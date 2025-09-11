Nicuşor Dan: Sunt şi lucruri bune care se întâmplă în România. De exemplu, România e o ţară foarte sigură / Pe chestiunea de servicii, fără să am informaţia completă, da, a existat o interferenţă în jocul politic, de-a lungul anilor
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că sunt şi lucruri bune care se întâmplă în România şi anume că e o ţară foarte sigură. El a precizat că, pe chestiunea de servicii, fără să aibă informaţia completă, consideră că a existat o interferenţă în jocul politic, de-a lungul anilor.
• • •
MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timişoara: robotica, AI şi expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România # News.ro
MedLife, liderul pieţei de servicii medicale private din România, continuă să îşi consolideze poziţia de companie orientată spre tehnologie şi inovaţie, prin lansarea unui nou concept medical: „Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s Timişoara.
Nicuşor Dan: Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, a făcut nişte mişcări substanţiale. Cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate, nu vreau să o amplific şi mai mult # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, şi aici a făcut nişte mişcări substanţiale, iar cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate, adăugând că nu vrea să intre foarte mult în dezbaterea asta, pentru că nu vrea să amplifice şi mai mult această discuţie.
Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a infrastructurii la Aeroportul Băneasa. Ea prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar pentru aviaţia generală şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” 2025-2035. Strategia prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar dedicat aviaţiei generale şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf, faţă de 600 în prezent, precum şi modernizarea suprafeţei de mişcare a aeroportului.
Peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, sunt scoase la vânzare, în 30 septembrie, la Bucureşti.
UPDATE - Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul. Acesta pare a fi „de vârstă universitară” # News.ro
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.
MOL şi O&GD au descoperit un nou zăcământ petrolier, în Ungaria, la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri # News.ro
MOL şi O&GD anunţă că au descoperit un nou zăcământ petrolier la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri, în apropiere de Galgahévíz, Ungaria. Potrivit companiilor, noul zăcământ contribuie în mod semnificativ la securitatea aprovizionării Ungariei.
Nicuşor Dan, despre România ca stat eşuat: Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul, care nu are strategiile fundamentale / Astea sunt părţi de eşec importante # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, întrebat dacă astăzi România este un stat eşuat, că sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează şi e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul, un stat care nu are strategiile fundamentale, acestea fiind părţi de eşec, importante.
Compania italiană Costa Cruises estimează pentru anul viitor o creştere de 7% a vânzărilor în România. Românii reprezintă un sfert din numărul de pasageri din Europa Centrală şi de Est # News.ro
Compania italiană Costa Cruises, una dintre cele mai mari linii de croazieră din lume, estimează o creştere anuală de 5-10% în următorii 3-5 ani a vânzărilor pe piaţa locală. Potrivit companiei, România este, pentru companie, a doua cea mai puternică piaţă din Europa Centrală şi de Est, iar românii reprezintă un sfert din numărul de pasageri din Europa Centrală şi de Est. Pentru 2026, compania vizează o majorare de 7% a vânzărilor în România. O croazieră All Inclusive porneşte de la 599 euro/persoană, pentru şapte nopţi, cu taxe portuare incluse.
Parlamentul spaniol a respins proiectul-pilot al guvernului lui Pedro Sánchez pentru reducerea timpului de lucru # News.ro
Deputaţii spanioli au respins miercuri un proiect de lege care prevedea reducerea timpului de lucru săptămânal, una dintre promisiunile emblematice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez, care nu dispune însă de o majoritate în Parlament, relatează AFP.
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile. FCU: Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal # News.ro
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor.
Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul # News.ro
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.
Poveştile românilor din Diaspora şi patrimoniul personal, în dezbatere la Muzeul Naţional al Ţăranului Român # News.ro
Centrul de Cercetare a Migraţiei şi Patrimoniului anunţă prima sa conferinţă-dezbatere, adresată atât specialiştilor cât şi publicului larg, cu tema „Obiecte cu poveste. Românii din Diaspora şi patrimoniul personal”. Evenimentul va avea loc vineri, începând cu ora 18:00, la Sala Media a Muzeului Naţional al Ţăranului Român.
Programul PSD de relansare a economiei - Rogobete propune extinderea capacităţii de producţie pentru medicamente / Doar 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă / Propunerile celorlalţi miniştri social-democraţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune extinderea capacităţii de producţia pentru medicamente şi molecule biosimilare la nivel naţional, dar şi extinderea fabricilor care produc materiale sanitare. El a precizat că doar 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă şi a explicat că, din cele 43 de fabrici care funcţionează, doar 14 au întreg procesul tehnologic pentru producţia de medicamente. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că trebuie deblocat programul RABLA pentru tractoare din fonduri europene, iar ministrul Muncii, Forin Manole, a vorbit despre angajarea tinerilor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune acces cu prioritate la preţuri rezonabile la gazele din Marea Neagră pentru marile companii româneşti
FC Petrolul, anunţ legat de modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive # News.ro
FC Petrolul Ploieşti a anunţat, joi, că susţine modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi adaptarea acesteia la cerinţele anului 2025, implicit şi la necesităţile suporterilor şi cluburilor pentru îmbunătăţirea atmosferei pe arenele sportive.
Animest - Secţiunea dedicată copiilor include 22 de scurtmetraje din peste 15 ţări - VIDEO # News.ro
Secţiunea din cadrul Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Animest dedicată celor mai tineri dintre cinefili propune noi călătorii pline de aventuri şi lecţii importante în perioada 3 - 12 octombrie. Minimest revine cu proiecţii speciale, o competiţie jurizată de copii, ateliere de animaţie stop-motion şi benzi desenate, staţii de animaţie unde toţi cei interesaţi sunt bineveniţi să încerce şi să descopere o parte din culisele filmului de animaţie, precum şi dimineţi de weekend la cinema pentru întreaga familie.
Bach şi breakdance, capodopere romantice şi experienţe imersive inspirate de Klimt, la Festivalul „Enescu” # News.ro
Festivalul Internaţional „George Enescu” propune joi trei evenimente majore, fiecare cu propria identitate artistică şi fiecare construind, în felul său, punţi între lumi aparent îndepărtate: trecut şi prezent, muzică şi dans, sunet şi imagine.
După „parada dictatorilor”, Rubio şi Hegseth au vorbit cu omologii lor din China. Şeful Pentagonului a transmis Beijingului că Washingtonul nu doreşte un conflict # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut prima sa discuţie cu omologul chinez şi a subliniat că Statele Unite nu caută conflictul cu China, dar îşi vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific, a anunţat miercuri Pentagonul. Şi secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul chinez de externe Wang Yi despre probleme globale şi regionale, în continuarea întâlnirii pe care cei doi au avut-o în Malaezia în acest an, relatează Reuters.
Dezvoltatorul Opus Land Development construişte un nou proiect rezidenţial, Cosmopolis Evolia, investiţia depăşeşte 200 de milioane de euro # News.ro
Dezvoltatorul Opus Land Development anunţă lansarea Cosmopolis Evolia, un proiect rezidenţial ce se construieşte pe o suprafaţă de 270.000 mp. Investiţia estimată pentru Cosmopolis Evolia depăşeşte 200 de milioane de euro.
Sorin Grindeanu, despre reforma în administraţie: Mă aştept ca în această săptămână să avem o primă formă. Ştiu că vor exista discuţii pe finalul săptămânii, cu structurile asociative # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre reforma în administraţie, că se aşteaptă ca în această săptămână să fie o primă formă şi că vor exista discuţii pe finalul săptămânii, cu structurile asociative.
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar/ Tribunalul Bucureşti a respins contestaţia fostului candidat la alegerile prezidenţiale/ Decizia este definitivă # News.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce, joi, Tribunalul Bucureşti i-a respins contestaţia, decizia instanţei fiind definitivă. Georgescu a ajuns în sala de judecată şi a fost aşteptat în faţa tribunalului de zeci de susţinători, cu steaguri şi flori.
Avertisment al Ministerului de Interne - Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat / Structurile MAI au intervenit şi au blocat accesul la site-ul fals # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează, joi, că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat, dar s-a intervenit şi s-a blocat accesul la site-ul fals. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.
Guvernul a creat cadrul legal pentru achiziţionarea unui Avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe / Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei, 90% fiind bani europeni # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărăre de Guvern prin care a creat cadrul legal pentru achiziţionarea unui Avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe şi şi controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene. Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei, 90% fiind bani europeni.
Grindeanu: Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie / Au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşească, dacă vor să continue în coaliţie, el arătând că aceste alegeri au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie. Grindeanu a mai arătat că înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliţie.
Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) a câştigat, joi, etapa a doua a Turului României, desfăşurată pe distanţa de 172 kilometri, între Piteşti şi Pasul Dichiu.
Costel Dolachi, membru PNL, este noul prefect de Iaşi. El o înlocuieşte pe Luciana Antoci, care, cel mai probabil, va deveni consilier al premierului Bolojan pe probleme de educaţie # News.ro
Liberalul Costel Dolachi este noul prefect de Iaşi, el luând locul Lucianei Antoci, tot membru PNL, care, potrivit unor surse politice, va deveni consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie.
Polithink a lansat Statecraft Lab cu o dezbatere despre digitalizare şi politica externă a României # News.ro
Un sondaj prezentat de Polithink arată că românii vor mai mult Vest, mai multă digitalizare şi mai multă securitate. De la modelul estonian de e-guvernare până la obiectivul aderării la OCDE în 2026, concluziile au fost dezbătute la Statecraft Lab, primul eveniment public al noului think tank.
Primarul social-democrat al sectorului 4 susţine varianta unui candidat comun al coaliţiei la alegerile pentru Primăria Capitalei/ Daniel Băluţă, întrebat dacă va candida la şefia PSD: Este un lucru la care nu m-am gândit # News.ro
Primarul social-democrat al sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, susţine varianta unui candidat comun al coaliţiei la alegerile pentru Primăria Capitalei. Întrebat dacă se gândeşte să candideze la şefia PSD, la congresul din toamnă al partidului, Băluţă a răspuns că el are un singur gând, şi anume acela că se găseşte „în echipa PSD” şi este „preocupat de proiectele de infrastructură” pe care doreşte să le facă în sectorul 4. „În PSD este mai puţin relevant acest lucru. Nu contează ce număr avem pe tricou, ci să ne preocupe ce facem pentru oameni. Aşa încât este un lucru la care nu m-am gândit”, a spus Băluţă.
Elev lovit cu pumnii de un coleg de clasă, într-o unitate din Târgu Jiu / Victima s-a prezentat la Urgenţe / Poliţiştii au deschis dosar penal # News.ro
Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost lovit cu pumnii, la nivelul capului şi corpului, de către un coleg de clasă. Tatăl băiatului agresat a sesizat Poliţia, iar după incident şi-a dus fiul la Urgenţe. Poliţişti au deschis dosar penal pentru loviri şi alte violenţe.
Bugetul Ministerului Sănătăţii, suplimentat cu 20 milioane lei pentru asigurarea tratamentelor medicale în străinătate pentru pacienţii care nu pot fi trataţi în România / 134 de pacienţi s-au tratat în străinătate de la începutul anului # News.ro
Guvernul a suplimentat, în şedinţa de joi, bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 20 milioane lei pentru plata tratamentelor medicale efectuate în străinătate pentru pacienţii cu boli grave şi foarte grave, care nu pot fi trataţi în ţară.
Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”: Vrem să punem România la treabă! Românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”, el declarând că vor să pună România la treabă iar românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult, că poate să ofere un plan viabil de relansare economică şi să nu livreze doar austeritate extremă. Grindeanu a mai spus că, dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci principalul instrument este acela de a oferi creştere economică.
Radu Oprea: Cea mai bună metodă de a descreşte deficitul bugetar este să creşti PIB-ul / Comisia de Prognoză estimează o creştere de 0,6% de PIB până la sfârşitul anului, puţin faţă potenţialul real al economiei, estimat la 3% # News.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a afirmat, joi, că cea mai bună metodă de scădere a deficitului bugetar este creşterea PIB-ului, adăugând că cei din Comisia de Prognoză estimează că PIB-ul va creşte cu 0,6% până la sfârşitul anului. Oprea consideră că este foarte puţin pentru potenţialul economic al economiei româneşti, pe care social-democraţii îl estimează la cel puţin 3% anual.
Camera Reprezentanţilor din SUA a aprobat proiectul de lege pentru politica de apărare. Amendamentele care ar fi interzis finanţarea Ucrainei şi Taiwanului au fost respinse # News.ro
Camera Reprezentanţilor din SUA a adoptat miercuri versiunea sa pentru Legea privind autorizarea apărării naţionale (NDAA), care aprobă cheltuieli militare de aproape 900 de miliarde de dolari şi include un plan de simplificare a procesului de achiziţii în domeniul apărării, relatează Reuters.
Cătălin Drulă, despre declaraţia lui Daniel Băluţă privind „retragerea PSD din coaliţie în cazul unei coaliţii USR-PNL pentru Primăria Bucureşti”: Să ameninţi stabilitatea ţării pentru un calcul de partid e şantaj politic pe spatele oamenilor # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a dat publicităţii, joi, o reacţie la declaraţia social-democratului Daniel Băluţă privind „retragerea PSD din coaliţie în cazul unei coaliţii USR-PNL pentru Primăria Bucureşti”, precizând că ameninţarea stabilităţii ţării „pentru un calcul de partid e şantaj politic pe spatele oamenilor”. Potrivit lui Drulă, alegerile „nu sunt un privilegiu al PSD”, ci „un drept al oamenilor” şi nimeni „nu are voie să îl trateze ca pe un calcul de partid”. „Nu te joci cu democraţia şi cu dreptul la vot. (...). Alegerile nu sunt o decizie de oportunitate a Guvernului sau a unui partid, ci o obligaţie legală: în trei luni de la vacantarea funcţiei trebuie organizate. Bucureştiul are nevoie de un primar legitim”, afirmă Drulă.
Fost viceprimar al municipiului Arad, cercetat pentru abuz în serviciu pentru angajări fictive la Compania de Transport Public / A fost audiat la sediul DNA Timişoara # News.ro
Fostul viceprimar al municipiului Arad, Ilie Cheşa, care anul trecut a candidat pentru funcţia de primar la Arad din partea PSD, a fost audiat, joi, la sediul DNA Timişoara, într-un dosar în care procurorii cercetează mai multe angajări fictive făcute la Compania de Transport Public Arad.
Elcen îl numeşte pe Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al companii, în funcţia de director general interimar # News.ro
Consiliul de Administraţie al Elcen s-a întrunit de urgenţă şi a decis numirea lui Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al companiei, în funcţia de director general interimar. Anunţul companiei vine după ce directorul general al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN Bucureşti), Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită.
Federaţia engleză acuză Chelsea de 74 de încălcări ale regulilor privind agenţii şi intermediarii # News.ro
Federaţia Engleză de Fotbal a formulat joi 74 de acuzaţii împotriva clubului Chelsea, invocând încălcarea regulamentului privind agenţii de fotbal, regulamentul privind colaborarea cu intermediarii şi regulamentul privind investiţiile terţilor în jucători, relatază Reuters şi BBC.
Calea Victoriei devine din nou pietonală în acest weekend, cu un program divers. Programul „Străzi deschise - Bucureşti” se extinde în 13 şi 14 septembrie şi pe Calea Griviţei (sectorul 1), acolo unde vor avea loc activităţi pentru întreaga familie.
Ambasadorul britanic din SUA, Peter Mandelson, cândva comisar european, a fost revocat din funcţie în urma dezvăluirii legăturilor sale cu Jeffrey Epstein # News.ro
Peter Mandelson, ambasadorul Marii Britanii în SUA, cunoscut pentru elocvenţa sa, a fost demis din funcţie joi, după ce relaţia sa de lungă durată cu finanţistul controversat Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale, a devenit o problemă suplimentară pentru prim-ministrul Keir Starmer, aflat sub presiune politică, relatează Reuters.
Ne scandalizează când un profesor declară că face 21.000 lei pe lună din meditaţii, dar trecem cu vederea milioanele care se fac la negru, fără bon, fără reguli, fără niciun control. Educaţia nu mai e gratuită de mult, dar refuzăm să recunoaştem asta şi să punem ordine în haosul pe care-l finanţăm cu mâna noastră.
Arbitrul Florin Andrei va conduce la centru partida Universitatea Cluj – FC Rapid, programată vineri, la ora 21.00, în etapa a noua a Superligii.
Un monument de tip hipogeu, unic prin planul său arhitectural, a fost descoperit în Dobrogea, anunţă Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Guvern: Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 de lei / Tichete sociale de 500 de lei, pentru elevii defavorizaţi # News.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 lei. Pentru anul 2025 numărul total de beneficiari estimat este 1.623.336 persoane, iar efortul bugetar pentru alimentarea acestor carduri este de 372 milioane lei, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. În plus, Guvernul a majorat bugetul destinat elevilor defavorizaţi din învăţământul preuniversitar de stat (preşcolar, primar, gimnazial), în contextul în care numărul beneficiarilor a crescut semnificativ, depăşind 674.000 de elevi în anul şcolar 2024–2025, iar aceştia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 lei/elev, sub formă de tichete sociale.
Drone doborâte în Polonia - Varşovia anunţă o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU şi restricţionează traficul aerian la frontiera sa estică până la începutul lunii decembrie # News.ro
Polonia a anunţat joi restricţionarea traficului aerian la frontiera sa estică, în urma intrării pe teritoriul său a aproximativ douăzeci de drone presupuse a fi ruseşti. Această restricţie, în vigoare până la începutul lunii decembrie, „este instituită pentru a asigura securitatea naţională”, a declarat într-un comunicat agenţia poloneză de navigaţie aeriană (PAZP). Varşovia a anunţat joi şi că, la cererea sa, va avea loc o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU, relatează AFP.
Stelian Bujduveanu, întrebat dacă vede posibilă o alianţă între PNL şi USR: Văd posibilă, cel mai bine, o alianţă guvernamentală/ Ce spune primarul Daniel Băluţă despre o asemenea alianţă şi despre USR # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, liberalul Stelian Bujduveanu, a declarat, joi, întrebat dacă vede posibilă o alianţă între PNL şi USR, că el vede posibilă, „cel mai bine, o alianţă guvernamentală”, la care „toată lumea să contribuie” pentru „stabilitatea macroeconomică a ţării”. Primarul social-democrat al sectorului 4, Daniel Băluţă, a completat că o alianţă PNL-PSD „exclude ceva”, şi anume „îl exclude pe PSD”. „Trebuie să depăşim acest stadiu al ipocriziei. Nu putem fi împreună într-o coaliţie şi să ne luptăm în timpul unei campanii electorale”, a spus Băluţă. Acesta a amintit „discursul” avut de USR de-a lungul timpului că este „indamisibil ca puterea să fie într-o singură direcţie”. „Astăzi vedem că aceste teze nu mai sunt aplicate. Dacă s-ar putea ca totul să fie de la USR în România, este minunat. Nu mai discutăm de partid-stat, nu mai discutăm de lucruri de genul acesta. Ori nu mi se pare normal să fim atât de duplicitari”, a afirmat edilul.
