Întâlnire la clubul de golf: Trump și premierul din Qatar vor discuta, în contextul crizei din Gaza
Digi24.ro, 12 septembrie 2025 23:40
Donald Trump îl va primi la cină, la clubul său de golf din Bedminster (New Jersey, nord-est), pe prim-ministrul din Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a anunţat Casa Albă. Această întâlnire are loc la trei zile după un atac fără precedent al Israelului care a vizat liderii mişcării islamiste palestiniene Hamas, reuniţi într-un complex rezidenţial din centrul capitalei Doha.
• • •
Acum 10 minute
00:00
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Anunțul făcut de ministrul Dragoș Pîșlaru # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri seară, într-o postare pe Facebook, că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană, după care urmează aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.
Acum 30 minute
23:40
23:40
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav bolnavă și ar fi luat banii pentru tratament # Digi24.ro
O angajată a Poștei Române a fost reținută de polițiști, după ce ar fi furat titluri de stat de peste un milion de lei.
Acum o oră
23:30
Bărbat beat, prins la volan în Mureş. El abia îşi redobândise permisul de conducere, după ce i-a fost anulat pentru fapte similare # Digi24.ro
Un bărbat care avea o concentraţie de aproape 2 la mie alcool pur în aerul expirat a fost prins la volanul unui autovehicul pe un drum din judeţul Mureş, la doar o zi după ce şi-a redobândit permisul de conducere, care îi fusese anulat pentru fapte similare.
23:30
23:10
SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru incursiunea dronelor în Polonia # Digi24.ro
Statele Unite s-au alăturat aliaților occidentali într-o declarație colectivă, vineri, pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la incursiunea dronelor rusești în Polonia și pentru a acuza Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU, relatează TVPWorld.
Acum 2 ore
23:00
Trei bărbați și o femeie, trimiși în judecată după ce au torturat un bărbat pentru a-i afla PIN-ul cardului. Victima a murit la spital # Digi24.ro
Trei bărbați și o femeie au fost trimiși în judecată după ce au torturat un bărbat în județul Ilfov pentru a-i afla PIN-ul de la cardul bancar.
23:00
Ipoteză tulburătoare în cazul nigerianului care a violat o prostituată, în Capitală. Poliția face un apel către alte posibile victime # Digi24.ro
Anchetatorii din Bucureşti au suspiciuni că nigerianul de 30 de ani care a fost arestat preventiv după ce a strâns de gât şi a violat o prostituată a mai comis fapte similare, folosind cam acelaşi mod de operare. Poliţia face apel la posibilele victime să sesizeze autorităţile.
22:30
Criză în Nepal: Preşedintele a dizolvat parlamentul şi a anunţat alegeri legislative pentru 5 martie # Digi24.ro
Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a dizolvat parlamentul vineri seara şi a anunţat alegeri parlamentare pentru 5 martie 2026, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a anunţat biroul prezidenţial, relatează AFP.
Acum 4 ore
22:00
Record de longevitate în Japonia: Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani # Digi24.ro
Țara cu cea mai mare speranță de viață din lume își confirmă renumele de „națiune a centenarilor”. Guvernul nipon a anunțat că aproape 100.000 de persoane au trecut de vârsta de 100 de ani, un record istoric pus pe seama dietei sănătoase, a stilului de viață activ și a unei culturi care prețuiește echilibrul și comunitatea, relatează BBC.
21:50
Coreea de Nord execută oameni pentru distribuirea de filme și programe TV străine, potrivit unui raport al ONU # Digi24.ro
Guvernul nord-coreean aplică din ce în ce mai des pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru persoanele surprinse vizionând și distribuind filme și seriale străine, potrivit unui important raport al ONU. Țara, care rămâne în mare parte izolată de lume, supune populația la mai multă muncă forțată, restricționându-i în același timp libertățile, se mai arată în raport. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a constatat că, în ultimul deceniu, statul nord-coreean a înăsprit controlul asupra „tuturor aspectelor vieții cetățenilor”.
21:30
Concluziile delegației FMI după o vizită de zece zile în România. Cum evaluează specialiștii Fondului reformele Guvernului Bolojan # Digi24.ro
Inflaţia va rămâne ridicată până la finalul anului 2026, iar creşterea economică va fi de doar 1% în 2025 (faţă de prognoza din primăvară, când era de 1,6%) şi de 1,4% în 2026, însă se preconizează că economia va creşte gradual pe fondul consolidării fiscale, se arată în concluziile delegaţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, care s-a aflat în România în perioada 3-12 septembrie. De asemenea, FMI mai preconizează că recentul pachet de reforme anunțat de guvernul român pentru 2025-2026, inclusiv reformele fiscale, este binevenit şi reprezintă un pas important înainte, însă punerea sa integrală în aplicare şi măsurile suplimentare de ajustare din 2027 pentru a reduce deficitul fiscal sub 3% din PIB sunt esenţiale pentru restabilirea sustenabilităţii fiscale şi macroeconomice.
21:30
Ministra Mediului l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea „Apele Române”. Care a fost motivul deciziei # Digi24.ro
Diana Buzoianu a anunțat, vineri, că l-a demis pe Sorin Lucaci din funcția de director al Administrației Naționale „Apele Române”. Ministra Mediului a adăugat că țara noastră a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, „bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor”.
20:50
O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat. Ea a fost internată pentru îngrijiri la Institutul Socola, întrucât a avut un comportament neadecvat.
20:40
Moșteanu, reacție după lansarea „Santinelei Estice”: Unitate, vigilență, reacție rapidă, răspunsurile corecte la agresiunea Rusiei # Digi24.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu consideră că lansarea operațiunii Santinela Estică de către NATO este „răspunsul ferm al Alianței la provocările și încălcările spațiului aerian de către Rusia în Polonia, România și alte state de pe flancul estic”.
20:30
Oficial BNR: „Politicienii să înțeleagă că suntem aproape de marginea prăpastiei”. Ce deficit ar putea avea România la finalul anului # Digi24.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat vineri, într-o intervenție la Digi24, că situația economică a României rămâne tensionată, în contextul în care reforma administrației locale a fost amânată, iar proiecte din al doilea pachet de măsuri fiscale au fost contestate la CCR. El avertizează politicienii că trebuie să înțeleagă că „suntem foarte aproape de marginea prăpastiei”.
20:30
România salută lansarea operațiunii „Santinela Estică” a NATO. „Un mesaj puternic privind determinarea noastră comună” # Digi24.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, și ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, au salutat, în mesaje pe rețelele de socializare, lansarea operațiunii „Santinela Estică”, de întărire a apărării pe flancul Estic. „Aceasta este răspunsul ferm al Alianței la repetatele provocări și încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei în Polonia, în România și în alte state de pe flancul Estic”, a comentat ministrul Apărării.
Acum 6 ore
20:00
Rusia a respins acuzațiile autorităților moldovene că ar încerca să intervină în alegerile parlamentare. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că aceste acuzații ar fi fără dovezi. Totodată, ea a criticat presupusa implicare a Vestului în treburile interne ale Republicii Moldova, scrie NewsMaker.
19:30
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump # Digi24.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la Ungaria și Slovacia, ultimele state UE care cumpără combustibili fosili din Rusia, să renunțe la campania împotriva eforturilor blocului de a pune capăt dependenței de Moscova. Și să cumpere, în schimb, din America.
19:30
Alexandru Nazare, „maraton de întâlniri” cu marii finanţatori de pe Wall Street: Au sprijinit constant accesul României pe pieţe # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat într-o vizită în Statele Unite ale Americii, a anunțat că a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street, instituţii financiare care au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat.
19:20
Eurodeputații vor să modifice acordul comercial cu SUA, negociat de Ursula von der Leyen cu Donald Trump # Digi24.ro
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE şi SUA, ceea ce riscă să creeze noi tensiuni, tocmai în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relaţiile tensionate cu preşedintele Donald Trump, transmite Bloomberg.
19:00
ArcelorMittal opreşte definitiv producţia la o fabrică din România. Motivele invocate de companie # Digi24.ro
ArcelorMittal anunţă că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură. Decizia a fost luată din cauza preţurilor foarte mari la energia electrică şi a presiunii tot mai mari din partea importurilor la preţuri mici din afara UE. Compania are în prezent 477 de angajaţi la fabrica din Hunedoara.
19:00
Condamnarea lui Bolsonaro, sărbătorită în Brazilia: „Se face dreptate”. Reacția liderilor din America Latină # Digi24.ro
Mii de brazilieni au ieșit pe străzi pentru a sărbători condamnarea lui Jair Bolsonaro la închisoare pentru complot la o lovitură de stat militară. Lideri din America Latină au salutat această decizie istorică, în timp ce administrația Trump a reacționat cu furie și amenințări, relatează The Guardian.
19:00
„Declarația de la New York”: ONU reia soluția cu două state, israelian și palestinian, fără Hamas # Digi24.ro
Adunarea Generală a ONU a adoptat, vineri, cu o largă majoritate „declaraţia de la New York”, care vizează reînvierea soluţiei cu două state, israelian şi palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas.
18:30
NATO lansează operațiunea „Eastern Guardian”, pentru a-și consolida poziția pe flancul de Est. Vor fi mobilizate resurse din opt țări # Digi24.ro
NATO lansează operațiunea Eastern Guardian pentru a-și consolida poziția pe flancul estic, a anunțat secretarul general al NATO, Mark Rutte, citat de polsatnews.pl. Vor fi mobilizate resurse din opt țări, a precizat secretarul general NATO într-o conferință de presă, vineri, urmare a incidentului din noaptea de 9 spre 10 septembrie, când spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești.
18:30
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre drona găsită pe o plajă din Bulgaria: Ar trebui să ne obișnuim cu așa ceva # Digi24.ro
Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre drona găsită pe o plajă din Bulgaria. Acesta spune că cel mai probabil, aparatul de zbor a căzut în Marea Neagră și a fost adus pe plajă de valuri. De asemenea, sunt șanse mici ca aceasta să fi conținut explozibil, fiind mai degrabă o dronă se supraveghere și strângere de informații. De asemenea, Virgil Bălăceanu a comentat și incidentul din Polonia, unde mai multe drone ale Moscovei au intrat în spațiul aerian polonez. El a spus că Varșovia a reacționat bine atacând aparatele de zbor fără pilot, și a subliniat că România a rămas în urmă din acest punct de vedere, cel al reacției în asemenea incidente.
18:20
Surse: Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie # Digi24.ro
Plafonarea prețului alimentelor de bază nu va mai fi prelungită după 30 septembrie, când expiră, au precizat surse guvernamentale pentru Digi24.ro.
18:10
Fenomen spectaculos pe cer în această noapte: Luna străbate zona în care se află Pleiadele. La ce oră poate fi admirat # Digi24.ro
Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Şonka, astronom la Observatorul "Amiral Vasile Urseanu".
Acum 8 ore
18:00
Descoperiri arheologice unice în România, expuse la Muzeul de Istorie de Zilele Europene ale Patrimoniului # Digi24.ro
Două vase de aur și două de argint, descoperiri extrem de rare scoase la lumină în necropola tumulară a orașului antic Callatis, sunt prezentate de vineri, la Muzeul Național de Istorie a României, cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Artefactele, alături de bijuterii și piese de harnașament, arată statutul de elită al celor înmormântați și legăturile Callatisului cu regii Macedoniei și cu tracii, potrivit specialiștilor.
17:40
Tragedie la o școală din Maramureș: Un băiat de 12 ani a murit, după ce i s-a făcut rău la finalul orelor de curs # Digi24.ro
Tragedie la o școală din Maramureș. Un copil de 12 ani a murit vineri, după ce s-a prăbușit din senin în fața școlii, la finalul cursurilor. Zeci de minute s-au chinuit medicii să îl resusciteze, însă fără succes.
17:30
Președintele Trump vine cu precizări despre dronele rusești: ”N-ar trebui să fie atât de aproape de Polonia” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit din nou despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian polonez. „Au fost doborâte și au zburat în spațiul aerian polonez”, a declarat Donald Trump, potrivit polsatnews.pl. Acesta declarase anterior că intrarea dronelor rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi accidentală, afirmație care a atras o serie de reacții la nivel înalt din Polonia. Premierul polonez Donald Tusk a transmis că și-ar fi dorit ca atacul să fi fost o greșeală, însă Polonia știe că nu a fost așa, ci intenționată.
17:30
Garda de Mediu: 85% din deșeurile din Capitală ajung netratate la groapa de gunoi. „Bucureștiul pierde cursa reciclării” # Digi24.ro
Garda Națională de Mediu a anunțat, vineri pe Facebook, că 85% dintre deşeurile generate în sectoarele Bucureştiului ajung la groapa de gunoi netratate. În urma celui mai recent control făcut în teren Au fost aplicate amenzi de 430.000 de lei, în urma celui mai recent control făcut în teren.
17:20
Surpriză la ONU: SUA se alătură declarației care condamnă loviturile Israelului în Qatar # Digi24.ro
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o declarație prin care condamnă atacurile Israelului asupra unui complex rezidențial din Doha, ce vizau lideri Hamas. Textul, sprijinit de toți cei 15 membri ai consiliului inclusiv SUA, care de regulă blochează acțiuni împotriva Israelului, subliniază importanța dezescaladării și exprimă solidaritatea cu Qatarul, potrivit BBC.
17:20
Donald Trump a numit încă un oraș unde va desfășura Garda Naţională pentru a lupta împotriva criminalităţii: „Primarul e democrat” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în oraşul Memphis, statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalităţii care vizează marile oraşe din întreaga ţară conduse de democraţi, relatează AFP şi Reuters.
17:10
A intrat în vigoare „Regulamentul privind datele” în UE. Europenii au control asupra datelor provenite de la dispozitivele conectate # Digi24.ro
Vineri a început să se aplice în Uniunea Europeană „Regulamentul privind datele”, care oferă utilizatorilor controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente şi automobilele, informează Executivul comunitar. Regulamentul deblochează, de asemenea, oportunităţi pentru întreprinderile mici de a utiliza aceste date pentru a dezvolta servicii inovatoare post-vânzare.
17:00
O dronă de proveniență necunoscută a fost găsită pe o plajă din Bulgaria. Autoritățile de la Sofia investighează cazul # Digi24.ro
O dronă a fost descoperită eșuată pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, în dimineața zilei de 12 septembrie. Martorii au raportat că au văzut aparatul fără pilot într-o zonă nepăzită a coastei, ceea ce a determinat intervenția poliției.
16:50
Cine e presupusul asasin al lui Charlie Kirk. Oficiali americani au dezvăluit informații despre suspect (NBC News) # Digi24.ro
Presupusul asasin al activistului american Charlie Kirk a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, scrie NBC News, care citează cinci oficiali de rang înalt din cadrul forțelor de ordine, familiarizați cu cazul, potrivit Sky News.
16:50
Trump spune că își pierde răbdarea în privința lui Putin, după ce Rusia a anunțat că negocierile privind Ucraina sunt „în pauză” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își pierde răbdarea în privința lui Vladimir Putin, după ce Moscova a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt în pauză. Kremlinul a declarat că este în continuare deschis la negocieri cu Kievul, dar a acuzat țările europene că împiedică procesul, relatează TVPWorld.
16:40
Rusia ameninţă Danemarca cu măsuri militare pentru producerea de combustibil pentru rachetele ucrainene pe teritoriul său # Digi24.ro
Rusia va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene, a avertizat vineri purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informează EFE.
16:40
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că va asigura continuitatea tratamentului pentru pacienții care au cancer. Au fost semnalate probleme în spitale din șapte județe și din Capitală, însă problemele au fost rezolvate, iar „tratamentele sunt acordate corespunzător pacienților oncologici”, a precizat președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan.
16:30
Pro-rusul Igor Dodon folosește moartea activistului Kirk pentru a promova discursul lui Putin: „Fascism neoliberal” # Digi24.ro
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a transmis condoleanțe poporului american în legătură cu moartea violentă a activistului conservator Charlie Kirk, despre care spune că a fost „un om cu un mare curaj și determinare politică”.
16:30
Kasparov îl atacă pe Trump în chestiunea incursiunii dronelor rusești în Polonia: „A fost mai rapid decât Kremlinul” în a găsi o scuză # Digi24.ro
Disidentul rus, celebrul șahist Garry Kasparov, îl atacă pe președintele american Donald Trump, acuzându-l că este un „atu” al Rusiei și că, în chestiunea incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, s-a grăbit să ofere o scuză Moscovei, afirmând că aceasta ar fi putut fi accidentală. ”Așa cum am prevăzut, Trump este mai rapid în a numi acest lucru o greșeală chiar și decât Kremlinul!”, a scris Kasparov în pagina sa de la platforma X (fostă Twitter). Kasparov avertizează că Europa își face iluzii, crezând că Trump va apăra țările NATO.
16:30
Cătălin Drulă: „E limpede că PSD nu-și dorește alegeri la București. Probabil nu anticipează că le-ar câștiga” # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă spune că își dorește în continuare să candideze pentru funcția de primar al Bucureștiului și că există discuții cu PNL pentru o candidatură comună în acest sens. Fostul lider USR a declarat, vineri, la Digi24, că data scrutinului trebuie stabilită „cât mai urgent”, criticând abordarea PSD de a bloca acest demers. „E destul de limpede din afirmațiile publice că cei de la PSD nu-și doresc aceste alegeri, probabil nu anticipează că le-ar câștiga”, susține Drulă.
Acum 12 ore
16:00
Trimisul lui Donald Trump, anunț de la Bruxelles: „UE ar putea renunţa la gazele ruseşti peste un an” # Digi24.ro
Uniunea Europeană ar putea abandona gazele ruseşti în următoarele şase până la 12 luni, prin înlocuirea lor cu gaze naturale lichefiate din SUA. Washingtonul şi-a comunicat această poziţie către oficialii UE în cursul acestei săptămâni, a declarat vineri secretarul american al Energiei, Chris Wright, conform Reuters.
15:40
Parlamentul cheltuie 1 milion € cu angajații aleșilor, lunar: peste 1.000 de consilieri și șoferi la 464 de senatori și deputați # Digi24.ro
Cei 464 de deputaţi şi senatori din actuala legislatură şi-au angajat peste 3.000 de persoane la birourile parlamentare - consilieri, experți, consultanți și șoferi. Lunar, pentru plata acestora, Parlamentul decontează peste 5 milioane de lei, potrivit calculelor Digi24.ro, adică echivalentul a peste 1 milion de euro. Recordul este de 14 angajați pentru un singur parlamentar.
15:40
Donald Trump anunţă că asasinul lui Charlie Kirk a fost prins: „Sper să primească pedeapsa cu moartea” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri dimineața la Fox News, că autoritățile l-au găsit și arestat pe ucigașul lui Charlie Kirk. Liderul de la Casa Albă a afirmat: „cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, relatează BBC.
15:30
Kremlinul anunţă o „pauză” în negocierile de pace cu Kievul. Când ar putea avea loc următoarea rundă de discuții # Digi24.ro
Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina, pentru a pune capăt conflictului, sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, relatează Reuters.
15:30
Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate. Șeful Guvernului a avut o întâlnire în acest sens, vineri la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu reprezentanții unităților sanitare și ai constructorilor.
15:20
Kremlinul despre manevrele Zapad-2025: „Rusia nu ameninţă ţările din Europa, Rusia nu a amenințat niciodată pe nimeni” # Digi24.ro
Kremlinul a dat asigurări vineri, referitor la temerile pe care le-a provocat în Europa începutul manevrelor strategice Zapad-2025, că Rusia „nu ameninţă acum ţările din Europa”, informează EFE, scrie Agerpres.
15:20
Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. La colocviile avute după audiență la Secretariatul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu au abordat, printre altele, ”situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”, anunță Vaticanul într-un comunicat.
