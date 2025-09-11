Militarii NATO se alătură campaniei “Avem același sânge”

16:00

Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a declarat, joi, în direct la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea”, în această toamnă. Fritz a precizat că își dorește ca Cătălin Drulă să fie candidatul USR la Capitală, dar că este „în dialog” cu PNL. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus, potrivit unor informații obținute de Digi24, că dacă se vor face alegerile în toamnă, sunt șanse de aproape 100% să se rupă Coaliția și că PSD ar opta pentru amânarea acestora spre primăvară.