FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Autoritățile cer ajutorul publicului
Digi24.ro, 11 septembrie 2025 20:10
Biroul FBI din Salt Lake City a publicat, pe rețelele de socializare, imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul unui eveniment desfășurat miercuri la Utah Valley University.
Acum 30 minute
20:10
Suedia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după încălcarea spaţiului aerian polonez: „Este o ameninţare pentru securitatea europeană” # Digi24.ro
Ministerul suedez de Externe a anunţat joi că l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la Stockholm pentru a protesta faţă de intruziunea de miercuri a 19 drone ruseşti în spaţiul aerian polonez, incident considerat de Varşovia un act deliberat, relatează AFP.
20:10
Patrick Mouratoglou a dezvăluit motivul pentru care s-a certat cu Serena Williams de mai multe ori # Digi24.ro
Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an. De când a devenit cunoscut ca antrenor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus până în finala Australian Open în 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului, profesionişti şi tineri talentaţi ajungând la academia sa de pe Riviera Franceză. Dar parteneriatul său cu Serena Williams, care a câştigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu după ce a început să lucreze cu francezul, l-a ajutat pe Mouratoglou să se impună ca un mare antrenor.
20:10
20:00
Radiodifuzorul irlandez RTE anunță că nu intenționează să participe la Eurovision, dacă Israelul va fi în concurs, informează BBC. RTE va lua o decizie finală după ce organizatorii Eurovision, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, vor lua o decizie.
Acum o oră
19:50
Lecții obligatorii despre incendii și inundații, în grădinițe și școli: Cum sunt pregătiți copiii din Spania pentru criza climatică # Digi24.ro
Copiii din Spania vor învăța la grădinițe și școli cum să reacționeze în fața inundațiilor, incendiilor de pădure, cutremurelor și erupțiilor vulcanice, ca parte a unui program menit să îi pregătească pentru impactul tot mai mare al crizei climatice, relatează The Guardian.
19:40
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti # Digi24.ro
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi autorizaţia acordată de Comisia Europeană Budapestei pentru subvenţionarea construcţiei de reactoare nucleare ruseşti în Ungaria. Contractul a fost atribuit fără licitaţie publică şi era protejat de secret timp de 30 de ani.
19:40
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus # Digi24.ro
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus
19:30
Ministrul de Finanțe, vizită în SUA. Cu cine se va întâlni Alexandru Nazare la Washington D.C. # Digi24.ro
Alexandru Nazare a anunțat că se află la Washington D.C., în aceste zile, unde are o serie de întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar și finanțatori interesați de oportunitățile din România. Scopul vizitei în SUA este atragerea de noi investiții în sectoare cheie pentru țara noastră.
Acum 2 ore
19:10
Muncitori care fugeau de o razie anti-imigrație au sărit gardul la sediul central al CIA, încercând să se ascundă în curtea agenției # Digi24.ro
Ofițerii Agenției de Imigrație și Vamă (ICE) au efectuat miercuri o razie pe un șantier de construcții situat în apropierea sediului Agenției Centrale de Informații (CIA), iar unii muncitori care încercau să fugă au încercat să escaladeze gardul care înconjoară sediul agenției, relatează The New York Times.
19:10
Cum a reușit să fugă asasinul lui Charlie Kirk după atacul din campusul universitar. Ce a dezvăluit ancheta poliției # Digi24.ro
Anchetatorii în cazul uciderii influencerului Charlie Kirk, un cunoscut suporter al lui Donald Trump, au oferit primele date din dosar. Ei au reușit să reconstituie traseul asasinului, atât la sosirea în campus, cât și după ce a tras focul fatal și au recuperat câteva amprente.
19:00
Fostul președinte Milorad Dodik, persona non grata în Slovenia. Este al cincilea stat al UE care îi interzice accesul pe teritoriul său # Digi24.ro
Guvernul sloven a decis, joi, să-i interzică accesul pe teritoriul său preşedintelui demis al Republicii Srpska (RS), entitatea sârbă din Bosnia-Herţegovina, Milorad Dodik, care a sfidat autorităţile federale bosniace prin implicarea în activităţi politice în pofida interdicţiei primite.
18:50
Bolojan a discutat cu premierul Bulgariei despre construirea celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat la telefon, joi, cu omologul bulgar Rossen Jeliazkov, informează Guvernul. Tema principală a convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere.
18:40
Judecătorii români au respins cererea primarului pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției în spațiul Schengen # Digi24.ro
Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins joi cererea formulată de primarul pro-rus al Chișinăului Ion Ceban, candidat la alegerile parlamentare, prin care solicita ca interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen să fie suspendată. Decizia a fost pronunțată pe 11 septembrie și poate fi atacată în decurs de 5 zile, informează NewsMaker.
Acum 4 ore
18:20
Țara care îi cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetăţenii pentru a-i trimite pe front în Ucraina # Digi24.ro
Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informaţii despre recrutarea recentă de cetăţeni indieni în armata rusă şi a cerut Moscovei să pună capăt acestei practici.
18:20
Organizația Mondială a Sănătății donează României echipamente medicale de peste 2,6 milioane lei pentru urgențe majore # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre prin care IGSU primește o donație de la Organizația Mondială a Sănătății care constă în aparatură medicală și instrumente video pentru gestionarea traumatismelor majore în valoare de peste 2,6 milioane lei.
18:10
Activistul conservator Charlie Kirk va fi decorat post-mortem cu Medalia Libertății. Anunțul făcut de Donald Trump # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat joi, la ceremonia de comemorare a atacurilor de la 11 septembrie, că activistul conservator Charlie Kirk va primi post-mortem Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite, potrivit Axios.
18:00
Separăm puterile, dar nu separăm realitatea: De ce reforma pensiilor magistraților e normalitate # Digi24.ro
La distanță de două mii de ani, două ziceri celebre despre magistrați potrivesc perfect dilema și realitatea românească - Ce apără judecătorii și procurorii? Justiția sau privilegiile lor? dacă Platon spunea că „judecătorul trebuie să aibă două calități: să nu caute câștigul personal și să judece cu dreptate”, Benjamin Cardozo, judecător al Curții Supreme a SUA, constata, în perioada interbelică, o lege nescrisă: „Integritatea judecătorului este fundamentul încrederii publice în justiție”.
18:00
Nicușor Dan afirmă că România e țintă în războiul hibrid al Rusiei de 10 ani. „Pune paie pe foc acolo unde vede tensiuni în societate” # Digi24.ro
Nicușor Dan spune că România este o țintă în războiul hibrid al Rusiei de aproximativ zece ani. În opinia președintelui, Moscova încearcă să destabilize țări unde vede tensiuni în societate.
17:50
Când crede Nicușor Dan că va începe o creştere economică în România: „Nu mai există risc de a 'downgrada'” # Digi24.ro
Cel târziu la începutul anului 2027 va începe o creştere economică în România, a anunţat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
17:50
Nicuşor Dan: Nu se pune problema de anticipate. Ar fi o instabilitate pe care România nu şi-o permite # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a spus joi că, în opinia sa, „nu se pune problema de alegeri anticipate”, subliniind că acestea ar reprezenta „o instabilitate pe care România nu şi-o permite”.
17:40
Simion își amenință colegii din Parlament: Nu garantez că, la o revoltă în stil Nepal, politicienii contra poporului vor fi iertați # Digi24.ro
George Simion nu garantează că „la o revoltă în stil Nepal la București, cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români”. Reacția președintelui AUR vine după ce deputații au respins înființarea unei comisii parlamentare care să investigheze circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut și un proiect de lege care scoate CCR din procesul electoral, ambele demersuri inițiate de partidul pe care îl conduce.
17:40
Un ministru slovac propune introducerea pregătirii militare obligatorii din cauza pretențiilor teritoriale ale lui Viktor Orban # Digi24.ro
Rudolf Huliak, ministrul Sportului în guvernul lui Robert Fico, ar introduce trei luni de instrucție militară obligatorie pentru bărbații cu vârsta peste 18 ani în Slovacia, în special din cauza potențialelor revendicări teritoriale ale premierului ungar Viktor Orban. Potrivit Napunk, acest lucru este interesant deoarece este pentru prima dată când unul dintre miniștrii lui Robert Fico, care mențin relații bune cu guvernul ungar, menționează pretențiile teritoriale ale lui Orban, relatează telex.hu.
17:30
Elon Musk și-a recâștigat titlul de cel mai bogat om din lume, dar cursa cu Larry Ellison rămâne strânsă # Digi24.ro
Fondatorul Tesla și SpaceX, Elon Musk, este din nou cea mai bogată persoană din lume, dar se află într-o cursă strânsă cu CEO-ul Oracle, Larry Ellison, care l-a depășit pentru câteva ore miercuri.
17:30
Suedia extinde ajutorul pentru Ucraina și anunță un pachet militar record cu muniții, drone și echipamente navale # Digi24.ro
Guvernul suedez a anunţat joi un ajutor militar pentru Ucraina în valoare totală de 80 de miliarde de coroane (7,3 miliarde de euro) pe o perioadă de doi ani, 2026-2027, pentru a ajuta Kievul să lupte împotriva invaziei Rusiei.
17:30
A fost găsită arma care l-a ucis pe Charlie Kirk. Cu ce tip de pușcă s-a tras asupra influencerului lui Trump # Digi24.ro
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk. De asemenea, FBI afirmă că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump.
17:30
Ce spune Nicușor Dan despre interferența serviciilor secrete în politica din România în ultimii ani # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că sunt şi lucruri bune care se întâmplă în România şi anume că e o ţară foarte sigură. El a precizat că, pe chestiunea de servicii, fără să aibă informaţia completă, consideră că a existat o interferenţă în jocul politic, de-a lungul anilor.
17:30
Lukașenko a eliberat 52 de prizonieri politici, după o discuție de 5 ore cu trimisul lui Trump. Sancțiunile la care a renunțat SUA # Digi24.ro
Cincizeci și doi de prizonieri politici, printre care figuri ale opoziției, jurnaliști și protestatari antiguvernamentali, au fost eliberați din închisorile din Belarus, a anunțat joi președintele lituanian Gitanas Nausėda.
17:20
Un bărbat care se dădea „șeful procurorilor europeni”, prins în flagrant după ce ar fi cerut 60.000 de euro să intervină într-un dosar # Digi24.ro
Un fost militar cu conexiuni în zona politică, care s-ar fi dat drept șeful procurorilor europeni din România, a fost prins în flagrant de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în timp ce ar fi primit 60.000 de euro, potrivit unor surse judiciare. El ar fi promis că va interveni pe lângă judecători ai Tribunalului București în așa fel încât să ajute un om de afaceri să scape de condamnarea într-un dosar instrumentat de Parchetul București.
17:10
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei. Locuința este păzită 24 de ore din 24 # Digi24.ro
Mașina familiei prim-ministrului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei sale din nordul Poloniei, în ciuda supravegherii permanente de către serviciile de securitate ale statului. Autoturismul, un Lexus, a fost furat miercuri în orașul Sopot, în timp ce atenția politică era concentrată asupra incursiunii unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează TVPWorld.
17:00
Campania Digi24, “Avem același sânge” are loc vineri 12 septembrie, în Bucuresti, la Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-est, instituție parteneră în acest demers. Echipa Digi24 vine în sprijinul donatorilor alături de personalul medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină Col. Prof. Dr. „Nicolae Nestorescu”. Acțiunea de donare va avea loc la:
17:00
Guvernul a aprobat, joi, Programul strategic de dezvoltare și modernizare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu”, pentru perioada 2025-2035.
17:00
Testamentul lui Giorgio Armani a fost deschis. Celebrul designer a lăsat două documente scrise de mână, în plicuri sigilate # Digi24.ro
Celebrul designerul vestimentar Giorgio Armani, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente ce au fost deschise marţi de notarul Elena Terrenghi, la o zi după funeraliile sale, transmite joi ANSA.
16:40
Americanii nu susțin măsurile autoritare ale lui Donald Trump, inclusiv trimiterea armatei în mai multe orașe (sondaj) # Digi24.ro
Extinderea puterii executive a preşedintelui SUA, Donald Trump, inclusiv demersul său fără precedent de a trimite trupe în oraşele americane pentru a combate criminalitatea şi încercarea sa de a prelua controlul asupra unor aspecte ale economiei, i-a neliniştit pe americani, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos publicat joi.
16:40
Tichete de 250 și 500 lei pentru românii vulnerabili. Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România” # Digi24.ro
Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România” privind acordarea de tichete sociale și educaționale persoanelor vulnerabile, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Astfel, tichetele de 250 lei vor fi acordate în două tranșe pentru 1,4 milioane de persoane defavorizate, iar cele educaționale vor fi de 500 lei pentru peste 674.000 de elevi în stare de vulnerabilitate. Banii alocați vor fi din fonduri europene.
16:40
Au fost modernizaţi 3,6 km de conductă de termoficare în București. Care sunt zonele care vor beneficia de investiție # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că au fost finalizate lucrările pentru modernizarea a 3,6 km de conductă de termoficare, la Magistrala II SUD.
16:40
Curtea de Apel București a suspendat un dosar prin care un bolnav de cancer cere tratamentul. Instanța invocă protestul magistraților # Digi24.ro
Curtea de Apel București a suspendat joi, 11 septembrie, un dosar prin care un bolnav de cancer cerea, printr-o procedură specială, asigurarea tratamentului, a reclamat avocatul pacientului pentru Digi24.ro. Suspendarea vine în contextul protestului magistraților, deși aceștia au transmis că vor judeca toate cauzele cu caracter urgent, în special în ceea ce privește stabilirea tratamentelor medicale.
16:40
O țară din Balcani încearcă să scape de corupție cu un ministru virtual creat de AI. Ce portofoliu va gestiona # Digi24.ro
O țară din Balcani a intrat în istorie printr-o decizie surprinzătoare: a numit primul ministru virtual din lume, creat de inteligența artificială. Acesta va gestiona un portofoliu-cheie, într-o încercare de a aduce mai multă transparență și de a elimina corupția din administrație, relatează Politico.
16:30
Rezultate LOTO – Joi, 11 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română # Digi24.ro
Joi, 11 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 septembrie, Loteria Română a acordat 26.730 de câștiguri în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.
16:30
Avertisment al MAI: Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Ministerul a blocat accesul la site-ul fals # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat, dar s-a intervenit şi s-a blocat accesul la site-ul fals. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul gov.ro.
16:30
„Vrem să transmitem un semnal Rusiei, lui Putin: Polonia nu se va lăsa intimidată de dronele rusești”, spune președintele Nawrocki # Digi24.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa nu se va lăsa intimidată de dronele rusești, invocând lunga istorie a acesteia în ceea ce privește rezistența în fața amenințărilor străine. „Polonia nu se va lăsa intimidată de dronele rusești”, a declarat Nawrocki în timpul vizitei sale la Baza Aeriană Tactică 31 din Poznań-Krzesiny. Președintele, care a descris atacul cu drone asupra Poloniei drept o „provocare rusă”, a mulțumit tuturor piloților și soldaților pentru asigurarea securității Poloniei. „Am trecut atât testele politice, cât și cele militare”, a subliniat el, potrivit polsatnews.pl. ISW opinează că Rusia testează coordonarea NATO.
Acum 6 ore
16:00
Un magazin sătesc deținut de un deputat PSD a cumpărat o mașină de lux. Ionuț Pucheanu: „Nu văd unde-i problema” # Digi24.ro
Un magazin sătesc din județul Gorj, cu un profit în anul 2024 de doar 3.500 de euro, și-a cumpărat, în leasing, o mașină în valoare de 140.000 de euro, potrivit unei anchete Snoop. Asociatul principal al firmei este deputatul PSD Mihai Weber, în prezent președinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. În legislatură trecută acesta a fost președintele Comisiei de control a activității SIE. Vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu, primar al Galațiului, a declarat, joi, la Digi24, că atâta vreme cât nu este ceva ilegal „nu văd unde-i problema”.
16:00
Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară. Fritz: Legea nu e facultativă # Digi24.ro
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a declarat, joi, în direct la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea”, în această toamnă. Fritz a precizat că își dorește ca Cătălin Drulă să fie candidatul USR la Capitală, dar că este „în dialog” cu PNL. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus, potrivit unor informații obținute de Digi24, că dacă se vor face alegerile în toamnă, sunt șanse de aproape 100% să se rupă Coaliția și că PSD ar opta pentru amânarea acestora spre primăvară.
15:40
Ţările baltice cer Congresului SUA să respingă propunerile lui Donald Trump şi să menţină asistenţa pentru apărare # Digi24.ro
Parlamentari din trei ţări baltice învecinate cu Rusia - Lituania, Letonia şi Estonia - au îndemnat joi Congresul SUA să respingă o propunere a preşedintelui american Donald Trump, care ar reduce cu aproximativ 200 de milioane de dolari pe an sprijinul pentru apărare în regiune, informează Reuters.
15:20
PMB vrea schimbarea normelor de protecție a spațiilor verzi. Amenzile cresc și de 50 de ori. Cât te „costă” să arunci o hârtie pe jos # Digi24.ro
Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi pe teritoriul Municipiului București.
15:20
Profesorii vor continua protestele, anunță sindicatele din învățământ. Când ar putea avea loc acestea # Digi24.ro
Sindicatele din învățământ anunță că vor continua protestele pentru a opri măsurile de austeritate anunțate de către premierul Ilie Bolojan și care vizează direct personalul din învățământ. Trei mari sindicate anunță printr-un comunicat că „acțiunile de protest vor continua”.
15:00
O ciupercă periculoasă se răspândeşte în spitalele din Europa. România, printre țările cele mai afectate # Digi24.ro
Ciuperca patogenă Candidozyma auris se răspândeşte rapid în spitalele din Europa, potrivit unui raport publicat joi de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC), informează dpa, Agerpres.
15:00
Sorin Grindeanu insistă că s-ar putea rupe Coaliția în cazul unei alianțe USR-PNL la Primăria Capitalei: Suntem prevăzători # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că o posibilă alianță USR-PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea duce la ruperea Coaliției, asta după ce surse politice au declarat că în ședința liderilor de miercuri seară PSD a amenințat cu ieșirea de la guvernare.
14:50
Călin Georgescu va rămâne sub control judiciar. Decizia Tribunalului București este definitivă # Digi24.ro
Călin Georgescu va rămâne sub control judiciar încă 60 de zile, după ce Tribunalul București i-a respins joi, 11 septembrie, contestația fostului candidat la alegerile prezidențiale anulate din 2024.
14:40
Cătălin Drulă îi răspunde lui Daniel Băluță: Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, referitor la afirmațiile prim-vicepreședintelui PSD, Daniel Băluță, cu privire la „retragerea PSD din coaliție în cazul unei coaliții USR-PNL pentru Primăria București”, că „să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor”.
14:40
ELCEN a numit un nou director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar pentru luare de mită # Digi24.ro
Consiliul de Administraţie al Elcen s-a întrunit de urgenţă şi a decis numirea lui Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al companiei, în funcţia de director general interimar. Anunţul companiei vine după ce directorul general al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN Bucureşti), Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită.
