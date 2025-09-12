Propagandă nord-coreeană: „Martiriu” pentru Rusia
Adevarul.ro, 12 septembrie 2025 11:30
Fiecare al șaptelea soldat trimis de Coreea de Nord să lupte pentru Rusia a căzut pe front, conform serviciilor de informații de la Seul. Regimul de la Phenian susține că participarea la război ar servi apărării patriei.
