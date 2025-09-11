Belarusul a avertizat Polonia cu privire la drone rusești. „A fost un semnal util”. Avionul F-35, factor decisiv în detectarea dronelor
Adevarul.ro, 11 septembrie 2025 11:00
Într-o declarație-surpriză ce pare să indice o schimbare temporară de ton în relațiile tensionate dintre Varșovia și Minsk, generalul Wiesław Kukula, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, a confirmat că autoritățile belaruse au transmis un avertisment cu privire la drone ruseșt
• • •
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerbann a anunțat joi că a fost lansată licitația pentru serviciile de consultanță aferente Drumului Expres Bacău - Piatra Neamț, necesare pentru ca proiectul să fie urmărit și implementat ca la carte.
Care ar putea fi următoarele acțiuni ale Rusiei după incidentul cu drone din Polonia? Scenariile unui expert în securitate # Adevarul.ro
După incidentul fără precedent din noaptea de 10 septembrie, când cel puțin 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, scenariile privind posibilele acțiuni viitoare ale Rusiei în zona de graniță cu statele NATO devin tot mai sumbre.
Rusia testează limitele răbdării Occidentului. După ce drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, analiștii avertizează că incidentul nu este doar o întâmplare, ci parte a unei strategii mai ample de presiune psihologică asupra unui aliat-cheie al Ucrainei.
Rezerviștii din două județe, chemați de Armată la exerciții de antrenament și mobilizare. Când vor fi convocați la unitate # Adevarul.ro
Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 - 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale.
S-a aflat cine este iubita lui Carlos Alcaraz. Fata este cu 6 ani mai mare decât liderul mondial # Adevarul.ro
Dacă despre italianul Jannik Sinner s-a aflat cine îi este parteneră, spaniolul Carlos Alcaraz a fost extrem de discret cu viața personală.
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că a fost emisă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, până vineri dimineaţă, în mai multe județe din țară.
Belarusul a avertizat Polonia cu privire la drone rusești. „A fost un semnal util”. Avionul F-35, factor decisiv în detectarea dronelor # Adevarul.ro
Orașul ucrainean Kupiansk, distrus în proporție de 95%. „Situația este critică. Oamenii mor și sunt răniți în fiecare zi” # Adevarul.ro
Orașul ucrainean Kupiansk, din regiunea Harkov, a fost aproape complet distrus de bombardamentele rusești.
Când vor putea bucureștenii să circule pe pasajul de la Apărătorii Patriei. Anunțul lui Daniel Băluță # Adevarul.ro
Lucrările la noul pasaj ce va traversa intersecția de la Apărătorii Patriei, din cartierul Berceni, sunt în stadiu foarte avansat, a anunțat, joi, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.
Chef Cătălin Scărlătescu, primele declarații după despărțirea de actrița Doina Teodoru # Adevarul.ro
Cătălin Scărlătescu a făcut primele declarații despre viața personală după despărțirea de actrița Doina Teodoru, cu care a format un cuplu vreme de trei ani.
Angajatorii caută cu preponderență, în această perioadă, candidați din segmentul entry level, dar și muncitori calificați, în condițiile în care peste 60% din numărul total de poziții deschise în această perioadă se adresează celor două categorii.
România caută selecționer. Mircea Lucescu s-ar da la o parte doar pentru a-i face loc lui Gică Hagi # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat că astăzi va avea o discuție cu președintele FRF Răzvan Burleanu (41) despre viitorul naționalei.
Captură impresionantă în Marea Nordului. Un pescar a prins un ton de 280 de kilograme. Ce momeală a folosit # Adevarul.ro
Un pescar norvegian a capturat un ton roșu de 280 de kilograme, după o luptă care a durat nu mai puțin de două ore și jumătate.
George Simion, după moartea activistului MAGA Charlie Kirk: „Nu au reușit să-l ucidă pe Trump, dar i-au ucis prietenul” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe platforma X, după ce activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât.
CS Dinamo București a debutat cu stângul în noua ediție a Ligii Campionilor la handbal masculin.
NASA interzice cetățenilor chinezi accesul la programele sale: „Ne aflăm într-o a doua cursă spațială” # Adevarul.ro
NASA a introdus restricții dure pentru cetățenii chinezi care doreau să participe la programele sale spațiale, chiar dacă aveau vize valabile.
„Tactica salamului” și „flotele de țânțari”. O nouă etapă a războiului amenință flancul estic al NATO: „Un semnal de alarmă” # Adevarul.ro
Un atac îndrăzneț al dronelor navale rusești în Delta Dunării și o incursiune ulterioară pe scară largă a dronelor în spațiul aerian polonez au provocat valuri de șoc în NATO și UE, dezvăluind un nivel nou și alarmant de sofisticare a capacităților de război a lui Putin.
Creșterea TVA din august se reflectă deja în inflație. Ce produse s-au scumpit cel mai mult # Adevarul.ro
Creșterea TVA de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025 se reflectă deja în inflație, aceasta majorându-se cu 2,1% față de luna iulie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).
O femeie de 70 de ani din județul Caraș-Severin a murit după ce a fost atacată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully.
Netanyahu cere Qatarului să expulzeze biroul politic al Hamas. Noi detalii privind atacul israelian de la Doha # Adevarul.ro
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins miercuri criticile internaționale cu privire la atacul Israelului împotriva liderilor Hamas din Qatar, și a comparat operațiunea cu acțiunile SUA în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, relatează Times of Israel.
Val de proteste în toată Franța. Aproape 200.000 de oameni au participat la mișcarea „Blocați totul” # Adevarul.ro
Aproape 200.000 de oameni au ieșit miercuri în stradă, în mai multe orașe din Franța, în cadrul mișcării „Blocați totul”, a anunțat Ministerul de Interne francez.
Ministrul Muncii vrea mai multe pensii plătite pe card: „E nevoie de o viteză mai mare” # Adevarul.ro
Ministrul Florin Manole a declarat că nu va obliga pe nimeni să încaseze pensia doar pe card, dar încurajează accelerarea acestui proces, care ar reduce semnificativ cheltuielile statului.
Temeri pentru siguranța zborurilor, din cauza dronelor din spațiul aerian al Poloniei. Cel mai rău scenariu pentru companiile aeriene # Adevarul.ro
Incursiunea dronelor rusești în Polonia a reaprins îngrijorările privind siguranța transportului aerian civil în Europa, au declarat experți în aviație și asigurări, aceasta fiind cea mai recentă tulburare cu care se confruntă companiile aeriene din cauza escaladării conflictului global.
Craiova rămâne cu o singură echipă în oraș: echipa lui Mititelu a fost exclusă de FRF din toate competițiile # Adevarul.ro
Triimisă în Liga a 3-a după retrogradarea din Superligă, echipa FCU Craiova a fost exclusă definitiv din fotbal.
De ce nu promulgă Nicușor Dan legea care combate antisemitismul: „Așa cum e, dacă citesc operele lui Shakespeare, sunt pasibil de pușcărie” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan susține că nu promulgă Legea Vexler, care sancționează extremismul și antisemitismul, întrucât în forma actuală i-ar face pasibili de închisoare și pe cei care citesc texte clasice din Shakespeare, care conțin fraze antisemite.
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia # Adevarul.ro
Polonia și-a construit rapid cea mai mare armată europeană din NATO, pe fondul amenințării ruse. Însă, deși dispune de tancuri, avioane și arme moderne, războiul din Ucraina a scos la iveală vulnerabilități majore.
TIR scăpat de sub control la Cluj-Napoca: a lovit două mașini și s-a oprit într-un bloc # Adevarul.ro
Un accident grav a avut loc joi dimineață, pe strada Oașului din Cluj-Napoca, după ce un TIR a lovit două mașini parcate și un stâlp de electricitate, izbindu-se apoi de zidul unui bloc.
Depășire fatală în Argeș: un mort și șapte răniți într-un accident provocat de un șofer care se grăbea să ajungă la o lucrare # Adevarul.ro
Accident grav pe un drum judeţean din judeţul Argeş, unde două autovehicule s-au lovit violent într-o curbă. Un om a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital, după ce un șofer de 50 de ani a forţat o depăşire, în Argeş. Bărbatul se grăbea să ajungă la lucrare.
UE ne alocă peste 16 miliarde de euro! România este tratată ca un partener strategic solid # Adevarul.ro
România va primi 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, o decizie care din punctul meu de vedere reprezintă un mesaj politic de primă importanță. Uniunea Europeană este, din nou, alături de România.
Ceea ce urmează, fiți siguri de asta, nu face parte dintr-o oarecare teorie a conspirației. Ce veți vedea este doar o maică, chiar foarte mică parte dintr-un dosar de foarte mari dimensiuni care conține documente declasificate de mai multe servicii de informații din lume.
Qatarul cere ca Netanyahu să fie adus în fața justiției. „A distrus orice speranță pentru ostatici” # Adevarul.ro
Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a afirmat miercuri că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în faţa justiţiei, apreciind că atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha a "distrus orice speranţă" de eliberare a ostaticilor din Fâşia Gaza.
Donald Trump a anunțat doliu național, după moartea comentatorului conservator Charlie Kirk # Adevarul.ro
Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, a anunţat preşedintele american Donald Trump, potrivit Agerpres.
Un Ferrari F1 fals a gonit nebunește timp de șase ani pe străzile din Cehia. Poliția l-a arestat pe pilotul-fantomă # Adevarul.ro
Poliția din Republica Cehă a dat de capăt unui caz vechi de șase ani.
Un copil-minune de 12 ani cu IQ 204, la un pas de Oxford. Povestea tânărului geniu care a abandonat școala din cauza hărțuirii # Adevarul.ro
Baek Kang-hyun, copil-minune de 12 ani cu IQ 204, e la un pas să fie admis la Oxford după ce a părăsit o școală de elită din Coreea din cauza hărțuirii. Povestea geniului care inspiră lumea.
Fără o strategie coerentă, fără voință politică reală, fără reziliență societală și reforme structurale, investițiile în apărare rămân doar cifre pe hârtie.
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant în prima săptămână din septembrie, ceea ce înseamnă că săptămâna aceasta ar putea fi și mai multe, dat fiind că a început școala și copiii au intrat în colectivitate.
Sorin Grindeanu a „executat” doi lideri influenți de filială. Se ascute lupta pentru congres | Surse # Adevarul.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu a operat câteva mutări în conducerea Camerei Deputaților prin care i-a lăsat fără funcții pe rivalii din partid. În locul lor, Grindeanu a plasat două persoane din organizații fidele, care îi vor aduce voturi consistente la congresul din octombrie.
Înregistrarea unei firme nu echivalează cu deţinerea dreptului legal asupra numelui ca brand, iar lipsa unei mărci înregistrate poate duce la pierderi semnificative - financiare, juridice şi de imagine - indiferent de notorietatea companiei, atenţionează experţii în proprietate intelectuală.
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de românul care vinde arme pe tot Globul # Adevarul.ro
România primește un împrumut de peste 16 miliarde de euro din partea Comisiei Europene, prin programul „SAFE”. Analistul militar Aurel Cazacu a condus ani de zile industria de apărare și explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, cum putem folosi aceste fonduri și care sunt prioritățile.
Inteligența artificială ajunge în instanță: zeci de companii de AI sunt date în judecată la nivel mondial # Adevarul.ro
Creșterea numărului de procese împotriva companiilor de inteligență artificială (AI) remodelează progresul tehnologic și strategiile de afaceri, creând obstacole, dar și oportunități pentru viitorul dezvoltării AI, avertizează analiștii economici.
Cum au provocat TikTok și Instagram revoluție în Nepal. Viața luxoasă a beizadelelor a aprins scânteia protestelor # Adevarul.ro
Revoluția generației Z din Nepal, care a protestat după ce guvernul a interzis mai multe rețele sociale, a pornit de la campania virală „nepo kids”. Pe platforme precum TikTok și Instagram au circulat numeroase videoclipuri cu beizadelele înalților demnitari care epatează un stil de viață luxos.
Noul iPhone 17, în vizorul investitorilor. Piața urmărește atent impactul asupra acțiunilor Apple # Adevarul.ro
Apple a așteptat până la sfârșitul verii pentru a dezvălui noul iPhone 17, ceea ce va deveni produsul său emblematic pentru următoarele 12 luni, deși în ultimii ani lansările sale nu au mai reușit să impresioneze clienții, iar sentimentul de inovare pare a se fi domolit.
În ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite, China a început să importe în mod activ gaze naturale lichefiate dintr-un proiect rusesc aflat pe lista neagră a administrației americane, consolidând astfel relațiile energetice cu Moscova într-un moment de tensiuni internaționale accentuate.
Tragedia misterioasă care a precedat dezastrul „Titanic”. Cum au dispărut aproape 500 de pasageri ai unui vapor prins în „ochiul” uraganului # Adevarul.ro
Una dintre cele mai mari și mai misteriose tragedii maritime a avut loc în anul 1919, în apropiere de Cuba. O navă care ducea pasageri pe o rută transatlantică a fost lovită de un uragan. Deși epava a fost găsită la scurt timp după incident, cei aproape 500 de pasageri au dispărut fără urmă.
Alba Iulia doboară un record mondial Guinness: 10.000 de oameni la Masa care Unește de 2,7 km din materiale reciclate # Adevarul.ro
Alba Iulia doboară un record mondial Guinness: 10.000 de oameni se așază la Masa care Unește de 2,7 km, construită din materiale reciclate. Descoperă povestea evenimentului!
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide” # Adevarul.ro
Mai mulți români care și-au petrecut și încă își petrec vacanța în Thassos se plâng că au probleme din cauza viespilor care uneori îi și atacă. Deși unii nu iau în serios această problemă și chiar sunt ironici, experții avertizează că înțepăturile acestor insecte pot să fie letale.
11 septembrie: Se împlinesc 24 de ani de la atentatele de la World Trade Center, din New York, în care au murit aproape 3000 de persoane # Adevarul.ro
În urmă cu 24 de ani, la ora 8:46, primul avion deturnat de teroriștii Al-Qaeda s-a prăbușit în clădirea World Trade Center din New York. Tot într-o zi de 11 septembrie a murit actrița Oana Ioachim, la vârsta de 48 de ani.
Cât Omega-3 trebuie să consumi zilnic pentru creier ager și memorie de fier. Topul celor mai bune surse # Adevarul.ro
Află cât Omega-3 să consumi zilnic pentru un creier ager și memorie de fier și descoperă cele mai bune surse naturale recomandate de neurologi.
„Vreau să fiu președintele tuturor românilor”. Mesajul lui Nicușor Dan după criticile privind ultimele decizii # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că acțiunile sale recente, inclusiv atacarea la Curtea Constituțională a legii privind propaganda legionară, reprezintă exercitarea atribuțiilor constituționale și nu o strategie de atragere a electoratului „suveranist”.
Belarus construiește o bază militară secretă lângă Minsk. Ar putea amplasa complexului rusesc „Oreșnik” # Adevarul.ro
În apropiere de Minsk, în sudul Belarusului, autoritățile desfășoară, în tăcere, lucrări de amploare pentru ridicarea unei baze militare strategice.
