Taxă de 50 de lire sterline pentru accesul în aeroporturi! Ce trebuie să știi despre noua taxă care stârnește controverse în UK
SpyNews, 11 septembrie 2025 20:10
O nouă taxă de 50 de lire sterline care va fi introdusă pentru accesul în unele aeroporturi din Marea Britanie, iar măsura stârnește deja controverse în rândul pasagerilor. Aeroporturi precum Heathrow și Gatwick ar putea aplica această taxă suplimentară pentru a acoperi costuri de infrastructură și securitate.
• • •
Acum 5 minute
20:20
Maria Avram de la Insula iubirii își dorește cu ardoare să devină mamă de fetiță. A ales deja numele pentru viitorul copil. Ce semnificație are # SpyNews
Maria Avram de la Insula iubirii se vede mamă. Încă din primele episoade din cadrul emisiunii, declara că își dorește o fetiță. Chiar dacă nu este însărcinată, Maria Avram știe ce nume îi va pune copilului ei, dacă va avea o fiică.
Acum 15 minute
20:10
Acum o oră
19:40
Mireasa - Capriciile iubirii. Kiprianos, atras de Diana? Cum a motivat faptul că a ales-o pe ea pentru task. Ce reacție a avut Emily # SpyNews
Ultimul task de la Mireasa s-a terminat cu alegeri surprinzătoare din partea concurenților. Kiprianos a ales-o pe Diana, deși inițial spunea că îi place Emily, cea care l-a ales pe el, pentru task. Concurentul a fost curios să afle ce se întâmplă între Diana și Sorin.
19:30
Tavi Colen și Emma, dezvăluiri sincere! Ce relație are soția artistului cu fosta parteneră de viață a acestuia și fiul lui: "Am fost criticată..." # SpyNews
Tavi Colen a fost invitat astăzi, 10 septembrie, în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț. Artistul a vorbit deschis despre viața personală. Soția lui, Emma, a intervenit prin video call și a oferit detalii sincere despre relația sa cu fosta parteneră a artistului, dar și cu fiul acestuia.
Acum 2 ore
19:20
Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu vor dormi în același pat! Cei doi, ironii pe seama situației. Cum a fost posibil # SpyNews
Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu s-au amuzat teribil pe seama faptului că vor dormi în același pat, în următoarele zile. Cei doi sunt buni prieteni de mulți ani, iar acum au de împărțit și aceeași cameră, dar și același pat.
19:00
Giorgio Armani a lăsat în urmă două testamente misterioase. Ce conțin documentele care sunt scrise de mână # SpyNews
Celebrul designer italian Giorgio Armani, care a murit pe 4 septembrie 2025, a lăsat în urmă două testamente scrise de mână și sigilate în plicuri. Primul document este datat 15 martie, iar pe al doilea, data de 5 aprilie.
18:40
Cum a reacționat Raluca Bădulescu, atunci când Alina Pușcău a spus despre vedetă că este ipocrită, la Asia Express. Ce nu s-a văzut la televizor # SpyNews
În ediția difuzată pe 10 septembrie 2025, au fost momente tensionate între Raluca Bădulescu și Alina Pușcău, după ce modelul a spus că vedeta este ipocrită. Raluca Bădulescu a nominalizat în cursa pentru ultima șansă echipa formată din Alina Pușcău și Cristina Postu.
Acum 4 ore
18:20
Ce nu știai despre Ella Vișan de la Insula Iubirii! Fosta concurentă nu a vorbit niciodată despre acest subiect: "Acum 18 ani..." | FOTO # SpyNews
Ella Vișan a fost, fără îndoială, una dintre cele mai comentate concurente de la Insula Iubirii. Deși a fost mereu sinceră în fața camerelor și nu s-a temut să exprime ceea ce a simțit, există un aspect din viața ei despre care nu a vorbit niciodată până acum.
18:00
Abia acum a dezvăluit! Ce a făcut Marilu Dobrescu, de ziua ei de naștere. A împlinit în luna august 27 de ani | FOTO # SpyNews
Marilu Dobrescu a lipsit două luni din mediul online, timp în care a făcut schimbări în viața ei. A fost într-o vacanță în Thailanda și mai apoi Noua Zeelanda, locul care a surprins-o plăcut. Pe 6 august, influencerița și-a sărbătorit ziua de naștere, dar abia acum a dezvăluit cum a arătat aniversarea ei.
17:30
Acces Direct. Noi detalii în cazul averii mătușii Hortenzia. Ce a moștenit, de fapt, nepotul Romeo # SpyNews
Nepotul Romeo ar fi singurul moștenitor al Hortenziei. Femeia a făcut un testament în 2006, care ar fi fost modificat în 2014. Nepotul ei spune că vrea să meargă în instanță, după ce a descoperit că pe unul dintre actele de vânzare-cumpărare sunt mai multe semnături.
17:10
Duminică, de la ora 13.00, Mara Bănică vă dă întâlnire la „Spynews TV”, într-o nouă ediție plină de subiecte fierbinți și invitați care vor spune lucrurilor pe nume.
17:00
Viitoarea noră a lui Costel Biju, surpriză de proporții, la miezul nopții, de ziua ei de naștere. Cum a fost sărbătorită Antonia | FOTO # SpyNews
Fiul cel mare al lui Costel Biju și logodnica lui urmează să se căsătorească. Evenimentul va avea loc pe data de 30 septembrie, iar ieri a fost o zi importantă în familia lor, căci Antonia, viitoarea noră a manelistului, și-a sărbătorit ziua de naștere.
16:40
Cum a reacționat Evelin, fiica Andei Adam, când l-a văzut pe Joseph, soțul mamei, dansând la Asia Express: ”Leșină...”| FOTO # SpyNews
Asia Express – Drumul Eroilor a adus aseară aventuri pline de provocări, probe dificile și momente amuzante, menținându-și titlul de lider de audiență. Doi dintre concurenți, Anda Adam și soțul ei, Joseph, au comentat fiecare probă, iar reacția fiicei ei, Eveline, a fost una spectaculoasă.
16:30
Mesajul care a emoționat-o pe Catinca Roman, după ce ea și Calina Roman au fost eliminate de la Asia Express: „Orice părinte ar trebui...”. De la cine a venit # SpyNews
Calina și Catinca Roman au fost eliminate de la Asia Express. Cele două au format prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor, după ce tânăra s-a declarat nemulțumită de condițiile din competiție. Mama ei, însă, a primit un mesaj surprinzător de la o vedeta de la noi, pe care mai apoi l-a repostat pe contul ei de Instagram.
Acum 6 ore
16:20
Zeci de călători, evacuați din metrou, după ce o persoană a sărit pe șine! Imagini de coșmar cu oamenii care au mers pe jos, prin tunel | FOTO # SpyNews
Scene halucinante la metrou! Zeci de călători au fost evacuați, după ce o persoană a sărit pe șine. Trenul a fost nevoit să opreacă, iar oamenii au fost filmați în timp ce mergeau pe jos, prin tunel.
15:50
Andi Constantin, reacție tranșantă la adresa celor care ascultă manele! Are legătură cu scandalul în care a fost implicat Tzancă Uraganu: “Toți parveniții…” # SpyNews
Andi Constantin se adresează dur către persoanele care ascultă manele. Fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut un videoclip în care vorbește despre scandalul în care a fost implicat Tzancă Uraganu. Iată ce a spus!
15:20
Alegerea hainelor potrivite poate schimba felul în care te simți și te prezinți zi de zi. Mulți bărbați își pun întrebarea dacă treningul merită loc în garderoba actuală sau dacă e mai potrivit să investească în piese clasice și adaptabile. În acest articol, vei descoperi ce înseamnă un trening modern, care sunt avantajele sale, cum îl poți purta astfel încât să te reprezinte și dacă ai nevoie cu adevărat de această piesă vestimentară.
15:10
Dana Badea, clipe de coșmar! Cineva ar fi vrut să intre prin efracție în casa fostei ispite de la Insula Iubirii # SpyNews
Dana Badea a trecut prin clipe îngrozitoare! Fosta ispită de la Insula Iubirii a aflat că o persoană ar fi vrut să intre prin efracție în casa ei! Bruneta a stat în mașină și a povestit totul.
14:50
Rețeta lui Horia Manea de șnițele din vinete cu mujdei de usturoi. De ce ingrediente ai nevoie # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, tartă din aluat foitaj cu ciuperci și brânză, un fel principal, șnițele din vinete cu mujdei de usturoi, şi un desert, gem de prune.
14:50
Viața fără filtru. Anamaria Ferentz, schimbare radicală de look! Ce spune despre viața din America, alături de un bărbat cu șapte copii # SpyNews
Anamaria Ferentz a făcut declarații exclusive la Viața fără filtru și a scos la iveală detalii neștiute despre viața ei. Vedeta a ales să plece în America de la o vârstă fragedă, iar acum duce o viață de poveste.
14:40
Soția lui Charlie Kirk ar fi știut că activistul ar urma să moară?! Ce detalii au ieșit la iveală abia după tragedie # SpyNews
Apar detalii halucinante după moartea lui Charlie Kirk! Soția lui ar fi prevestit pericolul și ar fi cerut ajutor în tăcere. Erika Lane Frantzve ar fi știut că activistul este în pericol și i-ar fi fost teamă de ceea ce a urmat.
Acum 8 ore
14:20
Speak și Stefania încing Internetul! Ce fotografie îndrăzneață a postat cântărețul cu posteriorul iubitei lui | FOTO # SpyNews
Speak și Ștefania sunt în vacanță și au umplut Internetul de poze! Cântărețul se mândrește cu partenera sa, drept dovadă, a postat o fotografie extrem de îndrăzneață.
14:20
Ana Pârvulescu, sora Elenei Gheorghe, detalii din căsnicia cu soțul ei, Paul! Cum le-a rezistat relația, deși stau destul de mult timp separați | VIDEO # SpyNews
Sora Elenei Gheorghe, Ana Pârvulescu, face declarații exclusive despre căsnicia cu soțul ei, fotbalistul Paul Pârvulescu. Cât de greu este să fii soție de fotbalist și cum a reușit relația lor să reziste atâția ani, în ciuda zilelor petrecute la distanță.
14:10
Cătălin Bordea, mesaj dur pentru Calina Roman, după replicile de la Asia Express: ”Hai să avem puțin respect” | FOTO # SpyNews
Calina și Catinca Roman au fost, în ediția de ieri, în centrul atenției la Asia Express, după ce și-au exprimat nemulțumirile față de condițiile din emisiune. Cătălin Bordea i-a transmis un mesaj dur Calinei.
14:10
Arhitectură, artă și curaj. Viața impresionantă a Doinei Moss, sâmbătă, de la ora 16.00, la "Visul românesc-Succes internațional" # SpyNews
Doina Moss își va expune povestea, sâmbătă, în cadrul emisiunii Visul românesc-Succes internațional. Femeia a fugit în anul 1987, având un vis bine întipărit în minte.
13:50
Hidrologii au emis Cod galben de inundații în mai multe județe din tara. Avertizarea este valabilă începând de astăzi, de la ora 12.00 și până mâine la aceeași oră.
13:50
În ediția din această săptămână a emisiunii „Lumea nevăzută”, difuzată pe Antena Stars, Dana Bălăceanu îl are ca invitat pe Dragoș Argeșanu, parapsiholog și terapeut, într-o discuție revelatoare despre energia universală a vieții: Reiki.
13:50
Monica Anghel, cunoscută pentru cariera sa de succes, a trecut recent printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. A suferit două intervenții, iar rezultatele obținute stârnesc acum curiozitatea fanilor. Iată care au fost efectele!
13:40
Kazahstan și Panama prin ochii vedetelor: Marina Almășan și Carmen Negoiță, dezvăluiri din călătorii, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # SpyNews
Marina Almășan și Carmen Negoiță vin sâmbătă în platoul emisiunii Vacanță de vedetă. Cele două vor vorbi despre călătoriile ne neuitat pe care le-au avut.
13:30
Confesiuni în premieră, sâmbătă, la „Petrecem în familie”: Aurora, supusă testului sincerităţii de către Paula Oltean # SpyNews
Sâmbăta aceasta, de la ora 19:00, vă invităm să petreceți alături de noi într-o nouă ediție plină de emoție, muzică și momente speciale la „Petrecem în familie” cu Mirela Vaida, pe Antena Stars.
13:30
Cum arată cele două fiice ale lui Serghei Mizil de la Asia Express! Smaranda și Ana au cariere de succes | FOTO # SpyNews
Serghei Mizil are o familie frumoasă, de care este foarte mândru. Concurentul de la Asia Express are două fiice superbe, pe care le ține departe de atenția publică. Smaranda și Ana sunt două apariții discrete, cu cariere de succes.
13:20
Catinca și Calina au părăsit aseară Drumul Eroilor, la capătul primei curse pentru ultima șansă. Asia Express, din nou lider de audiență # SpyNews
Aseară, Antena 1 a difuzat prima cursă pentru ultima șansă din acest sezon Asia Express – Drumul Eroilor. O ediție intensă, cu răsturnări spectaculoase de situație, care a ținut publicul cu sufletul la gură și a făcut ca reality show-ul să fie din nou lider de audiență.
13:00
Oana Roman, răscolită de amintiri. Vedeta a postat o fotografie cu mama ei, din tinerețe. Detaliul pe care l-a subliniat | FOTO # SpyNews
Cu toate că mama Oanei Roman nu mai este în viață, vedeta o păstrează vie zilnic, în inima sa. Oana Roman a postat recent o fotografie în care apar mama și mătușa ei, în tinerețe.
12:50
Ce schimbare și-a făcut Alina Marymar în zona feței! Doar o zi poate să reziste așa: ”Mă simt bolnavă, supărată” | FOTO # SpyNews
Alina Marymar trece printr-o schimbare care nu îi place plăcere deloc. Iubita lui Tzancă Uraganu s-a afișat într-o ipostază în care nimeni nu a văzut-o până acum. Bruneta a mărturisit că o singură zi poate să reziste așa.
Acum 12 ore
12:20
Ana Baniciu, fotografii de colecție din vacanță! Ce declarație emoționantă i-a făcut fiului său, Aris | FOTO # SpyNews
Ana Baniciu petrece clipe de neuitat alături de familia ei frumoasă, în Grecia! Micuțul Aris este nelipsit din vacanță, iar fosta concurentă de la Asia Express a postat o fotografie cu el, însoțită de o declarație superbă.
12:10
Anca Serea, invitata ediției MediCOOL de astăzi. Ce informații utile vor afla telespectatorii, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
MediCOOL prezintă zilnic sfaturi importante pentru a avea o viață cât mai bună. Specialiștii transformă medicina într-un limbaj prietenos, pe înțelesul tuturor, iar vedetele vin în platou pentru a vorbi despre momentele grele prin care au trecut sau pentru a afla informații prețioase despre cum pot să schimbe abordarea asupra sănătății pentru zile lipsite de disconfort. Anca Serea va fi invitata ediției de astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Vedeta va descoperi cum putem susține producția de colagen a corpului într-un mod natural.
12:10
Cine a fost Charlie Kirk, activitul împușcat mortal în Utah. Donald Trump a reacționat dur, după atentat # SpyNews
Charlie Kirk a fost declarat decedat, după atentatul terorist din Utah, de miercuri. Activistul conservator, foarte apropiat de Donald Trump, a fost împușcat mortal de un atacator necunoscut. Donald Trump a transmis un mesaj dur după asasinarea lui Charlie Kirk.
11:40
Câți bani a făcut Andra Gogan până acum! Suma este amețitoare! Succesul ei se vede bine în conturi # SpyNews
Andra Gogan este una dintre cele mai apreciate influencerițe și artiste de la noi, a reușit să își construiască o carieră impresionantă și să adune câștiguri considerabile încă de la o vârstă fragedă. De la dublajul de desene animate până la succesul în muzică și online, artista continuă să fie un exemplu pentru tinerii artiști.
11:40
Fiica Biancăi Drăgușanu a anunțat următoarea vacanță încă de pe acum! Va fi de Crăciun. În ce loc vor călători # SpyNews
Bianca Drăgușanu și fiica sa vor pleca într-o nouă vacanță, chiar de Crăciun! Sofia este cea care a făcut public anunțul, printr-un videoclip. Iată unde vor merge și cine le va însoți!
11:20
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei Cioran trebuie să plătească 7.000 lei statului # SpyNews
Alex Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare! Tatăl copiilor Cristinei Cioran, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, trebuie să plătească cheltuieli judiciare de 7.000 lei. Decizia nu este, însă, definitivă.
11:10
Războiul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu merge mai departe! Ce spune cântăreața despre declarațiile fostului soț: "E foarte complicat" # SpyNews
Alina Sorescu răspunde declarațiilor făcute de fostul soț, Alexandru Ciucu. Războiul dintre cei doi foști soți se alimentează pe zi ce trece. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu se contrazic total!
10:50
Denisa Nechifor, declarații tranșante după ce s-a speculat că ar fi amanta unui politician celebru: ”Trăim într-o lume parșivă” # SpyNews
Denisa Nechifor a ajuns de multe ori în mijlocul unor zvonuri controversate, iar acest lucru s-a întâmplat și recent. Vedeta a reacționat la Știrile Antena Stars, după ce s-a spus că ar fi amanta unui politician.
10:30
Anamaria Prodan își sărbătorește fiica! Sarah a împlinit 25 de ani. Ce urare specială i-a făcut # SpyNews
Anamaria Prodan este o mamă mândra, iar astăzi are un motiv în plus de bucurie! Este ziua fiicei sale, Sarah, care împlinește 25 de ani. Impresara i-a făcut o urare specială!
10:20
Un fost președinte de club de fotbal a fost găsit mort în propria casă! Avea doar 41 de ani # SpyNews
Paul Baccaglini, fostul președinte al clubului sportiv Palermo, a fost găsit mort în propria casă! Fostul afacerist avea doar 41 de ani, iar descoperirea șocantă a avut loc în data de 9 septembrie. Anchetatorii nu exclud nicio ipoteză.
10:00
Carmen de la Sălciua, mesaj emoționant, după ce a fost la mormântul tatălui său. Ce și-ar fi dorit cântăreața | FOTO # SpyNews
Carmen de la Sălciua își iubește necondiționat părinții, însă, din păcate, tatăl ei a decedat în urmă cu aproximativ trei luni. Artista a fost la mormântul celui mai important bărbat din viața ei, apoi a făcut o postare emoționantă. Iată ce nu a apucat cântăreața să facă alături de tatăl său!
09:50
Cum o ironizează Cătălin Bordea pe fiica Catincăi Roman, după tensiunile de la Asia Express: ”Nu îți dau șervețele umede în emisiunea asta” | FOTO # SpyNews
Ultima ediție Asia Express s-a terminat cu o eliminare. Catinca Roman și fiica ei, Calina, au plecat acasă, după o reacție nervoasă împotriva probelor din emisiune. Cătălin Bordea a ironizat-o pe Calina cu o imagine care a stârnit hohote de râs.
09:30
Tânără terorizată în metrou! Același bărbat a abuzat-o verbal de două ori. Reacția femeii: "Nu mai era nimeni lângă noi" # SpyNews
O tânără artistă și-a povestit în mediul online cea mai recentă întâmplare care s-a petrecut în metrou. Andreea Stoica a fost abuzată verbal de două ori de același bărbat, în același loc. Iată cum a reacționar femeia!
09:20
Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit 4 ani! Imagini superbe de la petrecerea lui Tiago | FOTO # SpyNews
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au organizat o petrecere fabuloasă pentru fiul lor! Tiago a împlinit 4 ani și a avut parte de o zi de naștere cu multe personaje și supereroi, la care orice copil visează! Iată cele mai frumoase imagini de la petrecerea aniversară a lui Tiago.
08:50
Bogdan de la Ploiești, anunț de ultim moment! Decizia artistului în ceea ce privește activitatea sa: “Simt că a venit momentul…” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și-a informat fanii cu privire la ceea ce urmează să facă mai departe. Urmăritorii au empatizat cu artistul și au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de încurajare. Iată ce a decis BDLP!
08:40
Ce trebuie să știi neapărat dacă vrei să vizitezi Istanbul în lunile septembrie și octombrie 2025. Urmează o perioadă tensionată pentru Turcia # SpyNews
Plănuiești să mergi într-o vacanță în Istanbul în perioada următoare? Iată ce trebuie să știi înainte să ajungi acolo. Urmează o perioadă tensionată pentru Turcia, motiv pentru care trebuie să afli câteva lucruri importante care au legătură cu securitatea ta.
