Microsoft scapă de o amendă din partea Uniunii Europene
Profit.ro, 12 septembrie 2025 18:50
Microsoft a scăpat de o posibilă amendă din partea Uniunii Europene pentru abuz de poziție dominantă în legătură cu aplicația sa de videoconferințe Teams, după ce Comisia a anunțat că a acceptat propunerea companiei de a o separa clar de programele sale precum Word, Excel și Outlook, transmite AFP.
