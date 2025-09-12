Sndicatele din administraţia publică locală protestează pe 15 septembrie în București

12:30

Patru polițiști din Mureș sunt cercetați disciplinar după crima comisă de Emil Gânj, individul căutat de mai bine de două luni după ce și-a ucis fosta parteneră și i-a dat foc. Printre polițiști este și un agent care, la începutul anului, după primul incident violent dintre agresor și victimă, nu l-a dat pe bărbat în