UPDATE - Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul. Acesta pare a fi „de vârstă universitară”

Primarul general interimar al Capitalei, liberalul Stelian Bujduveanu, a declarat, joi, întrebat dacă vede posibilă o alianţă între PNL şi USR, că el vede posibilă, „cel mai bine, o alianţă guvernamentală”, la care „toată lumea să contribuie” pentru „stabilitatea macroeconomică a ţării”. Primarul social-democrat al sectorului 4, Daniel Băluţă, a completat că o alianţă PNL-PSD „exclude ceva”, şi anume „îl exclude pe PSD”. „Trebuie să depăşim acest stadiu al ipocriziei. Nu putem fi împreună într-o coaliţie şi să ne luptăm în timpul unei campanii electorale”, a spus Băluţă. Acesta a amintit „discursul” avut de USR de-a lungul timpului că este „indamisibil ca puterea să fie într-o singură direcţie”. „Astăzi vedem că aceste teze nu mai sunt aplicate. Dacă s-ar putea ca totul să fie de la USR în România, este minunat. Nu mai discutăm de partid-stat, nu mai discutăm de lucruri de genul acesta. Ori nu mi se pare normal să fim atât de duplicitari”, a afirmat edilul.