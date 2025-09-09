Incendiu la Grădina Zoologică. Flăcările s-au întins pe circa 2.000 de metri pătrați

17:20

Începând de sâmbătă, 06.09.2025, linia metropolitană 436 (M Străulești – Oraș Buftea) va fi operată de societatea Ecotrans STCM SRL, nu de STB SA, ca până la această dată. Linia metropolitana 436 va fi operată cu noile autobuze electrice Otokar e-Kent C 12. Toate modalitățile de plată, folosite în prezent și toate titlurile de călătorie ,vor fi valabile în […]