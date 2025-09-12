Fără precedent: Ţările de Jos vor boicota Eurovision, dacă Israelul participă la concurs

13:30

Doi studenţi de la Universitatea Cornell din statul New York au ucis un urs şi au transportat carcasa animalului în campus, unde l-au jupuit şi l-au tranşat, au relatat joi autorităţile locale, citate de EFE. Studenţii au ucis sâmbătă un urs negru de 54,5 kg şi apoi au transportat animalul la una dintre unităţile de […]