Sector 1 | „Educație pentru viață” cu 12 milioane de euro în anul școlar 2025-2026. 25 de școli înscrise în program
Buletin de București, 9 septembrie 2025 17:20
Consiliul Local Sector 1 a aprobat o hotărâre prin care alocă 60,9 milioane de lei (12 milioane de euro) pentru proiectul after school „Educație pentru viață" în școlile de stat din sector, în anul școlar 2025-2026. Programul include activități precum ateliere de pictură, cursuri de muzică, activități sportive, jocuri logico-matematice, ateliere de fotografie și sesiuni
• • •
Acum 30 minute
17:20
Sector 1 | „Educație pentru viață" cu 12 milioane de euro în anul școlar 2025-2026. 25 de școli înscrise în program
Consiliul Local Sector 1 a aprobat o hotărâre prin care alocă 60,9 milioane de lei (12 milioane de euro) pentru proiectul after school „Educație pentru viață" în școlile de stat din sector, în anul școlar 2025-2026. Programul include activități precum ateliere de pictură, cursuri de muzică, activități sportive, jocuri logico-matematice, ateliere de fotografie și sesiuni
Acum o oră
17:10
Public Record | Șmecheria prin care neprofesioniști au ajuns pe funcții importante în ANAF. Angajat într-o comună din Arad, detașat după 4 zile la Finanțele din București
Peste 50 de persoane din diverse colțuri ale țării s-au angajat în primării de comune și apoi s-au transferat rapid în structuri din subordinea Ministerului de Finanțe, dezvăluie jurnaliștii de la Public Record. Mecanismul a fost de descoperit de auditorii Curții de Conturi în 2022 și include transferuri și la Finanțele din București. Oameni fără
Acum 4 ore
15:00
Trei întâlniri memorabile la Festivalul Enescu pe 9 septembrie: Brahms, grație barocă și simfonie
Festivalul Internațional George Enescu invită publicul pe 9 septembrie la trei întâlniri memorabile, care traversează universuri sonore diverse: intensitatea romantică a lui Brahms la Ateneul Român, grația barocă transpusă în dans la Sala „Ion Caramitru" a Teatrului Național „I.L. Cragiale" din București, și forța monumentală a Simfoniei „Din lumea nouă" la Sala Palatului. Ultimele bilete
14:30
Trafic restrictionat pe Autostrada A 1 București – Pitești, pentru lucrări la Centura Capitalei
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că vor fi impuse restricții de circulație pe Autostrada A 1 București – Pitești, la kilometrul 11.Traficul rutier de pe sensul de mers către Pitești va fi redirecționat pe cel către București. Circulația rutieră desfășoara pe câte o bandă pe fiecare direcție, pentru lucrări specifice la structura
Acum 6 ore
13:20
Sector 6 | Cum se colectează electricele și electrocasnicele vechi. Unde se află punctele de colectare
Electricele și electrocasnicele vechi nu se aruncă, în spatele blocurilor, atrage atenția Primăria Sectorului 6. Acestea se colectează gratuit. Pentru aparatele mari, frigider, aragaz, mașină de spălat, televizor, cuptor cu microunde etc. cetățenii trebuie să sune la URBAN, la numărul de telefon 021 413 91 17. În cel mult 24 de ore, echipa va veni
12:20
Începând cu data de 10 septembrie 2025, vor fi instituite restricții de circulație pe DN1, în zona intersecției cu strada Elena Văcărescu, respectiv în zona intersecției cu strada Constantin Dobrogeanu Gherea. Măsura a fost luată în vederea continuării lucrărilor aferente Magistralei 6 de metrou, Secțiunea SUD. Lucrările se vor realiza concomitent pe ambele sensuri de
Acum 8 ore
11:10
Trupa germană Scorpions revine la București, pe 11 septembrie, cu un concert aniversar din cadrul turneului internațional „Coming Home", dedicat celor șase decenii de carieră. Turneul aniversează 60 de ani de la înființarea formației de rock. Concertul are loc la Romexpo. Scorpions revine la București De la „Rock You Like a Hurricane", la „Still Loving
11:00
iMapp 2025 revine în Piața Constituției, pe 20 și 21 septembrie, cu o ediție aniversară: 10 ani de când arta digitală și muzica fac spectacol în București. Ediția aniversară iMapp Bucharest – 10 ani are loc împreună cu raliul internațional Gumball 3000 și Food Truck Festival – eveniment dedicat gastronomiei urbane. iMapp 2025 – 10 ani de lumini și lasere pe
10:30
Tramvai deraiat de o trotinetă lăsată pe șine, în București. Gestul ar fi fost făcut intenționat
Un tramvai a deraiat în București după ce o trotinetă a fost lăsată sau aruncată pe șine. Din imagini se vede cum garnitura de tramvai este sărită de pe șine, după ce roțile tramvaiului au trecut peste trotinetă. Anchetă a poliției a fost demarată pentru a depista cum a fost posibil ca trotineta să ajungă
10:10
Sector 2 | RetuRO implementează un proiect pilot pentru promovarea educației ecologice
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), extinde în Sectorul 2 din Capitală proiectul pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane. Acesta presupune montarea, pe coșurile de gunoi municipale, a unor compartimente speciale în care trecătorii pot lăsa ambalaje SGR – sticle, PET-uri sau doze. Acestea vor putea fi utilizate de persoanele care doresc să
Acum 24 ore
00:20
Soluția găsită de STB pentru autobuzele electrice, în lipsa stațiilor de încărcare: baterii pe roți, pentru care le plimbă prin oraș
Implementarea cu întârziere a stațiilor de încărcare a autobuzelor electrice la cele șase depouri ale Societății de Transport București (STB) a determinat conducerea companiei să găsească o soluție inedită pentru ca acestea să poată funcționa pe tot parcursul zilei fără sincope: baterii reîncărcabile pe roți. Care sunt caracteristicile celor două „baterii pe roți" cumpărate de
00:20
Unforgettable Festival modifică traseul a cinci linii de autobuz, până pe 14 septembrie
Unforgettable Festival modifică traseul a cinci linii STB până pe 14 septembrie, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI), într-un comunicat de presă. Devierea a fost impusă de o serie de restricții de circulație care afectează Bulevardul Unirii și Bulevardul Libertății. Astfel, potrivit TPBI, traseele liniilor 63, 205, 385, N101 și „Bucharest
8 septembrie 2025
21:50
Încă un incendiu în zona retrocedată din IOR. Martor: „Am văzut un individ care se juca cu focul"
Un nou incediu a avut loc pe bucata retrocedată din Parcul IOR, în cursul serii de luni, 8 septembrie, arată o serie de imagini primite de redacția Buletin de București de la locuitorii zonei. Pompierii au intervenit cu două autospeciale, iar focul a fost stins, fără să producă victime. Flăcările au afectat o suprafață de
19:40
Primăria Sectorului 3, mutată la Hala Laminor. Șef Investiții: Lucrarea este aproape gata, sperăm să se mute până de Crăciun
Primăria Sectorului 3 este din ce în ce mai aproape de a fi mutată la Hala Laminor, după ce lucrările pentru amenajarea noului sediu au fost aproape finalizate, susține Marius Popescu, directorul Serviciului Investiții din cadrul instituției. Șeful de la Investiții a declarat, la solicitarea consilierului local Eugen Matei, că lucrarea este gata în proporție
16:20
45 de ONG cer stoparea urgentă a deschiderii drumurilor forestiere pentru circulația auto prin Pădurea Băneasa
45 de ONG-uri de mediu și civice cer directorului general Romsilva rezilierea contractului care a permis deschiderea pentru circulația auto a unui drum forestier prin Pădurea Băneasa. Fundația Centura Verde, Asociația Parcul Natural București, Fundația ECO-CIVICA, Rețeaua pentru Natură Urbană și Grupul Civic „Salvați Codrii Vlăsiei", alături de mai multe organizații neguvernamentale, grupuri civice și
15:20
Sector 3 | Programul „Școală după Școală", derulat în 28 unități de învățământ
Programul „Școală după Școală" continuă și în acest acest an școlar, în 28 unități de învățământ din Sectorul 3. Aproximativ 9.500 elevi ar urma să primească mese calde, sprijin suplimentar la teme și activități extracurriculare și recreative, sub supravegherea cadrelor didactice. Aprobarea derulării și finanțării programului „Școală după Școală" a fost votată de Consiliul Local
15:20
Nu sunt destui bani pentru lucrările de la magistrala M6. Pro Infrastructură: „Este greu să faci 7 kilometri de linie de metrou exclusiv de la bugetul de stat"
Asociația Pro Infrastructura atrage atenția că lucrările de la Magistrala M6 de metrou, tronsonul spre Aeroportul Otopeni, se desfășoară într-un context tehnic și financiar complicat. Deși Comisia Europeană a refuzat încă din 2018 să finanțeze secțiunea de nord a liniei, Metrorex și Ministerul Transporturilor au mers mai departe, iar acum costurile sunt suportate integral din
13:10
Ziua de 8 septembrie aduce în prim-plan, în Festivalul Internațional George Enescu, compozitori români precum George Enescu sau Stan Golestan și două repere majore ale secolului XX – Concertul pentru vioară de Jean Sibelius și Simfonia a VIII-a de Dmitri Șostakovici. Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro, în format fizic, în lanțul de
09:00
Clopoțelul sună din nou. Dar a protest. Cadrele didactice încep școala în stradă sau protestând la catedră. 30.000 de profesori sunt așteptați în Piața Victoriei
Peste 30.000 de cadre didactice sunt așteptați luni în stradă, în marș de la Guvern la Palatul Cotroceni, au anunțat sindicatele din Învățământ. Protestul cadrelor didactice vizează schimbările pe care Ministerul Educației și Guvernul Bolojan le-au făcut în învățământul preuniversitar, pentru a reduce cheltuielile bugetare. Școala în stradă. De ce protestează profesorii „Prima zi de
07:10
Unforgettable Festival, în Piața Constituției intre 11-13 septembrie. Programul complet
Între 11 și 13 septembrie 2025, Piața Constituției din București va găzdui cea de-a doua ediție Unforgettable Festival. Timp de trei zile, acest festival al premierelor este o călătorie unde muzica, emoțiile și momentele care unesc generații și culturi se întâlnesc. La Unforgettable Festival, pe scenă vor urca artiști precum Andrea Bocelli, Jose Carreras, Gheorghe Zamfir, Katherine Jenkins,
06:40
Târgul Național al Mierii în perioada 12‑14 septembrie, pe platforma apicolă din Băneasa
Târgul Național al Mierii, organizat de Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, se va deschide vineri, 12 septembrie 2025, ora 10:30, pe platforma apicolă din Băneasa, Bucureşti, B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1. Cea de-a 29-a editie a Târgului Naţional al Mierii, se va desfășura în perioada 12 – 14 Sseptembrie 2025, si este dedicat, în principal, consumatorilor de produse
7 septembrie 2025
22:30
ICSAA 2025, pentru prima dată, la Politehnica București. Conferință de matematică reunește peste 100 de participanți din 29 de țări # Buletin de București
România este gazda conferinței mondiale a matematicii stocastice – ICSAA 2025. La Politehnica București are loc, între 8 și 12 septembrie, cea de-a 12-a ediție a Conferința Internaționale de Analiză Stocastică și Aplicațiile ei. Este un eveniment de elită care reunește cercetători de top din toată lumea, care modelează viitorul inteligenței artificiale, securității cibernetice și […] The post ICSAA 2025, pentru prima dată, la Politehnica București. Conferință de matematică reunește peste 100 de participanți din 29 de țări appeared first on Buletin de București.
13:40
Palatul Cotroceni, iluminat în roșu de Ziua Mondială a Conștientizării Bolii Duchenne # Buletin de București
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roșu duminică, 7 septembrie, de Ziua Mondială a Conștientizării Bolii Duchenne, a transmis Administrația Prezidențială, printr-un comunicat. Boala Duchenne este o afecțiune genetică rară care provoacă pierderea progresivă a funcției musculare și invaliditate la copii. În semn de solidaritate cu persoanele diagnosticate, atât din România, cât și din întreaga […] The post Palatul Cotroceni, iluminat în roșu de Ziua Mondială a Conștientizării Bolii Duchenne appeared first on Buletin de București.
12:30
ICSAA, pentru prima dată, la Politehnica București. Conferință de matematică reunește peste 100 de participanți, din 29 de țări # Buletin de București
România este gazda conferinței mondiale a matematicii stocastice – ICSAA 2025. La Politehnica București are loc, între 8 și 12 septembrie, cea de-a 12-a ediție a Conferința Internaționale de Analiză Stocastică și Aplicațiile ei. Este un eveniment de elită care reunește cercetători de top din toată lumea, care modelează viitorul inteligenței artificiale, securității cibernetice și […] The post ICSAA, pentru prima dată, la Politehnica București. Conferință de matematică reunește peste 100 de participanți, din 29 de țări appeared first on Buletin de București.
12:10
Primăria Municipiului București, împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină București, vă invită organizează o acțiune de donare de sânge. Evenimentul ce va avea loc joi, 11 septembrie, între orele 8:30 – 12:30, la sediul primăriei din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47. La campania de donare de sânge, pot participa cei care se înscriu pe acest […] The post Donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 11 septembrie appeared first on Buletin de București.
09:20
Cea de-a VI-a ediție a evenimentului Pieța Festivalului George Enescu are loc între 17-21 septembrie. Programul complet # Buletin de București
Muzica clasică se întoarce în centrul Capitalei. Cea de-a VI-a ediție a evenimentului Pieța Festivalului George Enescu are loc intre 17-21 septembrie. Timp de cinci seri, Piața George Enescu se transformă într-o scenă a excelenței culturale, unde publicul se poate bucura de concerte gratuite susținute de artiști și orchestre de prestigiu. Program artistic: Miercuri, 17 septembrie […] The post Cea de-a VI-a ediție a evenimentului Pieța Festivalului George Enescu are loc între 17-21 septembrie. Programul complet appeared first on Buletin de București.
08:40
Plata rovinietelor va fi suspendată, temporar, în noaptea de duminică spre luni. Se actualizează noile tarife # Buletin de București
Plata rovinietelor va fi suspendată, temporar. CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că măsura este în vigoare în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30. De asemenea, nu se vor putea achita taxe de pod, pe site-uri sau prin aplicaţii, SMS sau terminale. Suspendarea de o oră este ncesară pentru actualizarea […] The post Plata rovinietelor va fi suspendată, temporar, în noaptea de duminică spre luni. Se actualizează noile tarife appeared first on Buletin de București.
08:00
Traseul liniei 182 va fi prelungit de la Institutul Oncologic, pe Strada Iza și Strada Drumul Gării, până la „Dragonul Roșu”. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a luat această măsură pentru a veni în sprijinul călătorilor care merg în această zonă. Măsura va intra în vigoare de luni, 08.09.2025, iar autobuzele liniei […] The post TPBI | Traseul liniei 182 va fi prelungit până la „Dragonul Roșu” appeared first on Buletin de București.
08:00
Protestul profesorilor ar putea devia luni patru linii STB potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Sunt vizate liniile 100, 203, 205 și 381. Astfel, anunță TPBI, traseele liniilor ar putea fi modificate astfel: Dacă întoarcerea în Piața Victoriei nu va fi posibilă, linia 203 va circula […] The post Protestul profesorilor ar putea devia patru linii STB appeared first on Buletin de București.
07:30
METEO | Vremea se va menține călduroasă și săptămâna viitoare, în Capitală. Maxima termică urcă până la 32 de grade # Buletin de București
Meteorologii anunță ca vremea se va menține călduroasă și în următoarele zile, în Capitală. Maximele termice vor ajunge la 32 de grade. Luni, 8 septembrie, vremea se va menține călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului de 30…32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă se va […] The post METEO | Vremea se va menține călduroasă și săptămâna viitoare, în Capitală. Maxima termică urcă până la 32 de grade appeared first on Buletin de București.
07:00
Cafeneaua BdB | Alexandru Tufan, președintele asociației Metrou Ușor: „În ultimii să zic 15 ani s-au tot tăiat din piesele cu o puternică valoare istorică” # Buletin de București
Alexandru Tufan este omul din spatele Asociației „Metrou Ușor”. Are 30 de ani și este încă din 2019 președintele organizației. Absolvent de studii economice și pasionat de mobilitate urbană și transporturi el este cel care se implică adeseori prin contribuții și propuneri pentru proiecte de infrastructură aflate în dezabatere publică. Tot el este inițiatorul petiției […] The post Cafeneaua BdB | Alexandru Tufan, președintele asociației Metrou Ușor: „În ultimii să zic 15 ani s-au tot tăiat din piesele cu o puternică valoare istorică” appeared first on Buletin de București.
6 septembrie 2025
23:30
Edu Pedu | Demisie în bloc a directorilor de la Școala 195 Hamburg, aflată în subordinea Primăriei Sector 3. Peste 230 de părinți dau în judecată instituția, pentru că elevii vor învăța de la 11.00 la 14.00 # Buletin de București
Școala Gimnazială nr. 195 Hamburg, din Sectorul 3, cea mai mare unitate școlară din București, cu peste 2.000 de elevi, a rămas fără conducere. Directorii și-au dat demisia în bloc sâmbătă, potrivit Edu Pedu. Decizia vine cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, programată pentru luni, 8 septembrie. În paralel, peste 230 de părinți ai […] The post Edu Pedu | Demisie în bloc a directorilor de la Școala 195 Hamburg, aflată în subordinea Primăriei Sector 3. Peste 230 de părinți dau în judecată instituția, pentru că elevii vor învăța de la 11.00 la 14.00 appeared first on Buletin de București.
18:40
INTERVIU | Musicalul „Romeo și Julieta” revine la Teatrul de Operetă, cu Octavian Ene, revigorat după accidentul din primăvară. „Refacerea fizică este mai scurtă decât refacerea emoțională” # Buletin de București
Musicalul pop-rock „Romeo și Julieta” a creat în primăvară trei știri. Prima a vizat faptul că a fost readus pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” după 15 ani. A doua a fost legată de faptul că noua versiune este regizată de titratul Kérenyi Miklós Gábor (Kero), directorul, timp de 25 de […] The post INTERVIU | Musicalul „Romeo și Julieta” revine la Teatrul de Operetă, cu Octavian Ene, revigorat după accidentul din primăvară. „Refacerea fizică este mai scurtă decât refacerea emoțională” appeared first on Buletin de București.
16:10
Patru trasee de autobuz se întorc în Piața Unirii, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Măsurile intră în vigoare din 6 septembrie și afectează liniile 104, 123, N110 și N115. Patru trasee de autobuz se întorc în Piața Unirii o dată cu redeschiderea circulației „Începând de sâmbătă, 6 septembrie […] The post Patru trasee de autobuz se întorc în Piața Unirii din 6 septembrie appeared first on Buletin de București.
15:30
Compania de Parking înființată de Firea susține că cei 200 de angajați nu pot monta indicatoare. A contractat o firmă cu un singur angajat # Buletin de București
Compania Municipală Parking București (CMPB), despre care Buletin de București a mai scris recent că a contractat o firmă cu un singur angajat și patron octogenar să monteze mii de indicatoare, susține că cei 200 de angajați ai săi nu sunt destui pentru a monta indicatoarele. „Activitatea de montare presupune lucrări specializate de la respectarea […] The post Compania de Parking înființată de Firea susține că cei 200 de angajați nu pot monta indicatoare. A contractat o firmă cu un singur angajat appeared first on Buletin de București.
13:20
Planșeul Unirii | S-a redeschis traficul pe Splaiul Independenței. O treime din planșeu a fost decopertată # Buletin de București
Traficul rutier pe Splaiul Independenței, în zona Pieței Unirii, a fost redeschis sâmbătă, după luni de restricții impuse de lucrările de refacere a planșeului. A fost ales acest moment pentru că luni începe școala, ceea ce ar fi creat un disconfort serios șoferilor din Capitală. „Chiar dacă am reușit să decopertăm cam o treime din […] The post Planșeul Unirii | S-a redeschis traficul pe Splaiul Independenței. O treime din planșeu a fost decopertată appeared first on Buletin de București.
12:10
Patru trasee STB se întorc în Piața Unirii, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Măsurile intră în vigoare de mâine, 6 septembrie și afectează liniile 104, 123, N110 și N115. „Începând de sâmbătă, 6 septembrie 2025, liniile 104, 123, N110 și N115 revin pe traseele de bază în zona […] The post Patru trasee STB se întorc în Piața Unirii, începând cu 6 septembrie appeared first on Buletin de București.
10:40
Proiectul Piano Express, la Academia Română. Concert și tur ghidat, pe 7 septembrie # Buletin de București
Duminică, 7 septembrie 2025, între orele 17:00 – 19:00, se desfășoară proiectul Piano Express în Parcul și Biblioteca Academiei Române. Acolo vor avea loc un concert cu pian și violoncele și un tur ghidat al uneia dintre cele mai reprezentative clădiri interbelice din capitală. Intrarea este liberă. Proiectul Piano Express, la Academia Română. Programul evenimentului […] The post Proiectul Piano Express, la Academia Română. Concert și tur ghidat, pe 7 septembrie appeared first on Buletin de București.
10:30
Parcul Kiseleff, zona statuii Barbu Ștefănescu Delavrancea, devine sâmbătă și duminică, 6 si 7 septembrie, locul de întâlnire al iubitorilor de căței. În aceste zile se va desfășura WOOF Fest – Festivalul lui Bobiță, un eveniment dedicat prieteniei dintre oameni și câini. Timp de două zile, WOOF Fest transformă parcul într-un târg de socializare în […] The post WOOF Fest – Festivalul lui Bobiță, în Parcul Kiseleff appeared first on Buletin de București.
09:00
Accesul la stația de metrou Basarab va fi restricționat în perioada 15‑26 septembrie. Metrorex anunță lucrări de modernizare # Buletin de București
Metrorex anunță că, în perioada 15 septembrie 2025, ora 08:00 – 26 septembrie 2025, ora 15:00, la stația de metrou Basarab, accesul C, ieșirea spre Gara Basarab, va fi restricționat la nivelul scărilor rulante. Compania execută lucrări de refacere a finisajelor. Pe durata intervențiilor, călătorii vor putea utiliza următoarele alternative de acces: Zona în care […] The post Accesul la stația de metrou Basarab va fi restricționat în perioada 15‑26 septembrie. Metrorex anunță lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
08:30
George Tuță: Pădurea Băneasa trebuie să devină arie protejată. Greenfield, fără noi autorizații # Buletin de București
Primarul Sectorului 1, George Tuță, susține că atât el, cât și Consiliul Local, au votat în unanimitate pentru protejarea Pădurii Băneasa și a celuilalt corp de pădure aflat pe teritoriul sectorului, prin declararea lor ca arie naturală protejată. Aflat lângă primarul interimar Stelian Bujduveanu la dezbaterea Ministerului Mediului pentru protejarea Pădurii Băneasa, el a spus […] The post George Tuță: Pădurea Băneasa trebuie să devină arie protejată. Greenfield, fără noi autorizații appeared first on Buletin de București.
08:30
Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 8 – 14 septembrie, în mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu. Întreruperile sunt necesare din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții, potrivit Rețele […] The post Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
07:30
PMB | Măsuri pentru siguranța elevilor, la începerea noului an şcolar. Brigada Rutiera va fluidiza traficul, în apropierea școlilor # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) s-a pregătit pentru începutul anului școlar 2025–2026. Instituția a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier. Administrația Străzilor a modernizat zonele din jurul școlilor, iar polițiștii din cadrul Poliției Locale a Municipiului București (PLMB), împreună cu Brigada Rutieră și polițiile locale de sector, vor gestiona traficul […] The post PMB | Măsuri pentru siguranța elevilor, la începerea noului an şcolar. Brigada Rutiera va fluidiza traficul, în apropierea școlilor appeared first on Buletin de București.
07:00
Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi intre 8-12 septembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1 – lipsă apă, lipsă presiune si tulburime din data de 08.09.2025, ora 23:30 si până la data de 09.09.2025, ora 11:30. Sector 1- 10 […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
5 septembrie 2025
17:20
Autobuze noi, de sâmbătă, pe linia metropolitană 436. Se schimbă și societatea de transport # Buletin de București
Începând de sâmbătă, 06.09.2025, linia metropolitană 436 (M Străulești – Oraș Buftea) va fi operată de societatea Ecotrans STCM SRL, nu de STB SA, ca până la această dată. Linia metropolitana 436 va fi operată cu noile autobuze electrice Otokar e-Kent C 12. Toate modalitățile de plată, folosite în prezent și toate titlurile de călătorie ,vor fi valabile în […] The post Autobuze noi, de sâmbătă, pe linia metropolitană 436. Se schimbă și societatea de transport appeared first on Buletin de București.
16:40
Copiii din Cartierul Giulești se vor bucura, de sâmbătă, 6 septembrie, de un nou loc de joacă. Acesta va fi deschis în Parcul Marin Preda. Noul loc de joacă este dotat cu tobogane, leagăne și trambuline, pe jos are tartan moale, iar de jur împrejur sunt băncuțe pentru părinți. Tot în Parcul Marin Preda, săptămâna […] The post Sector 6 | Un nou loc de joacă se deschide, sâmbătă, în Parcul Marin Preda appeared first on Buletin de București.
15:40
TPBI înființează linia de autobuz 480. Noul traseu va fi între Pasarela Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu # Buletin de București
TPBI înființează linia de autobuz 480, de sâmbătă, 6 septembrie. Aceasta va asigura o legătură directă între terminalele Pasarelă Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu. Linia de autobuz 480, care va fi operată de Serviciul Transport Voluntari – STV SA cu noile autobuze electrice ZTE Granton 10 m, va funcționa pe traseul: Traseul de întoarcere pentru linia de […] The post TPBI înființează linia de autobuz 480. Noul traseu va fi între Pasarela Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu appeared first on Buletin de București.
15:20
„Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekendul 6-7 septembrie: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii # Buletin de București
„Străzi deschise” revine pe Calea Victoriei în weekendul 6 și 7 septembrie. Programul artistic al acestui sfârșit de săptămână cuprinde o serie de jocuri sportive, spectacole, dar și o paradă dedicată celor mici. Sâmbătă și duminică vor fi dedicate spectacolelor animate și demonstrațiilor artistice în aer liber. Astfel, Opera Comică pentru Copii va organiza pe […] The post „Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekendul 6-7 septembrie: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii appeared first on Buletin de București.
14:50
INSP | Numărul cazurilor de COVID, în creștere la sfârșitul lunii august. Cele mai multe infectări au fost la persoane de peste 70 de ani # Buletin de București
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut, în perioada 18-24 august 2025, potrivit Institutului Național de Statistică. În ultimele două săptămâni din luna august, autoritățile au raportat o creștere semnificativă a infectărilor. De asemenea, rata de pozitivare este în urcare. Specialiștii precizează că majoritatea cazurilor sunt forme ușoare sau medii. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, […] The post INSP | Numărul cazurilor de COVID, în creștere la sfârșitul lunii august. Cele mai multe infectări au fost la persoane de peste 70 de ani appeared first on Buletin de București.
13:10
Sector 6 | Spațiile comerciale din Complexul Comercial Veteranilor vor fi scoase la licitație # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 scoate la licitație spațiile comerciale, din Complexul Comercial Veteranilor. Hotărârea a fost votată în Consiliu Local. Toate cele 16 spații comerciale au fost modernizate şi aduse la standardele actuale de siguranţă şi igienă. Au suprafeţe de la 13,6 la 32,7 mp, iar preţurile de pornire sunt de 48 sau 52,8 euro/mp. Tariful […] The post Sector 6 | Spațiile comerciale din Complexul Comercial Veteranilor vor fi scoase la licitație appeared first on Buletin de București.
