Problemele reapar în economia Italiei: Rata șomajului urcă la un record de 6%, idupă ce PIB-ul a scăzut ușor în trimestrul doi

Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani, cu handicap, vor putea beneficia de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. De asemenea, dacă au în întreținere 2 sau mai mulți minori cu handicap, respectiv dacă au în întreținere gemeni, tripleți sau multipleți minori, salariații vor putea beneficia pentru fiecare copil de câte 2 zile în plus pe lună de muncă la domiciliu sau de telemuncă.