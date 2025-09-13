Semințele care îți transformă digestia: când, cât și cum să le consumi pentru energie și sațietate
Adevarul.ro, 13 septembrie 2025 04:15
Află cum semințele de chia, in, susan și fenicul îți pot transforma digestia. Descoperă când, cât și cum să le consumi pentru sațietate, energie și un intestin sănătos.
Acum 2 ore
03:45
Aurul se scumpește enorm în perioade de recesiune. La ce preț ar putea ajunge la finalul anului # Adevarul.ro
Aurul rămâne unul dintre cele mai performante active tranzacționate la bursă, cu o creștere de peste o treime de la începutul anului.
03:15
Analizele de sânge care îți salvează viața: depistează riscul de boli de inimă cu mult înainte să apară primele simptome # Adevarul.ro
Descoperă ce analize de sânge pot depista riscul de boli de inimă devreme și cum să-ți salvezi viața prin prevenție.
Acum 4 ore
02:15
Europa clocotește politic. Comisia Europeană, amenințată cu moțiuni din ambele extreme. AUR a deschis cutia pandorei # Adevarul.ro
Comisia Europeană este amenințată de două moțiuni de cenzură depuse în Parlamentul European, după ce eurodeputatul AUR, Gheorghe Piperea, „a deschis cutia pandorei” cu moțiunea de cenzură dezbătută în iulie.
01:45
Secretele primei bătălii din istoria modernă a românilor. A pornit de la incident de cascadorii râsului și a sfârșit într-o baie de sânge # Adevarul.ro
Acum 177 de ani a avut loc prima bătălie din istoria modernă a Principatelor Române și totodată ultima confruntare dintre turci și valahi pe teritoriul românesc. Este vorba despre acel „Termopile” românesc în care 500 de ostași români au înfruntat o forță otomană de 5000 de oameni.
01:15
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști # Adevarul.ro
Rusia și Ucraina se decimează reciproc, într-un război dezlănțuit de ambițiile imperialiste ale lui Putin, iar perspectivele unei păci sunt mai degrabă îndepărtate. Generalul (r) Silviu Predoiu încearcă să explice ura viscerală ruso-ucraineană și vine cu o perspectivă originală.
Acum 6 ore
00:15
13 septembrie: 112 ani de la moartea lui Aurel Vlaicu, inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale # Adevarul.ro
Pe 13 septembrie 1501, Michelangelo începe să lucreze la statuia lui David, considerată una dintre capodoperele artei universale. Tot într-o zi de 13 septembrie, dar în 1929 s-a născut actorul Cristopher Plummer.
00:15
Ministrul Dragoș Pîslaru anunță că România a transmis PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană # Adevarul.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a anunțat că România a transmis oficial, vineri seară, 12 septembrie, PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.
00:15
Jocurile populare, ținte pentru atacuri. Cum îți protejezi copilul când joacă GTA sau Minecraft # Adevarul.ro
Experții în securitate cibernetică au detectat într-un singur an peste 19 milioane de tentative de descărcare a unor fișiere malițioase sau nedorite, deghizate în jocuri populare în rândul generației Gen Z.
00:00
Premierul Qatarului, invitat la cină de Trump în New Jersey, la câteva zile după atacul israelian care a vizat lideri Hamas în Doha # Adevarul.ro
Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, va cina la complexul de golf al președintelui Donald Trump din Bedminster (New Jersey). Întâlnirea are loc la trei zile după atacul israelian care a vizat lideri Hamas aflați într-un complex din Doha, capitala Qatarului.
12 septembrie 2025
23:45
Tendințele auto se schimbă în fiecare an, unele modele pierzând din popularitate în timp ce altele vin din urmă și le iau locul. Șansele de a cumpăra o mașină mai avariată decât ți se spune sunt însă extrem de mari, cu atât mai mult cu cât mărcile cele mai căutate sunt ținta vânzătorilor necinstiți.
23:30
Alertă în Dolj: Un urs a fost văzut într-o comună. Locuitorii, sfătuiți să evite deplasările în păduri # Adevarul.ro
Un urs a fost văzut într-o comună din Dolj vineri seară, 12 septembrie. Primarul comunei Brădești roagă locuitorii să evite deplasările izolate în zonele împădurite sau greu accesibile.
23:30
Rapid continuă fără înfrângere în Superliga, iar U Cluj rămâne fără victorie pe teren propriu. 0-0 pe Cluj Arena, în etapa 9 # Adevarul.ro
Giuleștenii nu s-au putut impune în deplasare.
23:15
Potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), nord-coreeni sunt executați, printre altele, și pentru vizionarea de filme străine.
23:00
Studenții de culoare din întreaga SUA, ținta unor amenințări cu moartea după uciderea lui Charlie Kirk. Șapte colegii au fost închise # Adevarul.ro
Studenții de culoare din SUA au fost ținta unor amenințări cu moartea coordonate, săptămâna aceasta, ceea ce a determinat cel puțin șapte universități să instituie măsuri de izolare, la doar o zi după ce activistul de extremă dreapta Charlie Kirk a fost ucis.
23:00
De ce asasinatul a ajuns o tradiție sumbră a Statelor Unite. Seria omorurilor a început acum 150 de ani și s-a perpetuat până astăzi # Adevarul.ro
Statele Unite au o tradiție lugubră a asasinatelor politice. Seria acestora a început acum 150 de ani și continuă și în prezent. Mare parte a activiștilor politici sau sociali de mare succes din SUA au sfârșit tragic. Specialiștii au și câteva explicații.
Acum 8 ore
22:30
Horoscop sâmbătă, 13 septembrie. Provocări pentru toate zodiile: emoțiile sunt mai intense, iar prudența financiară devine esențială # Adevarul.ro
Ziua de sâmbătă, 13 septembrie, aduce pentru toate zodiile provocări importante, spune Lorina, astrolog Click, care recomandă răbdare în relații și prudență în investiţii sau cheltuieli.
22:30
Poliția Capitalei face precizări după informațiile potrivit cărora o femeie ar fi fost agresată în prezența polițiștilor # Adevarul.ro
Poliția Capitalei anunță că informațiile potrivit cărora unei femei ,,i-au fost adresate injurii și a fost agresată în prezența polițiștilor”, pe o stradă din Sectorul 1, sunt false.
22:00
Polonia se pregătește pentru ce e mai rău. O companie britanică va ajuta țara să fabrice obuze de artilerie # Adevarul.ro
Compania britanică de armament BAE Systems va ajuta Polonia să producă muniție de 155 de milimetri, a declarat vineri Donald Tusk, referindu-se la obuzele de artilerie grea care s-au dovedit insuficiente în Ucraina şi în rândul partenerilor săi NATO.
22:00
Criza din Fâşia Gaza pune în pericol ediţia aniversară Eurovision din 2026. Olanda se alătură boicotului din cauza participării Israelului # Adevarul.ro
Ediția aniversară a Eurovision din 2026 riscă să fie umbrită de tensiuni politice majore, după ce şi Olanda s-a alăturat mai multe state europene care amenință cu boicotul dacă Israelul va rămâne în competiție.
22:00
Ministra Mediului îl demite încă o dată pe șeful de la Apele Române. În iulie l-a destituit pentru 2 ore # Adevarul.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, l-a demis vineri, 12 septembrie, pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci.
22:00
Celebra actriță Isabelle Adjani va compărea pe 26 februarie în fața Curții de Apel din Paris într-un dosar de fraudă fiscală pentru care fusese condamnată în primă instanță, a precizat vineri, pentru AFP, o sursă judiciară.
21:30
O femeie a șocat trecătorii din Iași după ce a prins și a mâncat un porumbel, în plină stradă. A ajuns la Institutul de Psihiatrie Socola # Adevarul.ro
O femeie de 54 de ani din Iași este anchetată de polițiști pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept, după ce a prins și a mâncat un porumbel.
21:15
Poliția face un apel către toate victimele nigerianului arestat la București pentru că a violat o prostituată # Adevarul.ro
Polițiștii fac un apel public către orice victimă a nigerianului de 30 de ani, arestat la București pentru viol. Acesta este acuzat că a agresat și violat o prostituată în sectorul 6 al Capitalei.
21:15
Starețul unei vechi mănăstiri din Grecia, acuzat că ar fi liderul unei rețele de trafic de relicve. Explicaţia lui: „Aparţineau bunicii mele” # Adevarul.ro
Biserica Ortodoxă din Grecia a fost prinsă în mijlocul unui scandal uriaș după ce starețul mănăstirii Mega Spilaio din Peloponez a fost arestat, alături de cinci complici, fiind acuzat că a condus o rețea criminală specializată în traficul de relicve bizantine.
Acum 12 ore
20:45
Afirmațiile BNS privind concedierile în serviciile de ambulanţă, dezminție de DSU: „Măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ” # Adevarul.ro
DSU a dezmințit, vineri, afirmaţiile Blocului Naţional Sindical (BNS) potrivit cărora s-ar pregăti concedieri în serviciile de ambulanţă şi creşteri ale costurilor de funcţionare prin reorganizarea acestora, susţinând că măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ.
20:45
Luciana Antoci, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului: „Îmi doresc ca vocea colegilor mei profesori să fie ascultată” # Adevarul.ro
Printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan publicată, vineri, în Monitorul Oficial, Luciana Antoci, fost prefect al județului Iași (din partea PNL), a fost numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.
20:30
Constanța este noul... Caracal. Primăria a făcut o bandă specială pentru transport public pe un bulevard unde nu circulă autobuze # Adevarul.ro
La Constanța, primăria locală a înfiinţat o bandă de circulație dedicată transportului public pe un bulevard unde nu trece niciun autobuz, decizie care ridică semne de întrebare privind modul cum sunt administraţi banii publici la nivel local.
20:30
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui # Adevarul.ro
Decizie șocantă a unui șofer: trei câini i-au ieșit în cale, iar în loc să frâneze, bărbatul de 66 de ani a apăsat pedala de accelerație.
20:15
Unde trăiesc cei mai bogați pensionari în România. Diferențele între pensiile medii ajung până la 40%, în funcţie de județ # Adevarul.ro
În România trăiesc aproape 5 milioane de pensionari, potrivit datelor INS, dar nivelul pensiilor diferă cu până la 1.300 lei între judeţe.
20:15
Ministrul Apărării laudă lansarea operațiunii NATO „Eastern Sentry”: „Un nou semnal al solidarității și unității aliate” # Adevarul.ro
După ce Mark Rutte, secretarul general al NATO, a anunțat lansarea unei noi misiuni militare, „Eastern Sentry”, ministrul apărării naționale, Ionuț Moşteanu, a declarat că anunțul „reprezintă un nou semnal al solidarității și unității aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate”.
20:00
Adunarea Generală a ONU a adoptat o declarație care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian # Adevarul.ro
Cu o largă majoritate, Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri „declarația de la New York”, care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas, potrivit AFP și Reuters.
19:30
Momentul în care doi șoferi au oprit maşinile și s-au luat la pumni pe o stradă din Cluj # Adevarul.ro
Un incident violent petrecut în plină zi la Cluj-Napoca a atras atenția trecătorilor și a altor șoferi. Doi conducători auto au lăsat volanul pentru a-și rezolva conflictul cu pumnii, chiar în trafic, momentul fiind surprins şi distribuit pe reţelele sociale.
19:30
Accident grav în Tulcea: Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți cinci au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod # Adevarul.ro
Un autoturism a intrat vineri, 12 septembrie, într-un cap de pod în zona localității Horia, județul Tulcea. În urma accidentului, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite.
19:30
Portretul unui ucigaș politic. Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
La doar 22 de ani, Tyler Robinson a devenit figura centrală a unui caz care zguduie din temelii dezbaterea politică din Statele Unite.
19:15
CTP a izbucnit după ce a fost acuzat că s-a bucurat de uciderea lui Charlie Kirk: „Câtă ticăloșie, câtă rea-credință să ai în tine ca să susții așa ceva?” # Adevarul.ro
După comentariul său privind moartea activistului american Charlie Kirk, Cristian Tudor Popescu, clarifică faptul că „nu se bucură că a fost împușcat domnul Kirk”, doar că nu empatizează cu ideile acestuia.
19:15
Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Șonka, astronom la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”.
19:15
Trimisul lui Trump avertizează: Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară rusești # Adevarul.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut, vineri, apel la cumpărătorii europeni ai combustibililor fosili ruși să renunțe la campania împotriva eforturilor blocului comunitar de a pune capăt dependenței de Moscova și să cumpere, în schimb, din America.
19:00
Un doctor anestezist a părăsit pacientul sedat pe masa de operație, pentru a face sex cu o asistentă # Adevarul.ro
Un medic anestezist a părăsit sala de operație în timpul unei intervenții chirurgicale, lăsând un pacient sub anestezie, pentru a întreține relații sexuale cu o asistentă, potrivit documentelor prezentate la un tribunal medical din Marea Britanie.
18:45
Acces cu reguli stricte pe drumul forestier către Padina. A fost modificat acordul dintre Greenfield și Romsilva # Adevarul.ro
Începând cu 11 septembrie 2025, accesul pe drumul forestier Consolight – Padina se face după reguli stricte, stabilite prin contractul dintre Federația Greenfield Băneasa și Romsilva. Măsura are ca scop atât siguranța locuitorilor cartierului Greenfield, cât și protejarea Pădurii Băneasa.
18:30
Jurnalistul Charlie Ottley a cerut cetățenia română, dar dosarul este blocat de birocrație. Vizită surpriză la Ministerul Economiei # Adevarul.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, că a primit o vizită surpriză din partea lui Charlie Ottley, realizatorul britanic de documentare care promovează România.
18:30
Trump declară că dronele rusești „nu ar fi trebuit să fie atât de aproape de Polonia”. Anterior, președintele afirmase că „ar fi putut fi o greșeală” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat despre dronele rusești din Polonia că „au fost doborâte și au zburat în spațiul aerian” al țării.
18:30
NATO își întărește prezența pe flancul estic după incidentul cu dronele rusești din Polonia. Mark Rutte: „Suntem întotdeauna pregătiți să ne apărăm” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis, vineri, un mesaj de fermitate după ce, pe 10 septembrie, numeroase drone rusești au pătruns adânc în spațiul aerian polonez, obligând apărarea antiaeriană să intervină.
18:30
Industria relaxării. Un nou centru Spa, de inspirație japoneză, a fost inaugurat în București # Adevarul.ro
România ocupă locul 3 global, în topul celor mai căutate destinații Spa, înaintea Greciei și Spaniei, cu o creștere de 83% a căutărilor online în 2024 față de anul precedent, se arată într-un studiu de specialitate.
18:30
Invocând de cele mai multe ori declinul demografic, politicienii vehiculează periodic ideea creșterii vârstei de pensionare, fără a lua în calcul care este, în România, vârsta până la care un om este apt de muncă, fără a avea vreo afecțiune serioasă.
18:00
Grupul OMV a anunțat un program de reducere a costurilor, măsuri care includ și disponibilizări.
18:00
Trump trimite Garda Națională în oraşul Memphis. „Vom rezolva asta, aşa cum am făcut la Washington” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în oraşul Memphis din statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalităţii care vizează marile oraşe conduse de democraţi.
17:45
Negocierile dintre Rusia și Ucraina au intrat într-o nouă fază de incertitudine.
17:30
Trump anunță că răbdarea sa faţă de Putin „se epuizează rapid”. Ce sancțiuni ar putea urma # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri, 12 septembrie, că trebuie să-l convingă şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului, declanşat în 2022 de invazia rusă.
17:30
O dronă de proveniență necunoscută, găsită pe o plajă din Bulgaria. Autoritățile verifică originea aparatului # Adevarul.ro
O dronă de proveniență necunoscută a fost găsită, vineri, pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, din Bulgaria. Forțele de securitate au izolat zona și au chemat specialiști ai marinei, care au confirmat că aparatul nu conținea materiale explozive.
