100.000 de hectare din România s-au transformat în deșert; soluțiile sunt clare: împădurim sau trecem pe cămile
Impact.ro, 11 septembrie 2025 01:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, avertizează că deșertificarea a afectat deja 100.000 de hectare din sudul țării. Oficialul spune că ar fi nevoie urgentă de un program național de împăduriri. Până atunci, România are două opțiuni […]
Acum 2 ore
01:50
Un an de vechime pentru pensie costă 12.150 lei. Pentru pensie specială, nu costă nimic – trebuie doar să fii special
În 2025, cei care vor să-și cumpere vechime pentru pensie trebuie să scoată din buzunar 1.012,50 lei pe lună, echivalentul a 12.150 lei pe an, suma calculată la salariul minim brut. Măsura e gândită mai […]
Acum 4 ore
01:30
Acum 8 ore
21:10
Doar așa poți fi sigur că scapi cu viață dacă mergi cu bicicleta pe marile bulevarde din București: îți pui la bicicletă un cadru care imită o mașină. (Video – aici) Așa te asiguri că […]
21:00
Jandarmul care a dat mâna cu Călin Georgescu în față la IPJ Ilfov nu o să mai poată dormi în conștiință
Gest de un curaj greu de măsurat făcut astăzi de un jandarm în fața IPJ Ilfov: a dat mâna cu Călin Georgescu, acesta venind acolo pentru întâlnirea săptămânală cu fanii, în principal, și pentru controlul […]
20:30
Radu Banciu, scos vinovat de Mircea Lucescu pentru egalul cu Cipru. Are cineva idee în ce repriză a jucat Banciu?
Domnul Mircea Lucescu, antrenorul echipei naționale, nu poate concepe că poate fi criticat după un meci atât de istoric precum cel cu Cipru. Așa că îi atacă el pe cei care ar trebui să îl […]
20:00
Marius Tucă, jurnalist nepereche și poet de prestigiu, ar putea candida la Primăria Capitalei
Analistul politic Cozmin Gușă, la rândul lui fost jurnalist nepereche, consideră că o candidatură suveranistă a lui Marius Tucă la Primăria Capitalei ar avea mai multe șanse de câștig decât candidatura jurnalistei (tot nepereche, se […]
Acum 12 ore
18:00
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO, fără însă să știe că, potrivit unor surse suveraniste, România e în război încă de pe 3 septembrie
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că solicită activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce mai multe drone au încălcat spațiului aerian polonez venind dinspre Belarus. Articolul 4 al Tratatului NATO presupune întrunirea consiliului […]
17:00
Mircea Lucescu nu ar prea vrea la pensie, deși Bolojan l-a avertizat deja că îl paște pericolul măririi vârstei de pensionare
Domnul Mircea Lucescu nu este prea dispus să se gândească la retragere nici după egalul istoric cu echipa Ciprului. El spune că Cipru are o echipa cu care poate învinge pe oricine, că nu ia […]
Acum 24 ore
13:50
Moneda națională s-a apreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,0733 lei. Este o scădere cu 0,04 bani față de cotația precedentă, 5,0737 lei. Prețul […]
08:30
Guadalajara Open 2025: Elise Mertens vs Elsa Jacquemot, meci contând pentru optimile de finală ale turneului de la Guadalajara, este programat, joi, 11 septembrie 2025, de la ora 3:00, şi va fi transmis în direct […]
08:10
Guadalajara Open 2025: Victoria Jimenez Kasintseva vs Veronika Kudermetova – Rusoaica, mare favorită în Mexic
Guadalajara Open 2025: Victoria Jimenez Kasintseva – Veronika Kudermetova, meci contând pentru optimile de finală ale turneului de la Guadalajara, este programat, joi, 11 septembrie 2025, de la ora 5:00, şi va fi transmis în […]
Ieri
23:20
Grindeanu va prezenta „programul PSD de relansare economică". Mai angajează 400.000 de bugetari?
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că în următoarele zile va prezenta programul partidului pentru relansarea economică. Detaliile nu sunt încă publice, dar tradiția PSD sugerează o posibilă rețetă sigură: încă 400.000 de […]
23:10
Daciana Sârbu, fosta soție a autorului celui mai cunoscut doctorat din România, are un nou iubit
Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, și-a refăcut viața sentimentală și a fost surprinsă în Capitală alături de un bărbat misterios. Presa mondenă nu a aflat încă detalii despre acesta, dar a notat […]
22:20
Diana Șoșoacă, vocea feminină a trezirii în conștiință, a urlat la Maia Sandu în Parlamentul European
Maia Sandu, președinta republicii vecine, a fost astăzi în plenul Parlamentului European, unde a ținut și un discurs despre ce se ține discurs acolo: în principal, despre integrarea europeană. La finalul discursului, în timp ce […]
19:40
Dacă v-ați întrebat vreodată cum arată durerea în organul genital în general și față de deficitul bugetar în particular, acum există o imagine cu ea. Se pare că e o durere care provoacă mai degrabă […]
18:10
Lucescu trimite pe teren cu Cipru aceeași echipă care a pierdut cu Canada. Niciodată nu schimbi formula câștigătoare, nici măcar când ți-o iei
Naționala României întâlnește în deplasare selecționata Ciprului, la Nicosia, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Selecționerul Mircea Lucescu a decis să înceapă partida cu exact aceeași formulă de start ca în amicalul cu Canada, pierdut […]
17:50
Ilie Bolojan, primul tăietor în stat, a identificat ceva din care nu vrea să taie: vârsta de pensionare. La asta mai vrea să pună
.Domnul premier Ilie Bolojan a testat cu degetul mijlociu apa creșterii vârstei de pensionare spunând că nu prea se mai susține situația din prezent. După care, văzând că apele se ridică împotriva lui și că […]
17:40
Un procuror militar atrage premierului atenția asupra a cinci probleme cu care se confruntă parchetele militare
Bogdan Pîrlog, prim-procuror al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, ne-a transmis această opinie a sa cu privire la munca parchetelor militare și la posibila ingerință a unor persoane publice, cu funcții în […]
14:10
Tramvai deraiat de o trotinetă în București. Parcă era mai sigur când se circula doar cu BMW-urile pe linia de tramvai
Un tramvai a deraiat luni seară în zona Parcul Tineretului din București după ce o trotinetă electrică a fost lăsată pe șine. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, potrivit Brigăzii Rutiere. Incidentul marchează o […]
11:10
Pe Marcel Ciolacu, mândria Facultății Ecologice, îl durea „în organul genital" de deficitul bugetar
Ne ajung din urmă vorbele de duh spuse în anturajul său profesional de fostul premier Marcel Ciolacu. Într-un interviu dat Antenei 1, fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș și-a amintit că l-a avertizat pe fostul […]
07:30
Bosnia-Herţegovina – Austria, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 9 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadion Bilino Polje din Zenica, şi va fi transmis în […]
07:10
Cipru – România, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 9 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe GSP Stadium din Strovolos, Nicosia District, şi va fi transmis […]
Mai mult de 2 zile în urmă
01:20
Fiul președintelui Nicușor Dan, fermecat de microfonul Realitatea PLUS, televiziunea poporului
Fiul președintelui Nicușor Dan și-a însoțit sora mai mare și părinții la deschiderea anului școlar – ocazie cu care a apărut și scena cu microfonul Realității PLUS. (Video – aici) O asemenea atracție pentru microfonul […]
8 septembrie 2025
22:10
Două declarații ale ministrului Energiei ne-au atras atenția zilele trecute. Una era legată de exportul și importul de energie electrică, ce duc la o creștere a prețului în România: "Am ajuns astăzi să importăm, în […]
21:40
Diana Șoșoacă a vrut să scuture gorunul lui Avram Iancu, dar gorunul a fost mai rezistent
Doamna Diana Șoșoacă, așa cum deja se știe, a fost și ea cu marketingul la gorunul lui Avram Iancu. Iar acolo a citit versurile lui Iancu: „Iar când va veni dusmanul Să vă ia pământ și […]
21:30
Angajații Senatului vor să dea jos antenele, că nu mai iau spor de antenă. Vor comunica prin telepatie – deci trebuie un spor de telepatie!
Angajații Senatului au cerut demontarea antenelor de pe clădirea Parlamentului, după ce sporul de condiții vătămătoare – cunoscut drept „spor de antenă" – a fost tăiat. Oamenii spun că echipamentele „generează radiații". Senatorul USR Ștefan […]
18:10
Sorin Grindeanu, cel mai talentat ascunzător de ceasuri din țară, vrea ca patronii să nu își mai cumpere haine pe firmă
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a criticat pe patronii care își cumpără haine și hrană pentru câini pe firmă, doar ca să deducă TVA-ul. Totuși, liderul social-democrat nu a suflat o vorbă despre firmele […]
17:50
Trump, huiduit la U.S. Open după ce a întârziat meciul. Ar putea pune tarife și pe huiduieli, ca să mai scape de ele
Donald Trump a fost huiduit duminică la finala masculină de la U.S. Open, după ce măsurile suplimentare de securitate impuse de Secret Service au blocat accesul fanilor și au dus la întârzieri. Mulți spectatori au […]
17:40
Bulgaria introduce camere care calculează viteza medie și dau amenzi. Drumul spre Grecia va fi mai scump decât vacanța în Grecia
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune camere de supraveghere care calculează viteza medie a mașinilor și emit automat amenzi. Sistemul urmărește fiecare vehicul la intrarea și ieșirea dintr-o secțiune de drum, iar dacă viteza medie […]
17:30
România în epoca grevelor: „Școala altfel" a ajuns să fie școala la care orele chiar se țin
Mii de profesori din toată țara au protestat în fața Guvernului împotriva măsurilor de austeritate și au cerut demisia ministrului liosei Educației, Daniel David, pe motiv că refuză să recunoască problemele din sistem. Acesta a […]
12:40
În „foame” de bani, Ministerul Finanțelor (MF) a lansat luni cea de-a noua ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an, care oferă persoanelor fizice posibilitatea de a investi în titluri de […] The post Ia Tezaurul, neamule! appeared first on IMPACT.ro.
11:00
Nicușor Dan, primul președinte care nu ține minte unde e biroul lui, fiindcă are prea multe pe cap, și-a dus fetița la prima zi de școală # Impact.ro
Comentariile, desigur, sunt de prisos. Cu atât mai mult cu cât ele reiau teza corectă la modul absolut că avem în sfârșit un președinte care își trăiește viața ca un om, nu ca un președinte. […] The post Nicușor Dan, primul președinte care nu ține minte unde e biroul lui, fiindcă are prea multe pe cap, și-a dus fetița la prima zi de școală appeared first on IMPACT.ro.
07:10
Croaţia – Muntenegru, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe Maksimir din Zagreb, şi va fi transmis în direct Digi […] The post Preliminarii CM 2026: Croaţia vs Muntenegru – Gazdele, mari favorite appeared first on IMPACT.ro.
07:00
Elveţia – Slovenia, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe St. Jakob Park din Basel, şi va fi transmis în […] The post Preliminarii CM 2026: Elveţia vs Slovenia: Nu este loc de surprize appeared first on IMPACT.ro.
00:40
Foarte interesant experimentul AI de aici. După cum vedem, cu ceva păr și ceva aranjament, domnul Bolojan e leit Mircea Radu. Doar caravana îi lipsește. De fapt, caravană are, dar nu cu dragoste. Cu tăieri. The post Ilie Bolojan cu păr seamănă cu Mircea Radu, dar fără „Din dragoste” appeared first on IMPACT.ro.
00:00
4 dintr-o lovitură: AUR s-a trezit cu toate cele 4 moțiuni respinse în sfânta zi de duminică # Impact.ro
AUR a bifat duminică un record: patru eșecuri într-o singură zi. Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan au fost respinse, după ce parlamentarii opoziției au încercat să boicoteze ședința refuzând să intre […] The post 4 dintr-o lovitură: AUR s-a trezit cu toate cele 4 moțiuni respinse în sfânta zi de duminică appeared first on IMPACT.ro.
7 septembrie 2025
22:40
În seara asta, Lun@ de pe cer a început la un moment dat să dispară puțin câte puțin. Ochii mai sensibili o vedeau chiar sângerând. Pentru o oră, două, părea că Luna are soarta apei […] The post Eclipsă totală de Lună sau ne-au luat-o francezii și pe ăsta? appeared first on IMPACT.ro.
17:20
Fotograful lui George Simion, pe urmele lui Avram Iancu: s-a suit pe mormânt, că era mai bun unghiul pentru marketing posteritate # Impact.ro
Scandal la Țebea, unde fotograful personal al liderului AUR, George Simion, s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a prinde cadrul perfect. Când preotul i-a atras atenția să coboare, acesta a răspuns sfidător: „Îmi […] The post Fotograful lui George Simion, pe urmele lui Avram Iancu: s-a suit pe mormânt, că era mai bun unghiul pentru marketing posteritate appeared first on IMPACT.ro.
16:40
Ministrul lipsei Educației îi așteaptă mai e pe elevi cu „Per Aspera Ad Astra”. Profesorii îi așteaptă cu grevă # Impact.ro
Cu o zi înainte de începerea anului școlar, ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj solemn, invocând motto-ul latin „Per Aspera Ad Astra” („pe căi aspre către stele”). În realitate, drumul elevilor pare să […] The post Ministrul lipsei Educației îi așteaptă mai e pe elevi cu „Per Aspera Ad Astra”. Profesorii îi așteaptă cu grevă appeared first on IMPACT.ro.
15:30
Parlamentarii opoziției nu intră azi la vot, sperând să amâne pe altă zi moțiunile depuse chiar de ei. Deși de mâine unii sunt la școală # Impact.ro
Parlamentarii AUR, POT și SOS România au refuzat să intre în sala, astfel încât să nu existe cvorum la votul pe moțiunile de cenzură depuse chiar de ei. Planul lor este ca în acest fel […] The post Parlamentarii opoziției nu intră azi la vot, sperând să amâne pe altă zi moțiunile depuse chiar de ei. Deși de mâine unii sunt la școală appeared first on IMPACT.ro.
13:40
Viorica Dăncilă, adevărata ministră de Externe, spune că a fost invitată în China personal de președintele Xi Jinping Pong # Impact.ro
Fosta premieră Viorica Dăncilă, actuala ministră de Externe de facto, a declarat că prezența ei la defilarea din Beijing s-a datorat unei invitații directe din partea președintelui Xi Jinping. Ea a spus că invitația a […] The post Viorica Dăncilă, adevărata ministră de Externe, spune că a fost invitată în China personal de președintele Xi Jinping Pong appeared first on IMPACT.ro.
13:20
Parlamentul votează moțiunile AUR – partidul ai cărui parlamentari sunt teoretic „la război” încă de pe 3 septembrie # Impact.ro
Astăzi, Parlamentul dezbate și votează cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului Bolojan. Totuși, șansele ca acestea să treacă sunt minime. În teorie, pentru că majoritatea susține guvernul. În practică, pentru că […] The post Parlamentul votează moțiunile AUR – partidul ai cărui parlamentari sunt teoretic „la război” încă de pe 3 septembrie appeared first on IMPACT.ro.
07:10
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, meci contând pentru finala turneului de Grand Slam de la New York, este programat, duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Arthur Ashe Stadium de la Flushing Meadows, […] The post US Open 2025: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Finală perfectă la New York appeared first on IMPACT.ro.
06:50
Ikast – CSM Bucureşti, meci contând pentru etapa 1 a Grupei B din Liga Campionilor la handbal feminin, este programat, duminică, 7 septembrie, de la ora 15:00, la IBF Arena, şi va fi transmis în […] The post EHF Champions League: Ikast vs CSM Bucureşti – O nouă încercare pentru „tigroaice” appeared first on IMPACT.ro.
00:40
Ministrul Energiei spune că vom plăti mai puțin la curent dacă consumăm curent doar ziua. Noaptea – lumânări patriotice # Impact.ro
Ministrul Energiei spune că românii ar putea plăti facturi mai mici la electricitate dacă ar consuma mai mult curent ziua, când producția este mai mare, și mai puțin seara, când cererea crește. Practic, soluția propusă […] The post Ministrul Energiei spune că vom plăti mai puțin la curent dacă consumăm curent doar ziua. Noaptea – lumânări patriotice appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Un tren care circula pe Valea Jiului a parcurs 80 kilometri în 12 ore. De-aia nu mai vin în zilele noastre minerii al București: ar ajunge aici pensionari # Impact.ro
Un tren care circula pe Valea Jiului a parcurs 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute, stabilind un record negativ pentru CFR Călători. Din fericire, vremurile marilor proteste au trecut: dacă minerii ar […] The post Un tren care circula pe Valea Jiului a parcurs 80 kilometri în 12 ore. De-aia nu mai vin în zilele noastre minerii al București: ar ajunge aici pensionari appeared first on IMPACT.ro.
6 septembrie 2025
20:30
Românii din diaspora își repară dinții în țară, în concediu. Eu mai ieftin pe scaun la dentist decât pe șezlong la Mamaia # Impact.ro
Tot mai mulți români stabiliți în afara țării aleg să-și rezolve problemele stomatologice când vin în concediu acasă. În Italia, costurile sunt chiar și de trei ori mai mari – susținut ei. În România, paradoxul […] The post Românii din diaspora își repară dinții în țară, în concediu. Eu mai ieftin pe scaun la dentist decât pe șezlong la Mamaia appeared first on IMPACT.ro.
20:20
Oana Țoiu, ministru de Externe, surprinsă cu berea în mână pe Arena Națională. Două rânduri mai jos, Viorica Dăncilă citea o carte… # Impact.ro
O imagine cu Oana Țoiu, ministra de Externe, surprinsă bând bere fără alcool la meciul amical România – Canada de pe Arena Națională.a stârnit reacții puternice în media și printre contestatarii din online. Unde se […] The post Oana Țoiu, ministru de Externe, surprinsă cu berea în mână pe Arena Națională. Două rânduri mai jos, Viorica Dăncilă citea o carte… appeared first on IMPACT.ro.
20:20
La târgul de meșteșuguri rome din Sibiu a fost expus un cazan de țuică realizat manual, cu preț de 18.000 lei. Meșteșugarii spun că au muncit o lună întreagă, zilnic de la 7 dimineața la […] The post 18.000 de lei un cazan de țuică la Sibiu! La târgul auto găsești cazane mai ieftine appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Cristian Popescu Piedone își face partid. Prpbabil că prima filială a partidului se va deschide la Rahova. Sau mai bine zis se va închide # Impact.ro
Cristian Popescu Piedone anunță că își face partid, ca să fie și dumnealui șef undeva după ce a fost suspendat din funcția unde fusese pus șef. De data asta pare să aibă ambiția foarte mari: […] The post Cristian Popescu Piedone își face partid. Prpbabil că prima filială a partidului se va deschide la Rahova. Sau mai bine zis se va închide appeared first on IMPACT.ro.
