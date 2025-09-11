Un an de vechime pentru pensie costă 12.150 lei. Pentru pensie specială, nu costă nimic – trebuie doar să fii special

11:00

Comentariile, desigur, sunt de prisos. Cu atât mai mult cu cât ele reiau teza corectă la modul absolut că avem în sfârșit un președinte care își trăiește viața ca un om, nu ca un președinte. […] The post Nicușor Dan, primul președinte care nu ține minte unde e biroul lui, fiindcă are prea multe pe cap, și-a dus fetița la prima zi de școală appeared first on IMPACT.ro.