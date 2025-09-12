Asasinarea lui Charlie Kirk, urmată de un val de teorii conspiraționiste. De la avioane private misterioase la presupuse „semnale secrete”
Adevarul.ro, 12 septembrie 2025 13:00
Uciderea activistului conservator Charlie Kirk, în timpul unui eveniment public la Utah Valley University, a generat nu doar șoc și indignare, ci și o avalanșă de teorii conspiraționiste pe rețelele sociale.
Acum 10 minute
13:15
Dreptatea unei mame. Cum a organizat o femeie din Suceava flagrant pentru dealerii care i-au vândut droguri fiicei sale # Adevarul.ro
O femeie din Suceava a organizat, singură, un flagrant pentru doi dealeri de droguri care vânduseră substanțe ilegale fiicei ei.
Acum 30 minute
13:00
„Cu foiță de aur”. Un deputat a rămas șocat când a aflat cum sunt făcute cărțile de vizită ale parlamentarilor: „Realitatea bate gluma” # Adevarul.ro
Radu Mihaiu, deputat USR, susține că a rămas „șocat” după ce a văzut cât costă 100 de cărți de vizită comandate la Parlament, de câteva ori mai mare decât prețul de pe piață. Motivul: au foiță din aur, spune parlamentarul.
13:00
FMI: Deficitul fiscal a persistat în ciuda înghețării salariilor și pensiilor. Este nevoie de ajustări fiscale suplimentare # Adevarul.ro
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, a analizat reformele României în perioada 3-12 septembrie, la finalul vizitei transmițând presei câteva dintre principalele concluzii.
13:00
Asasinarea lui Charlie Kirk, urmată de un val de teorii conspiraționiste. De la avioane private misterioase la presupuse „semnale secrete” # Adevarul.ro
Uciderea activistului conservator Charlie Kirk, în timpul unui eveniment public la Utah Valley University, a generat nu doar șoc și indignare, ci și o avalanșă de teorii conspiraționiste pe rețelele sociale.
13:00
Țara NATO care va cheltui miliarde de dolari pentru a se dota cu sisteme de apărare aeriană: „Situaţia de securitate este pusă la încercare” # Adevarul.ro
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari, cea mai mare achiziţie de arme pe care o realizează până acum, a anunțat vineri, 12 septembrie, ministrul danez al apărării.
Acum o oră
12:45
Rabla Auto 2025 demarează luni, cu etapa validării producătorilor auto, a informat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
12:45
Reacția ministrului Justiţiei după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar: un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei a reacţionat după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului.
12:45
Alerte de securitate la universitățile din SUA. Mii de studenți, evacuați după amenințări cu caracter terorist # Adevarul.ro
Mai multe colegii și universități afro-americane din Statele Unite (HBCUs – Historically Black Colleges and Universities) au fost plasate în stare de alertă joi, după ce au primit amenințări considerate cu potențial terorist.
12:30
Roiul de drone rusești deasupra Poloniei – un test pentru NATO și pentru Statele Unite # Adevarul.ro
Europa, deja tensionată de războiul din Ucraina, a primit un nou avertisment: pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a arătat cât de ușor conflictul se poate extinde și cât de fragile sunt liniile de apărare ale NATO, scrie The New York Times.
12:30
Moment memorabil la Unforgettable Festival 2025: Nikos Vertis și Andra au cântat „Aseară ți-am luat basma” # Adevarul.ro
Nikos Vertis și Andra au cântat împreună piesa „Aseară ți-am luat basma” în prima seară de la Unforgettable Festival 2025. Momentul inedit a fost primit cu entuziasm de întreaga piață, mii de oameni cântând la unison alături de cei doi artiști.
12:30
Cele două fețe ale lui Mutu. În România se întreabă ce mare antrenor e Tudor, iar în Italia îl laudă # Adevarul.ro
Adrian Mutu (46 de ani) este liber de contract și își dă cu părerea despre alți antrenori.
12:30
Caz șocant: Doi studenți de la o universitate din New York au vânat un urs și l-au tranşat în campus # Adevarul.ro
Caz șocant în SUA. Doi studenţi de la Universitatea Cornell din statul New York au ucis un urs şi au transportat carcasa animalului în campus, unde l-au jupuit şi l-au tranşat, au relatat joi autorităţile locale.
Acum 2 ore
12:15
Adevărul despre produsele cu îndulcitori. Au uneori la fel de multe calorii ca cele cu zahăr, avertizează nutriționistul Mihaela Bilic # Adevarul.ro
Un produs fără zahăr compensează gustul cu grăsimi. Nu există o formă mai sănătoasă de zahăr, toți agenții de îndulcire au același număr de calorii și același efect în organism, atrage atenția nutriționistul Mihaela Bilic.
12:15
Muncitori români, bătuți de angajator și rudele sale în Elveția, după ce au mers să-și ia salariile restante # Adevarul.ro
Trei muncitori români angajați la o firmă de construcții din Elveția au fost atacați violent de rudele angajatorului atunci când s-au dus să-și primească salariile restante.
12:15
Județele care intră sub cod galben de ploi și vijelii. Vreme instabilă în mai multe zone din țară # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, 12 septembrie, un cod galben de ploi și vijelii, valabil pentru mai multe regiuni.
12:15
O tânără „şi-a vândut sufletul” pentru păpușile Labubu. Biserica i-a recomandat să meargă la psihiatru # Adevarul.ro
O fată din Moscova și-a „vândut oficial sufletul” pentru colecția păpușile Labubu și pentru un bilet la un concert al cântăreţei folk ruse Nadejda Kadîşeva.
12:00
Teatrul Naţional de Operetă şi Musical deschide stagiunea de toamnă. „Romeo și Julieta“ ridică primul cortina # Adevarul.ro
Musicalul „Romeo și Julieta“ deschide sezonul de toamnă la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian“ din București, un spectacol modern realizat de regizorul maghiar KERO.
12:00
Tusk și Sikorski îi răspund lui Trump: „Nu, atacul dronelor rusești în Polonia nu a fost o greșeală” # Adevarul.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, și ministrul de externe Radosław Sikorski au respins categoric sugestia președintelui american Donald Trump, potrivit căreia pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez ar fi putut fi o „eroare”.
11:45
Adrian Mititelu le-a dat undă verde să își caute echipe. Ce s-a întâmplat în vestiarul celor de la FCU Craiova, după decizia tranșantă a celor din FRF # Adevarul.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis ca FCU Craiova să fie exclusă din toate competițiile.
11:45
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Vremea din octombrie va aduce temperaturi normale pentru această perioadă.
11:45
Instrumentele de scris sunt cele mai comandate produse ale sezonului, urmate de semne de carte, agende & carnete, lămpi pentru citit și accesorii de papetărie, potrivit unei analize privind cumpărăturile din perioada 1 august - 4 septembrie.
11:30
Singurul eveniment din Europa de Est dedicat filmului de dans revine cu patru zile de proiecții și dezbateri # Adevarul.ro
Între 11 și 14 septembrie 2025, Bucureștiul găzduiește cea de-a 11-a ediție a Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF), singurul eveniment din Europa de Est dedicat filmului de dans.
11:30
Fiecare al șaptelea soldat trimis de Coreea de Nord să lupte pentru Rusia a căzut pe front, conform serviciilor de informații de la Seul. Regimul de la Phenian susține că participarea la război ar servi apărării patriei.
11:30
Daniel Băluță anunță care este stadiul lucrărilor pe șantierul pieței Berceni-Olteniței. Cum va arăta noul complex agro-alimentar # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a anunțat care este stadiul lucrărilor pe șantierul pieței Berceni-Olteniței. În prezent, muncitorii distrug vechea clădire.
11:30
După moartea lui Charlie Kirk, democrația americană își pierde busola. „A fi accesibil devine tot mai mult sinonim cu a fi vulnerabil” # Adevarul.ro
Asasinarea lui Charlie Kirk, considerat un simbol al conservatorismului tânăr și un apropiat al președintelui Donald Trump, a aruncat o umbră grea asupra vieții politice americane.
11:30
Un cancer extrem de rar apare tot mai des la persoanele tinere. Experții nu găsesc nicio explicație # Adevarul.ro
Un tip de cancer rar este diagnosticat tot mai des la persoane tinere. Tendința îi preocupă pe specialiști, care încearcă să înțeleagă cauzele acestei schimbări.
Acum 4 ore
11:15
Recidivist din Maramureș, reținut după ce a incendiat bunurile unui vecin: „Diseară urmezi tu!” Imaginile șocante, transmise live pe TikTok # Adevarul.ro
Un bărbat din județul Maramureș a incendiat bunurile unui vecin, a amenințat cu moartea și a fugit în pădure, unde a continuat să posteze live-uri pe rețelele sociale.
11:15
Avantaj masiv pentru FCSB și Craiova în competițiile europene. Modificare importantă la UEFA # Adevarul.ro
Regulamentele competițiilor europene suferă noi ajustări, anunțate de Comitetul Executiv al UEFA.
11:15
Un prizonier politic eliberat la cererea lui Trump refuză să părăsească Belarusul: „Un adevărat erou al poporului” # Adevarul.ro
Politicianul belarus de opoziție Mikola Statkevici, eliberat la cererea lui Donald Trump, a refuzat să treacă granița în Lituania alături de ceilalți deținuți grațiați.
11:00
Impozitele pe locuințe și terenuri se majorează cu 170%. Cu cât cresc taxele pe mașini # Adevarul.ro
Creșteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în principal pentru persoane fizice, sunt incluse în proiectul de modificare a Codului fiscal din cel de-al doilea pachet legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.
11:00
Cea mai spectaculoasă seră de plante exotice din România: pădure tropicală chiar în inima unui oraș de pe malul Dunării # Adevarul.ro
O grădină botanică va avea cea mai spectaculoasă seră din țară în ceea ce privește plantele exotice. Vizitatorii vor putea admira palmieri de aproximativ 20 de metri înălțime, precum și sute de alte plante exotice.
10:45
Un muncitor, filmat în timp ce aruncă moloz de pe blocul unde lucra. Cu cât a fost amendat # Adevarul.ro
Un muncitor care lucra la un bloc din Ploiești a decis să arunce saci de moloz direct de pe clădire. Bărbatul a fost filmat și amendat pentru gestul său.
10:30
Circulație îngreunată pe Valea Oltului după coliziunea a două TIR-uri. Reluarea traficului, estimată în trei ore # Adevarul.ro
Se circulă pe o jumătate de cale, pe DN 7, pe Valea Oltului, sensul de mers Râmnicu-Vâlcea - Sibiu, în urma coliziunii între două autotrenuri. Se așteaptă intervenția utilajelor care să repună în trafic TIR-urile. Nu sunt victime.
10:30
Grupul ceh Tesla a decis să renunțe la proiectul de construcție a unei fabrici de sisteme de stocare a energiei, la Brăila, investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro care ar fi urmat să fie finanțată parțial printr-un ajutor de stat.
10:15
Femeie prinsă cu șase cuțite, la intrarea în Parlamentul României: urma să participe la un eveniment AUR # Adevarul.ro
O femeie din Republica Moldova a fost prinsă cu șase cuțite, la intrarea în Parlamentul României.
10:15
Cel mai avansat portavion al Chinei a traversat strâmtoarea Taiwan. Beijingul: „Nu vizează nicio țintă specifică” # Adevarul.ro
China a anunţat vineri că cel mai nou şi mai avansat portavion al său, „Fujian”, a traversat strâmtoarea Taiwan pentru a efectua teste şi misiuni de antrenament.
10:00
Ce își dorește David Popovici de ziua lui de naștere. Reacție demnă de un campion: „Nu vreau cadouri, vreau șanse pentru ei” # Adevarul.ro
Tânărul sportiv este ambasador al fundației Hope and Homes for Children din anul 2023.
10:00
Charlie Kirk spunea că și-ar obliga fiica să nască un copil rezultat din viol. Declarațiile care au stârnit controverse: „Merită câteva decese prin împușcare” # Adevarul.ro
Charlie Kirk, care a murit după ce a fost împușcat miercuri în timpul unei apariții la Utah Valley University, avea un lung istoric de opinii controversate și provoca adesea dispute prin declarații menite să stârnească reacții din partea celor care nu erau de acord cu el.
10:00
India cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetățenii și să-i elibereze pe cei înrolați deja. „O decizie extrem de periculoasă” # Adevarul.ro
India a transmis joi că a cerut Rusiei să pună capăt practicii de a recruta cetățeni indieni în armată și să îi elibereze pe cei deja înrolați, pe fondul războiului din Ucraina.
09:45
Noaptea de 12 septembrie a adus unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra teritoriului rus de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina.
09:45
Prinţul Harry, vizită surpriză la Kiev: „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta la recuperare” # Adevarul.ro
Prinţul Harry a sosit într-o vizită neanunţată la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, unde a promis sprijin pentru reabilitarea miilor de militari răniţi.
09:30
Un deputat al extremei drepte din Germania, percheziționat pentru suspiciuni de mită din China # Adevarul.ro
Poliția germană a percheziționat birourile și locuințele deputatului de extremă dreapta Maximilian Krah, acuzat că ar fi primit bani din China.
09:30
CIES a făcut calculele. Cine ia titlul în Superliga și cum arată situația în top 5 campionate din Europa # Adevarul.ro
S-a aflat cine are cele mai mari șanse să obțină titlul în Superliga, în actualul sezon al competiției interne.
Acum 6 ore
09:00
Biserică ridicată ilegal pe malul Techirghiolului. Gigi Becali: „Pe terenul meu fac ce vreau” # Adevarul.ro
O biserică este construită fără autorizație pe malul Lacului Techirghiol, într-o zonă protejată. Lucrările sunt finanțate de deputatul Gigi Becali, iar terenul aparține fiicei sale.
08:30
Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se va răci începând vineri, 12 septembrie. Cerul va fi temporar noros, vor mai fi averse, iar vântul va sufla slab.
08:00
Drone din polistiren doborâte cu F-35 și F-16. Incursiunea rusă în Polonia, un test îngrijorător: „Trebuia să fie un joc de copii pentru NATO” # Adevarul.ro
În urma interceptării dronelor rusești în spațiul aerian polonez, țările NATO au transmis un mesaj liniștitor, dând asigurări că operațiunea de doborâre a acestora s-a desfășurat fără probleme. Totuși, unii experți se întreabă dacă Alianța Atlantică este pregătită pentru un război cu done.
07:30
Descoperire macabră într-un restaurant din Ploiești. Un om de afaceri a fost găsit mort.
Acum 8 ore
07:15
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat. Rubio reacționează: „Vânătoare de vrăjitoare” # Adevarul.ro
Fostul şef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa.
07:00
„Cu foiță de aur”. Un deputat a rămas șocat când a aflat cum sunt făcute cărțile de vizită ale parlamentarilor: „Realitatea bate gluma” # Adevarul.ro
Radu Mihaiu, deputat USR, susține că a rămas „șocat” după ce a văzut cât costă 100 de cărți de vizită comandate la Parlament, de câteva ori mai mare decât prețul de pe piață. Motivul: au foiță din aur, spune parlamentarul.
06:45
O țară din Europa, preferată de turiștii din toată lumea, vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane # Adevarul.ro
Spania a aprobat un proiect de lege pentru înăsprirea interdicției de fumat. Conform acestuia, fumatul în zonele exterioare ale restaurantelor și barurilor va fi restricționat. Țara dorește astfel să controleze mai strict comercializarea și distribuția produselor din tutun
