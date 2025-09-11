Guvernul modernizează Aeroportul Băneasa. Va fi construit un nou terminal
Digi24.ro, 11 septembrie 2025
Guvernul a aprobat, joi, Programul strategic de dezvoltare și modernizare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu”, pentru perioada 2025-2035.
Un bărbat care se dădea „șeful procurorilor europeni”, prins în flagrant după ce ar fi cerut 60.000 de euro să intervină într-un dosar # Digi24.ro
Un fost militar cu conexiuni în zona politică, care s-ar fi dat drept șeful procurorilor europeni din România, a fost prins în flagrant de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în timp ce ar fi primit 60.000 de euro, potrivit unor surse judiciare. El ar fi promis că va interveni pe lângă judecători ai Tribunalului București în așa fel încât să ajute un om de afaceri să scape de condamnarea într-un dosar instrumentat de Parchetul București.
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei. Locuința este păzită 24 de ore din 24 # Digi24.ro
Mașina familiei prim-ministrului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei sale din nordul Poloniei, în ciuda supravegherii permanente de către serviciile de securitate ale statului. Autoturismul, un Lexus, a fost furat miercuri în orașul Sopot, în timp ce atenția politică era concentrată asupra incursiunii unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează TVPWorld.
Campania Digi24, “Avem același sânge” are loc vineri 12 septembrie, în Bucuresti, la Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-est, instituție parteneră în acest demers. Echipa Digi24 vine în sprijinul donatorilor alături de personalul medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină Col. Prof. Dr. „Nicolae Nestorescu”. Acțiunea de donare va avea loc la:
Testamentul lui Giorgio Armani a fost deschis. Celebrul designer a lăsat două documente scrise de mână, în plicuri sigilate # Digi24.ro
Celebrul designerul vestimentar Giorgio Armani, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente ce au fost deschise marţi de notarul Elena Terrenghi, la o zi după funeraliile sale, transmite joi ANSA.
Americanii nu susțin măsurile autoritare ale lui Donald Trump, inclusiv trimiterea armatei în mai multe orașe (sondaj) # Digi24.ro
Extinderea puterii executive a preşedintelui SUA, Donald Trump, inclusiv demersul său fără precedent de a trimite trupe în oraşele americane pentru a combate criminalitatea şi încercarea sa de a prelua controlul asupra unor aspecte ale economiei, i-a neliniştit pe americani, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos publicat joi.
Tichete de 250 și 500 lei pentru românii vulnerabili. Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România” # Digi24.ro
Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România” privind acordarea de tichete sociale și educaționale persoanelor vulnerabile, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Astfel, tichetele de 250 lei vor fi acordate în două tranșe pentru 1,4 milioane de persoane defavorizate, iar cele educaționale vor fi de 500 lei pentru peste 674.000 de elevi în stare de vulnerabilitate. Banii alocați vor fi din fonduri europene.
Au fost modernizaţi 3,6 km de conductă de termoficare în București. Care sunt zonele care vor beneficia de investiție # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că au fost finalizate lucrările pentru modernizarea a 3,6 km de conductă de termoficare, la Magistrala II SUD.
Curtea de Apel București a suspendat un dosar prin care un bolnav de cancer cere tratamentul. Instanța invocă protestul magistraților # Digi24.ro
Curtea de Apel București a suspendat joi, 11 septembrie, un dosar prin care un bolnav de cancer cerea, printr-o procedură specială, asigurarea tratamentului, a reclamat avocatul pacientului pentru Digi24.ro. Suspendarea vine în contextul protestului magistraților, deși aceștia au transmis că vor judeca toate cauzele cu caracter urgent, în special în ceea ce privește stabilirea tratamentelor medicale.
O țară din Balcani încearcă să scape de corupție cu un ministru virtual creat de AI. Ce portofoliu va gestiona # Digi24.ro
O țară din Balcani a intrat în istorie printr-o decizie surprinzătoare: a numit primul ministru virtual din lume, creat de inteligența artificială. Acesta va gestiona un portofoliu-cheie, într-o încercare de a aduce mai multă transparență și de a elimina corupția din administrație, relatează Politico.
Rezultate LOTO – Joi, 11 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română # Digi24.ro
Joi, 11 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 septembrie, Loteria Română a acordat 26.730 de câștiguri în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.
Avertisment al MAI: Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Ministerul a blocat accesul la site-ul fals # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat, dar s-a intervenit şi s-a blocat accesul la site-ul fals. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul gov.ro.
„Vrem să transmitem un semnal Rusiei, lui Putin: Polonia nu se va lăsa intimidată de dronele rusești”, spune președintele Nawrocki # Digi24.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa nu se va lăsa intimidată de dronele rusești, invocând lunga istorie a acesteia în ceea ce privește rezistența în fața amenințărilor străine. „Polonia nu se va lăsa intimidată de dronele rusești”, a declarat Nawrocki în timpul vizitei sale la Baza Aeriană Tactică 31 din Poznań-Krzesiny. Președintele, care a descris atacul cu drone asupra Poloniei drept o „provocare rusă”, a mulțumit tuturor piloților și soldaților pentru asigurarea securității Poloniei. „Am trecut atât testele politice, cât și cele militare”, a subliniat el, potrivit polsatnews.pl. ISW opinează că Rusia testează coordonarea NATO.
Un magazin sătesc deținut de un deputat PSD a cumpărat o mașină de lux. Ionuț Pucheanu: „Nu văd unde-i problema” # Digi24.ro
Un magazin sătesc din județul Gorj, cu un profit în anul 2024 de doar 3.500 de euro, și-a cumpărat, în leasing, o mașină în valoare de 140.000 de euro, potrivit unei anchete Snoop. Asociatul principal al firmei este deputatul PSD Mihai Weber, în prezent președinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. În legislatură trecută acesta a fost președintele Comisiei de control a activității SIE. Vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu, primar al Galațiului, a declarat, joi, la Digi24, că atâta vreme cât nu este ceva ilegal „nu văd unde-i problema”.
Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară. Fritz: Legea nu e facultativă # Digi24.ro
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a declarat, joi, în direct la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea”, în această toamnă. Fritz a precizat că își dorește ca Cătălin Drulă să fie candidatul USR la Capitală, dar că este „în dialog” cu PNL. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus, potrivit unor informații obținute de Digi24, că dacă se vor face alegerile în toamnă, sunt șanse de aproape 100% să se rupă Coaliția și că PSD ar opta pentru amânarea acestora spre primăvară.
Ţările baltice cer Congresului SUA să respingă propunerile lui Donald Trump şi să menţină asistenţa pentru apărare # Digi24.ro
Parlamentari din trei ţări baltice învecinate cu Rusia - Lituania, Letonia şi Estonia - au îndemnat joi Congresul SUA să respingă o propunere a preşedintelui american Donald Trump, care ar reduce cu aproximativ 200 de milioane de dolari pe an sprijinul pentru apărare în regiune, informează Reuters.
PMB vrea schimbarea normelor de protecție a spațiilor verzi. Amenzile cresc și de 50 de ori. Cât te „costă” să arunci o hârtie pe jos # Digi24.ro
Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi pe teritoriul Municipiului București.
Profesorii vor continua protestele, anunță sindicatele din învățământ. Când ar putea avea loc acestea # Digi24.ro
Sindicatele din învățământ anunță că vor continua protestele pentru a opri măsurile de austeritate anunțate de către premierul Ilie Bolojan și care vizează direct personalul din învățământ. Trei mari sindicate anunță printr-un comunicat că „acțiunile de protest vor continua”.
O ciupercă periculoasă se răspândeşte în spitalele din Europa. România, printre țările cele mai afectate # Digi24.ro
Ciuperca patogenă Candidozyma auris se răspândeşte rapid în spitalele din Europa, potrivit unui raport publicat joi de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC), informează dpa, Agerpres.
Sorin Grindeanu insistă că s-ar putea rupe Coaliția în cazul unei alianțe USR-PNL la Primăria Capitalei: Suntem prevăzători # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că o posibilă alianță USR-PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea duce la ruperea Coaliției, asta după ce surse politice au declarat că în ședința liderilor de miercuri seară PSD a amenințat cu ieșirea de la guvernare.
Călin Georgescu va rămâne sub control judiciar. Decizia Tribunalului București este definitivă # Digi24.ro
Călin Georgescu va rămâne sub control judiciar încă 60 de zile, după ce Tribunalul București i-a respins joi, 11 septembrie, contestația fostului candidat la alegerile prezidențiale anulate din 2024.
Cătălin Drulă îi răspunde lui Daniel Băluță: Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, referitor la afirmațiile prim-vicepreședintelui PSD, Daniel Băluță, cu privire la „retragerea PSD din coaliție în cazul unei coaliții USR-PNL pentru Primăria București”, că „să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor”.
ELCEN a numit un nou director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar pentru luare de mită # Digi24.ro
Consiliul de Administraţie al Elcen s-a întrunit de urgenţă şi a decis numirea lui Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al companiei, în funcţia de director general interimar. Anunţul companiei vine după ce directorul general al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN Bucureşti), Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită.
Medvedev se implică în cazul asasinării activistului Charlie Kirk și sugerează o legătură între Ucraina și moartea acestuia # Digi24.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a afirmat joi că sprijinul occidental pentru Ucraina este legat de violența politică crescândă din Statele Unite, după ce activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs într-un campus universitar din Utah.
„Putin vrea să intimideze întreaga Uniune”. Mesajul europarlamentarilor la Strasbourg, după dronele rusești doborâte în Polonia # Digi24.ro
După ce drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei, europarlamentarii au transmis un mesaj de solidaritate în plenul de la Strasbourg. „Putin vrea să intimideze întreaga Uniune, iar noi trebuie să ne unim forțele”, au spus aceștia, cerând sancțiuni mai dure și investiții într-un „zid de drone” la nivel european.
„Rabla” demarează din nou. Guvernul repornește programul care fusese suspendat. Cum arată noile vouchere # Digi24.ro
Programul „Rabla” se relansează anul acesta însă cu un buget redus - de la 1,3 miliarde, la 200 de milioane de lei. Valoarea voucherelor pentru autoturisme va fi mai redusă, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Digi24. În iunie, programul a fost blocat cu o zi înaintea deschiderii sesiunii.
În noaptea de 10 septembrie, câteva zeci de drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Unele dintre ele au fost doborâte, după ce avioanele de vânătoare au fost trimise pentru a intercepta dronele.
Noi detalii din ancheta ELCEN. Mașină de lux cumpărată de afaceriști care au câștigat o licitație, găsită în parcarea unui director # Digi24.ro
Noi detalii reies din ancheta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) legată de mita pe care ar fi încasat-o directorii Electrocentrale București, Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi, de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu ELCEN. La scurt timp după semnarea unui contract de 500.000 de lei, tatăl directorului general, Claudiu Crețu, a vândut o mașină de lux grupului de companii care a câștigat licitația, potrivit unor surse judiciare. Tranzacția a avut loc doar în acte, pentru că în realitate mașina se afla în parcarea directorului comercial, au mai explicat surse apropiate anchetei.
David Popovici împlineşte 21 de ani la 15 septembrie și vrea să strângă 100.000 de euro pentru viitorii campioni # Digi24.ro
De ziua lui, David Popovici, dublu campion mondial şi campion olimpic la înot, îşi donează ziua de naştere cu scopul de a strânge 100.000 de euro pentru 35 de tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.
Cum vrea PSD să „relanseze” economia: 120 de mii de noi locuri de muncă, deduceri pentru firme și garanții de stat (surse) # Digi24.ro
Partidul Social Democrat urmează să anunțe astăzi, de la ora 14:00, un pachet de „relansare economică”. Potrivit unui document în posesia căruia Digi24.ro a intrat, social-democrații propun garanții de stat pentru credite luate de companii, înființarea unui ghișeu de unde pot fi ridicate avizele și autorizațiile pentru investiții și deduceri din impozitul pe profit al firmelor pentru anumite cheltuieli. De asemenea, PSD susține că s-ar crea 120 de mii de noi locuri de muncă.
Charlie Kirk, activistul asasinat în SUA, spunea că incidentele armate justifică posesia armelor de către civili. „Este rațional” # Digi24.ro
Charlie Kirk, activistul conservator american asasinat cu sânge rece în fața a mii de studenți și a familiei, era un susținător al principiului că existența incidentelor armate justifică posesia de armament de către civili.
Bulgaria și România, la coada clasamentului privind speranța de viață din UE. Ce state membre se află pe primele locuri # Digi24.ro
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranţă de viaţă din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creştere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi de Eurostat, potrivit Agerpres.
Cele mai puternice inundații în Bali din ultimii zeci ani: 18 morți și numeroase locuințe distruse # Digi24.ro
Destinații turistice de renume mondial din Indonezia, unde mulți români alerg să meargă în vacanță, au fost afectate de inundații severe, în urma unor ploi neobișnuit de abundente. Insulele Bali și Flores se numără printre cele mai lovite de intemperii, informează BBC. 18 persoane au murit, iar mai multe locuințe au fost distruse.
Jerry Seinfeld compară mișcarea pentru eliberarea Palestinei cu radicalii din Ku Klux Klan # Digi24.ro
Jerry Seinfeld a denunţat mişcarea „Free Palestine” ca fiind antisemită şi a comparat retorica acesteia cu cea a Ku Klux Klan în timpul unei apariţii surpriză la Universitatea Duke.
Barometru INSCOP: AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD, PNL și USR # Digi24.ro
AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR, 17,9% cu PSD, 15,2% cu PNL iar 12,8% cu USR.
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt NATO: Vedem acțiuni tot mai nesăbuite ale Rusiei, dar Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5 # Digi24.ro
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO, este de părere că acțiunile de tastare ale Rusie pot continua, ca și războiul din Ucraina, dar că „Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5”. O prioritate tot mai evidentă, a spus Oana Lungescu la Digi24 este investiția în sisteme antidrone și de apărare antiaeriană.
Nou atac mortal al Rusiei: cel puțin trei ucraineni au fost uciși într-un bombardament care a avariat și catedrala din Sumî # Digi24.ro
Atacurile rusești în Ucraina au ucis cel puțin trei civili și au rănit cel puțin 25 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie.
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil # Digi24.ro
Încă dinainte de asasinarea lui Charlie Kirk, un influent activist de dreapta, existau semne ale unei crize politice iminente. Polarizarea crescândă și agresivitatea discursului public lăsau puțin loc pentru o înțelegere comună. Actele de violență, care vizau personalități de stânga și de dreapta, începuseră să se acumuleze, scrie New York Times.
Maia Morgenstern: „Eu am crescut într-o familie unde discursul urii nu avea ce să caute” # Digi24.ro
Polonia, în alertă: au fost impuse restricţii de trafic aerian de-a lungul frontierei estice a țării, după doborârea dronelor rusești # Digi24.ro
Polonia a introdus restricţii privind traficul aerian de-a lungul graniţelor sale estice cu Belarus şi Ucraina, a anunţat joi Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate, pe fondul creşterii tensiunilor la o zi după incursiuni multiple ale unor drone în spaţiul aerian al acestui stat membru al NATO, informează Reuters.
Avertismentul comandantului Forțelor Armate ale Ucrainei: Rusia extinde raza de acțiune a dronelor sale # Digi24.ro
Oleksandr Sîrski, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, a subliniat importanța dezvoltării de noi tehnologii și tactici pentru utilizarea sistemelor fără pilot, întrucât Rusia copiază tehnologiile ucrainene de succes și extinde raza de acțiune a dronelor sale.
Exercițiu de amploare al NATO în România. Antrenament cu 5.000 de militari în care va fi simulat atacul asupra unui stat membru # Digi24.ro
NATO organizează în România un exercițiu imens, cu 5.000 de militari. Este vorba despre un antrenament în care va fi simulat atacul asupra unui stat NATO și, implicit, ajutorul dat de Aliați. În următoarele săptămâni, pe șoselele din țară vor circula sute de blindate și tancuri.
Bombardamentele din Qatar testează limitele alianței Trump-Netanyahu. Doha: „Premierul Israelului trebuie adus în fața justiției” # Digi24.ro
Cu mai puțin de patru luni în urmă, președintele Donald Trump s-a întâlnit cu liderul Qatarului, lăudând palatul său opulent și semnând un acord de apărare cuprinzător cu monarhia din Golf, un aliat-cheie, care găzduiește cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu. Atacul surpriză al Israelului de marți, împotriva liderilor Hamas din Doha, a zguduit această relație, provocând furia lui Trump și atrăgând condamnări vehemente din partea guvernului de la Doha și a aliaților occidentali, arată Reuters.
Rezerviștii Armatei Române din două județe au fost convocaţi în cadrul unui exerciţiu de mobilizare şi antrenament. Anunțul MApN # Digi24.ro
Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 - 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale.
Buzău: Autorul unui omor deosebit de grav, indentificat după 23 de ani. El era în penitenciar, condamnat pentru o altă crimă # Digi24.ro
Autorul unui omor deosebit de grav, comis în ianuarie 2002, a fist indentificat după 23 de ani. El este în penitenciar, fiind condamnat pentru o crimă comisă în septembrie 2002. În timp ce era în închisoare, el a fost condamnat şi pentru ultraj, după ce a atacat un gardian.
Metastazele hepatice, adică diseminările de la nivelul ficatului ale unor cancere cu alte localizări, apar mai frecvent în cancerul colorectal, cancerul de sân, cancerul pulmonar și cel pancreatic, dar nu numai. Cum se stabilește diagnosticul, ce opțiuni de tratament există și ce rol joacă chirurgia hepatică aflăm de la Dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generală.
Daniel Băluță: „În cazul unei alianțe USR-PNL pentru Primăria Capitalei, PSD se retrage din Coaliție” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vehiculat posibil candidat al PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că social-democrații se vor retrage din Coaliția de guvernare dacă PNL și USR fac o alianță pentru București. Edilul susține că partenerii de Coaliție au o „abordare izolaționistă”.
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă pentru a aborda încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia, a anunţat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters.
Compania care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Potra, acuzată de evaziune fiscală. Ce spune despre obiecte suspecte la bord # Digi24.ro
Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate, informează News.ro
