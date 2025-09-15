Vremea extremă din 2025 a costat Europa miliarde: topul țărilor cele mai afectate
MainNews.ro, 15 septembrie 2025 11:20
Vara anului 2025 a adus în Europa valuri de caniculă, secetă și inundații, care au provocat pierderi economice estimate la 43 de miliarde de euro, potrivit The Guardian. Conform unui studiu recent, impactul imediat asupra economiei europene al acestei veri deosebit de severe a reprezentat 0,26% din producția economică a UE în 2024.
• • •
Acum o oră
11:20
Vremea extremă din 2025 a costat Europa miliarde: topul țărilor cele mai afectate

Vara anului 2025 a adus în Europa valuri de caniculă, secetă și inundații, care au provocat pierderi economice estimate la 43 de miliarde de euro, potrivit The Guardian. Conform unui studiu recent, impactul imediat asupra economiei europene al acestei veri deosebit de severe a reprezentat 0,26% din producția economică a UE în 2024.
Acum 2 ore
10:30
Ambasada Rusiei în România califică incidentul cu drona drept o provocare a Ucrainei și respinge protestul român # MainNews.ro
Ambasada Rusiei în România califică incidentul cu drona drept o provocare a Ucrainei și respinge protestul român # MainNews.ro

Ambasada Rusiei în România a transmis un comunicat referitor la incidentul cu drona detectată în spaţiul aerian românesc, calificând situația drept „o provocare intenţionată a regimului de la Kiev", care „încearcă disperat să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse". În același timp, diplomația rusă respinge protestul României, convocând ambasadorul la
10:00
Panică la Sibiu: o geantă suspectă descoperită pe o stradă din oraș

Echipaje de poliţie și specialiști SRI au fost mobilizate luni dimineaţă după ce o geantă suspectă a fost semnalată pe o stradă din Sibiu. "În această dimineaţă, în jurul orei 08:38, prin apel 112, a fost sesizată prezenţa unui colet suspect, o geantă, pe strada Şcoala de Înot, din municipiul Sibiu. La faţa locului au
Acum 4 ore
09:20
Senatul dezbate luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David / ”Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului”, afirmă iniţiatorii # MainNews.ro
Senatul dezbate luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David / "Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului", afirmă iniţiatorii # MainNews.ro

Senatul dezbate luni moţiunea simplă depusă de Alianţa pentru Unirea Românilor împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David, pe care-îl acuză că a supus Educaţia "unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor". Deşi moţiunea nu are şanse să treacă, ministrul Daniel David a afirmat
Acum 24 ore
19:10
Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE. Oana Țoiu: Vrem să transmitem foarte clar protestul României # MainNews.ro
Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE. Oana Țoiu: Vrem să transmitem foarte clar protestul României # MainNews.ro

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat pentru a doua oară la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României, în contextul intrării unei drone rusești în spațiul aerian românesc. Obiectivul principal al convocării a fost comunicarea fermă a protestului României, subliniind importanța descurajării unor astfel de incidente prin colaborare internațională. Duminică, 14 septembrie, ambasadorul
19:00
Ministrul polonez de externe: Interesant este că toate dronele care au intrat în ţară erau nefuncţionale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanşa un război # MainNews.ro
Ministrul polonez de externe: Interesant este că toate dronele care au intrat în ţară erau nefuncţionale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanşa un război # MainNews.ro

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a afirmat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez, survenită săptămâna trecută, a reprezentat o tentativă a Kremlinului de a evalua reacțiile NATO prin escaladări graduale, menite să evite declanșarea unui conflict amplu. Sikorski a confirmat că, deși dronele implicate erau capabile să transporte muniție, cele care au
16:10
Ministerul Apărării: O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spaţiul aerian al României # MainNews.ro
Ministerul Apărării: O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spaţiul aerian al României # MainNews.ro

Ministerul Apărării a anunţat că o dronă dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns, sâmbătă seară, în spaţiul aerian al României şi a fost interceptată de două aeronave F-16. Drona respectivă a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail şi s-a
16:00
Cine a plătit vizita Maiei Sandu la Vatican? Președinția Republicii Moldova răspunde acuzațiilor # MainNews.ro
Cine a plătit vizita Maiei Sandu la Vatican? Președinția Republicii Moldova răspunde acuzațiilor # MainNews.ro

Președinția Republicii Moldova a clarificat că toate cheltuielile familiei președintei Maia Sandu, legate de vizita la Vatican, au fost acoperite integral din surse proprii, dezmințind speculațiile apărute în mediul online. Pe 12 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Palatul Apostolic din Vatican. Șefa statului
15:50
Proteste ale sindicaliștilor din administrație în Capitală: Angajații amenință cu greva generală # MainNews.ro
Proteste ale sindicaliștilor din administrație în Capitală: Angajații amenință cu greva generală # MainNews.ro

Sindicaliștii din administrația publică organizează luni un protest în Capitală, exprimându-și nemulțumirea față de măsurile guvernamentale care ar putea destabiliza sectorul. Aceștia amenință cu o grevă generală, fiind totodată invitați la discuții cu premierul Ilie Bolojan. Sindicaliștii din administrația publică au anunțat un protest la București pentru ziua de luni, nemulțumiți de măsurile anunțate de
14:50
Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune” # MainNews.ro
Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune" # MainNews.ro

Știrea că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României a stârnit reacții nu doar pe plan intern, ci și la nivel internațional. Subiectul a fost preluat în presa internațională, care a citat declarații ale oficialilor români, ucraineni, dar și ale reprezentanților altor state europene și aliați NATO. Peste ocean, CBS News a relatat că
13:20
Atac cu drone ucrainene asupra rafinăriei Kiriși din Rusia

Ucraina a efectuat atacuri cu drone asupra unor instalații strategice din interiorul Rusiei, vizând rafinăria de petrol Kirişi din regiunea Leningrad și fabrica chimică Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai. În noaptea de sâmbătă spre duminică, drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol Kirişi din regiunea Leningrad, conform declarațiilor guvernatorului regional Alexander Drozdenko. Rafinăria Kirişi,
13:20
UPDATE – Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României # MainNews.ro
UPDATE – Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României # MainNews.ro

Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, "Putin şi ai lui pot fi la graniţa României", subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora. „Pe 28 Septembrie, eara, Putin şi ai lui
Ieri
11:20
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc – Moşteanu: Armata şi aliaţii care fac poliţie aeriană pot doborî drone care intră în spaţiul nostru aerian # MainNews.ro
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc – Moşteanu: Armata şi aliaţii care fac poliţie aeriană pot doborî drone care intră în spaţiul nostru aerian # MainNews.ro

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu afirmă, referindu-se la drona care a intrat în spaţiul aerian al României sâmbătă, că Armata Română şi aliaţii care fac poliţie aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spaţiul aerian. explicând că piloţii sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operaţională, iar sâmbătă au avut
13 septembrie 2025
20:50
UPDATE – MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat pentru monitorizarea situatiei la graniţa cu Ucraina, după interceptarea unei drone în spaţiul aerian naţional # MainNews.ro
UPDATE – MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat pentru monitorizarea situatiei la graniţa cu Ucraina, după interceptarea unei drone în spaţiul aerian naţional # MainNews.ro

Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian
19:00
Mesaj RO-Alert în Tulcea: Avertisment privind posibile căderi de obiecte din spațiul aerian # MainNews.ro
Mesaj RO-Alert în Tulcea: Avertisment privind posibile căderi de obiecte din spațiul aerian # MainNews.ro

Autoritățile au transmis sâmbătă după-amiază un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și recomandând adoptarea măsurilor de protecție. „În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au
17:40
Mai multe persoane au fost concediate după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk. Profesori, pompieri şi militari se numără printre cei care şi-au pierdut locul de muncă # MainNews.ro
Mai multe persoane au fost concediate după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk. Profesori, pompieri şi militari se numără printre cei care şi-au pierdut locul de muncă # MainNews.ro

Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane luând măsuri restrictive faţă de comentariile critice, deşi administraţia Trump pledează în general pentru libertatea de exprimare. Printre cei care au fost concediaţi, suspendaţi sau cenzuraţi
16:20
Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă, la Penitenciarul Găeşti, pe tubulatura de ventilaţie a unei camere, toată clădirea fiind inundată cu fum. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate. „În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin
15:20
Război în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza” # MainNews.ro
Război în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza" # MainNews.ro

Germania, Franța și Marea Britanie au cerut „o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza", după ce armata lui Netanyahu și-a anunțat intenția de a-și intensifica atacurile în capitala palestiniană. „Solicităm urgent o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene din orașul Gaza, care provoacă strămutări masive de civili, victime civile și distrugerea infrastructurii
15:10
Cetățenii Moldovei și ai altor trei țări pot migra în Rusia fără a cunoaște limba rusă, prin decret semnat de Putin # MainNews.ro
Cetățenii Moldovei și ai altor trei țări pot migra în Rusia fără a cunoaște limba rusă, prin decret semnat de Putin # MainNews.ro

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care aduce modificări semnificative programului de relocare în Federația Rusă, simplificând condițiile de participare pentru cetățenii din anumite state și extinzând aria de eligibilitate. Aceste modificări includ eliminarea cerinței de a demonstra cunoașterea limbii ruse pentru cetățenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului, precum și extinderea listei
12:50
Ministrul Apărării: Au fost 23 de pachete de ajutor destinat Ucrainei, decise împreună cu armata ucraineană # MainNews.ro
Ministrul Apărării: Au fost 23 de pachete de ajutor destinat Ucrainei, decise împreună cu armata ucraineană # MainNews.ro

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România a trimis Ucrainei 23 de pachete de echipamente militare decise împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile de echipare ale acesteia şi de disponibilităţile Armatei Române. El a precizat că sunt nişte liste cu aceste echipamente militare, dar că sunt clasificate deoarece aşa s-a
12:30
Ministrul Mediului: Florin Ghiță, noul director interimar la Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat recent demiterea directorului Administrației Naționale „Apele
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Agenția de rating Moody’s a confirmat calificativul României la Baa3, menținând totodată perspectiva negativă din cauza riscurilor de implementare a programului de consolidare fiscală. Agenția de rating Moody’s a confirmat vineri calificativul României la „Baa3”, însă perspectiva rămâne negativă. Această decizie reflectă „riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului”, … Articolul Moody’s: Rating neschimbat pentru România, dar avertisment privind riscurile fiscale apare prima dată în Main News.
10:20
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă, la Penitenciarul Găeşti, pe tubulatura de ventilaţie a unei camere, toată clădirea fiind inundată cu fum. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate. „În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin … Articolul Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate apare prima dată în Main News.
12 septembrie 2025
21:10
NATO demarează Operaţiunea Eastern Sentry pentru consolidarea apărării pe flancul estic / Moşteanu: Semn de solidaritate aliată / MAE: Răspuns la încălcările repetate ale spaţiului aerian # MainNews.ro
Operaţia NATO Eastern Sentry, anunţată de secretarul general al NATO şi de comandantul forţelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm şi rapid la incidentele în care drone ale Federaţiei Ruse au încălcat spaţiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situaţiile din România – unde fragmente de drone au fost … Articolul NATO demarează Operaţiunea Eastern Sentry pentru consolidarea apărării pe flancul estic / Moşteanu: Semn de solidaritate aliată / MAE: Răspuns la încălcările repetate ale spaţiului aerian apare prima dată în Main News.
18:30
Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk se numeşte Tyler Robinson şi are 22 de ani. El nu era student al universităţii Utah Valley # MainNews.ro
Autorităţile americane au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat într-o conferinţă de presă că Tyler Robinson, în vârstă 22 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk. Kirk a fost împuşcat în gât, miercuri, … Articolul Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk se numeşte Tyler Robinson şi are 22 de ani. El nu era student al universităţii Utah Valley apare prima dată în Main News.
16:50
CNAIR demarează lucrările pe lotul 2 al Drumului Expres Arad – Oradea, cu un contract de 2,76 miliarde lei (fără TVA) # MainNews.ro
CNAIR a anunțat semnarea contractului pentru construirea lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea, care va fi realizat de asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) – Straco Holding SRL (România). Valoarea contractului se ridică la 2,76 miliarde de lei (fără TVA), iar durata de execuție este de 24 de luni … Articolul CNAIR demarează lucrările pe lotul 2 al Drumului Expres Arad – Oradea, cu un contract de 2,76 miliarde lei (fără TVA) apare prima dată în Main News.
15:40
Avertisment din SUA pentru Ungaria și Slovacia: dependența de resursele energetice ale Rusiei trebuie oprită # MainNews.ro
Secretarul american al energiei, Chris Wright, a transmis un mesaj dur statelor membre ale Uniunii Europene care continuă să se aprovizioneze cu combustibili fosili din Rusia. Oficialul a subliniat că aceste țări ar trebui să înceteze să mai blocheze planurile Bruxelles-ului de reducere a dependenței energetice de Moscova și să își îndrepte atenția către parteneriate … Articolul Avertisment din SUA pentru Ungaria și Slovacia: dependența de resursele energetice ale Rusiei trebuie oprită apare prima dată în Main News.
15:40
Președintele american Donald Trump a anunțat capturarea presupusului asasin al activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în timp ce participa la un eveniment la o universitate din statul Utah, relatează Euronews. „Cred că este foarte sigur că îl avem în custodie”, a anunțat liderul de la Casa Albă într-o emisiune de la postul Fox. Oficialii statali … Articolul Donald Trump anunță capturarea suspectului în cazul asasinării lui Charlie Kirk apare prima dată în Main News.
15:30
Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare # MainNews.ro
Ministra afacerilor interne a Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat din Grecia pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegerile parlamentare, relatează NewsMaker.md. „Planul de extrădare este definitivat deja. (…) Data de 25 este una estimativă pentru că au fost analizate și opțiunile de zbor, sunt … Articolul Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare apare prima dată în Main News.
15:20
ANPC: Amenzi de aproape 5 milioane de lei și 23 de unități închise temporar, în ultima săptămână # MainNews.ro
Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au anunțat vineri că, în perioada 8–12 septembrie, comisarii au efectuat controale la peste 1.920 de operatori economici din întreaga țară. În urma verificărilor, au fost aplicate 1.125 de amenzi contravenționale, însumând peste 4,79 milioane de lei. Totodată, activitatea a 23 de operatori a fost suspendată temporar, până … Articolul ANPC: Amenzi de aproape 5 milioane de lei și 23 de unități închise temporar, în ultima săptămână apare prima dată în Main News.
14:40
ONU trage un semnal de alarmă: Coreea de Nord execută oameni pentru vizionarea de conținut străin # MainNews.ro
Conform unui raport ONU publicat vineri și preluat de BBC, guvernul nord-coreean recurge tot mai des la pedeapsa capitală, inclusiv împotriva cetățenilor prinși vizionând sau distribuind filme și seriale străine. Raportul documentează ultimul deceniu ca fiind unul marcat de „suferinţe, represiune şi frică în creştere” pentru locuitorii uneia dintre cele mai dure dictaturi din lume. … Articolul ONU trage un semnal de alarmă: Coreea de Nord execută oameni pentru vizionarea de conținut străin apare prima dată în Main News.
14:20
Ilie Bolojan, discuții cu FMI: Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi planificate de Guvern # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu o delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul unei discuții axate pe situația economică actuală, reformele fiscale și prioritățile privind investițiile publice. Potrivit Executivului, reprezentanții FMI și-au exprimat sprijinul pentru pachetele de măsuri adoptate și planificate de Guvern și au subliniat importanța unei prioritizări clare și a … Articolul Ilie Bolojan, discuții cu FMI: Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi planificate de Guvern apare prima dată în Main News.
14:10
Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene au convenit prelungirea pentru încă șase luni sancțiunile împotriva a 2500 de cetățeni ruși acuzat de susținerea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia și de subminarea suveranității și integrității teritoriale a țării, relatează Euronews. Lista neagră îi include pe președintele Vladimir Putin, ministrul de externe Serghei … Articolul UE a prelungit sancțiunile împotriva mai multor cetățeni ruși apare prima dată în Main News.
12:10
Incident de securitate la Palatul Parlamentului. O femeie care figura pe o listă de invitați din partea AUR a încercat să intre cu 6 cuțite # MainNews.ro
Un incident de securitate a avut loc în această dimineață la Palatul Parlamentului. O femeie a încercat să intre în clădire cu șase cuțite. Ea figura pe o listă de invitați din partea AUR la un eveniment organizat în Palatul Parlamentului. Persoana în cauză este o femeie de 35 de ani născută în Republica Moldova. … Articolul Incident de securitate la Palatul Parlamentului. O femeie care figura pe o listă de invitați din partea AUR a încercat să intre cu 6 cuțite apare prima dată în Main News.
11:20
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare în urma plănuirii unei lovituri de stat # MainNews.ro
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat de către judecătorii unui complet de la Curtea Supremă la 27 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de plănuirea unei lovituri de stat, pentru a se menține la putere după ce a pierdut alegerile din 2022, relatează Euronews. Patru dintre cei cinci … Articolul Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare în urma plănuirii unei lovituri de stat apare prima dată în Main News.
10:10
Rusia și Belarus au început exercițiile militare „Zapad-2025”, care vor include manevre în apropierea frontierelor lor vestice, precum și în Marea Baltică și în Marea Barents, relatează Reuters. Cele două state au lansat exercițiile, planificate de mai multă vreme, într-un moment tensionat al războiului din Ucraina, la două zile de la pătrunderea mai multor drone … Articolul Rusia și Belarus au început exercițiile militare „Zapad-2025” apare prima dată în Main News.
09:10
Benjamin Netanyahu a semnat controversatul plan de construire a așezării ilegale E1 din Cisiordania ocupată # MainNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat controversatul plan de construire a așezării ilegale E1 din Cisiordania ocupată. Demersuri pentru ridicarea noii colonii s-au făcut de două decenii, dar planurile au fost blocate în urma presiunii SUA și a altor state, relatează Euronews. Liderul guvernului israelian a anunțat aprobarea construirii noii așezări în cadrul vizitei în … Articolul Benjamin Netanyahu a semnat controversatul plan de construire a așezării ilegale E1 din Cisiordania ocupată apare prima dată în Main News.
11 septembrie 2025
20:00
Asasinarea lui Charlie Kirk – FBI dă publicităţii imagini cu o „persoană de interes” şi roagă publicul să ajute la identificarea ei # MainNews.ro
FBI, împreună cu autorităţile din Utah, a publicat joi imagini surprinse de camerele de supraveghere cu o persoană care ar putea fi legată de împuşcarea mortală a activistului şi influencerului conservator Charlie Kirk, incident petrecut miercuri în timpul unui eveniment desfăşurat pe un campus universitar. Oficialii FBI din Salt Lake City cer sprijinul publicului pentru … Articolul Asasinarea lui Charlie Kirk – FBI dă publicităţii imagini cu o „persoană de interes” şi roagă publicul să ajute la identificarea ei apare prima dată în Main News.
19:10
Ilie Bolojan, discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere # MainNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a purtat joi o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rossen Jeliazkov, în cadrul căreia s-a discutat despre importanţa construirii unui al doilea pod peste Dunăre, în zona Ruse, pentru a diminua aglomeraţia de la actualul punct de trecere. Guvernul anunţă că, în acest sens, va fi înfiinţat un grup de lucru … Articolul Ilie Bolojan, discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere apare prima dată în Main News.
19:00
Nicușor Dan afirmă că România a fost o țintă a războiului hibrid dus de Rusia timp de aproape un deceniu. Potrivit președintelui, Moscova vizează în mod special statele în care percepe tensiuni sociale, încercând să le destabilizeze. Întrebat dacă România se află de zece ani sub atac hibrid din partea Federației Ruse, președintele Nicușor Dan … Articolul Nicușor Dan: România este de zece ani sub atacul hibrid al Rusiei apare prima dată în Main News.
16:00
Călin Georgescu se plânge că ar putea fi asasinat / Tribunalul București i-a menținut controlul judiciar # MainNews.ro
Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, după ce, joi, Tribunalul Bucureşti i-a respins contestaţia. Georgescu a vorbit în fața presei despre uciderea lui Charlie Kirk, sugerând că și el putea fi victima unui asasinat. Tribunalul Bucureşti a respins ca nefondată o contestaţie depusă de fostul candidat la prezidenţiale, menţinând decizia din … Articolul Călin Georgescu se plânge că ar putea fi asasinat / Tribunalul București i-a menținut controlul judiciar apare prima dată în Main News.
16:00
MAI: Site-ul oficial al cărții electronice de identitate a fost clonat / Accesul la platforma falsă a fost blocat # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează, joi, că site-ul oficial dedicat cărții electronice de identitate a fost clonat. Autoritățile au blocat accesul la platforma falsă. MAI subliniază că singurul site oficial este găzduit exclusiv pe domeniul .gov.ro. „Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărţi electronice de identitate. Structurile MAI … Articolul MAI: Site-ul oficial al cărții electronice de identitate a fost clonat / Accesul la platforma falsă a fost blocat apare prima dată în Main News.
16:00
Grupurile Patrioți pentru Europa și Stânga din Parlamentul European au depus câte o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen # MainNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu două noi moțiuni de cenzură. Grupurile Patrioți pentru Europa (PfE) și Stânga din Parlamentul European au inițiat câte un astfel de demers. Cele două îi reproșează acesteia termenii acordurilor comerciale încheiate cu Mercosur și cu SUA. Reprezentanții grupului PfE au anunțat strângerea numărului minim de … Articolul Grupurile Patrioți pentru Europa și Stânga din Parlamentul European au depus câte o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen apare prima dată în Main News.
15:40
Protestele continuă în Nepal. Tinerii militează pentru schimbare: „Vreau ca cei care au plecat în străinătate să se întoarcă” # MainNews.ro
Nepalul traversează una dintre cele mai dramatice perioade politice de după 2008, anul în care a renunțat la monarhie. Protestele anticorupție declanșate în ultimele zile, reprimate violent de autorități, au dus la pierderea a 30 de vieți și au forțat schimbarea la vârful guvernului. Premierul K.P. Sharma Oli și-a anunțat demisia marți, în plin haos, … Articolul Protestele continuă în Nepal. Tinerii militează pentru schimbare: „Vreau ca cei care au plecat în străinătate să se întoarcă” apare prima dată în Main News.
15:40
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre care stabilește cadrul legal pentru achiziționarea unui avion Frontex, destinat supravegherii și controlului frontierei externe a Uniunii Europene. Valoarea totală a achiziției este de 163,7 milioane de lei, din care 90% reprezintă fonduri europene. În ședința de joi, Guvernul a aprobat o Hotărâre privind Nota de … Articolul Guvernul aprobă achiziția unui avion Frontex, finanțat 90% din fonduri europene apare prima dată în Main News.
14:50
Salariile fabuloase ale sindicaliștilor care vor să paralizeze cu greve sistemul de educație # MainNews.ro
Marius Nistor, Anton Hadăr și Simion Hăncescu conduc cele mai puternice sindicate din sistemul de învățământ și sunt arhitecții protestelor declanșate de profesori. În timp ce dascălii cer salarii mai mari și condiții mai bune în școli, cei trei lideri sindicali se numără printre cei mai bine plătiți bugetari ai României, cu venituri de zeci … Articolul Salariile fabuloase ale sindicaliștilor care vor să paralizeze cu greve sistemul de educație apare prima dată în Main News.
14:40
SUA autorizează vânzarea de rachete către Finlanda de un miliard de dolari; Președintele finlandez a vizitat Ucraina joi # MainNews.ro
Statele Unite au confirmat miercuri aprobarea vânzării către Finlanda a unor rachete aer-aer de ultimă generație și a echipamentelor conexe, într-un contract ce depășește un miliard de dolari. Finlanda, membră NATO și cu o graniță extinsă cu Rusia, se află astfel într-un proces de consolidare a capacităților sale militare. Coincidența face ca președintele finlandez, Alexander … Articolul SUA autorizează vânzarea de rachete către Finlanda de un miliard de dolari; Președintele finlandez a vizitat Ucraina joi apare prima dată în Main News.
14:40
Tensiuni între Israel și Qatar din cauza existenței unui birou al Hamas. Benjamin Netanyahu cere expulzarea grupării. Care este răspunsul oficialilor de la Doha # MainNews.ro
Tensiunile dintre Israel și Qatar se mențin la cote înalte după atacul aerian asupra capitalei statului arab, Doha. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat existența unui biroul al Hamas în Qatar și a cerut expulzarea grupării. În replică, oficialii de la Doha au condamnat amenințarea cu încălcarea în viitor suveranității micului stat peninsular. Miercuri, liderul … Articolul Tensiuni între Israel și Qatar din cauza existenței unui birou al Hamas. Benjamin Netanyahu cere expulzarea grupării. Care este răspunsul oficialilor de la Doha apare prima dată în Main News.
14:10
Tichete sociale pentru persoanele și elevii defavorizați: 250 de lei, respectiv 500 de lei, până la finalul anului # MainNews.ro
Guvernul a adoptat joi o Ordonanță prin care persoanele defavorizate vor continua să primească tichete sociale pentru alimente și mese calde, în valoare de 250 lei, până la finalul anului, împărțite în două tranșe de câte 125 lei. „Pentru anul 2025 numărul total de beneficiari estimat este 1.623.336 persoane, iar efortul bugetar pentru alimentarea acestor … Articolul Tichete sociale pentru persoanele și elevii defavorizați: 250 de lei, respectiv 500 de lei, până la finalul anului apare prima dată în Main News.
12:50
Polonia solicită aliaţilor mai multă apărare aeriană după atacul cu drone ruseşti. Balticii îndeamnă SUA să renunţe la planul de tăiere a ajutorului pentru apărare pe flancul estic # MainNews.ro
Polonia a solicitat aliaţilor din NATO sisteme suplimentare de apărare aeriană şi tehnologie anti-drone, după ce drone ruseşti au pătruns în spaţiul său aerian, notează Bloomberg, citând surse apropiate discuţiilor. Incidentul, în care Varşovia a doborât mai multe drone în timpul unui atac masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei, marchează prima reacţie militară directă a … Articolul Polonia solicită aliaţilor mai multă apărare aeriană după atacul cu drone ruseşti. Balticii îndeamnă SUA să renunţe la planul de tăiere a ajutorului pentru apărare pe flancul estic apare prima dată în Main News.
