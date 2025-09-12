Un doctor anestezist a părăsit pacientul sedat pe masa de operație, pentru a face sex cu o asistentă
Adevarul.ro, 12 septembrie 2025 19:00
Un medic anestezist a părăsit sala de operație în timpul unei intervenții chirurgicale, lăsând un pacient sub anestezie, pentru a întreține relații sexuale cu o asistentă, potrivit documentelor prezentate la un tribunal medical din Marea Britanie.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
19:30
Momentul în care doi șoferi au oprit maşinile și s-au luat la pumni pe o stradă din Cluj # Adevarul.ro
Un incident violent petrecut în plină zi la Cluj-Napoca a atras atenția trecătorilor și a altor șoferi. Doi conducători auto au lăsat volanul pentru a-și rezolva conflictul cu pumnii, chiar în trafic, momentul fiind surprins şi distribuit pe reţelele sociale.
19:30
Accident grav în Tulcea: Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți cinci au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod # Adevarul.ro
Un autoturism a intrat vineri, 12 septembrie, într-un cap de pod în zona localității Horia, județul Tulcea. În urma accidentului, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite.
19:30
Portretul unui ucigaș politic. Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
La doar 22 de ani, Tyler Robinson a devenit figura centrală a unui caz care zguduie din temelii dezbaterea politică din Statele Unite.
Acum 30 minute
19:15
CTP a izbucnit după ce a fost acuzat că s-a bucurat de uciderea lui Charlie Kirk: „Câtă ticăloșie, câtă rea-credință să ai în tine ca să susții așa ceva?” # Adevarul.ro
După comentariul său privind moartea activistului american Charlie Kirk, Cristian Tudor Popescu, clarifică faptul că „nu se bucură că a fost împușcat domnul Kirk”, doar că nu empatizează cu ideile acestuia.
19:15
Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Șonka, astronom la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”.
19:15
Trimisul lui Trump avertizează: Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară rusești # Adevarul.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut, vineri, apel la cumpărătorii europeni ai combustibililor fosili ruși să renunțe la campania împotriva eforturilor blocului comunitar de a pune capăt dependenței de Moscova și să cumpere, în schimb, din America.
Acum o oră
19:00
Un doctor anestezist a părăsit pacientul sedat pe masa de operație, pentru a face sex cu o asistentă # Adevarul.ro
Un medic anestezist a părăsit sala de operație în timpul unei intervenții chirurgicale, lăsând un pacient sub anestezie, pentru a întreține relații sexuale cu o asistentă, potrivit documentelor prezentate la un tribunal medical din Marea Britanie.
18:45
Acces cu reguli stricte pe drumul forestier către Padina. A fost modificat acordul dintre Greenfield și Romsilva # Adevarul.ro
Începând cu 11 septembrie 2025, accesul pe drumul forestier Consolight – Padina se face după reguli stricte, stabilite prin contractul dintre Federația Greenfield Băneasa și Romsilva. Măsura are ca scop atât siguranța locuitorilor cartierului Greenfield, cât și protejarea Pădurii Băneasa.
Acum 2 ore
18:30
Jurnalistul Charlie Ottley a cerut cetățenia română, dar dosarul este blocat de birocrație. Vizită surpriză la Ministerul Economiei # Adevarul.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, că a primit o vizită surpriză din partea lui Charlie Ottley, realizatorul britanic de documentare care promovează România.
18:30
Trump declară că dronele rusești „nu ar fi trebuit să fie atât de aproape de Polonia”. Anterior, președintele afirmase că „ar fi putut fi o greșeală” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat despre dronele rusești din Polonia că „au fost doborâte și au zburat în spațiul aerian” al țării.
18:30
NATO își întărește prezența pe flancul estic după incidentul cu dronele rusești din Polonia. Mark Rutte: „Suntem întotdeauna pregătiți să ne apărăm” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis, vineri, un mesaj de fermitate după ce, pe 10 septembrie, numeroase drone rusești au pătruns adânc în spațiul aerian polonez, obligând apărarea antiaeriană să intervină.
18:30
Industria relaxării. Un nou centru Spa, de inspirație japoneză, a fost inaugurat în București # Adevarul.ro
România ocupă locul 3 global, în topul celor mai căutate destinații Spa, înaintea Greciei și Spaniei, cu o creștere de 83% a căutărilor online în 2024 față de anul precedent, se arată într-un studiu de specialitate.
18:30
Invocând de cele mai multe ori declinul demografic, politicienii vehiculează periodic ideea creșterii vârstei de pensionare, fără a lua în calcul care este, în România, vârsta până la care un om este apt de muncă, fără a avea vreo afecțiune serioasă.
18:00
Grupul OMV a anunțat un program de reducere a costurilor, măsuri care includ și disponibilizări.
18:00
Trump trimite Garda Națională în oraşul Memphis. „Vom rezolva asta, aşa cum am făcut la Washington” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în oraşul Memphis din statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalităţii care vizează marile oraşe conduse de democraţi.
17:45
Negocierile dintre Rusia și Ucraina au intrat într-o nouă fază de incertitudine.
Acum 4 ore
17:30
Trump anunță că răbdarea sa faţă de Putin „se epuizează rapid”. Ce sancțiuni ar putea urma # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri, 12 septembrie, că trebuie să-l convingă şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului, declanşat în 2022 de invazia rusă.
17:30
O dronă de proveniență necunoscută, găsită pe o plajă din Bulgaria. Autoritățile verifică originea aparatului # Adevarul.ro
O dronă de proveniență necunoscută a fost găsită, vineri, pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, din Bulgaria. Forțele de securitate au izolat zona și au chemat specialiști ai marinei, care au confirmat că aparatul nu conținea materiale explozive.
17:15
Rusia avertizează că acordul dintre Ucraina și Danemarca privind producția de combustibil pentru rachete aduce riscul „unei escaladări suplimentare” # Adevarul.ro
După ce Ucraina și Danemarca au încheiat un acord pentru producția de combustibil destinat noii rachete ucrainene „Flamingo”, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat că „partea rusă va continua să apere cu fermitate și hotărâre interesele sale legitime”.
17:15
Bijutier italian prins cu 14 lingouri de aur la aeroportul din Bologna. Bărbatul se îndrepta spre București # Adevarul.ro
Un bijutier italian a fost oprit în iulie 2022 la aeroportul din Bologna în timp ce se îndrepta spre București cu 14 lingouri de aur nedeclarate, în valoare de 400.000 de euro.
17:15
Aeronavă United Airlines cu 142 de persoane la bord, aterizare de urgență în Japonia după o alertă de incendiu. Două persoane ar fi fost rănite # Adevarul.ro
Un avion United Airlines cu 142 de persoane la bord a fost forțat să aterizeze de urgență pe aeroportul Kansai din Osaka, Japonia, unde pasagerii au fost evacuaţi pe toboganele de urgenţă.
17:00
Un nou val de scumpiri se va instala de la 1 octombrie, dat fiind că măsura plafonării adaosului comercial la alimente va expira de la 30 septembrie, surse guvernamentale afirmând că aceasta nu va mai fi prelungită.
16:45
Mark Rutte și comandantul NATO în Europa anunță vineri deciziile Alianței după incidentul din Polonia # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, vor susține o conferință de presă la sediul organizației, în Bruxelles.
16:45
Șofer beat și drogat din Bistrița, acuzat de tentativă de omor după ce a lovit cinci persoane și a fugit de la locul faptei # Adevarul.ro
Un bărbat de 34 de ani din județul Bistrița-Năsăud a fost arestat preventiv după ce a intrat cu mașina într-un grup de cinci tineri, în fața unei discoteci din comuna Chiuza.
16:45
Spania înăsprește legea anti-fumat: mai multe interdicții și sancțiuni pentru părinții ai căror copii minori fumează # Adevarul.ro
Guvernul spaniol a adoptat un proiect de lege anti-fumat, menit să limiteze accesul tinerilor la tutun și să protejeze sănătatea publică.
16:30
Parlamentul cheltuie lunar un milion de euro pentru angajații aleșilor. Recordul stabilit de unul dintre senatori # Adevarul.ro
Peste 1.000 de persoane au fost angajate la birourile parlamentare pe poziții de consilieri, experți, consultanți și șoferi.
16:30
ZOOM PE EMOȚIE: Un concert și un spectacol de pe acoperișul TNB, văzut prin camerele noului HUAWEI Pura 80 Ultra # Adevarul.ro
Un spectacol reușit este acela în care emoția artistului de pe scenă ajunge până la oamenii aflați pe cel mai îndepărtat rând din sală. Dar când reușește să-i atingă inclusiv pe cei din fața sălii de spectacol?
16:30
Un elev de 12 ani din Maramureș a făcut infarct la terminarea orelor. Medicii au declarat decesul # Adevarul.ro
Un incident șocant a avut loc, vineri, la Școala Generală din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș. Un elev în vârstă de 12 ani a făcut infarct la finalul orelor de curs.
16:30
O continuare a războiului cu Ucraina, în coordonatele actuale, ar prelungi agonia economiei Rusiei nu mai mult de câteva luni, când Putin ar putea rămâne fără resurse economice pentru continuarea războiului.
16:15
Drumului Expres Arad – Oradea: A fost semnat contractul pentru lotul 2. Când ar trebui să fie gata # Adevarul.ro
CNAIR a semnat contractul pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA).
16:15
Un accident rutier a avut loc, vineri, pe autostrada A2, pe sensul spre Constanța. Traficul a fost deviat prin localitatea Medgidia.
16:15
Deputat PNL: „Prăbuşirea coaliţiei ar avea un efect de catastrofă. PSD să aleagă dacă este la guvernare sau face opoziţie la propria guvernare" # Adevarul.ro
Prăbuşirea coaliţiei de guvernare ar avea consecinţe grave pentru România, atât pe plan intern, cât şi în plan extern, atrage atenția un deputat PNL.
16:00
Procurorii Codruței Kovesi, percheziţii la Constanţa. Un funcţionar public a fost pus sub control judiciar după o fraudă de 850.000 euro din fonduri europene # Adevarul.ro
Un funcționar din Constanța este anchetat de Parchetul European, după ce ar fi ajutat o cooperativă agricolă să fraudeze 850.000 de euro din fonduri UE pentru irigații. Procurorii Codruței Kovesi au confiscat bunuri de 500.000 de euro.
16:00
CNAS: Bolnavii de cancer vor beneficia în continuare de tratament. „Au fost plătite toate restanțele pe august” # Adevarul.ro
Pacienții oncologici vor beneficia în continuare de tratament, a dat vineri asigurări CNAS, precizând că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistență medicală, iar în prezent nu există discontinuități.
16:00
Un copil a murit după ce a fost lovit intenţionat cu maşina, în urma unei altercaţii dintr-o parcare # Adevarul.ro
Un copil în vârstă de 12 ani a fost ucis în sud-vestul Germaniei după ce un tânăr de 18 ani l-a urmărit cu maşina şi l-a lovit, în urma unei altercaţii pe care cei doi au avut-o într-o parcare.
16:00
Kremlinul a încercat să calmeze temerile apărute în Europa după începerea exercițiilor militare strategice Zapad-2025, dând asigurări că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru statele europene.
15:45
Laureatul Premiului Nobel Wole Soyinka, despre experiența de coșmar trăită pe Aeroportul Otopeni: „Răpit, jefuit și abandonat” # Adevarul.ro
Scriitorul nigerian Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a povestit calvarul prin care a trecut la București, după ce a fost victima unui taximetrist pe Aeroportul Otopeni.
15:45
Bărbat din Buzău, trimis în judecată după ce i-a pus otravă în ciorbă fostului socru și i-a tăiat frânele de la mașină # Adevarul.ro
Un bărbat acuzat că i-a turnat otravă în ciorbă fostului socru, iar apoi a încercat să îi taie frânele de la mașină, a fost trimis în judecată, a informat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.
Acum 6 ore
15:30
Fiica Elenei Udrea a început clasa I la o școală privată de top din Capitală, unde taxa anuală este una uriaşă.
15:30
Opt proiecte ale spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR vor fi finanțate cu fonduri europene # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR, vor fi mutate pe fonduri europene în Programul Sănătate.
15:30
Un mare combinat siderurgic din România, cu istorie de 140 de ani, și-a închis porțile # Adevarul.ro
Un mare combinat siderurgic, cu sute de angajați, și-a închis porțile, a anunțat vineri compania, precizând că motivele țin, printre altele de „prețurile foarte mari la energie”.
15:30
Trump anunță prinderea suspectului care l-a asasinat pe Charlie Kirk . „Cred că l-am prins” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri că persoana suspectată de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar fi fost prinsă. „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem în custodie”, a spus Trump, într-o intervenție la Fox News.
15:15
Băiat de 11 ani, cu epilepsie, căutat de două săptămâni. Autoritățile au emis RO-Alert în mai multe județe # Adevarul.ro
Un băiat de 11 ani din județul Sălaj, Mădălin Rostaș, dispărut de două săptămâni, este căutat intens de autorități și voluntari. Minorul suferă de epilepsie și probleme locomotorii.
15:00
Un copil a murit din cauza unei complicații rare a rujeolei, la câţiva ani de la contractarea bolii # Adevarul.ro
Moartea unui copil, răpus de o complicație rară a rujeolei la câţiva ani de la contractarea bolii, readuce în prim-plan pericolul unei boli adesea subestimate şi mai ales necesitatea vaccinării.
14:45
Câți bani au primit partidele politice în septembrie. PSD, pe primul loc, urmat de AUR și PNL # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în septembrie subvenții de 19 milioane de lei către opt partide politice.
14:45
O audiere recentă în Congres a dezvăluit o filmare cu o rachetă Hellfire trasă de o dronă Reaper care „a ricoșat” dintr-un obiect zburător neidentificat, lăsându-i perplecși atât pe cei prezenți, cât și pe membrii Congresului.
14:45
Campionatele Mondiale de Atletism urmează să se defășoare în Japonia între 13 și 21 septembrie.
14:45
Scandal după un focar de pestă porcină în Dolj: peste 1.000 de porci eutanasiați, temeri privind poluarea apelor # Adevarul.ro
Un focar de pestă porcină africană a dus la neutralizarea a peste 1.000 de porci dintr-o fermă din județul Dolj. Administrația Bazinală Jiu acuză că există risc de contaminare a pânzei freatice în urma îngropării a 200 de porci, DSVSA răspunde că s-au respectat procedurile și exclude riscul.
14:45
Mai mult de 350.000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică # Adevarul.ro
Mai mult de 350.000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde euro.
14:30
Casieră bolnavă de cancer, acuzată că a delapidat 220.000 de euro la Poșta din Târgu Jiu # Adevarul.ro
O casieră de la Poșta din Târgu Jiu și bolnavă de cancer în stadiu terminal, este cercetată pentru delapidare după ce ar fi produs un prejudiciu de peste 220.000 de euro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.