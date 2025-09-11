EXCLUSIV Ginerele premierului Viktor Orbán vrea să își extindă investițiile imobiliare din România. Discută o nouă achiziție

13:30

Președintele Nicșor Dan a declarat, .la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situația economică, că mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârșitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului. Șeful statului a mai spus că, legat de reforma statului, România nu are un plan de țară, în momentul ăsta, deși există bună intenție, pentru că ”nu vedem o emergență de reformă, de la nivelele medii și de jos ale administrației” dar a ținut să precizeze că ”există voință de reformă”.