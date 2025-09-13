Nicoleta Luciu a împlinit 45 de ani! Ce urare emoționantă i-a făcut sora ei, Iuliana Luciu

11:50

Din dorința de a le oferi telespectatorilor mai mult conținut exclusiv şi acces direct în culisele celui mai iubit show matrimonial, Mireasa, emisiunea Mireasa. Direct din culise, prezentată de Andreea Frătilă, își prelungește programul. Începând de luni, 15 septembrie, emisiunea va dura o oră și va fi difuzată de luni până vineri, de la 12:30 la 13:30. Andreea Frățilă aduce imagini inedite, detalii exclusive și momente din spatele camerelor, astfel încât publicul să fie mereu la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul emisiunii și să trăiască fiecare poveste alături de concurenți.