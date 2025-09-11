Fiica lui Kim Jong Un, văzută de agenția de spionaj sud-coreeană drept succesoarea liderului nord-coreean
Adevarul.ro, 11 septembrie 2025 12:30
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, este considerată de agenția de spionaj a Coreei de Sud drept succesoarea recunoscută a acestuia, după ce l-a însoțit recent într-o vizită de mare vizibilitate la Beijing.
Acum 5 minute
12:45
Exercițiu NATO de amploare în România: 5.000 de militari antrenați pentru apărarea flancului estic # Adevarul.ro
Un exercițiu militar de amploare, la care vor participa peste 5.000 de militari din mai multe state NATO, va avea loc în România și Bulgaria.
12:45
Lucrul cu utilaje grele reprezintă o provocare constantă pentru operatori, tehnicieni și manageri de șantier.
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:15
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a informat joi că anul trecut mai mult de 10 țări au majorat impozitele pentru bănci.
12:15
Viață pe Marte? Roverul Perseverance a găsit cele mai promițătoare dovezi de până acum # Adevarul.ro
Oamenii de ştiinţă au anunţat descoperirea celor mai promiţătoare dovezi de până acum privind viaţa trecută de pe planeta Marte. Roverul Perseverance al NASA a găsit roci marcate neobişnuit care conţin minerale despre care cercetătorii cred că ar fi fost produse de microbi antici.
12:15
Autorul unui omor comis acum 23 de ani, în Buzău, identificat. Este deja în închisoare pentru o altă crimă # Adevarul.ro
După 23 de ani, autorul unui omor deosebit de grav comis în ianuarie 2002 în județul Buzău a fost identificat. Bărbatul se află deja în penitenciar, pentru o crimă.
12:15
Un bărbat a ajuns în comă la spital, după ce a căzut cu o trotinetă electrică. Titi Aur: „În lumea civilizată e pericol public” # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecţie pe cap.
12:00
Scandalul în urma căruia Chivu a fost făcut „țigan” în Italia. Românul, bântuit de „Bătrâna Doamnă” # Adevarul.ro
Cristian Chivu (44 de ani) are sâmbătă primul mare test la Inter, derby-ul din deplasare cu Juventus Torino, unde adversar care îi răscolește amintirile neplăcute.
Acum 2 ore
11:45
Ministrul Educației, Daniel David, a lansat joi un atac la adresa fostului ministru Mircea Miclea, al cărui consilier a fost în perioada 2005.
11:45
AUR ajunge la ajunge la 40,8% în intenția de vot pentru parlamentare. Diferența dintre Putere și Opoziție se subțiază # Adevarul.ro
Partiul AUR continuă să crească în intenția de vot. Formațiunea politică condusă de fostul candidat la prezidențiale George Simion ajunge la 40,8% în intenția de vot pentru parlamentare. În paralel, preferința pentru celelalte partide din Opoziție fluctuează.
11:30
Diplomația lui Trump, „Hai, că începem!” , pusă la încercare în timp ce Rusia atacă granițele NATO # Adevarul.ro
Incursiunea recentă a unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei a redeschis, în plin an electoral, dezbaterea din Washington cu privire la politica externă promovată de președintele Donald Trump.
11:30
FlyLili, acuzată de evaziune, promite plata datoriilor și explică zborurile spre Congo. Compania ar fi transportat mercenarii lui Potra # Adevarul.ro
Compania aeriană Fly Lili, vizată într-un dosar de evaziune fiscală, anunță că își asumă plata restanțelor către stat și aplică un plan de redresare financiară.
11:15
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerbann a anunțat joi că a fost lansată licitația pentru serviciile de consultanță aferente Drumului Expres Bacău - Piatra Neamț, necesare pentru ca proiectul să fie urmărit și implementat ca la carte.
11:15
Care ar putea fi următoarele acțiuni ale Rusiei după incidentul cu drone din Polonia? Scenariile unui expert în securitate # Adevarul.ro
După incidentul fără precedent din noaptea de 10 septembrie, când cel puțin 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, scenariile privind posibilele acțiuni viitoare ale Rusiei în zona de graniță cu statele NATO devin tot mai sumbre.
11:00
Rusia testează limitele răbdării Occidentului. După ce drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, analiștii avertizează că incidentul nu este doar o întâmplare, ci parte a unei strategii mai ample de presiune psihologică asupra unui aliat-cheie al Ucrainei.
11:00
Rezerviștii din două județe, chemați de Armată la exerciții de antrenament și mobilizare. Când vor fi convocați la unitate # Adevarul.ro
Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 - 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale.
11:00
S-a aflat cine este iubita lui Carlos Alcaraz. Fata este cu 6 ani mai mare decât liderul mondial # Adevarul.ro
Dacă despre italianul Jannik Sinner s-a aflat cine îi este parteneră, spaniolul Carlos Alcaraz a fost extrem de discret cu viața personală.
11:00
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că a fost emisă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, până vineri dimineaţă, în mai multe județe din țară.
11:00
Belarusul a avertizat Polonia cu privire la drone rusești. „A fost un semnal util”. Avionul F-35, factor decisiv în detectarea dronelor # Adevarul.ro
Într-o declarație-surpriză ce pare să indice o schimbare temporară de ton în relațiile tensionate dintre Varșovia și Minsk, generalul Wiesław Kukula, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, a confirmat că autoritățile belaruse au transmis un avertisment cu privire la drone ruseșt
Acum 4 ore
10:45
Orașul ucrainean Kupiansk, distrus în proporție de 95%. „Situația este critică. Oamenii mor și sunt răniți în fiecare zi” # Adevarul.ro
Orașul ucrainean Kupiansk, din regiunea Harkov, a fost aproape complet distrus de bombardamentele rusești.
10:45
Când vor putea bucureștenii să circule pe pasajul de la Apărătorii Patriei. Anunțul lui Daniel Băluță # Adevarul.ro
Lucrările la noul pasaj ce va traversa intersecția de la Apărătorii Patriei, din cartierul Berceni, sunt în stadiu foarte avansat, a anunțat, joi, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.
10:45
Chef Cătălin Scărlătescu, primele declarații după despărțirea de actrița Doina Teodoru # Adevarul.ro
Cătălin Scărlătescu a făcut primele declarații despre viața personală după despărțirea de actrița Doina Teodoru, cu care a format un cuplu vreme de trei ani.
10:30
Angajatorii caută cu preponderență, în această perioadă, candidați din segmentul entry level, dar și muncitori calificați, în condițiile în care peste 60% din numărul total de poziții deschise în această perioadă se adresează celor două categorii.
10:30
România caută selecționer. Mircea Lucescu s-ar da la o parte doar pentru a-i face loc lui Gică Hagi # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat că astăzi va avea o discuție cu președintele FRF Răzvan Burleanu (41) despre viitorul naționalei.
10:15
Captură impresionantă în Marea Nordului. Un pescar a prins un ton de 280 de kilograme. Ce momeală a folosit # Adevarul.ro
Un pescar norvegian a capturat un ton roșu de 280 de kilograme, după o luptă care a durat nu mai puțin de două ore și jumătate.
10:15
George Simion, după moartea activistului MAGA Charlie Kirk: „Nu au reușit să-l ucidă pe Trump, dar i-au ucis prietenul” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe platforma X, după ce activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât.
10:00
CS Dinamo București a debutat cu stângul în noua ediție a Ligii Campionilor la handbal masculin.
10:00
NASA interzice cetățenilor chinezi accesul la programele sale: „Ne aflăm într-o a doua cursă spațială” # Adevarul.ro
NASA a introdus restricții dure pentru cetățenii chinezi care doreau să participe la programele sale spațiale, chiar dacă aveau vize valabile.
09:45
„Tactica salamului” și „flotele de țânțari”. O nouă etapă a războiului amenință flancul estic al NATO: „Un semnal de alarmă” # Adevarul.ro
Un atac îndrăzneț al dronelor navale rusești în Delta Dunării și o incursiune ulterioară pe scară largă a dronelor în spațiul aerian polonez au provocat valuri de șoc în NATO și UE, dezvăluind un nivel nou și alarmant de sofisticare a capacităților de război a lui Putin.
09:45
Creșterea TVA din august se reflectă deja în inflație. Ce produse s-au scumpit cel mai mult # Adevarul.ro
Creșterea TVA de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025 se reflectă deja în inflație, aceasta majorându-se cu 2,1% față de luna iulie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).
09:30
O femeie de 70 de ani din județul Caraș-Severin a murit după ce a fost atacată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully.
09:30
Netanyahu cere Qatarului să expulzeze biroul politic al Hamas. Noi detalii privind atacul israelian de la Doha # Adevarul.ro
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins miercuri criticile internaționale cu privire la atacul Israelului împotriva liderilor Hamas din Qatar, și a comparat operațiunea cu acțiunile SUA în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, relatează Times of Israel.
09:30
Val de proteste în toată Franța. Aproape 200.000 de oameni au participat la mișcarea „Blocați totul” # Adevarul.ro
Aproape 200.000 de oameni au ieșit miercuri în stradă, în mai multe orașe din Franța, în cadrul mișcării „Blocați totul”, a anunțat Ministerul de Interne francez.
09:15
Ministrul Muncii vrea mai multe pensii plătite pe card: „E nevoie de o viteză mai mare” # Adevarul.ro
Ministrul Florin Manole a declarat că nu va obliga pe nimeni să încaseze pensia doar pe card, dar încurajează accelerarea acestui proces, care ar reduce semnificativ cheltuielile statului.
09:15
Temeri pentru siguranța zborurilor, din cauza dronelor din spațiul aerian al Poloniei. Cel mai rău scenariu pentru companiile aeriene # Adevarul.ro
Incursiunea dronelor rusești în Polonia a reaprins îngrijorările privind siguranța transportului aerian civil în Europa, au declarat experți în aviație și asigurări, aceasta fiind cea mai recentă tulburare cu care se confruntă companiile aeriene din cauza escaladării conflictului global.
09:00
Craiova rămâne cu o singură echipă în oraș: echipa lui Mititelu a fost exclusă de FRF din toate competițiile # Adevarul.ro
Triimisă în Liga a 3-a după retrogradarea din Superligă, echipa FCU Craiova a fost exclusă definitiv din fotbal.
Acum 6 ore
08:45
De ce nu promulgă Nicușor Dan legea care combate antisemitismul: „Așa cum e, dacă citesc operele lui Shakespeare, sunt pasibil de pușcărie” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan susține că nu promulgă Legea Vexler, care sancționează extremismul și antisemitismul, întrucât în forma actuală i-ar face pasibili de închisoare și pe cei care citesc texte clasice din Shakespeare, care conțin fraze antisemite.
08:30
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia # Adevarul.ro
Polonia și-a construit rapid cea mai mare armată europeană din NATO, pe fondul amenințării ruse. Însă, deși dispune de tancuri, avioane și arme moderne, războiul din Ucraina a scos la iveală vulnerabilități majore.
08:30
TIR scăpat de sub control la Cluj-Napoca: a lovit două mașini și s-a oprit într-un bloc # Adevarul.ro
Un accident grav a avut loc joi dimineață, pe strada Oașului din Cluj-Napoca, după ce un TIR a lovit două mașini parcate și un stâlp de electricitate, izbindu-se apoi de zidul unui bloc.
08:30
Depășire fatală în Argeș: un mort și șapte răniți într-un accident provocat de un șofer care se grăbea să ajungă la o lucrare # Adevarul.ro
Accident grav pe un drum judeţean din judeţul Argeş, unde două autovehicule s-au lovit violent într-o curbă. Un om a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital, după ce un șofer de 50 de ani a forţat o depăşire, în Argeş. Bărbatul se grăbea să ajungă la lucrare.
08:00
UE ne alocă peste 16 miliarde de euro! România este tratată ca un partener strategic solid # Adevarul.ro
România va primi 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, o decizie care din punctul meu de vedere reprezintă un mesaj politic de primă importanță. Uniunea Europeană este, din nou, alături de România.
07:45
Ceea ce urmează, fiți siguri de asta, nu face parte dintr-o oarecare teorie a conspirației. Ce veți vedea este doar o maică, chiar foarte mică parte dintr-un dosar de foarte mari dimensiuni care conține documente declasificate de mai multe servicii de informații din lume.
07:00
Qatarul cere ca Netanyahu să fie adus în fața justiției. „A distrus orice speranță pentru ostatici” # Adevarul.ro
Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a afirmat miercuri că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în faţa justiţiei, apreciind că atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha a "distrus orice speranţă" de eliberare a ostaticilor din Fâşia Gaza.
07:00
Donald Trump a anunțat doliu național, după moartea comentatorului conservator Charlie Kirk # Adevarul.ro
Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, a anunţat preşedintele american Donald Trump, potrivit Agerpres.
Acum 8 ore
06:45
Un Ferrari F1 fals a gonit nebunește timp de șase ani pe străzile din Cehia. Poliția l-a arestat pe pilotul-fantomă # Adevarul.ro
Poliția din Republica Cehă a dat de capăt unui caz vechi de șase ani.
06:15
Un copil-minune de 12 ani cu IQ 204, la un pas de Oxford. Povestea tânărului geniu care a abandonat școala din cauza hărțuirii # Adevarul.ro
Baek Kang-hyun, copil-minune de 12 ani cu IQ 204, e la un pas să fie admis la Oxford după ce a părăsit o școală de elită din Coreea din cauza hărțuirii. Povestea geniului care inspiră lumea.
05:45
Fără o strategie coerentă, fără voință politică reală, fără reziliență societală și reforme structurale, investițiile în apărare rămân doar cifre pe hârtie.
05:15
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant în prima săptămână din septembrie, ceea ce înseamnă că săptămâna aceasta ar putea fi și mai multe, dat fiind că a început școala și copiii au intrat în colectivitate.
Acum 12 ore
04:45
Sorin Grindeanu a „executat” doi lideri influenți de filială. Se ascute lupta pentru congres | Surse # Adevarul.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu a operat câteva mutări în conducerea Camerei Deputaților prin care i-a lăsat fără funcții pe rivalii din partid. În locul lor, Grindeanu a plasat două persoane din organizații fidele, care îi vor aduce voturi consistente la congresul din octombrie.
04:15
Înregistrarea unei firme nu echivalează cu deţinerea dreptului legal asupra numelui ca brand, iar lipsa unei mărci înregistrate poate duce la pierderi semnificative - financiare, juridice şi de imagine - indiferent de notorietatea companiei, atenţionează experţii în proprietate intelectuală.
