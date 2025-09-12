Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare în urma plănuirii unei lovituri de stat

21:10

Traficul rutier este restricţionat, începând de marţi seară, pe DN 1, la Otopeni, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou de pe Magistrala 6. Circulaţia se va desfăşura pe două benzi pe fiecare sens, cu repoziţionarea parapetului median. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că se impun restricţii de circulaţie pe DN 1 –