro a anunţat luni că va devansa prin decret pentru data de 1 octombrie începutul festivităţilor de Crăciun, o practică obişnuită a lui, informează marţi AFP.
11:10
Soțul lui Kristin Cabot, prima reacție după imaginile virale de la concertul Coldplay: „Eram separați de câteva săptămâni” # DigiFM.ro
Soțul înstrăinat al lui Kristin Cabot, femeia surprinsă alături de șeful ei la un concert Colplay, a rupt tăcerea, dezvăluind că el și soția sa erau „separați de câteva săptămâni” înainte de momentul care a devenit viral.
11:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile, în aşa fel încât populaţia cu vârste între 50 şi 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent.
10:30
Ce i-a spus Marcel Ciolacu fostului ministru de Finanțe când acesta l-a anunțat de ”cel puţin şase ori” că ”deficitul bugetar se duce în cap” # DigiFM.ro
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. ”Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloş.
10:30
Guvernul Bayrou a pierdut votul de încredere. Premierul îşi va prezenta demisia. Ce opțiuni are Macron, aflat la cel mai scăzut nivel de popularitate # DigiFM.ro
Deputații francezi au răsturnat guvernul, respingând luni votul de încredere solicitat de prim-ministrul François Bayrou, după prezentarea unui buget de austeritate pentru Franța, și aruncând țara într-o nouă criză politică, transmite AFP.
10:20
10:00
Ionuţ Moşteanu, despre pensiile militarilor: „Nu este momentul acum să discutăm. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult!” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor şi acestea nu vor fi introduse în pachetul 3 de măsuri fiscale, arătând că, dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Moşteanu a mai spus că e greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, iar acest lucru trebuie să se schimbe.
09:50
Cancelarul Merz avertizează în privinţa „nostalgiei false” faţă de alianţa cu SUA. El spune că pentru Putin, cucerirea Ucrainei este „doar un început” # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-şi traseze propria cale, independent de Statele Unite, într-un discurs de politică externă în care a spus, de asemenea, că pentru Vladimir Putin cucerirea Ucrainei nu va fi decât „un început”, relatează POLTICO şi AFP.
09:30
Naţionala României întâlneşte marţi, selecţionata Ciprului, în preliminariile CM-2026. Cine va arbitra partida # DigiFM.ro
Naţionala României întâlneşte, marţi, de la ora 21:45, selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
09:30
Vreme neașteptată în septembrie! Meteorologii anunță temperaturi peste normal și ploi puține în aproape toată țara # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei. După prima săptămână cu ploi abundente în anumite zone ale ţării, urmează două săptămâni cu ploi puţine.
09:20
Plan Roşu de Intervenţie în Constanţa, după un accident între un microbuz şi un autoturism. 13 persoane, duse la spital # DigiFM.ro
Un grav accident rutier s-a produs marţi dimineaţă, 9 septembrie, la ieşirea din Mangalia spre Albeşti, judeţul Constanţa. În urma impactului dintre un microbuz de transport persoane şi un autoturism, autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, măsură aplicată în cazurile cu victime multiple.
8 septembrie 2025
21:30
Pe 9 septembrie, credincioșii îi sărbătoresc pe Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. Această zi are o însemnătate deosebită în tradiția creștină, fiind un moment de rugăciune, dar și o ocazie de a transmite mesaje de Sf. Ana persoanelor dragi care poartă acest nume atât de frumos și răspândit în România.
17:50
Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit cu Nicușor Dan și au cerut demisia ministrului Daniel David. Greva generală nu e exclusă # DigiFM.ro
Sindicaliștii din Educație au solicitat, luni, 8 septembrie, în cadrul unei întâlniri cu președintele Nicușor Dan, demisia ministrului Educației, Daniel David, și anularea măsurilor asumate de Guvern privind sistemul de învățământ, a anunțat liderul Federației Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret', Marius Nistor.
17:30
Prinţul Harry a venit la Windsor pentru a depune flori la mormântul reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani # DigiFM.ro
Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un omagiu privat reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani. Ducele de Sussex nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai şi nu se ştie dacă se va întâlni cu fratele său, prinţul William, sau cu tatăl său, regele, în timpul vizitei sale, relatează Sky News.
17:00
Rick Davies, unul dintre cei doi fondatori şi compozitori principali ai trupei britanice Supertramp, care a evoluat de la un grup de rock progresiv la un ansamblu de succes în topuri cu albumul „Breakfast in America”, a murit după o lungă luptă cu cancerul, a confirmat formația, potrivit Variety. Rick Davies avea 81 de ani.
16:20
Grindeanu: Dacă PNL şi USR merg cu candidat comun la Primăria Capitalei, se doreşte izolarea PSD # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că o eventuală candidatură comună a PNL şi USR pentru Primăria Capitalei ar indica intenţia de a izola PSD.
16:20
Aurul doboară record după record, pe fondul intensificării pariurilor privind reducerea dobânzilor de către Fed # DigiFM.ro
Cotaţia aurului a atins luni un nou maxim istoric, stimulată de un raport privind numărul mic de noi locuri de muncă create de economia americană în august, document care a dus la înmulţirea pariurilor privind reducerea dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală americană, transmite Bloomberg.
16:10
Kremlinul susţine că nicio sancţiune nu va putea să forţeze Rusia să-și modifice acţiunile în Ucraina # DigiFM.ro
Kremlinul a afirmat luni că nicio sancţiune nu va reuşi vreodată să oblige Rusia să îşi modifice acţiunile împotriva Ucrainei, transmite Reuters.
