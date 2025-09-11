Vremea rea face ravagii! A fost emis Cod galben de inundații
Hidrologii au emis Cod galben de inundații în mai multe județe din tara. Avertizarea este valabilă începând de astăzi, de la ora 12.00 și până mâine la aceeași oră.
Acum 10 minute
14:10
Cătălin Bordea, mesaj dur pentru Calina Roman, după replicile de la Asia Express: ”Hai să avem puțin respect” | FOTO # SpyNews
Calina și Catinca Roman au fost, în ediția de ieri, în centrul atenției la Asia Express, după ce și-au exprimat nemulțumirile față de condițiile din emisiune. Cătălin Bordea i-a transmis un mesaj dur Calinei.
14:10
Arhitectură, artă și curaj. Viața impresionantă a Doinei Moss, sâmbătă, de la ora 16.00, la "Visul românesc-Succes internațional" # SpyNews
Doina Moss își va expune povestea, sâmbătă, în cadrul emisiunii Visul românesc-Succes internațional. Femeia a fugit în anul 1987, având un vis bine întipărit în minte.
Acum 30 minute
13:50
13:50
În ediția din această săptămână a emisiunii „Lumea nevăzută”, difuzată pe Antena Stars, Dana Bălăceanu îl are ca invitat pe Dragoș Argeșanu, parapsiholog și terapeut, într-o discuție revelatoare despre energia universală a vieții: Reiki.
13:50
Monica Anghel, cunoscută pentru cariera sa de succes, a trecut recent printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. A suferit două intervenții, iar rezultatele obținute stârnesc acum curiozitatea fanilor. Iată care au fost efectele!
Acum o oră
13:40
Kazahstan și Panama prin ochii vedetelor: Marina Almășan și Carmen Negoiță, dezvăluiri din călătorii, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # SpyNews
Marina Almășan și Carmen Negoiță vin sâmbătă în platoul emisiunii Vacanță de vedetă. Cele două vor vorbi despre călătoriile ne neuitat pe care le-au avut.
13:30
Confesiuni în premieră, sâmbătă, la „Petrecem în familie”: Aurora, supusă testului sincerităţii de către Paula Oltean # SpyNews
Sâmbăta aceasta, de la ora 19:00, vă invităm să petreceți alături de noi într-o nouă ediție plină de emoție, muzică și momente speciale la „Petrecem în familie” cu Mirela Vaida, pe Antena Stars.
13:30
Cum arată cele două fiice ale lui Serghei Mizil de la Asia Express! Smaranda și Ana au cariere de succes | FOTO # SpyNews
Serghei Mizil are o familie frumoasă, de care este foarte mândru. Concurentul de la Asia Express are două fiice superbe, pe care le ține departe de atenția publică. Smaranda și Ana sunt două apariții discrete, cu cariere de succes.
13:20
Catinca și Calina au părăsit aseară Drumul Eroilor, la capătul primei curse pentru ultima șansă. Asia Express, din nou lider de audiență # SpyNews
Aseară, Antena 1 a difuzat prima cursă pentru ultima șansă din acest sezon Asia Express – Drumul Eroilor. O ediție intensă, cu răsturnări spectaculoase de situație, care a ținut publicul cu sufletul la gură și a făcut ca reality show-ul să fie din nou lider de audiență.
Acum 2 ore
13:00
Oana Roman, răscolită de amintiri. Vedeta a postat o fotografie cu mama ei, din tinerețe. Detaliul pe care l-a subliniat | FOTO # SpyNews
Cu toate că mama Oanei Roman nu mai este în viață, vedeta o păstrează vie zilnic, în inima sa. Oana Roman a postat recent o fotografie în care apar mama și mătușa ei, în tinerețe.
12:50
Ce schimbare și-a făcut Alina Marymar în zona feței! Doar o zi poate să reziste așa: ”Mă simt bolnavă, supărată” | FOTO # SpyNews
Alina Marymar trece printr-o schimbare care nu îi place plăcere deloc. Iubita lui Tzancă Uraganu s-a afișat într-o ipostază în care nimeni nu a văzut-o până acum. Bruneta a mărturisit că o singură zi poate să reziste așa.
12:20
Ana Baniciu, fotografii de colecție din vacanță! Ce declarație emoționantă i-a făcut fiului său, Aris | FOTO # SpyNews
Ana Baniciu petrece clipe de neuitat alături de familia ei frumoasă, în Grecia! Micuțul Aris este nelipsit din vacanță, iar fosta concurentă de la Asia Express a postat o fotografie cu el, însoțită de o declarație superbă.
Acum 4 ore
12:10
Anca Serea, invitata ediției MediCOOL de astăzi. Ce informații utile vor afla telespectatorii, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
MediCOOL prezintă zilnic sfaturi importante pentru a avea o viață cât mai bună. Specialiștii transformă medicina într-un limbaj prietenos, pe înțelesul tuturor, iar vedetele vin în platou pentru a vorbi despre momentele grele prin care au trecut sau pentru a afla informații prețioase despre cum pot să schimbe abordarea asupra sănătății pentru zile lipsite de disconfort. Anca Serea va fi invitata ediției de astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Vedeta va descoperi cum putem susține producția de colagen a corpului într-un mod natural.
12:10
Cine a fost Charlie Kirk, activitul împușcat mortal în Utah. Donald Trump a reacționat dur, după atentat # SpyNews
Charlie Kirk a fost declarat decedat, după atentatul terorist din Utah, de miercuri. Activistul conservator, foarte apropiat de Donald Trump, a fost împușcat mortal de un atacator necunoscut. Donald Trump a transmis un mesaj dur după asasinarea lui Charlie Kirk.
11:40
Câți bani a făcut Andra Gogan până acum! Suma este amețitoare! Succesul ei se vede bine în conturi # SpyNews
Andra Gogan este una dintre cele mai apreciate influencerițe și artiste de la noi, a reușit să își construiască o carieră impresionantă și să adune câștiguri considerabile încă de la o vârstă fragedă. De la dublajul de desene animate până la succesul în muzică și online, artista continuă să fie un exemplu pentru tinerii artiști.
11:40
Fiica Biancăi Drăgușanu a anunțat următoarea vacanță încă de pe acum! Va fi de Crăciun. În ce loc vor călători # SpyNews
Bianca Drăgușanu și fiica sa vor pleca într-o nouă vacanță, chiar de Crăciun! Sofia este cea care a făcut public anunțul, printr-un videoclip. Iată unde vor merge și cine le va însoți!
11:20
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei Cioran trebuie să plătească 7.000 lei statului # SpyNews
Alex Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare! Tatăl copiilor Cristinei Cioran, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, trebuie să plătească cheltuieli judiciare de 7.000 lei. Decizia nu este, însă, definitivă.
11:10
Războiul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu merge mai departe! Ce spune cântăreața despre declarațiile fostului soț: "E foarte complicat" # SpyNews
Alina Sorescu răspunde declarațiilor făcute de fostul soț, Alexandru Ciucu. Războiul dintre cei doi foști soți se alimentează pe zi ce trece. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu se contrazic total!
10:50
Denisa Nechifor, declarații tranșante după ce s-a speculat că ar fi amanta unui politician celebru: ”Trăim într-o lume parșivă” # SpyNews
Denisa Nechifor a ajuns de multe ori în mijlocul unor zvonuri controversate, iar acest lucru s-a întâmplat și recent. Vedeta a reacționat la Știrile Antena Stars, după ce s-a spus că ar fi amanta unui politician.
10:30
Anamaria Prodan își sărbătorește fiica! Sarah a împlinit 25 de ani. Ce urare specială i-a făcut # SpyNews
Anamaria Prodan este o mamă mândra, iar astăzi are un motiv în plus de bucurie! Este ziua fiicei sale, Sarah, care împlinește 25 de ani. Impresara i-a făcut o urare specială!
10:20
Un fost președinte de club de fotbal a fost găsit mort în propria casă! Avea doar 41 de ani # SpyNews
Paul Baccaglini, fostul președinte al clubului sportiv Palermo, a fost găsit mort în propria casă! Fostul afacerist avea doar 41 de ani, iar descoperirea șocantă a avut loc în data de 9 septembrie. Anchetatorii nu exclud nicio ipoteză.
Acum 6 ore
10:00
Carmen de la Sălciua, mesaj emoționant, după ce a fost la mormântul tatălui său. Ce și-ar fi dorit cântăreața | FOTO # SpyNews
Carmen de la Sălciua își iubește necondiționat părinții, însă, din păcate, tatăl ei a decedat în urmă cu aproximativ trei luni. Artista a fost la mormântul celui mai important bărbat din viața ei, apoi a făcut o postare emoționantă. Iată ce nu a apucat cântăreața să facă alături de tatăl său!
09:50
Cum o ironizează Cătălin Bordea pe fiica Catincăi Roman, după tensiunile de la Asia Express: ”Nu îți dau șervețele umede în emisiunea asta” | FOTO # SpyNews
Ultima ediție Asia Express s-a terminat cu o eliminare. Catinca Roman și fiica ei, Calina, au plecat acasă, după o reacție nervoasă împotriva probelor din emisiune. Cătălin Bordea a ironizat-o pe Calina cu o imagine care a stârnit hohote de râs.
09:30
Tânără terorizată în metrou! Același bărbat a abuzat-o verbal de două ori. Reacția femeii: "Nu mai era nimeni lângă noi" # SpyNews
O tânără artistă și-a povestit în mediul online cea mai recentă întâmplare care s-a petrecut în metrou. Andreea Stoica a fost abuzată verbal de două ori de același bărbat, în același loc. Iată cum a reacționar femeia!
09:20
Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit 4 ani! Imagini superbe de la petrecerea lui Tiago | FOTO # SpyNews
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au organizat o petrecere fabuloasă pentru fiul lor! Tiago a împlinit 4 ani și a avut parte de o zi de naștere cu multe personaje și supereroi, la care orice copil visează! Iată cele mai frumoase imagini de la petrecerea aniversară a lui Tiago.
08:50
Bogdan de la Ploiești, anunț de ultim moment! Decizia artistului în ceea ce privește activitatea sa: “Simt că a venit momentul…” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și-a informat fanii cu privire la ceea ce urmează să facă mai departe. Urmăritorii au empatizat cu artistul și au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de încurajare. Iată ce a decis BDLP!
08:40
Ce trebuie să știi neapărat dacă vrei să vizitezi Istanbul în lunile septembrie și octombrie 2025. Urmează o perioadă tensionată pentru Turcia # SpyNews
Plănuiești să mergi într-o vacanță în Istanbul în perioada următoare? Iată ce trebuie să știi înainte să ajungi acolo. Urmează o perioadă tensionată pentru Turcia, motiv pentru care trebuie să afli câteva lucruri importante care au legătură cu securitatea ta.
Acum 24 ore
23:50
Atentat în SUA! Celebrul influencer Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a fost împușcat # SpyNews
Activistul politic de dreapta Charlie Kirk a fost împușcat în timpul unui eveniment pe care îl găzduia la Universitatea Utah Valley din Orem, la nord de Provo. Influencerul a fost scos din incintă de echipa sa de securitate, scrie presa americană.
23:20
Coșmarul Nicoletei Dragne, fosta ispită de la Insula iubirii nu s-a terminat! Când urmează să fie operată din nou # SpyNews
Nicoleta Dragne și-a injectat în urmă cu șapte ani o substanță în fese, dar a fost la un pas de a face septicemie. Fosta ispită de la Insula iubirii a făcut prima intervenție și urmează și a doua, pe care a fost nevoită să o amâne.
23:20
Moment istoric! Prințul Harry și Regele Charles al III-lea, reuniți după aproape doi ani. S-au împăcat cei doi? # SpyNews
Moment istoric în familia regală britanică! Prințul Harry și Regele Charles al III-lea s-au reunit după aproape doi ani în care nu s-au văzut. Întâlnirea lor a stârnit numeroase semne de întrebare: s-au împăcat cei doi?
23:00
Asia Express, 10 septembrie 2025. Calina Roman, enervată la culme. Ce a pus-o la încercare în cursa pentru ultima șansă: "Nu ai cum..." # SpyNews
Cursa pentru ultima șansă din cel mai recent episod al emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor a fost o adevărată provocare pentru Călina Roman. Ce a pus-o la încercare pe fata Catincăi Roman.
22:50
O concurentă de la Insula iubirii, sezonul 9, l-a căutat pe Marcel Andrei din sezonul 8! Ce i-a propus fostei ispite masculine. Soția lui a văzut mesajele # SpyNews
Marcel Andrei și soția lui, Armina, se află în Tenerife. Fosta ispită a revenit la ce făcea înainte, iar partenera lui a recunoscut că este o fire geloasă, căci foste concurente din sezonul 8 l-ar fi căutat. Se pare că și o altă concurentă din sezonul 9 i-ar fi trimis mesaje lui Marcel Andrei.
22:30
Asia Express, 10 septembrie 2025. Tensiuni între echipa Alinei Pușcău și cea a Ralucăi Bădulescu înainte de cursa pentru ultima șansă: "Ipocrită!" # SpyNews
Chiar cu puțin timp înainte de cursa pentru ultima șansă din ediția din această seară, 10 septembrie, spiritele s-au încins între echipa Alinei Pușcău și cea a Ralucăi Bădulescu. Ce s-a întâmplat și cum au reacționat cele două concurente.
22:20
Cosmin Natanticu și soția sa, Eliza, formează un cuplu de 15 ani, iar de 7 ani sunt căsătoriți. Comediantul a povestit, în exclusivitate, cum fac față certurilor care apar în relație, cine cedează primul și cum reușesc să se împace. În plus, el a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre propria persoană.
22:20
I-a ascuns ASTA propriului copil! Ispita Andreea Crăciun crede că a fost cea mai bună decizie pentru ea # SpyNews
Andreea Crăciun, una dintre ispitele sezonului acesta al show-ului Insula Iubirii, face declarații exclusive pentru Spynews.ro! De ce a ales aceasta să se "ferească" de fiica sa, dar și ce au spus părinții Andreei despre evoluția sa în cadrul emisiunii!
22:20
Părăsită de concurentul Marius pentru propria nevastă. Oana Monea: ”Mi-a pus Dumnezeu mâna-n cap”. Vezi cât a durat suferinţa ispitei supreme | VIDEO # SpyNews
După ce s-a întors din Thailanda și s-a despărțit de Marius, concurentul de la Insula Iubirii, Oana Monea și-a găsit dragostea adevărată. Ispita supremă trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, după cum ne-a mărturisit chiar ea, în exclusivitate pentru Spynews.ro. Astăzi, ea și partenerul ei sărbătoresc 4 luni de relație.
22:10
Dani Oțil, declarații surprinzătoare, la ziua de naștere a lui Tiago: „La nunta ta tot despre maică-ta este”. Cum l-au sărbătorit pe fiul lor # SpyNews
Fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil a împlinit astăzi patru ani. Cei doi i-au organizat o petrecere superbă lui Tiago. Prezentatorul TV i-a transmis și un mesaj clar fiului său, după ce s-a amuzat pe seama soției lui.
22:10
„Monstrul din Caracal” e păzit mai ceva dacât şefii de stat. Cu toate astea, Gheorghe Dincă, la un pas de „evadare” # SpyNews
Criminalul Gheorghe Dincă se visează personajul principal din serialul „Prison Break”: condamnat la 30 de ani de temniță, criminalul cu sânge rece a cerut o permisie, ca să meargă la un spital de stat, de unde ar putea fugi fără probleme, însă judecătorii au intrat în alertă.
22:10
Fostul primar către fetița sa: „Vin şi o omor pe maică-ta!” | Oana Mizil a cerut internarea lui Marian Vanghelie la psihiatrie # SpyNews
Marian Vanghelie este vizat de o internare forțată la psihiatrie, după ce Oana Mizil a dezvăluit în fața magistraților că fostul edil a comis fapte șocante și i-ar fi spus propriei fetițe: „Vin şi o omor pe maică-ta!”
22:10
I-a şuierat glonţul pe la ureche! Silviu Biriş, cercetat pentru violenţă în familie. Vezi ce au decis procurorii despre scandalul dintre artist şi fiica sa # SpyNews
Silviu Biriș a fost vizat de un dosar penal pentru violență în familie, în care victima era chiar fiica sa, Eva Maria. Cum a fost soluționat dosarul, dar și reacția exclusivă a actorului!
21:40
Ispita Amelia de la Insula iubirii dă cărțile pe față, după ce Andrei Lemnaru a fost filmat acasă la ea. Ce se întâmplă între cei doi: „Știți vorba aia...” # SpyNews
Andrei Lemnaru a fost filmat de curând acasă la ispita Amelia. Bruneta a postat imaginile pe Instagram, iar cei mai mulți dintre urmăritorii lor au crezut că formează un cuplu. Ispita a spus cum stau, de fapt, lucrurile.
21:30
Asia Express, 10 septembrie 2025. Catinca Roman, momente dificile în locuința unde a găsit cazare. Prin ce a trecut concurenta: "M-am umplut de fecale de la brâu în jos..." # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii Asia Express - Drumul Eroilor, Catinca Roman a trecut prin noi dificultăți, după o zi plină de alte probleme. Provocările au continuat pentru concurentă. Ce a pățit în locuința în care a găsit cazare peste noapte.
21:10
NASA a descoperit urme că pe Marte a existat viață. Ce semne au fost identificate recent de roverul Perseverance # SpyNews
Oficialii NASA au transmis că au descoperit urme care pot fi considerate „cele mai clare semne de până acum” că pe Marte a existat viață. Oamenii de știință o consideră una dintre cele mai interesante descoperiri, iar probele luate de roverul Perseverance urmează să fie analizate.
21:00
Mireasa - Capriciile Iubirii. Ștefania a pus punct cunoașterii cu Liviu! Tânăra a ajuns la concluzia ca el încă e atras de Emily # SpyNews
Relația dintre Ștefania și Liviu nu a mers mai departe. Tânăra a decis să pună punct cunoașterii, după ce a simțit că el nu a încheiat complet capitolul Emily.
20:40
De ce și-a dorit, de fapt, Karmen Minune să participe la Asia Express. Ce legătură are cu divorțul de fostul soț, Bogdan Căplescu # SpyNews
Karmen Minune face echipă la Asia Express cu Olga Barcari. Cele două sunt prietene de mai mulți ani, însă cântăreața recunoaște că familia ei nu a fost de acord cu decizia de a participa la o astfel de emisiune. Concurenta a dezvăluit și adevărul motiv pentru care a acceptat o astfel de provocare.
20:30
Oana Monea, despre parcursul pe plan profesional! Ispita supremă de la Insula Iubirii, recunoscătoare pentru tot ce trăiește: "Drumul meu..." | FOTO # SpyNews
Oana Monea a devenit cunoscută publicului larg după ce a participat la celebra emisiune Insula Iubiriil. Cunoscută publicului ca „ispita supremă”, recent, aceasta a vorbit deschis despre parcursul ei profesional și schimbările prin care a trecut în ultimii ani.
20:10
Cum arăta Tzancă Uraganu în urmă cu 15 ani. Cât de s-a schimbat manelistul de atunci: „Aceeași parcare, alt om” | FOTO # SpyNews
Tzancă Uraganu și-a început cariera în lumea muzicii în urmă cu 15 ani. Și-a dorit inițial să facă fotbal, dar a ajuns să facă muzică, datorită fratelui său, cel care l-a încurajat la acel moment. Manelistul a făcut publice imagini de la începuturile carierei lui și a revenit în locul unde a filmat unul dintre videoclipurile lui de atunci.
19:50
Cum se simte Larisa Udilă însărcinată pentru a doua oară. Ce vise ciudate a avut influencerița: „O treabă foarte dubioasă” # SpyNews
Larisa Udilă este însărcinată a doua oară și se pregătește să devină mamă de fetiță. Influencerița recunoaște că trece printr-o perioadă cu numeroase schimbări, perioadă în care a început să aibă din nou aceleași vise pe care le avea când era însărcinată cu Milan.
19:50
Astăzi, 10 septembrie, Tribunalul Bihor a decis ca Victor Micula să fie condamnat la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. Trei dintre polițiști care l-au ajutat au primit, de asemenea, pedepse cu executare.
19:40
Elon Musk nu mai e pe primul loc în clasamentul miliardarilor. Cine l-a detronat și care e topul bogaților lumii în 2025 # SpyNews
Elon Musk a fost detronat de pe locul 1 în topul bogaților lumii. Cine ocupă acum primul loc și care e, în 2025, clasamentul miliardarilor.
