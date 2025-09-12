Ilie Bolojan, discuții cu FMI: Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi planificate de Guvern
MainNews.ro, 12 septembrie 2025 14:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu o delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul unei discuții axate pe situația economică actuală, reformele fiscale și prioritățile privind investițiile publice. Potrivit Executivului, reprezentanții FMI și-au exprimat sprijinul pentru pachetele de măsuri adoptate și planificate de Guvern și au subliniat importanța unei prioritizări clare
• • •
Acum 15 minute
14:40
ONU trage un semnal de alarmă: Coreea de Nord execută oameni pentru vizionarea de conținut străin # MainNews.ro
Conform unui raport ONU publicat vineri și preluat de BBC, guvernul nord-coreean recurge tot mai des la pedeapsa capitală, inclusiv împotriva cetățenilor prinși vizionând sau distribuind filme și seriale străine. Raportul documentează ultimul deceniu ca fiind unul marcat de „suferinţe, represiune şi frică în creştere" pentru locuitorii uneia dintre cele mai dure dictaturi din lume.
Acum o oră
14:10
Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene au convenit prelungirea pentru încă șase luni sancțiunile împotriva a 2500 de cetățeni ruși acuzat de susținerea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia și de subminarea suveranității și integrității teritoriale a țării, relatează Euronews. Lista neagră îi include pe președintele Vladimir Putin, ministrul de externe Serghei
Acum 4 ore
12:10
Incident de securitate la Palatul Parlamentului. O femeie care figura pe o listă de invitați din partea AUR a încercat să intre cu 6 cuțite # MainNews.ro
Un incident de securitate a avut loc în această dimineață la Palatul Parlamentului. O femeie a încercat să intre în clădire cu șase cuțite. Ea figura pe o listă de invitați din partea AUR la un eveniment organizat în Palatul Parlamentului. Persoana în cauză este o femeie de 35 de ani născută în Republica Moldova.
11:20
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare în urma plănuirii unei lovituri de stat # MainNews.ro
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat de către judecătorii unui complet de la Curtea Supremă la 27 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de plănuirea unei lovituri de stat, pentru a se menține la putere după ce a pierdut alegerile din 2022, relatează Euronews. Patru dintre cei cinci
Acum 6 ore
10:10
Rusia și Belarus au început exercițiile militare „Zapad-2025", care vor include manevre în apropierea frontierelor lor vestice, precum și în Marea Baltică și în Marea Barents, relatează Reuters. Cele două state au lansat exercițiile, planificate de mai multă vreme, într-un moment tensionat al războiului din Ucraina, la două zile de la pătrunderea mai multor drone
09:10
Benjamin Netanyahu a semnat controversatul plan de construire a așezării ilegale E1 din Cisiordania ocupată # MainNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat controversatul plan de construire a așezării ilegale E1 din Cisiordania ocupată. Demersuri pentru ridicarea noii colonii s-au făcut de două decenii, dar planurile au fost blocate în urma presiunii SUA și a altor state, relatează Euronews. Liderul guvernului israelian a anunțat aprobarea construirii noii așezări în cadrul vizitei în
Acum 24 ore
20:00
Asasinarea lui Charlie Kirk – FBI dă publicităţii imagini cu o „persoană de interes” şi roagă publicul să ajute la identificarea ei # MainNews.ro
FBI, împreună cu autorităţile din Utah, a publicat joi imagini surprinse de camerele de supraveghere cu o persoană care ar putea fi legată de împuşcarea mortală a activistului şi influencerului conservator Charlie Kirk, incident petrecut miercuri în timpul unui eveniment desfăşurat pe un campus universitar. Oficialii FBI din Salt Lake City cer sprijinul publicului pentru
19:10
Ilie Bolojan, discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere # MainNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a purtat joi o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rossen Jeliazkov, în cadrul căreia s-a discutat despre importanţa construirii unui al doilea pod peste Dunăre, în zona Ruse, pentru a diminua aglomeraţia de la actualul punct de trecere. Guvernul anunţă că, în acest sens, va fi înfiinţat un grup de lucru
19:00
Nicușor Dan afirmă că România a fost o țintă a războiului hibrid dus de Rusia timp de aproape un deceniu. Potrivit președintelui, Moscova vizează în mod special statele în care percepe tensiuni sociale, încercând să le destabilizeze. Întrebat dacă România se află de zece ani sub atac hibrid din partea Federației Ruse, președintele Nicușor Dan
16:00
Călin Georgescu se plânge că ar putea fi asasinat / Tribunalul București i-a menținut controlul judiciar # MainNews.ro
Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, după ce, joi, Tribunalul Bucureşti i-a respins contestaţia. Georgescu a vorbit în fața presei despre uciderea lui Charlie Kirk, sugerând că și el putea fi victima unui asasinat. Tribunalul Bucureşti a respins ca nefondată o contestaţie depusă de fostul candidat la prezidenţiale, menţinând decizia din
16:00
MAI: Site-ul oficial al cărții electronice de identitate a fost clonat / Accesul la platforma falsă a fost blocat # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează, joi, că site-ul oficial dedicat cărții electronice de identitate a fost clonat. Autoritățile au blocat accesul la platforma falsă. MAI subliniază că singurul site oficial este găzduit exclusiv pe domeniul .gov.ro. „Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărţi electronice de identitate. Structurile MAI
16:00
Grupurile Patrioți pentru Europa și Stânga din Parlamentul European au depus câte o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen # MainNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu două noi moțiuni de cenzură. Grupurile Patrioți pentru Europa (PfE) și Stânga din Parlamentul European au inițiat câte un astfel de demers. Cele două îi reproșează acesteia termenii acordurilor comerciale încheiate cu Mercosur și cu SUA. Reprezentanții grupului PfE au anunțat strângerea numărului minim de
15:40
Protestele continuă în Nepal. Tinerii militează pentru schimbare: „Vreau ca cei care au plecat în străinătate să se întoarcă” # MainNews.ro
Nepalul traversează una dintre cele mai dramatice perioade politice de după 2008, anul în care a renunțat la monarhie. Protestele anticorupție declanșate în ultimele zile, reprimate violent de autorități, au dus la pierderea a 30 de vieți și au forțat schimbarea la vârful guvernului. Premierul K.P. Sharma Oli și-a anunțat demisia marți, în plin haos,
15:40
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre care stabilește cadrul legal pentru achiziționarea unui avion Frontex, destinat supravegherii și controlului frontierei externe a Uniunii Europene. Valoarea totală a achiziției este de 163,7 milioane de lei, din care 90% reprezintă fonduri europene. În ședința de joi, Guvernul a aprobat o Hotărâre privind Nota de
Ieri
14:50
Salariile fabuloase ale sindicaliștilor care vor să paralizeze cu greve sistemul de educație # MainNews.ro
Marius Nistor, Anton Hadăr și Simion Hăncescu conduc cele mai puternice sindicate din sistemul de învățământ și sunt arhitecții protestelor declanșate de profesori. În timp ce dascălii cer salarii mai mari și condiții mai bune în școli, cei trei lideri sindicali se numără printre cei mai bine plătiți bugetari ai României, cu venituri de zeci
14:40
SUA autorizează vânzarea de rachete către Finlanda de un miliard de dolari; Președintele finlandez a vizitat Ucraina joi # MainNews.ro
Statele Unite au confirmat miercuri aprobarea vânzării către Finlanda a unor rachete aer-aer de ultimă generație și a echipamentelor conexe, într-un contract ce depășește un miliard de dolari. Finlanda, membră NATO și cu o graniță extinsă cu Rusia, se află astfel într-un proces de consolidare a capacităților sale militare. Coincidența face ca președintele finlandez, Alexander
14:40
Tensiuni între Israel și Qatar din cauza existenței unui birou al Hamas. Benjamin Netanyahu cere expulzarea grupării. Care este răspunsul oficialilor de la Doha # MainNews.ro
Tensiunile dintre Israel și Qatar se mențin la cote înalte după atacul aerian asupra capitalei statului arab, Doha. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat existența unui biroul al Hamas în Qatar și a cerut expulzarea grupării. În replică, oficialii de la Doha au condamnat amenințarea cu încălcarea în viitor suveranității micului stat peninsular. Miercuri, liderul
14:10
Tichete sociale pentru persoanele și elevii defavorizați: 250 de lei, respectiv 500 de lei, până la finalul anului # MainNews.ro
Guvernul a adoptat joi o Ordonanță prin care persoanele defavorizate vor continua să primească tichete sociale pentru alimente și mese calde, în valoare de 250 lei, până la finalul anului, împărțite în două tranșe de câte 125 lei. „Pentru anul 2025 numărul total de beneficiari estimat este 1.623.336 persoane, iar efortul bugetar pentru alimentarea acestor
12:50
Polonia solicită aliaţilor mai multă apărare aeriană după atacul cu drone ruseşti. Balticii îndeamnă SUA să renunţe la planul de tăiere a ajutorului pentru apărare pe flancul estic # MainNews.ro
Polonia a solicitat aliaţilor din NATO sisteme suplimentare de apărare aeriană şi tehnologie anti-drone, după ce drone ruseşti au pătruns în spaţiul său aerian, notează Bloomberg, citând surse apropiate discuţiilor. Incidentul, în care Varşovia a doborât mai multe drone în timpul unui atac masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei, marchează prima reacţie militară directă a
12:40
PSD amenință cu ieșirea de la guvernare în cazul în care PNL și USR vor avea un candidat comun pentru funcția de primar al Bucureștiului # MainNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vehiculat drept posibil candidat la funcția de edil al Bucureștiului, a amenințat cu ieșirea de la guvernare a PSD în cazul în care PNL și USR vor avea un candidat comun în cadrul scrutinului anticipat care va fi organizat în capitală. „O alianță PNL-USR exclude ceva sigur – exclude Partidul
12:00
Sondaj INSCOP: AUR înregistrează peste 40% din intențiile de vot pentru parlamentare / PSD recuperează teren # MainNews.ro
Partidul extremist AUR se menține în fruntea preferințelor electoratului pentru alegerile parlamentare, cu o intenție de vot de 40,8%, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research. Pe următoarele locuri se află PSD – 17,9%, PNL – 15,2% și USR – 12,8%. Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă
11:40
Românii din sudul Basarabiei atrag atenția cu privire la lipsa reprezentării consulare a țării noastre în regiunea Odessa. Este solicitată deschiderea unui birou consular în Ismail # MainNews.ro
Anatol Popescu, președintele Asociației „Basarabia" a Românilor din regiunea Odessa, a atras atenția cu privire la lipsa reprezentării consulare a țării noastre în partea sudică a Ucrainei. El a solicitat deschiderea unui birou consular în Ismail. Ce a transmis Anatol Popescu? Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a reamintit că încă de la
10:30
Moartea lui Charlie Kirk. Trump atacă discursul stângii radicale: „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim” # MainNews.ro
Într-un mesaj transmis după asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai importanți influenceri și fideli aliați politici ai săi, președintele Donald Trump ia atitudine împotriva discursului „stângii radicale". Liderul de la Casa Albă îi consideră pe acești democrați „direct responsabili pentru terorismul pe care îl trăim astăzi". „De ani de zile, stânga radicală îi
10:20
Rata inflației a ajuns la aproape 10%. Ce produse și servicii au înregistrat cele mai importante scumpiri # MainNews.ro
Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţat miercuri că rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, a fost de 9,9%, în creştere faţă de 7,8% în iulie 2025. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost de 8,1%, iar rata medie
10:00
Misiune dificilă pentru nou premier francez, Sébastien Lecornu. Ce le-a transmis parlamentarilor pentru a încerca să le obțină sprijinul # MainNews.ro
Noul premier al Franței, Sébastien Lecornu, se confruntă cu misiunea dificilă de a obține sprijinul parlamentului divizat pentru aprobarea bugetului pentru 2026. La preluarea mandatului el a promis o „ruptură profundă" față de politica anterioară, relatează The Guardian. Fostul ministru al apărării în cadrul precedentului cabinet a fost numit în fruntea executivului de către președintele
08:50
Președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților conduce un Mercedes de peste 140.000 de euro cumpărat de un magazin sătesc # MainNews.ro
Deputatul PSD Mihai Weber, aflat la al patrulea mandat în Parlament și președinte al Comisiei pentru Apărare, conduce un Mercedes AMG GLE 53 hibrid, model de ultimă generație cu o valoare de piață de peste 140.000 de euro, care nu apare în declarația sa de avere depusă în iunie 2025, relatează site-ul de investigații Snoop.
08:50
Activistul conservator Charlie Kirk a fost asasinat. Autoritățile americane îl caută pe suspect # MainNews.ro
Activistul conservator american Charlie Kirk, un aliat influent al președintelui Donald Trump, a fost asasinat în timp ce participa la un eveniment la Utah Valley University. Autoritățile au început căutarea lunetistului care l-a împușcat mortal, relatează Reuters. La câteva ore de la tragicul eveniment, Beau Mason, comisar în cadrul Departamentului pentru Siguranță Publică din Utah,
10 septembrie 2025
21:50
Nicuşor Dan: În cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu există motive de îngrijorare în România după ce numeroase drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Poloniei. "În cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României", subliniază şeful statului. Întrebat dacă
21:10
Armata nepaleză a fost desfășurată pe străzile capitalei Kathmandu în noaptea de marți, după două zile de violențe în care protestatarii furioși au atacat clădirile instituțiilor statului și locuințele liderilor politici. Criza a escaladat după ce forțele de ordine au deschis focul asupra manifestanților luni, ucigând cel puțin 19 persoane. Până marți seara, numărul victimelor
21:00
Victor Micula, condamnat la 3 ani cu executare pentru acces ilegal la bazele de date MAI # MainNews.ro
Tribunalul Bihor l-a condamnat miercuri, 10 septembrie 2025
20:50
UE analizează eliminarea rapidă a petrolului și gazului rusesc, pe fondul presiunii americane # MainNews.ro
Uniunea Europeană ia în considerare accelerarea renunțării la importurile de petrol și gaze rusești, sub presiunea Statelor Unite, în ciuda rezistenței unor state membre și a avertismentelor analiștilor privind eficiența sancțiunilor. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, în plenul Parlamentului European, că Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei eliminări mai rapide a … Articolul UE analizează eliminarea rapidă a petrolului și gazului rusesc, pe fondul presiunii americane apare prima dată în Main News.
20:20
Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar # MainNews.ro
Eurodeputaţii au adoptat miercuri o rezoluţie iniţiată de Siegfried Mureşan (PPE) prin care cere Comisiei Europene accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar pentru această ţară candidată. Demersul intervine a doua zi după ce preşedinta Maia Sandu a susţinut un discurs în Parlamentul European în care a avertizat că ţara sa … Articolul Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar apare prima dată în Main News.
20:10
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare # MainNews.ro
Ministerul rus de Externe a acuzat recent Polonia de tentativă de „escaladare” a conflictului din Ucraina, prin răspândirea a ceea ce Moscova numește „mituri” referitoare la presupusa intruziune a unor drone în spațiul aerian polonez. Varșovia susține că aceste drone ar fi fost trimise de Rusia, acuzații pe care partea rusă le consideră nefondate și … Articolul Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare apare prima dată în Main News.
18:20
Gruparea Houthi din Yemen a declarat că capitala Sanaa a fost ținta unor atacuri aeriene puternice efectuate de Israel miercuri, potrivit relatărilor The Associated Press. Detaliile privind obiectivele vizate sau eventualele victime nu au fost încă clarificate, conform agenției de presă. Anees al-Asbahi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii controlat de Houthi, împreună cu generalul … Articolul Houthi: Israelul lovește puternic capitala Yemenului apare prima dată în Main News.
16:50
Ambasadorul României în SUA: Țara noastră oferă cel mai performant sistem de partajare a informațiilor pentru Visa Waiver # MainNews.ro
Congresul Statelor Unite, în parteneriat cu Ambasada României la Washington, a organizat, marți, 9 septembrie 2025, un eveniment în clădirea Capitoliului pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanților, anunță Ambasada României în SUA. În cadrul evenimentului, ambasadorul Andrei Muraru a subliniat progresele României în cadrul programului Visa Waiver, afirmând că … Articolul Ambasadorul României în SUA: Țara noastră oferă cel mai performant sistem de partajare a informațiilor pentru Visa Waiver apare prima dată în Main News.
16:00
Nicușor Dan anunță că România este gata să reacţioneze la fel ca Polonia în cazul intrării unor drone ruseşti pe teritoriul naţional # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că România este pregătită să reacţioneze în situaţia în care drone ruseşti ar pătrunde pe teritoriul ţării, la fel cum a procedat Polonia, după multiplele intruziuni aeriene înregistrate în noaptea de marţi spre miercuri. „În primul moment, solidaritate cu Polonia, a fost o măsură justificată. Toate statele NATO şi-au … Articolul Nicușor Dan anunță că România este gata să reacţioneze la fel ca Polonia în cazul intrării unor drone ruseşti pe teritoriul naţional apare prima dată în Main News.
15:50
Copiii de la o grădiniță din Satu Mare au fost îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Poliția a deschis un dosar penal # MainNews.ro
Un incident șocant a avut loc în prima zi a noului an școlar la o grădiniță din Satu Mare. Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Gestul a fost condamnat de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), iar poliția a deschis un dosar penal. … Articolul Copiii de la o grădiniță din Satu Mare au fost îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Poliția a deschis un dosar penal apare prima dată în Main News.
15:10
Primăria Capitalei a dat startul lucrărilor de modernizare a 18 km de linie de tramvai # MainNews.ro
Firma austriacă Porr Construct a demarat miercuri, 10 septembrie, lucrările la Lotul 1 (18 km) din cadrul proiectului de modernizare a liniilor de tramvai din București. Primele operațiuni au început pe Bulevardul Theodor Pallady. Valoarea contractului este de 715 milioane de lei, fără TVA, iar termenul de finalizare este de 2 ani. Prin acest proiect … Articolul Primăria Capitalei a dat startul lucrărilor de modernizare a 18 km de linie de tramvai apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Nicuşor Dan, despre cazul spionului moldovean: „Informaţii sunt, dar ancheta este în desfăşurare. Serviciile și-au făcut treaba” # MainNews.ro
Președintele Nicuşor Dan a făcut miercuri declarații privind cazul spionului moldovean reținut, subliniind că deține anumite informații, însă, fiind vorba de o anchetă în desfășurare, nu poate dezvălui mai mult decât ce este public. El a menționat că situația a implicat o colaborare cu partenerii cunoscuți și cu Eurojust. Întrebat dacă a primit semnale referitoare … Articolul Nicuşor Dan, despre cazul spionului moldovean: „Informaţii sunt, dar ancheta este în desfăşurare. Serviciile și-au făcut treaba” apare prima dată în Main News.
14:10
Donald Trump solicită Uniunii Europene să introducă taxe vamale de 100% pentru importurile din China și India # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a solicitat Uniunii Europene să introducă taxe vamale de 100% pentru importurile din China și India. Măsura ar urma să pună presiune asupra liderului rus Vladimir Putin pentru a încheia războiul din Ucraina, relatează Financial Times. Cele două state asiatice joacă un rol important în economia rusă, fiind principalii importatori de … Articolul Donald Trump solicită Uniunii Europene să introducă taxe vamale de 100% pentru importurile din China și India apare prima dată în Main News.
13:10
Nicușor Dan, despre pătrunderea dronelor rusești în Polonia: „Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor” # MainNews.ro
Președintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Poloniei, că acțiunea reprezintă o demonstrație de agresiune, subliniind că aceasta testează constant limitele internaționale. „Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre şi sfidând … Articolul Nicușor Dan, despre pătrunderea dronelor rusești în Polonia: „Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor” apare prima dată în Main News.
12:20
Premierul polonez Donad Tusk a anunțat miercuri activarea Articolului 4 din Carta NATO, care prevede consultări în situația în care un stat membru se simte amenințat. Știre în curs de actualizare. Articolul BREAKING Polonia a activat Articolul 4 din Carta NATO apare prima dată în Main News.
12:00
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a condamnat incursiunea dronelor rusești din această noapte în spațiul aerian al Poloniei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul a afirmat solidaritatea României cu Polonia și a transmis că țara noastră rămâne în contact permanent cu aliații din cadrul NATO. „Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al … Articolul Ionuț Moșteanu condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în Main News.
11:50
Primul discurs despre starea Uniunii Europene al Ursulei von der Leyen din al doilea mandat. Care au fost principalele mesaje transmise de către președinta Comisiei Europene # MainNews.ro
Ursula von der Leyen și-a susținut primul discurs despre starea Uniunii Europene din cel de-al doilea mandat de președintă a Comisiei Europene. Ea a reiterat sprijinul pentru Ucraina, a anunțat propunerea de sancțiuni împotriva Israelului și a apărat acordul comercial convenit cu SUA. Ursula von der Leyen a reiterat sprijinul pentru Ucraina și a condamnat … Articolul Primul discurs despre starea Uniunii Europene al Ursulei von der Leyen din al doilea mandat. Care au fost principalele mesaje transmise de către președinta Comisiei Europene apare prima dată în Main News.
11:20
Directorul ELCEN a fost plasat sub control judiciar de DNA, după ce i-ar fi cerut mită 1,5 milioane de euro unui om de afaceri # MainNews.ro
Direcția Națională Anticorupție l-a plasat marți sub control judiciar pe directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, după ce i-ar fi cerut unui om de afaceri, sub formă de mită, suma de 1,5 milioane de euro pentru cumpărarea unui teren. De asemenea, Crețu este acuzat că ar fi încasat, prin intermediul directorului comercial al ELCEN, Cristian … Articolul Directorul ELCEN a fost plasat sub control judiciar de DNA, după ce i-ar fi cerut mită 1,5 milioane de euro unui om de afaceri apare prima dată în Main News.
10:20
BRD Groupe Société Générale a lansat, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, un proces digital prin care datele de identitate ale clienților sunt verificate și actualizate automat. Schimbul de informații are loc în mod securizat, eliminând pașii administrativi și reducând vizitele la ghișeu. Pentru alte tipuri de date necesare relației cu banca – … Articolul BRD introduce actualizarea automată a datelor, în parteneriat cu Evidența Persoanelor apare prima dată în Main News.
09:30
Premierul Ilie Bolojan a semnat marți decizia de numire a lui Cristian Vasilcoiu în funcția de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, relatează Agerpres. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mădălin-Cristian Vasilcoiu, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei generale resurse umane, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă … Articolul „Mâna dreaptă” a Olguței Vasilescu revine la Ministerul Muncii apare prima dată în Main News.
09:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a numit pe Sébastien Lecornu în funcția de premier. El îi va urma în funcție lui François Bayrou, care a demisionat după ce a pierdut luni un vot de încredere în parlament, relatează Euronews. Ministru al apărării în cadrul executivului condus de către François Bayrou și luat în calcul anterior pentru … Articolul Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu în funcția de premier al Franței apare prima dată în Main News.
08:50
În timp ce în Elveția și Olanda trenurile sunt considerate printre cele mai fiabile din Europa, România se află la polul opus. Conform datelor publicate de Comisia Europeană, țara noastră are cele mai puțin punctuale trenuri din întreaga Uniune Europeană, atât pe rutele de lungă distanță, cât și pe cele regionale, relatează Euronews. La nivel … Articolul România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la punctualitatea trenurilor apare prima dată în Main News.
