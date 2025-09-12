Filmările din dronele Gărzii de Mediu, admise ca probe în instanță. „Sună bine pe hârtie, greu de folosit în realitate”
Adevarul.ro, 12 septembrie 2025 01:45
Pe r/Romania, unul dintre cele mai active spații online, utilizatorii au reacționat imediat la anunțul ministrului Mediului, Diana Buzoianu: filmările realizate de dronele Gărzii de Mediu vor putea fi folosite ca probe în instanță în cazurile de arderi ilegale, poluare sau furt de lemn.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
02:15
Rei-ho, secretul străvechi al samurailor: 5 minute pe zi pentru picioare mai puternice și mobilitate la orice vârstă # Adevarul.ro
Descoperă Rei-ho, practica antică a samurailor: 5 minute pe zi pentru picioare mai puternice și mobilitate la orice vârstă.
Acum o oră
01:45
Filmările din dronele Gărzii de Mediu, admise ca probe în instanță. „Sună bine pe hârtie, greu de folosit în realitate” # Adevarul.ro
Pe r/Romania, unul dintre cele mai active spații online, utilizatorii au reacționat imediat la anunțul ministrului Mediului, Diana Buzoianu: filmările realizate de dronele Gărzii de Mediu vor putea fi folosite ca probe în instanță în cazurile de arderi ilegale, poluare sau furt de lemn.
Acum 2 ore
01:15
Misterele ultimului voievod român care i-a bătut măr pe turci. L-a imitiat pe Mihai Viteazul și a făcut ravagii în teritoriile otomane # Adevarul.ro
Un alt domnitor a încercat să calce pe urmele lui Mihai Viteazul. A fost ultimul voievod român medieval care a sfidat puterea otomană fățiș și a invadat teritoriile turcești de la sud de Dunăre. Puțin sau aproape deloc cunoscut publicului larg, acesta a încercat să modernizeze Principatele.
01:00
A început nebunia depunerii dosarelor pentru bursele școlare. Profesorii, nemulțumiți și nelămuriți: „De ce nu le fac cei din primării?” # Adevarul.ro
Profesorii, și așa extrem de nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate în această vară, adaugă la listă implicarea lor în depunerea dosarelor pentru bursele sociale. În toate școlile începe „dosariada”.
00:45
Între „Dă, Doamne, ploaie!” și producție de 10 tone de porumb/ha pe timp de secetă. „Agricultura din Israel pe așa ceva se bazează” # Adevarul.ro
În timp ce mii de fermieri din zonele lovite de secetă contorizează pagubele, pe câteva hectare, în județul Dolj, porumbul aduce profit. Diferența a făcut-o apa.
00:45
Rusia cere Poloniei să redeschidă graniţa cu Belarus: „Facem apel la Varşovia să reflecteze asupra consecinţelor unor astfel de măsuri” # Adevarul.ro
Rusia a cerut joi Poloniei să îşi reconsidere decizia de a închide graniţa cu Belarus, o măsură anunţată marţi de Varşovia ca răspuns la exerciţiile militare comune ruso-belaruse programate pentru 12-16 septembrie.
Acum 4 ore
00:30
Ce să iei cu tine în caz de evacuare. Ghidul de supraviețuire care îi învață pe polonezi ce să facă dacă începe războiul: „Când auzi o explozie în aer liber, întinde-te pe jos” # Adevarul.ro
Un ghid oficial de siguranță lansat recent în Polonia oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență, de la război și atacuri cu drone până la dezastre naturale, potrivit tvpworld.com.
00:15
Ion Agârbiceanu, autorul lucrării ”Fefeleaga”, s-a născut pe 12 septembrie 1882. Tot pe data de 12 septembrie s-a născut Linda Gray, personajul Sue Ellen din Serialul Dallas.
00:15
Cine este „regina" salatelor de boeuf din România. Povestea extraordinară a româncei care îmbină arta cu gătitul # Adevarul.ro
Poveștile pot avea un gust bun! O spune o botoșăneancă ce îmbină pasiunea pentru gastronomie cu cea pentru artă. Datorită talentului său, Mariana Grigoruță a ajuns să fie cunoscută pe plan național și internațional.
00:00
Departe de a-i susține aspirațiile globale, doi dintre liderii pe care Donald Trump miza cel mai mult pentru a-și contura imaginea de artizan al păcii par să-și urmeze nestingheriți propriile interese, sfidând agenda diplomatică a Casei Albe.
11 septembrie 2025
23:45
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București: „Prin gravitate, implicaţii şi anvergură”, incidentul din Polonia „reprezintă o escaladare fără precedent” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi,11 septembrie, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti.
23:45
Negocieri secrete la Viena. Statele bogate din UE își stabilesc strategia înaintea unei confruntări bugetare cu Sudul și Estul Europei # Adevarul.ro
Într-o mișcare discretă, dar semnificativă, mai multe dintre cele mai prospere state ale Uniunii Europene s-au reunit joi la Viena, pentru a-și coordona pozițiile înaintea unui nou ciclu de negocieri privind bugetul multianual al blocului comunitar.
23:30
La cât se ridică despăgubirile cerute de familiile tinerilor români luați de viitură în Italia. „Suferința părinților a fost amplificată de o agonie prelungită” # Adevarul.ro
Familiile tinerilor români Patrizia Cormos (20 de ani), Bianca Doros (23 de ani) și Cristian Molnar (25 de ani), care au murit în timpul revărsării torentului Natisone din Italia, pe 31 mai 2024, cer despăgubiri pentru daune patrimoniale, biologice și morale.
23:15
Este pentru prima dată, de la începutul războiului din Ucraina, când forțele NATO intervin direct împotriva Rusiei.
23:00
Consiliul Național de Securitate al Poloniei, convocat de urgență. „10 septembrie a fost un test pe care Rusia ni l-a dat” # Adevarul.ro
Consiliul Național de Securitate al Poloniei s-a reunit joi după-amiază la Palatul Prezidențial din Varșovia, într-o ședință convocată de președintele Karol Nawrocki, ca urmare a pătrunderii unui număr mare de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, miercuri, 10 septembrie.
22:45
Horoscop vineri, 12 septembrie. Racii sunt cu gândul la distracţie, iar Fecioarele caută metode să facă bani # Adevarul.ro
Weekendul bate la ușă, iar Racii sunt puși pe distracție. Lorina, astrologul Click!, care ştie ce le-au pregătit astrele tuturor nativilor pentru 12 septembrie, avertizează că nu toate zodiile traversează o perioadă bună, unele dintre ele confruntându-se cu probleme şi situaţii tensionate.
Acum 6 ore
22:30
Ambasadorul britanic la Washington, demis cu scandal chiar înaintea vizitei lui Donald Trump. Legăturile sale cu Jeffrey Epstein ar putea dinamita relaţiile cu SUA # Adevarul.ro
Peter Mandelson, ambasadorul britanic la Washington, cunoscut drept „Prințul Întunericului”, a fost demis joi, cu doar câteva zile înainte de vizita lui Donald Trump în Regatul Unit, după ce au apărut dovezi incontestabile ale prieteniei sale strânse cu Jeffrey Epstein.
22:15
CJUE îi strică lui Viktor Orban planurile cu rușii de la Rosatom. Decizia privind jutorul de stat pentru centrala nucleară Paks II # Adevarul.ro
Curtea de Justiţie a UE anulează ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru centrala nucleară Paks II
22:15
Edilul Chișinăului rămâne cu interdicția de intrare în România și Schengen. Curtea de Apel din București i-a respins recursul # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a respins recursul primarului Chișinăului, Ion Ceban, prin care a solicitat suspendarea interdicției de intrare în România și spațiul Schengen. Soluția nu este definitivă, ea poate fi atacata cu recurs în termen de cinci zile la Înalta Curte de Casație si Justiție.
22:00
Ciprian Ciucu, despre rivalul său la Primăria Capitalei: „Drulă e pregătit, dar nu mai bun decât mine. Cel mai bun a fost Băsescu” # Adevarul.ro
Primarul Ciprian Ciucu spune că Cătălin Drulă este „la nivel teoretic pregătit” să fie primar general, dar nu mai bun decât el. Ciucu consideră că cel mai bun primar a fost Traian Băsescu, urmat de Videanu, și comentează tensiunile cu Nicușor Dan.
21:45
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian. Declaraţia a fost făcută în cursul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată.
21:30
„Nu simt empatie”. Cristian Tudor Popescu comentează asasinare lui Charlie Kirk: „Asasinul i-a furnizat și un răspuns” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, într-un text publicat pe pagina personală de Facebook, asasinarea activistului american Charlie Kirk.
21:15
Veniturile Rusiei din exporturile de combustibili, la cel mai redus nivel de la începutul războiului. Așteptările Agenţiei Internaţionale a Energiei # Adevarul.ro
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol au scăzut la cel mai redus nivel de la începutul războiului, pe fondul excedentului de pe piaţa mondială, indică un raport publicat joi de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), care se aşteaptă la o continuare a producţiei excedentare, chiar dacă cererea
21:15
Răspunsul dat de CSM după suspendarea în instanță a dosarului unui bolnav de cancer, pe fondul protestelor. „Judecătorii nu pot suplini obligația statului" # Adevarul.ro
După ce un pacient bolnav de cancer s-a trezit că dosarul în care cerea compensarea tratamentului, vital pentru el, a fost suspendat la Curtea de Apel București, pe fondul protestelor, CSM a emis un comunicat în care şi-a prezentat punctul de vedere.
21:00
Misiune de salvare a doi tineri ucraineni care au cerut ajutor după ce au trecut în România, prin Munţii Maramureşului # Adevarul.ro
Doi ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au solicitat ajutor la 112, joi seara, după ce și-au dat seama că s-au rătăcit la 1.700 de metri altitudine.
21:00
Norocul unui bărbat care și-a pierdut Rolexul de 50.000 de euro. Unde l-a găsit după câteva zile # Adevarul.ro
Un bărbat și-a recuperat ceasul Rolex, evaluat la 50.000 de euro, după câteva zile, de la serviciul „Obiecte Pierdute”, potrivit publicației France Info.
20:45
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut joi o discuție telefonică cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.
Acum 8 ore
20:30
A alcătui o listă exhaustivă a erorilor de limbă înregistrate astăzi este un demers utopic.
20:15
Hagi va fi coleg de echipă uriașul Usyk. Eveniment excepțional la Lisabona, organizat de Crucea Roșie # Adevarul.ro
Eveniment de solidaritate pentru Crucea Roșie.
20:15
Doi antreprenori români cuceresc Japonia. Povestea lor de succes de la Expo Osaka 2025 # Adevarul.ro
Aflați la Interviurile Adevărul cum doi antreprenori români și-au prezentat creațiile la Expo 2025 Osaka și cum au promovat România prin artă și meșteșug.
20:15
O țară din Balcani devine prima din lume care numeşte un ministru virtual, creat de AI. Obiectivul, eliminarea corupţiei # Adevarul.ro
O ţară din Balcani a intrat în istorie printr-o decizie inedită: a numit primul ministru virtual din lume, creat de inteligența artificială. Noua „membră” a guvernului, botezată Diella, va gestiona domeniul achizițiilor publice, un sector puternic marcat de corupție.
20:00
Lukașenko eliberează 52 de prizonieri politici după 5 ore de discuții cu trimisul lui Trump. SUA ridică sancțiuni # Adevarul.ro
Cincizeci și doi de prizonieri politici din Belarus, printre care membri ai opoziției, jurnaliști și protestatari antiguvernamentali, au fost eliberați, a anunțat joi președintele lituanian Gitanas Nausėda.
20:00
Compania românească AnimaWings va opera din această toamnă 12 noi rute de zbor între România și destinaţii importante # Adevarul.ro
Românii de la AnimaWings îşi extind portofoliul de zboruri. Din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care conectează hub-urile aeriene din România cu Munchen, Praga, Sofia, Tel Aviv, Istanbul şi Dubai. Din primăvara anului viitor va fi introdusă și ruta Bucureşti-Geneva şi retur.
19:45
Un român a șocat Belgia după ce și-a atacat fosta soție și i-a tăiat gâtul în plină stradă. Ce pedeapsă riscă # Adevarul.ro
Un român din Knokke-Heis, Belgia, riscă ani grei de închisoare pentru o tentativă de omor comisă asupra fostei sale soții, în luna martie a anului trecut.
19:45
„Asasinarea lui Charlie Kirk va schimba nu doar fața Americii, ci a lumii întregi”. Profeția unui scriitor român # Adevarul.ro
Scriitorul Vasile Ernu susține că asasinarea lui Charlie Kirk, activistul considerat unul dintre fondatorii mișcării MAGA și un apropiat de-al lui Donald Trump, este un fel de crimă fondatoare a noii hegemonii politice a noului conservatorism american.
19:45
Radu Benea poate deveni din nou campion la Super Rally dacă învinge la Trofeul Mihai Leu # Adevarul.ro
Pilotul timișorean Radu Benea poate deveni campion național la turisme la Super Rally pentru al doilea an consecutiv dacă se va impune în acest weekend la Trofeul Mihai Leu de la Hunedoara.
19:30
Problemele noului director al CNAB înainte de a fi numit în funcție. Amendat primtă în timp ce lucra la Transporturi # Adevarul.ro
Bogdan Stelian Mîndrescu, noul director al CNAB, a fost amendat pe 4 iulie 2025 cu 10.000 de lei, în calitate de fost secretar de stat la Transporturi, pentru presupuse nereguli în bugetul instituției.
19:15
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen # Adevarul.ro
Boala de care suferă preşedintele cecen Ramzan Kadîrov s-a agravat vizibil, afectându-i capacitatea de a-și exercita atribuțiile, astfel că o parte tot mai mare a responsabilităților conducerii statului a fost preluată de Magomed Daudov.
19:15
Joi, 11 septembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 septembrie, s-au acordat 26.730 de câștiguri în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.
19:00
Mașina premierului polonez Donald Tusk, furată din fața locuinței, chiar în ziua în care țara era atacată de dronele rusești # Adevarul.ro
În timp ce atenția opiniei publice și a autorităților poloneze era concentrată asupra incidentului provocat de pătrunderea unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, un alt eveniment, de data aceasta de natură internă, a stârnit semne de întrebare privind securitatea la vârful guvernului: aut
19:00
Ninja România a lansat oficial pe piața locală Ninja CRISPi 4 în 1, primul airfryer portabil cu recipiente din sticlă rezistentă la temperaturi ridicate, care aduce tehnologia de gătit inteligent într-un format compact, sigur și ușor de transportat.
19:00
Bărbat prins sub un tractor care s-a răsturnat într-o pădure din Neamț. Pompierii au apelat la ATV-ul unui localnic ca să-l salveze # Adevarul.ro
Un bărbat prins sub un tractor care s-a răsturnat, joi, 11 septembrie, într-o pădure din comuna Poiana Teiului, județul Neamț, a fost salvat de pompieri şi transportat la spital.
18:45
Nicuşor Dan crede că cel târziu la începutul lui 2027 România va începe „o creştere pe care românii o vor vedea” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, 11 septembrie, că Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului. Șeful statului le-a promis românilor că cel târziu la începutul lui 2027 vor vedea „o creştere” și a dat asigurări că nu se pune problema de alegeri anticipate.
Acum 12 ore
18:30
Nicuşor Dan crede că „România este mai sigură decât alte ţări, chiar europene”. Serviciile de informaţii au influenţat jocul politic # Adevarul.ro
Preşedinteşe Nicuşor Dan a ţinut să puncteze că unul dintre cele mai bune lucruri care se întâmplă în România e faptul că ţara este „mult mai sigută” decât alte state europene şi a vorbit despre miza numirilor la vârful serviciilor de informaţii.
18:30
Nicușor Dan spune că România poate opri un atac similar celui provocat de Rusia asupra Poloniei. Moscova are și alte scenarii până în 2027 când e așteptată o agresiune comună China-Rusia asupra Europei și Asiei.
18:30
George Simion amenință alegătorii care i-au spus „nu” la prezidențiale: „Nu garantez că vor fi iertați”. Liderul AUR face referire la revoltele violente din Nepal # Adevarul.ro
George Simion a postat miercuri pe Facebook mesaje amenințătoare la adresa celor care l-au respins la alegerile prezidențiale din 2025. Liderul AUR a făcut referire explicită la revoltele violente care au avut loc în Nepal.
17:45
Peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, vor fi scoase la vânzare la o licitație organizată la data de 30 septembrie, în Bucureşti.
17:45
Ministerul Afacerilor Interne a anunţa că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat.
17:45
Dispute pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei: USR le vrea în toamnă, „așa cum cere legea”. PSD le preferă în primăvară și amenință cu ruperea Coaliției # Adevarul.ro
Dominic Frit a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea”, în această toamnă, precizând că și-l dorește pe Cătălin Drulă candidatul USR la PMB, dar că este „în dialog” cu PNL.
17:30
Surprize și cadouri de început de an școlar de la BT Pay Kiddo: 10% cashback și concurs cu premii # Adevarul.ro
În perioada 8 septembrie – 31 octombrie, programul ”BT Pay Kiddo”, propus de Banca Transilvania, vine cu bani de buzunar pentru cei mici, cu ajutorul părinților.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.