Peste 26.000 de ucraineni au intrat ilegal în România de la începutul anului. Câțiva au fost „călăuze” prin Munții Maramureșului
Adevarul.ro, 13 septembrie 2025 14:45
Peste 26.000 de cetățeni au intrat ilegal în România dinspre Ucraina de la declanșarea războiului, în 2022, cei mai mulți prin zona montană a Maramureşului, a anunţat șeful Inspectoratului Teritorial al Poliţei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, chestor Florin Coman.
