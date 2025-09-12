Statele Unite îndeamnă statele G-7 să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei
PSNews.ro, 12 septembrie 2025 18:50
SUA își vor îndemna aliații din Grupul celor Șapte să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei, ca urmare a importurilor celor două state de petrol din Rusia. De asemenea, Statele Unite le vor comunica statelor G-7 că ar trebui să creeze o cale legală pentru a confisca activele suverane rusești blocate
• • •
Acum 5 minute
19:30
Adunarea Generală a ONU a adoptat declarația privind soluția cu două state, israelian și palestinian # PSNews.ro
Adunarea Generală a ONU a adoptat, vineri, cu o largă majoritate „declaraţia de la New York", care vizează reînvierea soluţiei cu două state, israelian şi palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas. În condiţiile în care Israelul denunţă de aproape doi ani incapacitatea Adunării Generale a ONU şi a Consiliului de Securitate de a condamna
Acum 15 minute
19:20
Ne convinge de alternativa sănătoasă şi sustenabilă! E scopul unei aplicaţii de mobilitate urbană care încearcă să ne facă să renunţăm la maşina personală. Un doctorand de la Politehnica Bucureşti a creat un consilier AI care să ne ajute în fiecare dimineaţă să alegem ruta optimpă spre serviciu sau spre şcoală, fie cu mijloacele de
19:20
Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție # PSNews.ro
Curtea Europeană de Justiție a anulat decizia Uniunii Europene privind planurile pentru construcția unei centrale nucleare în Ungaria de către o companie rusă. Curtea Europeană de Justiție a argumentat că nu este clar dacă Guvernul lui Viktor Orban a respectat regulile UE privind achizițiile publice atunci când a atribuit contractul pentru centrala nucleară Paks II
19:20
Alexandru Muraru (PNL): Prăbușirea coaliției de guvernare ar avea un efect de catastrofă # PSNews.ro
Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a susținut, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că prăbușirea coaliției de guvernare ar dăuna drastic României, mai ales pe plan extern. Deputatul este de părere că un astfel de lucru ar face ca țara noastră să fie percepută greșit de finanțatorii externi și ar declanșa un efect de „catastrofă
Acum 30 minute
19:10
INS: Câți pensionari a pierdut România într-un singur an și care mai e acum raportul dintre aceștia și salariați # PSNews.ro
Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică (INS), România a pierdut peste 50.000 de pensionari într-un an, dar chiar și așa tot există raporturi și de 14 pensionari la 10 salariați. În trimestrul II al anului, numărul mediu de pensionari a fost de 4,918 milioane persoane, în creştere cu 18.000 de persoane faţă de
Acum o oră
19:00
NATO lansează „Santinela Estică”, program de răspuns după ce dronele rusești au încălcat teritoriul Poloniei # PSNews.ro
ACTUALIZARE 18:15. Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, Alexus Grynkewich, a declarat că problema securității regionale a fost centrală în recenta sa discuție cu liderii din statele baltice, precum și în cadrul discuțiilor despre „răspunsul NATO la actul imprudent și periculos care a avut loc în Polonia la începutul acestei săptămâni". El a afirmat că
18:50
Statele Unite îndeamnă statele G-7 să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei # PSNews.ro
SUA își vor îndemna aliații din Grupul celor Șapte să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei, ca urmare a importurilor celor două state de petrol din Rusia. De asemenea, Statele Unite le vor comunica statelor G-7 că ar trebui să creeze o cale legală pentru a confisca activele suverane rusești blocate
18:40
Record la prețul global al cărnii și al uleiului. Carnea de vită și uleiul de floarea-soarelui devin lux # PSNews.ro
Prețurile globale ale cărnii au atins noi maxime în luna august, înregistrând cea mai abruptă creștere din ultimii 25 de ani, potrivit datelor publicate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Indicele FAO al prețurilor la alimente, care urmărește evoluția a cinci grupe majore de produse, a urcat în august la o medie
18:40
Europenii au, începând de vineri, control asupra datelor provenite de la dispozitivele conectate # PSNews.ro
Vineri a început să se aplice în Uniunea Europeană 'Regulamentul privind datele', care oferă utilizatorilor controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente și automobilele, și deblochează în același timp oportunitățile pentru întreprinderile mici de a utiliza aceste date pentru a dezvolta servicii inovatoare post-vânzare, informează un comunicat de presă
Acum 2 ore
18:30
Atleţii Rareş Toader şi Alina Rotaru-Kottmann concurează pentru România în prima zi de la Mondialele de Atletism # PSNews.ro
România are doi sportivi în concurs în prima zi a Campionatelor Mondiale de Atletism de la Tokyo (Japonia): Rareş Toader şi Alina Rotaru-Kottmann. Rareş Toader, specialist la proba de aruncare a greutăţii, va concura în calificările probei de la ora 4:55, fiind în prima grupă. Finala este programată în reuniunea de seară, de la ora
18:20
Bolojan & Predoiu, discuții despre fluidizarea rutieră, digitalizarea serviciilor, dezvoltarea de dispecerate integrate # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu vicepremierul CătălinPredoiu despre implementarea conceptului de fluidizare rutieră în Bucureşti şi judeţul Ilfov, digitalizarea serviciilor pentru cetăţeni şi dezvoltarea unor dispecerate integrate cu Poliţia Naţională şi Poliţiile Locale, pentru o mai bună coordonare a intervenţiilor. "Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întrevedere
18:10
Autorităţile americane au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat într-o conferinţă de presă că Tyler Robinson, în vârstă 22 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk. Kirk a fost împuşcat în gât, miercuri,
18:00
Constructorii auto presează Bruxelles-ul să regândească interdicția vânzării de mașini cu motoare pe combustie din 2035 # PSNews.ro
Cei mai mari constructori europeni de automobile se întâlnesc vineri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un schimb de opinii cu privire la viitorul sectorului, transmite AFP. Suferind de pe urma concurenței chineze acerbe și a unei tranziții lente spre vehiculele electrice, constructorii europeni de automobile presează Bruxelles-ul să își regândească obiectivele
18:00
Documentaristul britanic Charlie Ottley încă aşteaptă cetăţenia română, la cinci ani de la depunerea dosarului # PSNews.ro
Charlie Ottley, documentarist britanic şi promotor al României, încă aşteaptă cetăţenia română, la cinci ani de la depunerea dosarului. Recent, el a vizitat Ministerul Economiei, unde a discutat proiecte comune de promovare a ţării noastre în 2026. Celebrul documentarist britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru promovarea României prin seria „Flavours of Romania", a vizitat recent Ministerul
17:50
Un elev de 12 ani a făcut infarct la terminarea orelor, în timp ce își aștepta mama. Medicii au declarat decesul # PSNews.ro
Un incident șocant a avut loc vineri, 12 septembrie, la Școala Generală din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș. Un elev în vârstă de 12 ani a făcut infarct la finalul orelor de curs. Medicii au declarat decesul. Copilul, în vârstă de 12 ani, fiul secretarei școlii, a leșinat în fața unității de învățământ,
17:40
Fără precedent: Ţările de Jos vor boicota Eurovision, dacă Israelul participă la concurs # PSNews.ro
După Spania şi Irlanda, Ţările de Jos vor boicota Eurovisionul anul viitor dacă Israelul va participa, a anunţat vineri, asociaţia audiovizuală publică olandeză Avrotros, invocând războiul din Gaza şi „interferenţele" Israelului în cadrul ultimei ediţii a concursului de muzică. „Participarea Avrotros la Eurovision 2026 nu va fi posibilă atâta timp cât Israelul va rămâne în
Acum 4 ore
17:30
Garda Naţională de Mediu: Bucureştiul reciclează doar 11,6% din deşeuri, mult sub ţinta de 50% # PSNews.ro
Controlul Gărzii Naţionale de Mediu arată că Bucureştiul reciclează doar 11,6% din deşeuri, mult sub ţinta de 50%. Peste 85% ajung la groapă netratate, iar autorităţile au aplicat sancţiuni de 430.000 lei, subliniind necesitatea unei soluţii sistemice. Un control tematic al Gărzii Naţionale de Mediu, desfăşurat între 3 şi 12 septembrie în sectoarele Capitalei, arată
17:30
Elevii nici acum nu primesc la școală fructele, laptele și cornul deoarece Hotărârea de Guvern prin care se alocă banii încă așteaptă avizul mai multor ministere. „Mulți pleacă flămânzi dimineața, până la unu, două", a spus un localnic din Ivănești, Vaslui. Circa 1,9 milioane de elevi din toată țara ar trebui să primească aceste alimente.
17:20
O dronă a fost descoperită eșuată pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, în dimineața zilei de 12 septembrie. Martorii au raportat că au văzut aparatul fără pilot într-o zonă nepăzită a coastei, ceea ce a determinat intervenția poliției. Obiectul, de aproape un metru, era puternic corodat, cu partea din spate și aripa dreaptă
17:10
PNL Mangalia își caută un nou lider de organizație, după „căderea” lui Cristian Radu! Cine este în cărți # PSNews.ro
Partidul Național Liberal, filiala Mangalia, traversează una dintre cele mai dificile crize interne din ultimii ani, după ce fostul lider local și primar, Cristian Radu, a fost arestat preventiv pe 27 august, fiind cercetat pentru cinci infracțiuni de luare de mită, dar și pentru spălare de bani. Arestarea lui Radu a produs un seism politic
17:10
Autoritatea Vamală evită să ia măsuri în cazul grupării Murfatlar. Cui îi pasă de găurile negre uriașe din buget? # PSNews.ro
Autoritatea Vamală evită să comunice ce măsuri a luat pentru a stopa găurile negre de sute de milioane de euro generate la bugetul de stat de gruparea Murfatlar reprezentată de afaceriștii Vasile Ciaușu și Cătălin Bucura. Deși s-a solicitat încă din luna iulie un punct de vedere Autorității Vamale, condusă de Marcel Mutescu , referitor
17:10
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine luni în România. Întâlnire cu premierul Bolojan la Palatul Victoria # PSNews.ro
Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, efectuează luni o vizită oficială în România, unde va fi primit la Palatul Victoria de premierul Ilie Bolojan. Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, efectuează luni o vizită oficială în România, unde va fi primit la Palatul
17:00
Compania ArcelorMittal, care a deținut și combinatul siderurgic din Galați, oprește „definitiv" activitatea la fabrica din Hunedoara Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri „definitiv" activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, a anunţat, vineri, compania. „Această decizie dificilă vine după
16:50
Parlamentul European cere elaborarea unei strategii privind Alzheimer și alte forme de demență # PSNews.ro
Parlamentul European a îndemnat Comisia Europeană să adopte o strategie dedicată pentru combaterea bolii Alzheimer și a altor forme de demență, susținută de finanțare clară și termene concrete, conform Euronews. În cadrul unei sesiuni plenare la Strasbourg, deputații europeni au subliniat amploarea provocării: aproximativ șapte milioane de persoane din Europa suferă în prezent de Alzheimer,
16:50
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Turcii lucrează non – stop la tunelul Robești, primul de pe secțiunea 2 # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat imagini cu lucrările la secțiunea 2 Boița – Cornetu a A1 Sibiu – Pitești, unul dintre cele mai dificile loturi de autostradă din România. Amintim că pe acest tronson montan de circa 31 de kilometri au fost deocamdată autorizate lucrări doar pe câțiva kilometri. „Autostrada A1 Sibiu – Pitești, Tunel
16:50
Parlamentul cheltuie 1 milion € cu angajații aleșilor, lunar: 464 de aleși și peste 1.000 de consilieri și șoferi # PSNews.ro
Cei 464 de deputaţi şi senatori din actuala legislatură şi-au angajat peste 1.000 de persoane la birourile parlamentare – consilieri, experți, consultanți și șoferi. Lunar, pentru plata acestora, Parlamentul decontează peste 5 milioane de lei, potrivit calculelor Digi24.ro, adică echivalentul a peste 1 milion de euro. Recordul este de 11 angajați pentru un singur parlamentar.
16:40
Un laureat al Premiului Nobel, experiență de coșmar cu taximetrist pe Otopeni: „Răpit, jefuit și abandonat” # PSNews.ro
Scriitorul nigerian Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a povestit calvarul prin care a trecut la București, după ce a fost victima unui taximetrist pe Aeroportul Otopeni. Invitat de onoare la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unde urma să fie distins cu o stea pe Aleea Celebrităților, Soyinka a relatat că
16:30
CNAIR a semnat contractul de 2,76 miliarde de lei pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea # PSNews.ro
CNAIR a semnat contractul pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) – Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA), iar asocierea are la dispoziţie 24 de luni pentru a finaliza cei 39,7 km
16:20
Momentul în care JD Vâance duce sicriul lui Charlie Kirk. A fost transportat cu un avion Air Force 2 # PSNews.ro
Sicriul cu trupul neînsufleţit al activistului MAGA Charlie Kirk a fost adus
16:20
Un avion United Airlines cu 142 de pasageri a aterizat de urgență după o alertă de incendiu la bord # PSNews.ro
Un avion de pasageri United Airlines cu 142 de persoane la bord, care zbura spre insula Cebu din Filipine, a efectuat vineri o aterizare de urgenţă pe aeroportul Kansai din Osaka, după ce un indicator a semnalat un posibil incendiu la compartimentul de marfă. Zborul UA32 al companiei United Airlines, plecat de pe aeroportul Narita […] Articolul Un avion United Airlines cu 142 de pasageri a aterizat de urgență după o alertă de incendiu la bord apare prima dată în PS News.
16:10
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis, vineri, că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici. În urma unor verificări, au fost semnalate probleme în unităţi sanitare din şapte judeţe şi din Bucureşti, dar s-a intervenit. CNAS […] Articolul CNAS anunță că nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici apare prima dată în PS News.
16:10
Un tip de cancer rar, din ce în ce mai întâlnit. Boala nu dă simptome și este diagnosticată mai ales la tineri # PSNews.ro
O boală care timp de decenii afecta doar vârstnicii devine din ce în ce mai frecventă la tinerii de 30-40 de ani. Comunitatea medicală e perplexă. Cancerul de apendice, o boală extrem de rară până acum, devine din ce în ce mai frecvent la tineri. Un studiu publicat în revista Annals of Internal Medicine arată […] Articolul Un tip de cancer rar, din ce în ce mai întâlnit. Boala nu dă simptome și este diagnosticată mai ales la tineri apare prima dată în PS News.
16:00
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare de peste Prut # PSNews.ro
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care ani de zile a dominat viaţa politică şi economică din Republica Moldova, ar putea reveni în ţară cu trei zile înainte de alegerile legislative cruciale din 28 septembrie. Căutat pentru devalizarea unui miliard de dolari din băncile ţării, el urmează să fie extrădat din Grecia, unde a fost reţinut în […] Articolul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare de peste Prut apare prima dată în PS News.
16:00
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziţie de armament din istoria ţării, a anunţat vineri ministrul Apărării, invocând situaţia dificilă din punct de vedere al securităţii, relatează Reuters. În februarie, prim-ministrul danez Mette Frederiksen […] Articolul Danemarca face cea mai mare achiziţie de armament din istoria sa apare prima dată în PS News.
15:50
Reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative din administraţia publică locală vor participa, pe 15 septembrie, în Capitală, la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu anunţate de Guvern, iar o delegaţie a manifestanţilor va discuta cu prim-ministrul Ilie Bolojan, a declarat, vineri, preşedintele Sindicatului Naţional „Forţa Legii”, Ringo Dămureanu, potrivit Agerpres. „În […] Articolul Sndicatele din administraţia publică locală protestează pe 15 septembrie în București apare prima dată în PS News.
15:50
Drone din polistiren doborâte cu F-35 și F-16. Incursiunea rusă în Polonia, un test îngrijorător # PSNews.ro
În urma interceptării dronelor rusești în spațiul aerian polonez, țările NATO au transmis un mesaj liniștitor, dând asigurări că operațiunea de doborâre a acestora s-a desfășurat fără probleme. Totuși, unii experți se întreabă dacă Alianța Atlantică este pregătită pentru un război cu done. Incidentul reprezintă cea mai gravă propagare a războiului din Ucraina pentru Alianța […] Articolul Drone din polistiren doborâte cu F-35 și F-16. Incursiunea rusă în Polonia, un test îngrijorător apare prima dată în PS News.
15:40
Trump anunţă că suspectul în cazul asasinării lui Charles Kirk este în custodia autorităţilor # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri dimineaţă la Fox News că forţele de ordine au în custodie un suspect în cazul împuşcării fatale a activistului conservator Charlie Kirk la o universitate din Utah, relatează presa americană. „Cred că l-am prins”, a declarat Trump la Fox News, adăugând că o persoană care îl cunoaşte pe suspect […] Articolul Trump anunţă că suspectul în cazul asasinării lui Charles Kirk este în custodia autorităţilor apare prima dată în PS News.
15:40
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunţat că au fost tipărite peste 864.300 de buletine de vot pentru secţiile electorale din străinătate, în vederea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit mass-media. Dintre acestea, 756.800 de buletine sunt în limba română, 105.500 în rusă, 500 în găgăuză şi 1.500 în ucraineană. Documentele au culoarea albastru […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. Peste 864.000 de buletine de vot tipărite pentru diaspora apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:30
Poate fi sau nu cercetat Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Explicațiile avocatului Toni Neacșu # PSNews.ro
Nicușor Dan nu este „persoană fizică”, spune fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Declarația vine în contextul în care președintele României a declarat că primește servicii „ca persoană fizică” de la o echipă de filmare, în mod „voluntar”. În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat că regimul donațiilor către demnitarii […] Articolul Poate fi sau nu cercetat Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Explicațiile avocatului Toni Neacșu apare prima dată în PS News.
15:30
Opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate din PNRR, transferate pe fonduri europene din Programul Sănătate # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că opt proiecte care au fost iniţial incluse în PNRR şi care nu mai pot fi menţinute vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor. ”8 proiecte care au fost iniţial incluse în Programul […] Articolul Opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate din PNRR, transferate pe fonduri europene din Programul Sănătate apare prima dată în PS News.
15:30
Camera Deputaților neagă existența cărților de vizită cu foiță de aur pentru parlamentari # PSNews.ro
Camera Deputaţilor a reacționat vineri, 12 septembrie, la declarațiile deputatului USR Radu Mihaiu cu privire la cărțile de vizită decontate pentru parlamentari. Răspunsul oficial arată că este vorba numai de folie aurie și nu de foiță de aur. Mai mult, doar unii deputați pot deconta pe protocol cărțile de vizită: preşedinţii de comisii și membrii […] Articolul Camera Deputaților neagă existența cărților de vizită cu foiță de aur pentru parlamentari apare prima dată în PS News.
15:10
Cod Rutier 2025: Telefonul la volan, chiar și la semafor, aduce amendă și permis suspendat # PSNews.ro
Traficul tot mai aglomerat din marile orașe îi determină pe mulți șoferi să își arunce privirea la telefon atunci când stau pe loc la semafor. Ce pare o pauză inofensivă de câteva secunde se poate transforma însă într-o amendă usturătoare și chiar în suspendarea permisului. Potrivit noului Cod Rutier 2025, utilizarea telefonului mobil la volan […] Articolul Cod Rutier 2025: Telefonul la volan, chiar și la semafor, aduce amendă și permis suspendat apare prima dată în PS News.
15:10
UNIUNEA EUROPEANĂ Parlamentul European a îndemnat Comisia Europeană să adopte o strategie dedicată pentru combaterea bolii Alzheimer și a altor forme de demență, susținută de finanțare clară și termene concrete, conform Euronews. În cadrul unei sesiuni plenare la Strasbourg, deputații europeni au subliniat amploarea provocării: aproximativ șapte milioane de persoane din Europa suferă în prezent […] Articolul Știri din capitalele Europei, 12 septembrie apare prima dată în PS News.
15:00
Femeia care a vrut să intre în Parlament cu 6 cuțite a spus că le poartă la ea tot timpul și nu a știut că nu e voie Femeia care a vrut să intre în Palatul Parlamentului cu 6 cuțite a declarat că obișnuiește să poarte armele albe mereu la ea și nu știa că […] Articolul Primele explicații oferite de femeia care a încercat să intre în Parlament cu 6 cuțite apare prima dată în PS News.
15:00
Greu de ucis… la Buzău. Bărbatul care a încercat să-și omoare socrul de mai multe ori a fost trimis în judecată # PSNews.ro
Bărbatul care i-ar fi turnat fostului socru în ciorbă otravă utilizată pentru eutanasia animalelor şi i-ar fi tăiat conducta de frână a autoutilitarei a fost trimis în judecată. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui bărbat cercetat pentru tentativă la omor […] Articolul Greu de ucis… la Buzău. Bărbatul care a încercat să-și omoare socrul de mai multe ori a fost trimis în judecată apare prima dată în PS News.
14:50
Proiectul CNAIR de montare a 400 de radare fixe pe drumurile din România se află în impas. Guvernul nu a alocat bani # PSNews.ro
Proiectul CNAIR de montare a 400 de radare fixe pe drumurile naționale, expres și autostrăzile din România, programat inițial să fie finalizat în vara acestui an, se află în impas. Motivul este că Guvernul nu a alocat finanțarea necesară, iar licitația pentru achiziția camerelor video nu a fost lansată. „CNAIR nu poate demara procedura de […] Articolul Proiectul CNAIR de montare a 400 de radare fixe pe drumurile din România se află în impas. Guvernul nu a alocat bani apare prima dată în PS News.
14:50
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Pensionarii care nu se înscriu până pe 27 septembrie vor pierde banii pentru lunile iulie și august. În ciuda măsurilor de austeritate, statul oferă sprijin persoanelor cu venituri mici. Pensionarii cu pensii reduse și alte categorii vulnerabile vor primi vouchere în valoare de 50 de lei pe lună, care […] Articolul Ajutor pentru plata facturilor. Cine riscă să piardă banii pe două luni apare prima dată în PS News.
14:40
Cristi și Denisa, doi vloggeri români, au ajuns în țara unde românii sunt alungați și li se spune „țigani”. Irlanda de Nord a fost de curând teatru de luptă între naționaliștii nord-irlandezi și străini, în special români. Pe o ploaie tipic britanică, Cristi și Denisa au filmat la Belfast, capitala Irlandei de Nord. Este locul […] Articolul Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde apare prima dată în PS News.
14:30
Cazul tinerilor români luați de ape în Italia, în 2024. Părinții cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro # PSNews.ro
Părinții tinerilor români care au murit îmbrățișați în mijlocul unui râul din Italia, în vara anului 2024, cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro. Familiile spun că puteau fi salvați și că autoritățile trebuie să răspundă pentru reacția lor întârziată. Principalul argument al familiilor de români este faptul că au suferit daune morale și […] Articolul Cazul tinerilor români luați de ape în Italia, în 2024. Părinții cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro apare prima dată în PS News.
14:30
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 12 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat, iar aurul a fost evaluat în creștere. Potrivit BNR, euro a coborât, fiind cotată de BNR la 5,0694 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira […] Articolul Curs valutar, 12 septembrie 2025: Euro a scăzut. Aurul a fost mai scump apare prima dată în PS News.
