Expoziție de motociclete istorice și proiecții de film, în weekendul 13-14 septembrie, la „Străzi Deschise”
Buletin de București, 12 septembrie 2025 00:30
Expoziție de motociclete istorice și proiecții de film în cadrul evenimentului „Străzi Deschise", care revine în weekendul 13-14 septembrie pe Calea Victoriei și Calea Griviței. Sâmbătă și duminică rămân dedicate spectacolelor animate și demonstrațiilor artistice în aer liber. De asemenea, tot în aceste zile vizitatorii vor putea vedea și mai multe instalații artistice realizate integral din
Acum 30 minute
00:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Putem să trăim în București fără Pădurea Băneasa doar în condiții de cuptor cu microunde” # Buletin de București
Pădurea Băneasa este plămânul verde al Capitalei, fără de care traiul în București ar putea fi posibil doar „în condiții de cuptor cu microunde", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, într-un interviu acordat Libertatea. Declarația vine în contextul în care circulația auto a fost realuată în această pădure, în urma unui contract încheiat între Romsilva
Acum o oră
00:30
INVESTIGAȚIE | Școală în interes de familie. Robert Negoiță a construit, din bani publici, o școală lângă complexul rezidențial al fratelui său. Deși Primăria Sector 3 a plătit pentru construcție, va plăti chirie lunară de 18.000 de euro pentru clădirea școlii # Buletin de București
Școală ridicată chiar lângă complexul rezidențialal al lui Ionuț Negoiță „Ne-a ajutat bunul Dumnezeu și avem aici în această zonă, care se dezvoltă atât de mult, Doamne ajută, această școală nouă. Prima școală construită de la zero după Revoluție în București", se lăuda Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, pe 8 septembrie, la deschiderea noului an
00:30
Expoziție de motociclete istorice și proiecții de film, în weekendul 13-14 septembrie, la „Străzi Deschise” # Buletin de București
Expoziție de motociclete istorice și proiecții de film în cadrul evenimentului „Străzi Deschise", care revine în weekendul 13-14 septembrie pe Calea Victoriei și Calea Griviței. Sâmbătă și duminică rămân dedicate spectacolelor animate și demonstrațiilor artistice în aer liber. De asemenea, tot în aceste zile vizitatorii vor putea vedea și mai multe instalații artistice realizate integral din
Acum 8 ore
18:10
15 linii de autobuz și troleibuz, modificate în weekendul 12-14 septembrie, pentru a permite desfășurarea mai multor evenimente din București # Buletin de București
15 linii de autobuz și troleibuz, modificate în weekendul 12-14 septembrie, pentru a permite desfășurarea mai multor evenimente, anunță TBPI. Primele restricții pentru vehiculele de transport în comun vor intra în vigoare în dimineața zilei de vineri, 12 septembrie. Astfel, pentru a permite desfășurarea activităților dedicate „Zilei Pompierilor din România", vehiculele vor circula pe trasee
17:40
Sector 4 | Lucrările la pasajul Apărătorii Patriei avansează și ar putea fi gata la finalul lui 2026 # Buletin de București
Lucrările la pasajul rutier Apărătorii Patriei din Sectorul 4 au intrat într-o nouă etapă, odată cu turnarea a peste 200 de metri cubi de beton pentru armătura culeelor, puncte de sprijin esențiale ale construcției. Până în prezent au fost executați 46 de piloți forați, cu adâncimea de 28 de metri și diametrul de 1,5 metri
Acum 12 ore
15:30
Aproape 100 de intersecții vor fi supravegheate, o dată cu începerea noului an școlar. MAI a prezentat noul concept pentru gestionarea traficului din București și Ilfov # Buletin de București
Un nou concept pentru gestionarea traficului din București a fost prezentat, la sediul Brigăzii Rutiere din Capitala.. 98 de intersecții vor fi dirijate de polițiști, în două momente aglomerate ale zilei. Polițiștii vor fi prezenți în 98 de intersecții aglomerate, dimineața, între orele 07:00 – 10:00 și seara, în intervalul orar 16:00 – 19:30, pentru
15:00
Sector 3 | Ieșirea din noile cartiere din zona Pallady, un calvar dimineața. „Blocurile se construiesc în continuare” # Buletin de București
Ieșirea din noile cartiere rezidențiale construite în zona Policolor/Pallady a devenit un calvar dimineața, de când a reînceput anul școlar. Pe toată străzile, mașinile stau bară la bară. Cum scapi din noile cartiere din zona Pallady: ori uiți de tine în mașină, ori mergi prin aerul toxic Ieșitul din cartier devine mai complicat pe zi
14:30
Sector 6 | Șapte parcări noi pentru biciclete. Înscrierile încep în această noapte # Buletin de București
350 de locuri de parcare pentru biciclete vor fi date în folosință, în șapte parcări noi. Înscrierile se fac din această noapte, de la ora 00:00, pe site-ul Administrației Comerciale Sector 6. Locurile se vor da pe principiul „primul venit primul servit". Pot fi închiriate cel mult două locuri de apartament, dacă domiciliul sau reședința
Acum 24 ore
12:00
Sector 6 | Bazinul de înot al Școlii 311 se deschide pentru public. Programul complet # Buletin de București
Bazinul de înot al Școlii 311 se deschide pentru public. Primăria Sectorului 6 a anunțat programul complet. Bazinul se deschide la finalul acestei luni. Programul bazinului de înot este următorul: Ce activități se organizează Elevii Școlii 311 beneficiază de 100 de locuri gratuite, prin rotație, pe parcursul anului școlar iar abonamentele sunt flexibile pentru copii
11:40
Târg de produse tradiționale, în curtea Ministerului Agriculturii. Ce pot degusta și cumpăra vizitatorii # Buletin de București
Un târg de produse tradiționale va avea loc, în perioada 11 – 13 septembrie 2025, între orele 09:00 – 19:00, în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale aduce 35 de producători locali care păstrează vii rețetele tradiționale și oferă vizitatorilor ocazia de a degusta și cumpăra produse autentice. Vizitatorii
10:50
Sector 5 | Controale pentru combaterea ambroziei. 36.000 de lei au plătit proprietarii de terenuri care nu respectă legea # Buletin de București
Poliția Locală a Sectorului 5 a început o nouă serie de controale, pentru combaterea ambroziei. Pe raza sectorului, au fost identificate 34 de terenuri cu ambrozie. În urma verificărilor, efectuate pe raza Sectorului 5, au fost aplicate 46 de somații și au fost încheiate 20 de procese verbale. Amenzile au ajuns la 36.000 de lei.
10:30
Stenograme | Directorul general și directorul comercial al ELCEN ar fi împărțit mita de 1,5 milioane de euro ca pe o pizza: „Mâncăm toți! Câte-o felie” # Buletin de București
Directorul general și directorul comercial al ELCEN lucrau împreună pentru a face rost de mită, potrivit procurorilor DNA. Stenogramele arată cum Claudiu Crețu și Cristian Andrei Zamfiroi ar fi pus la punct o schemă prin care obțineau anumite procente din bani publici plătiți de societatea Electrocentrale București pentru contracte de lucrări la CET-urile din București
10:10
Restricții de trafic pe Autostrada A2 pe sensul București – Constanța. Se fac lucrări de întreținere și reparații # Buletin de București
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, 11 septembrie, până la ora 16:00, se instituie restricții de trafic pe a doua bandă de pe Autostrada A2 pe sensul București – Constanța, la kilometrul 116. Măsura este impusă pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și reparații, la parapetul metalic median. Până la ora
09:50
Directorul comercial al ELCEN, acuzat de DNA că a cerut 50.000 de lei mită, a primit un dar uriaș la nuntă. Este trezorier al PNL Sector 4 | PRESShub # Buletin de București
Directorul comercial al ELCEN, Andrei Cristian Zamfiroi, acuzat de către DNA că a cerut 50.000 de lei mită pentru a-și face treaba la compania de stat, este trezorier al PNL Sector 4, iar în 2023 s-a căsătorit, iar nunta a fost foarte profitabilă, scrie PRESShub. Directorul comercial al ELCEN, nuntă prosperă Andrei Cristian Zamfiroi este
09:30
Sector 2 | Primăria anunță că face primul pas în strategia antidrog adoptată luna trecută. Unde va fi amplasat centrul de recuperare pentru persoanele dependente de droguri # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat indicatorii tehnico-economici și cererea de finanțare pentru centru de recuperare pentru persoanele dependente de droguri prevăzut în strategia antidrog lansată de primarul Rareș Hopincă. Viitorul centru va costa peste 26 de milioane de lei, iar Primăria Sectorului 2 speră să obțintă banii din fonduri europene și din bugetul
09:20
Începând de joi, 11.09.2025, autobuzele liniei 627 vor opri, pe sensul spre Strada Dristorului, și în stația „Piața Râmnicu Sărat". Amplasamentul este comun cu linia N122 si este situata pe Bulevardul Camil Ressu. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a luat această măsura, ca autobuzele liniei 627 să oprească și în stația „Piața Râmnicu
02:30
Cu ce pleci acasă de la concertul Scorpions. Programul STB prelungit pentru 5 linii de tramvai și autobuz # Buletin de București
Cinci linii de tramvai și autobuz sunt prelungite joi pentru concertul formației Scorpions. TBPI anunță că este vorba despre liniile 41, 93, 205, 331 și 335. Orele estimate de trecere a vehiculelor în zona centrului Romexpo, când se termină concertul Scorpions, sunt următoarele: De asemenea, pentru a ajunge acasă, participanții mai pot folosi și vehicule
02:20
Directorul ELCEN, acuzat de DNA că a cerut o mită de 1,5 milioane de euro. Plus 40.000 de lei # Buletin de București
Directorul general ELCEN, Claudiu Crețu, este acuzat de procurorii DNA că ar fi cerut două mite, pentru achitarea mai rapidă a unor facturi și pentru o combinație oneroasă cu un teren cumpărat din banii companiei de stat. Claudiu Crețu a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile și are interdicție de a-și mai
Ieri
17:10
Modernizarea liniei 40 de tramvai a început. Contractul, în valoare de peste 140 milioane de euro # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că au început lucrările pentru modernizarea liniei de tramvai 40. Contractul, încheiat cu compania austriacă PORR este de 715,5 milioane lei, fără TVA (peste 140 de milioane de euro), iar durata totală a proiectului este de 33 de luni. Lucrările vizează reabilitarea a 18 kilometri de cale dublă de
16:00
Libertatea: Procurorii din Brașov tărăgănează un dosar în care un tânăr de 21 de ani din București a fost ucis de un polițist băut # Buletin de București
Dosarul unui accident mortal produs de un polițișt băut, care a intrat cu viteză, cu mașina, pe contrasens și a lovit doi tineri din București este tărăgănat de nouă luni de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, scrie Libertatea. Sâmbătă, pe 30 noiembrie 2024, Andrei şi Andreea au plecat cu maşina din
15:50
„Harta mutilării” din Pădurea Băneasa. Activist: „Chiar și acum se pune beton, mai apare o cașcarabetă în locul pădurii” # Buletin de București
Pădurea Băneasa este atacată din toate părțile, susține activistul de mediu Daniel Sărdan, care atrage atenția asupra abuzurilor la care este supusă natura, de la traficul auto de pe drumurile forestiere la blocurile pe care le pregătesc proprietarii restaurantului Casa Albă. Activistul semnalează cum fragmentarea pădurii prin diferite construcții sau drumuri deschise mașinilor are un
14:40
Romsilva a renunțat la dreptul de a rezilia contractul care permite accesul auto în Pădurea Băneasa, spre cartierul Greenfield | PRESShub # Buletin de București
Contractul care permite accesul auto în Pădurea Băneasa pentru locuitorii cartierului Greenfield nu mai poate fi reziliat unilateral de oricare dintre părți, potrivit PRESShub. Documentul poate fi anulat doar în instanță. Romsilva a renunțat la dreptul de a rezilia contractul printr-un act adițional. Contractul inițial privind dreptul de uz (PEAJ) al drumului forestier a fost
14:10
Pasajul feroviar Lujerului se transformă într-un spațiu cultural dedicat artei urbane. În perioada 12-14 septembrie 2025 are loc Streetwise Festival, în Parcul Liniei. Unul dintre cele mai spectaculoase spații uitate ale Capitalei, pasajul feroviar Lujerului, va fi reactivat prin artă urbană în cadrul Streetwise Festival. Evenimentul de regenerare culturală și comunitară este organizat de Asociația
13:30
METEO | Avertizare de vânt și ploi, până vineri seară. Și maximele termice mai scad, în Capitală # Buletin de București
Bucureștiul si cea mai mare parte a tarii se află, de astazi, 10 septembrie, până vineri seară, 12 septembrie sub informare meteo de ploi și vânt puternic. Temperaturile maxime vor ajunge joi la 27…29 de grade, dar vineri se va răcori până la 24…25 de grade. De asemenea, Vor fi averse și intensificări ale vântului.
13:00
La Centrul Național al Dansului București (CNDB), începe noua stagiune. O nouă premieră Tangaj Collective, în coproducție cu CNDB, evenimente găzduite în cadrul Bucharest Internațional Dance Film Festival, incluzând premiera spectacolului Sweet Spot. Toate evenimentele au loc la Centrul Național al Dansului București, Sala Stere Popescu (B-dul Mărășești 80-82). Între 11 și 14 septembrie are
12:30
Sector 4 | Poliția Locală a identificat 500 de terenuri pline de ambrozie. Ce a făcut Primăria # Buletin de București
Peste 500 de terenuri pline de ambrozie au fost identificate de polițiștii locali în Sectorul 4. Primăria a anunțat că a trimis peste 700 de notificări proprietarilor. Primarul Daniel Băluță a declarat că legea privind combaterea buruienii ambrozia nu permite Poliției Locale să acționeze rapid, căci este nevoie mai întâi să fie îndeplinite etape de
11:50
Măsuri de siguranță, la început de an școlar, în Sectorul 6 al Capitalei. Poliția Locală fluidizează traficul în preajma școlilor. Potrivit protocolului cu Brigada Rutieră, se fluidizează traficului la 13 unități de învățământ: Primăria Sectorului 6 precizează că, la restul școlilor, sunt prezenți agenții de la Poliția Rutieră. De asemenea, Poliția Locală se ocupă să
10:00
Cine este Claudiu Crețu, directorul ELCEN anchetat de DNA: absolvent de teologie devenit polițist, propulsat politic în funcții de director la Termoenergetica și ElCEN # Buletin de București
Directorul general ELCEN, anchetat de către DNA pentru luare de mită, împreună cu directorul comercial al companiei deținute de Ministerul Energiei, a terminat Teologia
09:40
Claudiu Crețu a fost pus sub control judiciar de către DNA și i s-a interzis să-și exercite funcția de director al ELCEN # Buletin de București
Directorul general ELCEN, Claudiu Crețu, a fost plasat, marți seara, sub control judiciar de DNA, pentru 60 de zile, și are interdicția de a-și exercita funcția. Claudiu Crețu este acuzat că, îmăpreună cu directorul comercial al Electrocentrale București (ELCEN), ar fi primit 40.000 de lei mită de la Valeriu Slivinschi, fratele unui afacerist din Republica […] The post Claudiu Crețu a fost pus sub control judiciar de către DNA și i s-a interzis să-și exercite funcția de director al ELCEN appeared first on Buletin de București.
09:00
Cea de-a 16-a ediție a proiectului Cinema în Aer Liber ajunge la final, săptămâna aceasta, 9 – 14 septembrie, cu alte proiecții în Parcul Titan, din Sectorul 3. Filmele rulează pe Insula Artelor. Cinema în Aer Liber 9 – 14 septembrie Miercuri, 10 septembrie, ora 20:00. Va fi proiectat timpul „În afara timpului” (2025), regia […] The post Ultima săptămână cu Cinema în Aer Liber, în Parcul Titan appeared first on Buletin de București.
06:40
Primăria București confirmă: barierele de la parcarea Ministerului de Interne din Piața Revoluției sunt montate fără autorizație # Buletin de București
Primăria Capitalei a confirmat, la solicitarea Buletin de București, că barierele de la parcarea Ministerului de Interne din Piața Revoluției au fost montate fără respectarea legislației în domeniul construcțiilor, respectiv fără obținerea unei autorizații specifice. „La nivelul Direcției Transporturi nu a fost identificat niciun document specific privind amplasarea barierelor de control al accesului de pe […] The post Primăria București confirmă: barierele de la parcarea Ministerului de Interne din Piața Revoluției sunt montate fără autorizație appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Directorul general ELCEN și directorul comercial, cercetați de DNA pentru luare de mită. Compania care asigură termoficarea în București colaborează cu procurorii # Buletin de București
Directorul general ELCEN, Claudiu Crețu, și directorul comercial al companiei care asigură agentul termic pentru bucureșteni, sunt cercetați de către DNA pentru suspiciunea de luare de mită. Procurorii anticorupției au anunțat marți dimineață că fac percheziții în opt locuri, într-un dosar de luare și dare de mită în care sunt vizați șapte suspecți. Perchezițiile au […] The post Directorul general ELCEN și directorul comercial, cercetați de DNA pentru luare de mită. Compania care asigură termoficarea în București colaborează cu procurorii appeared first on Buletin de București.
18:50
Incendiu la Grădina Zoologică. Flăcările s-au întins pe circa 2.000 de metri pătrați # Buletin de București
Un incendiu a izbucnit marți seară la un fânar din incinta Grădinii Zoologice București, situată pe strada Vadul Moldovei, Sectorul 1. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și sunt degajări mari de fum. „În momentul de față incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări de fum, pe o suprafață de aproximativ 2000 mp”, precizează […] The post Incendiu la Grădina Zoologică. Flăcările s-au întins pe circa 2.000 de metri pătrați appeared first on Buletin de București.
17:20
Sector 1 | „Educație pentru viață” cu 12 milioane de euro în anul școlar 2025-2026. 25 de școli înscrise în program # Buletin de București
Consiliul Local Sector 1 a aprobat o hotărâre prin care alocă 60,9 milioane de lei (12 milioane de euro) pentru proiectul after school „Educație pentru viață” în școlile de stat din sector, în anul școlar 2025-2026. Programul include activități precum ateliere de pictură, cursuri de muzică, activități sportive, jocuri logico-matematice, ateliere de fotografie și sesiuni […] The post Sector 1 | „Educație pentru viață” cu 12 milioane de euro în anul școlar 2025-2026. 25 de școli înscrise în program appeared first on Buletin de București.
17:10
Public Record | Șmecheria prin care neprofesioniști au ajuns pe funcții importante în ANAF. Angajat într-o comună din Arad, detașat după 4 zile la Finanțele din București # Buletin de București
Peste 50 de persoane din diverse colțuri ale țării s-au angajat în primării de comune și apoi s-au transferat rapid în structuri din subordinea Ministerului de Finanțe, dezvăluie jurnaliștii de la Public Record. Mecanismul a fost de descoperit de auditorii Curții de Conturi în 2022 și include transferuri și la Finanțele din București. Oameni fără […] The post Public Record | Șmecheria prin care neprofesioniști au ajuns pe funcții importante în ANAF. Angajat într-o comună din Arad, detașat după 4 zile la Finanțele din București appeared first on Buletin de București.
15:00
Trei întâlniri memorabile la Festivalul Enescu pe 9 septembrie: Brahms, grație barocă și simfonie # Buletin de București
Festivalul Internațional George Enescu invită publicul pe 9 septembrie la trei întâlniri memorabile, care traversează universuri sonore diverse: intensitatea romantică a lui Brahms la Ateneul Român, grația barocă transpusă în dans la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Cragiale” din București, și forța monumentală a Simfoniei „Din lumea nouă” la Sala Palatului. Ultimele bilete […] The post Trei întâlniri memorabile la Festivalul Enescu pe 9 septembrie: Brahms, grație barocă și simfonie appeared first on Buletin de București.
14:30
Trafic restrictionat pe Autostrada A 1 București – Pitești, pentru lucrări la Centura Capitalei # Buletin de București
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că vor fi impuse restricții de circulație pe Autostrada A 1 București – Pitești, la kilometrul 11.Traficul rutier de pe sensul de mers către Pitești va fi redirecționat pe cel către București. Circulația rutieră desfășoara pe câte o bandă pe fiecare direcție, pentru lucrări specifice la structura […] The post Trafic restrictionat pe Autostrada A 1 București – Pitești, pentru lucrări la Centura Capitalei appeared first on Buletin de București.
13:20
Sector 6 | Cum se colectează electricele și electrocasnicele vechi. Unde se află punctele de colectare # Buletin de București
Electricele și electrocasnicele vechi nu se aruncă, în spatele blocurilor, atrage atenția Primăria Sectorului 6. Acestea se colectează gratuit. Pentru aparatele mari, frigider, aragaz, mașină de spălat, televizor, cuptor cu microunde etc. cetățenii trebuie să sune la URBAN, la numărul de telefon 021 413 91 17. În cel mult 24 de ore, echipa va veni […] The post Sector 6 | Cum se colectează electricele și electrocasnicele vechi. Unde se află punctele de colectare appeared first on Buletin de București.
12:20
Începând cu data de 10 septembrie 2025, vor fi instituite restricții de circulație pe DN1, în zona intersecției cu strada Elena Văcărescu, respectiv în zona intersecției cu strada Constantin Dobrogeanu Gherea. Măsura a fost luată în vederea continuării lucrărilor aferente Magistralei 6 de metrou, Secțiunea SUD. Lucrările se vor realiza concomitent pe ambele sensuri de […] The post Restricții de circulație pe DN1. Spre Otopeni, se va circula pe trei benzi appeared first on Buletin de București.
11:10
Trupa germană Scorpions revine la București, pe 11 septembrie, cu un concert aniversar din cadrul turneului internațional „Coming Home”, dedicat celor șase decenii de carieră. Turneul aniversează 60 de ani de la înființarea formației de rock. Concertul are loc la Romexpo. Scorpions revine la București De la „Rock You Like a Hurricane”, la „Still Loving […] The post Trupa Scorpions revine la București cu turneul aniversar „Coming Home” appeared first on Buletin de București.
11:00
iMapp 2025 revine în Piața Constituției, pe 20 și 21 septembrie, cu o ediție aniversară: 10 ani de când arta digitală și muzica fac spectacol în București. Ediția aniversară iMapp Bucharest – 10 ani are loc împreună cu raliul internațional Gumball 3000 și Food Truck Festival – eveniment dedicat gastronomiei urbane. iMapp 2025 – 10 ani de lumini și lasere pe […] The post iMapp 2025, la București, pe 20 și 21 septembrie. Este o ediție aniversară appeared first on Buletin de București.
10:30
Tramvai deraiat de o trotinetă lăsată pe șine, în București. Gestul ar fi fost făcut intenționat # Buletin de București
Un tramvai a deraiat în București după ce o trotinetă a fost lăsată sau aruncată pe șine. Din imagini se vede cum garnitura de tramvai este sărită de pe șine, după ce roțile tramvaiului au trecut peste trotinetă. Anchetă a poliției a fost demarată pentru a depista cum a fost posibil ca trotineta să ajungă […] The post Tramvai deraiat de o trotinetă lăsată pe șine, în București. Gestul ar fi fost făcut intenționat appeared first on Buletin de București.
10:10
Sector 2 | RetuRO implementează un proiect pilot pentru promovarea educației ecologice # Buletin de București
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), extinde în Sectorul 2 din Capitală proiectul pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane. Acesta presupune montarea, pe coșurile de gunoi municipale, a unor compartimente speciale în care trecătorii pot lăsa ambalaje SGR – sticle, PET-uri sau doze. Acestea vor putea fi utilizate de persoanele care doresc să […] The post Sector 2 | RetuRO implementează un proiect pilot pentru promovarea educației ecologice appeared first on Buletin de București.
00:20
Soluția găsită de STB pentru autobuzele electrice, în lipsa stațiilor de încărcare: baterii pe roți, pentru care le plimbă prin oraș # Buletin de București
Implementarea cu întârziere a stațiilor de încărcare a autobuzelor electrice la cele șase depouri ale Societății de Transport București (STB) a determinat conducerea companiei să găsească o soluție inedită pentru ca acestea să poată funcționa pe tot parcursul zilei fără sincope: baterii reîncărcabile pe roți. Care sunt caracteristicile celor două „baterii pe roți” cumpărate de […] The post Soluția găsită de STB pentru autobuzele electrice, în lipsa stațiilor de încărcare: baterii pe roți, pentru care le plimbă prin oraș appeared first on Buletin de București.
00:20
Unforgettable Festival modifică traseul a cinci linii de autobuz, până pe 14 septembrie # Buletin de București
Unforgettable Festival modifică traseul a cinci linii STB până pe 14 septembrie, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI), într-un comunicat de presă. Devierea a fost impusă de o serie de restricții de circulație care afectează Bulevardul Unirii și Bulevardul Libertății. Astfel, potrivit TPBI, traseele liniilor 63, 205, 385, N101 și „Bucharest […] The post Unforgettable Festival modifică traseul a cinci linii de autobuz, până pe 14 septembrie appeared first on Buletin de București.
8 septembrie 2025
21:50
Încă un incendiu în zona retrocedată din IOR. Martor: „Am văzut un individ care se juca cu focul” # Buletin de București
Un nou incediu a avut loc pe bucata retrocedată din Parcul IOR, în cursul serii de luni, 8 septembrie, arată o serie de imagini primite de redacția Buletin de București de la locuitorii zonei. Pompierii au intervenit cu două autospeciale, iar focul a fost stins, fără să producă victime. Flăcările au afectat o suprafață de […] The post Încă un incendiu în zona retrocedată din IOR. Martor: „Am văzut un individ care se juca cu focul” appeared first on Buletin de București.
19:40
Primăria Sectorului 3, mutată la Hala Laminor. Șef Investiții: Lucrarea este aproape gata, sperăm să se mute până de Crăciun # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 este din ce în ce mai aproape de a fi mutată la Hala Laminor, după ce lucrările pentru amenajarea noului sediu au fost aproape finalizate, susține Marius Popescu, directorul Serviciului Investiții din cadrul instituției. Șeful de la Investiții a declarat, la solicitarea consilierului local Eugen Matei, că lucrarea este gata în proporție […] The post Primăria Sectorului 3, mutată la Hala Laminor. Șef Investiții: Lucrarea este aproape gata, sperăm să se mute până de Crăciun appeared first on Buletin de București.
16:20
45 de ONG cer stoparea urgentă a deschiderii drumurilor forestiere pentru circulația auto prin Pădurea Băneasa # Buletin de București
45 de ONG-uri de mediu și civice cer directorului general Romsilva rezilierea contractului care a permis deschiderea pentru circulația auto a unui drum forestier prin Pădurea Băneasa. Fundația Centura Verde, Asociația Parcul Natural București, Fundația ECO-CIVICA, Rețeaua pentru Natură Urbană și Grupul Civic „Salvați Codrii Vlăsiei”, alături de mai multe organizații neguvernamentale, grupuri civice și […] The post 45 de ONG cer stoparea urgentă a deschiderii drumurilor forestiere pentru circulația auto prin Pădurea Băneasa appeared first on Buletin de București.
15:20
Sector 3 | Programul „Școală după Școală”, derulat în 28 unități de învățământ # Buletin de București
Programul „Școală după Școală” continuă și în acest acest an școlar, în 28 unități de învățământ din Sectorul 3. Aproximativ 9.500 elevi ar urma să primească mese calde, sprijin suplimentar la teme și activități extracurriculare și recreative, sub supravegherea cadrelor didactice. Aprobarea derulării și finanțării programului „Școală după Școală” a fost votată de Consiliul Local […] The post Sector 3 | Programul „Școală după Școală”, derulat în 28 unități de învățământ appeared first on Buletin de București.
15:20
Nu sunt destui bani pentru lucrările de la magistrala M6. Pro Infrastructură: „Este greu să faci 7 kilometri de linie de metrou exclusiv de la bugetul de stat” # Buletin de București
Asociația Pro Infrastructura atrage atenția că lucrările de la Magistrala M6 de metrou, tronsonul spre Aeroportul Otopeni, se desfășoară într-un context tehnic și financiar complicat. Deși Comisia Europeană a refuzat încă din 2018 să finanțeze secțiunea de nord a liniei, Metrorex și Ministerul Transporturilor au mers mai departe, iar acum costurile sunt suportate integral din […] The post Nu sunt destui bani pentru lucrările de la magistrala M6. Pro Infrastructură: „Este greu să faci 7 kilometri de linie de metrou exclusiv de la bugetul de stat” appeared first on Buletin de București.
