Sndicatele din administraţia publică locală protestează pe 15 septembrie în București

PSNews.ro, 12 septembrie 2025 15:50
Reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative din administraţia publică locală vor participa, pe 15 septembrie, în Capitală, la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu anunţate de Guvern, iar o delegaţie a manifestanţilor va discuta cu prim-ministrul Ilie Bolojan, a declarat, vineri, preşedintele Sindicatului Naţional „Forţa Legii", Ringo Dămureanu, potrivit Agerpres.
Acum 10 minute
16:20
Momentul în care JD Vâance duce sicriul lui Charlie Kirk. A fost transportat cu un avion Air Force 2 # PSNews.ro
Sicriul cu trupul neînsufleţit al activistului MAGA Charlie Kirk a fost adus în statul Arizona la bordul avionului Air Force Two. Printre cei care au dus sicriul se numără și vicepreședintele SUA, republicanul JD Vance. Charlie Kirk a fost asasinat miercuri, 10 septembrie, în timpul unei dezbateri în campusul Universității Utah Valley.
16:20
Un avion United Airlines cu 142 de pasageri a aterizat de urgență după o alertă de incendiu la bord # PSNews.ro
Un avion de pasageri United Airlines cu 142 de persoane la bord, care zbura spre insula Cebu din Filipine, a efectuat vineri o aterizare de urgenţă pe aeroportul Kansai din Osaka, după ce un indicator a semnalat un posibil incendiu la compartimentul de marfă. Zborul UA32 al companiei United Airlines, plecat de pe aeroportul Narita
Acum 30 minute
16:10
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis, vineri, că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici. În urma unor verificări, au fost semnalate probleme în unităţi sanitare din şapte judeţe şi din Bucureşti, dar s-a intervenit.
16:10
Un tip de cancer rar, din ce în ce mai întâlnit. Boala nu dă simptome și este diagnosticată mai ales la tineri # PSNews.ro
O boală care timp de decenii afecta doar vârstnicii devine din ce în ce mai frecventă la tinerii de 30-40 de ani. Comunitatea medicală e perplexă. Cancerul de apendice, o boală extrem de rară până acum, devine din ce în ce mai frecvent la tineri. Un studiu publicat în revista Annals of Internal Medicine arată
16:00
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare de peste Prut # PSNews.ro
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care ani de zile a dominat viaţa politică şi economică din Republica Moldova, ar putea reveni în ţară cu trei zile înainte de alegerile legislative cruciale din 28 septembrie. Căutat pentru devalizarea unui miliard de dolari din băncile ţării, el urmează să fie extrădat din Grecia, unde a fost reţinut în
16:00
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziţie de armament din istoria ţării, a anunţat vineri ministrul Apărării, invocând situaţia dificilă din punct de vedere al securităţii, relatează Reuters. În februarie, prim-ministrul danez Mette Frederiksen
Acum o oră
15:50
Reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative din administraţia publică locală vor participa, pe 15 septembrie, în Capitală, la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu anunţate de Guvern, iar o delegaţie a manifestanţilor va discuta cu prim-ministrul Ilie Bolojan, a declarat, vineri, preşedintele Sindicatului Naţional „Forţa Legii", Ringo Dămureanu, potrivit Agerpres.
15:50
Drone din polistiren doborâte cu F-35 și F-16. Incursiunea rusă în Polonia, un test îngrijorător # PSNews.ro
În urma interceptării dronelor rusești în spațiul aerian polonez, țările NATO au transmis un mesaj liniștitor, dând asigurări că operațiunea de doborâre a acestora s-a desfășurat fără probleme. Totuși, unii experți se întreabă dacă Alianța Atlantică este pregătită pentru un război cu done. Incidentul reprezintă cea mai gravă propagare a războiului din Ucraina pentru Alianța
15:40
Trump anunţă că suspectul în cazul asasinării lui Charles Kirk este în custodia autorităţilor # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri dimineaţă la Fox News că forţele de ordine au în custodie un suspect în cazul împuşcării fatale a activistului conservator Charlie Kirk la o universitate din Utah, relatează presa americană. „Cred că l-am prins", a declarat Trump la Fox News, adăugând că o persoană care îl cunoaşte pe suspect
15:40
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunţat că au fost tipărite peste 864.300 de buletine de vot pentru secţiile electorale din străinătate, în vederea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit mass-media. Dintre acestea, 756.800 de buletine sunt în limba română, 105.500 în rusă, 500 în găgăuză şi 1.500 în ucraineană. Documentele au culoarea albastru
15:30
Poate fi sau nu cercetat Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Explicațiile avocatului Toni Neacșu # PSNews.ro
Nicușor Dan nu este „persoană fizică", spune fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Declarația vine în contextul în care președintele României a declarat că primește servicii „ca persoană fizică" de la o echipă de filmare, în mod „voluntar". În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat că regimul donațiilor către demnitarii
15:30
Opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate din PNRR, transferate pe fonduri europene din Programul Sănătate # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că opt proiecte care au fost iniţial incluse în PNRR şi care nu mai pot fi menţinute vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor. "8 proiecte care au fost iniţial incluse în Programul
15:30
Camera Deputaților neagă existența cărților de vizită cu foiță de aur pentru parlamentari # PSNews.ro
Camera Deputaţilor a reacționat vineri, 12 septembrie, la declarațiile deputatului USR Radu Mihaiu cu privire la cărțile de vizită decontate pentru parlamentari. Răspunsul oficial arată că este vorba numai de folie aurie și nu de foiță de aur. Mai mult, doar unii deputați pot deconta pe protocol cărțile de vizită: preşedinţii de comisii și membrii
Acum 2 ore
15:10
Cod Rutier 2025: Telefonul la volan, chiar și la semafor, aduce amendă și permis suspendat # PSNews.ro
Traficul tot mai aglomerat din marile orașe îi determină pe mulți șoferi să își arunce privirea la telefon atunci când stau pe loc la semafor. Ce pare o pauză inofensivă de câteva secunde se poate transforma însă într-o amendă usturătoare și chiar în suspendarea permisului. Potrivit noului Cod Rutier 2025, utilizarea telefonului mobil la volan
15:10
UNIUNEA EUROPEANĂ Parlamentul European a îndemnat Comisia Europeană să adopte o strategie dedicată pentru combaterea bolii Alzheimer și a altor forme de demență, susținută de finanțare clară și termene concrete, conform Euronews. În cadrul unei sesiuni plenare la Strasbourg, deputații europeni au subliniat amploarea provocării: aproximativ șapte milioane de persoane din Europa suferă în prezent
15:00
Femeia care a vrut să intre în Palatul Parlamentului cu 6 cuțite a declarat că obișnuiește să poarte armele albe mereu la ea și nu știa că
15:00
Greu de ucis… la Buzău. Bărbatul care a încercat să-și omoare socrul de mai multe ori a fost trimis în judecată # PSNews.ro
Bărbatul care i-ar fi turnat fostului socru în ciorbă otravă utilizată pentru eutanasia animalelor şi i-ar fi tăiat conducta de frână a autoutilitarei a fost trimis în judecată. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui bărbat cercetat pentru tentativă la omor
14:50
Proiectul CNAIR de montare a 400 de radare fixe pe drumurile din România se află în impas. Guvernul nu a alocat bani # PSNews.ro
Proiectul CNAIR de montare a 400 de radare fixe pe drumurile naționale, expres și autostrăzile din România, programat inițial să fie finalizat în vara acestui an, se află în impas. Motivul este că Guvernul nu a alocat finanțarea necesară, iar licitația pentru achiziția camerelor video nu a fost lansată. „CNAIR nu poate demara procedura de
14:50
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Pensionarii care nu se înscriu până pe 27 septembrie vor pierde banii pentru lunile iulie și august. În ciuda măsurilor de austeritate, statul oferă sprijin persoanelor cu venituri mici. Pensionarii cu pensii reduse și alte categorii vulnerabile vor primi vouchere în valoare de 50 de lei pe lună, care
14:40
Cristi și Denisa, doi vloggeri români, au ajuns în țara unde românii sunt alungați și li se spune „țigani". Irlanda de Nord a fost de curând teatru de luptă între naționaliștii nord-irlandezi și străini, în special români. Pe o ploaie tipic britanică, Cristi și Denisa au filmat la Belfast, capitala Irlandei de Nord. Este locul
14:30
Cazul tinerilor români luați de ape în Italia, în 2024. Părinții cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro # PSNews.ro
Părinții tinerilor români care au murit îmbrățișați în mijlocul unui râu din Italia, în vara anului 2024, cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro. Familiile spun că puteau fi salvați și că autoritățile trebuie să răspundă pentru reacția lor întârziată. Principalul argument al familiilor de români este faptul că au suferit daune morale și
14:30
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 12 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat, iar aurul a fost evaluat în creștere. Potrivit BNR, euro a coborât, fiind cotată de BNR la 5,0694 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira
14:30
Reacția premierului Poloniei, după ce Donald Trump a spus că Rusia ar fi atacat cu drone dintr-o eroare # PSNews.ro
Reacția premierului Poloniei, după declarația lui Donald Trump despre dronele rusești: „Nu a fost aşa şi ştim asta!" Premierul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat după declarația liderului de la Casa Albă privind o posibilă „eroare" a Rusiei în legătură cu intrarea unor drone în spațiul aerian polonez. „Ne-am dori, de asemenea, ca atacul cu drone
Acum 4 ore
14:20
Angajată a Poștei Române, reținută pentru o delapidare de peste 1,1 milioane lei din titluri de stat # PSNews.ro
O femeie de 57 de ani, angajată la un oficiu poștal din Târgu-Jiu, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că și-ar fi însușit peste 1,1 milioane de lei din titluri de stat. „La data de 11 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe
14:10
Situație explozivă în Franța: Puteri străine din Europa de Est s-au implicat și au amplificat protestele din Paris # PSNews.ro
Procurorii din Paris au deschis nouă dosare în care verifică posibile interferențe străine în Franța. Anchetele vizează doar capitala franceză și zona metropolitană deoarece cazuri asemănătoare sunt și în alte zone din Franța. Nouă cazuri privind interferența străină sunt instrumentate de parchetul din Paris începând din octombrie 2023, potrivit Le Figaro. Procurorul Laure Beccuau a declarat
14:10
HoReCa, sub presiune! Secretarul general al Guvernului se opune majorării de TVA: ‘Ar fi o greșeală’ # PSNews.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, spune că litoralul românesc are mai puțini turiști decât anul trecut și consideră că o majorare suplimentară a TVA-ului pentru sectorul Horeca ar fi o măsură greșită. Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, a declarat vineri, la o conferință de presă susținută la sediul PSD, că a discutat cu
14:10
Celebrul designer italian Giorgio Armani, decedat pe 4 septembrie la 91 de ani, a lăsat prin testament indicații clare: o parte din imperiul său de modă va fi vândută, iar averea va fi împărțită între colaboratori apropiați și membrii familiei. După o viață în care a respins constant ofertele marilor grupuri internaționale, Giorgio Armani a
14:10
Preşedinta R. Moldova, vizită de stat la Vatican. Maia Sandu a fost primită de Papa Leon al XIV-lea # PSNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova a fost primită la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Maia Sandu se află de doua zile in Italia, în vizită de stat. Președinta Maia Sandu a avut o vedere de aproximativ o oră cu Papa Leon al XIV-lea. Așa cum prevede protocolul Vaticanului președinta Sandu a fost întâmpinată în curtea palatului
14:00
Finalul de an se apropie, iar mulți români încep deja să își facă planurile pentru sărbătorile de iarnă. Întrebările sunt aceleași în fiecare an: câte zile libere vor fi de Crăciun, cum pică Revelionul și cât timp vor avea elevii pentru vacanța de iarnă? În 2025,
14:00
Statul român plătește chirii de milioane de euro pentru locuințele ambasadorilor, deși deține clădiri în străinătate # PSNews.ro
În 2024, România a plătit 3,25 milioane de euro chirii pentru locuințele ambasadorilor, în țări în care clădirile ambasadelor sunt proprietatea statului român și care puteau fi folosite inclusiv ca locuințe. Palatul Morzini din Praga sau Palatul Béhague din Paris au găzduit rânduri de ambasadori, diplomați și familiile acestora. Până recent, când au fost închiriate […] Articolul Statul român plătește chirii de milioane de euro pentru locuințele ambasadorilor, deși deține clădiri în străinătate apare prima dată în PS News.
13:50
ANALIZĂ AUR, pe urmele PSD 2016? Ce surprize pot apărea la următoarele alegeri parlamentare # PSNews.ro
AUR a fost înființat în 2019 și în 2020 a participat pentru prima dată la alegeri. În doar 5 ani, partidul condus de George Simion a ajuns la 40,8% în sondaje și este pentru prima dată când un partid cu o experiență atât de mică atinge aceste cote. Partidele aflate la guvernare suferă în sondaje […] Articolul ANALIZĂ AUR, pe urmele PSD 2016? Ce surprize pot apărea la următoarele alegeri parlamentare apare prima dată în PS News.
13:50
Noi date INS: Salariul mediu net a scăzut în iulie. Creșterea din ultimul an, mâncată de inflație # PSNews.ro
Câştigul salarial mediu net a fost de 5.517 lei în luna iulie 2025, în scădere cu 22 lei (-0,4%) faţă de iunie, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Câştigul salarial mediu brut a ajuns la 9.201 lei, mai mic cu 45 lei (-0,5%) decât luna precedentă. Cei mai bine și cei mai […] Articolul Noi date INS: Salariul mediu net a scăzut în iulie. Creșterea din ultimul an, mâncată de inflație apare prima dată în PS News.
13:40
Cum a organizat o mamă din Suceava flagrantul pentru dealerii care i-au vândut droguri fiicei sale # PSNews.ro
O femeie din Suceava a organizat, singură, un flagrant pentru doi dealeri de droguri care vânduseră substanțe ilegale fiicei ei. Planul a fost pus la cale după ce fiicei sale i s-a făcut rău și a ajuns la spital în urma consumului de stupefiante. Imediat după ce tânăra a ajuns la spital în urma consumului […] Articolul Cum a organizat o mamă din Suceava flagrantul pentru dealerii care i-au vândut droguri fiicei sale apare prima dată în PS News.
13:30
În perioada ianuarie – iulie 2025, datoria externă totală a crescut cu 15.264 milioane euro, până la 220.157 milioane euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). În perioada ianuarie-iulie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 17.226 milioane euro, comparativ cu 14.691 milioane euro în perioada ianuarie-iulie 2024. În […] Articolul BNR anunță cu cât a crescut datorie externă a României în prima jumătate a acestui an apare prima dată în PS News.
13:30
Ce a discutat ministrul Nazare la întâlnirea din SUA cu marii finanţatori de pe Wall Street # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat în vizită îîn Statele Unite ale Americii, anunţă că a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street, instituţii financiare care au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat Nazare anunţă, vineri, într-o postare pe Facebook, că a avut întâlniri cu marii […] Articolul Ce a discutat ministrul Nazare la întâlnirea din SUA cu marii finanţatori de pe Wall Street apare prima dată în PS News.
13:30
Scandal la o universitate din SUA după ce doi studenți americani au vânat un urs și l-au jupuit în campus # PSNews.ro
Doi studenţi de la Universitatea Cornell din statul New York au ucis un urs şi au transportat carcasa animalului în campus, unde l-au jupuit şi l-au tranşat, au relatat joi autorităţile locale, citate de EFE. Studenţii au ucis sâmbătă un urs negru de 54,5 kg şi apoi au transportat animalul la una dintre unităţile de […] Articolul Scandal la o universitate din SUA după ce doi studenți americani au vânat un urs și l-au jupuit în campus apare prima dată în PS News.
13:20
Barometru INSCOP. Educația, între costuri și calitate: cum văd românii începutul noului an școlar # PSNews.ro
La început de an școlar, românii percep costurile ridicate pentru rechizite și uniforme ca fiind principala dificultate, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025. Aceste probleme financiare sunt aproape la fel de importante ca nivelul de pregătire al cadrelor didactice sau lipsa infrastructurii adecvate, potrivit sondajului. Conform sondajului, […] Articolul Barometru INSCOP. Educația, între costuri și calitate: cum văd românii începutul noului an școlar apare prima dată în PS News.
13:10
Creșteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în principal pentru persoane fizice, sunt incluse în proiectul de modificare a Codului fiscal din cel de-al doilea pachet legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în parlament. De asemenea, sunt eliminate multe facilități privind taxele locale atât la persoane fizice, cât și la […] Articolul Impozitele pe locuințe și terenuri se majorează cu 170%. Cu cât cresc taxele pe mașini apare prima dată în PS News.
13:10
De la optimism la prudență. FMI: Creștere economică de doar 1% pentru România în 2025, prognoza pe 2026 înjumătățită # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang. Discuțiile au vizat situația economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice, anunță Guvernul printr-un comunicat de presă. Reprezentanții FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate și […] Articolul De la optimism la prudență. FMI: Creștere economică de doar 1% pentru România în 2025, prognoza pe 2026 înjumătățită apare prima dată în PS News.
13:00
Poșta Română se pregătește de o transformare majoră: Marchează o nouă etapă în cei 163 de ani de istorie # PSNews.ro
Poșta Română anunță că a început în acest an ”un amplu proces de rebranding și diversificare a portofoliului de branduri” în urma căruia va avea atât un brand principal, cât și alte cinci sub-branduri. ”Strategia de rebranding presupune un pachet complex, ce include, în acord cu procesul de transformare organizațională, o nouă identitate vizuală a companiei […] Articolul Poșta Română se pregătește de o transformare majoră: Marchează o nouă etapă în cei 163 de ani de istorie apare prima dată în PS News.
12:50
Hidrologii anunţă, vineri, risc de viituri pe râuri din 14 judeţe, fiind emisă o avertizare cod galben. ”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Galben, care intră în vigoare astăzi, 12 septembrie, de la ora 12:00 şi este valabil până mâine, la ora 9:00”, […] Articolul Risc de inundații în 14 județe. Hidrologii trag semnalul de alarmă apare prima dată în PS News.
12:50
BNS acuză DSU că pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare # PSNews.ro
Blocul Național Sindical (BNS) atrage atenția că Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), nu poate iniția reforme în domeniul sănătății și că se pregătesc concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare prin reorganizarea acestora. BNS le-a transmis vineri câte o scrisoare premierului Ilie Bolojan și ministrului Sănătății, […] Articolul BNS acuză DSU că pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare apare prima dată în PS News.
12:40
Mai mulți fani ai lui Călin Georgescu vor să blocheze azi Autostrada București-Pitești cu tiruri. Mobilizare pe TikTok # PSNews.ro
Mai mulți fani ai lui Călin Georgescu vor să blocheze din nou Autostrada București-Pitești, vineri, 12 septembrie. Inițiativa aparține bărbatului care a mai blocat-o o dată și în iulie. Mobilizarea s-a făcut prin intermediul rețelelor de socializare, în special Tik-Tok. Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat vineri dimineață, într-o parcare de pe Autostrada Bucureșt-Pitești, dar […] Articolul Mai mulți fani ai lui Călin Georgescu vor să blocheze azi Autostrada București-Pitești cu tiruri. Mobilizare pe TikTok apare prima dată în PS News.
12:40
Concluziile FMI după vizita la Bucureşti. Cum vede inflaţia României anul acesta şi în 2026 # PSNews.ro
Economia României ar urma să crească gradual, pe fondul necesarei consolidări fiscale, care este esenţială pentru contracararea extinderii deficitelor gemene, în timp ce inflaţia va rămâne temporar la un nivel ridicat, înainte de a scădea sub marja de toleranţă a BNR, până la finalul lui 2026, se arată în concluziile vizitei misiunii Fondului Monetar Internaţional, […] Articolul Concluziile FMI după vizita la Bucureşti. Cum vede inflaţia României anul acesta şi în 2026 apare prima dată în PS News.
12:40
Top 5 cele mai controversate declarații ale lui Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice # PSNews.ro
Charlie Kirk, cofondator și lider al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea Utah Valley, în fața unei mulțimi îngrozite. Moartea sa a stârnit reacții pe scară largă în Statele Unite, inclusiv din partea președintelui Donald Trump, care a transmis un mesaj […] Articolul Top 5 cele mai controversate declarații ale lui Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice apare prima dată în PS News.
12:30
Val de amenințări teroriste în SUA după uciderea lui Charlie Kirk. Mai multe universtități și-au suspendat cursurile # PSNews.ro
Cursurile și activitățile din campusuri au fost anulate la mai multe colegii și universități dedicate studenților de culoare din Statele Unite, după ce au fost înregistrate „amenințări teroriste” la adresa campusurilor respective, potrivit Axios. Amenințările afectează viața a mii de studenți din camspusurile HBCU (Historically Black Colleges and Universities), pe fondul unor amenințări false. Cel puțin […] Articolul Val de amenințări teroriste în SUA după uciderea lui Charlie Kirk. Mai multe universtități și-au suspendat cursurile apare prima dată în PS News.
12:30
Patru polițiști din Mureș, anchetați după femicidul comis de Emil Gânj. Criminalul e căutat de aproape două luni # PSNews.ro
Patru polițiști din Mureș sunt cercetați disciplinar după crima comisă de Emil Gânj, individul căutat de mai bine de două luni după ce și-a ucis fosta parteneră și i-a dat foc. Printre polițiști este și un agent care, la începutul anului, după primul incident violent dintre agresor și victimă, nu l-a dat pe bărbat în […] Articolul Patru polițiști din Mureș, anchetați după femicidul comis de Emil Gânj. Criminalul e căutat de aproape două luni apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:20
Combaterea violenței domestice trebuie să devină o cauză națională, având în vedere zecile de mii de victime ale acestui fenomen, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. ‘Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne angajăm în această bătălie pentru combaterea violenței domestice. Cred că această cauză trebuie să devină o cauză națională. Și asta […] Articolul Cătălin Predoiu: Combaterea violenței domestice trebuie să devină o cauză națională apare prima dată în PS News.
12:20
Reacția ministrului Justiției, după ce Curtea de Apel București a suspendat judecarea cauzei unui bolnav de cancer # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a reacţionat, vineri, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, apreciind că protestul din justiţie nu poate anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente şi trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români. ”Jurământul de a […] Articolul Reacția ministrului Justiției, după ce Curtea de Apel București a suspendat judecarea cauzei unui bolnav de cancer apare prima dată în PS News.
12:20
Rabla 2025 începe cu scandal! Producătorii și importatorii de automobile tună și fulgeră # PSNews.ro
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) este „profund nemulţumită” de modul în care a fost gestionată dezbaterea publică pentru programul RABLA 2025. Potrivit asociaţiei, România are nevoie de un program Rabla care „să fie un instrument real de transformare, nu o schemă care repetă greşelile trecutului”. Astfel, APIA cere un program eficient, echilibrat şi […] Articolul Rabla 2025 începe cu scandal! Producătorii și importatorii de automobile tună și fulgeră apare prima dată în PS News.
