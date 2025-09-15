Vremea extremă din 2025 a costat Europa miliarde: topul țărilor cele mai afectate

11:20

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat de către judecătorii unui complet de la Curtea Supremă la 27 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de plănuirea unei lovituri de stat, pentru a se menține la putere după ce a pierdut alegerile din 2022, relatează Euronews. Patru dintre cei cinci …