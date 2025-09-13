China se pregătește pentru război și pentru anexarea Taiwanului? Avertismentul transmis din SUA
Adevarul.ro, 13 septembrie 2025 11:45
China se pregătește de război și de ocuparea Taiwanului, a declarat vineri, la Washington, cel mai înalt oficial al insulei pentru politica chineză.
Acum 10 minute
12:15
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia # Adevarul.ro
Un reprezentant al comunității maghiare din Ucraina a avertizat autoritățile de la Kiev să fie prudente și să nu permită Ungariei să-și crească influența în regiunea Transcarpatia.
12:15
Caz șocant în Craiova: Un profesor a fost reținut pentru abuz asupra unui minor. Ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani # Adevarul.ro
Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de viol asupra unui minor, faptele fiind comise între ianuarie și septembrie 2025.
Acum 30 minute
12:00
Accidentare teribilă pentru un fost titular de la Dinamo. S-a prăbușit pe teren: „Fără niciun semn de viață” # Adevarul.ro
Tânărul în vârstă de 27 de ani a suferit o criză epileptică după un duel aerian.
12:00
„Pumnalele” lui Putin, făcute praf de bruiajele ucrainene. Rusia aruncă miliarde să le repare reputația # Adevarul.ro
Ceea ce Kremlinul vindea ani la rând ca „arme minune” – hipersonicele rachete „Kinjal” – s-a dovedit o țintă vulnerabilă pentru sistemele de război electronic ale Ucrainei.
Acum o oră
11:45
11:45
Durere și revoltă după moartea Irynei, ucraineanca ucisă în SUA: „A venit aici să găsească pace și siguranță, în schimb viața i-a fost furată” # Adevarul.ro
Iubitul Irynei Zarutska, tânăra ucraineancă ucisă pe 22 august într-un mijloc de transport din SUA, și-a exprimat online durerea și furia față de decizia instanței care l-a eliberat pe ucigașul acesteia.
11:30
Nazare, despre decizia Moody’s de a menține ratingul negativ: Trebuie să punem bazele unei creșteri economice sǎnǎtoase a României # Adevarul.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat sămbătă, după decizia Moody’s de a menține ratingul României la Baa3, că trebuie continuate reformele pentru a se pune bazele unei creșteri economice sănătoase.
11:30
Deces rar cauzat de rujeolă: un copil din SUA moare din cauza deteriorării cerebrale. În România sunt confirmate 12 cazuri de panencefalită # Adevarul.ro
Un copil școlar din Statele Unite a murit din cauza panencefalitei sclerozante, o complicație rară și incurabilă a rujeolei, care apare la mulți ani după boală; în România au fost confirmate 12 cazuri similare.
Acum 2 ore
11:15
Un bărbat s-a urcat pe stâlpul nocturnei de la stadionul Ceahlăul din Neamț. Este a doua escaladare în 3 zile. Reacția autorităților # Adevarul.ro
Radu Chelici (46 de ani) s-a urcat sâmbătă pe un stâlp de nocturnă la stadionul Ceahlăul din Piatra-Neamț, repetând protestul său de pe stâlpul telegondolei, iar pompierii și polițiștii au fost mobilizați pentru a-l convinge să coboare.
11:00
Tyler Robinson, suspect în uciderea lui Charlie Kirk, apreciat de vecini și prieteni. Mama sa, mândră de notele sale # Adevarul.ro
Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, era considerat un tânăr exemplar de vecini și colegi, iar mama sa se mândrea cu performanțele lui școlare, înainte ca viața lui să ia o întorsătură dramatică.
11:00
Rusia continuă să caute soluții neconvenționale pentru a sparge apărarea ucraineană. De data aceasta, trupele au folosit o conductă de gaz ca rută ascunsă pentru a traversa râul Oskil și a intra în Kupiansk, în regiunea Harkov – arată analiza comunității OSINT DeepState.
11:00
China a prezentat recent racheta de croazieră hipersonică YJ-19, iar analiștii susțin că integrarea acestei rachete în dotarea submarinelor de atac ar putea crește semnificativ capacitatea lor de transport a rachetelor şi eficienţa în misiuni anti-navă ale flotei.
10:45
Avertizări ANM la sfârșit de săptămână. Cod galben de vânt puternic în mai multe județe, cu rafale de până la 90 – 100 km/h # Adevarul.ro
Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis două atenționări cod galben de vânt puternic pentru acest sfârșit de săptămână.
10:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă dimineață că la conducerea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” a fost numit un nou director interimar.
10:30
„N-am acceptat să fiu o marionetă”. Mircea Rednic a găsit vinovatul pentru eșcul de la Standard Liege # Adevarul.ro
Tehnicinaul român s-a despărțit de Standard Liege după doar cinci etape.
10:30
Reuniune de urgență la ONU: peste 40 de ţări, inclusiv SUA, şi-au exprimat îngrijorarea privind incursiunile dronelor ruse în Polonia # Adevarul.ro
Statele Unite și aliații occidentali și-au exprimat vineri, la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, profunda îngrijorare față de incursiunea dronelor rusești în Polonia, acuzând Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU.
Acum 4 ore
10:00
Descoperire uimitoare: Ouă de dinozaur, vechi de 86 de milioane de ani, au fost găsite în China. Planul autorităților # Adevarul.ro
O serie de 28 de ouă de dinozaur descoperite în rezervația fosilă Qinglongshan din centrul Chinei a fost datată la aproximativ 86 de milioane de ani folosind metoda „ceasului atomic”.
09:45
Franța a ajuns la cel mai scăzut rating financiar din istoria sa. Cauzele ce au dus la decizia agenției Fitch # Adevarul.ro
Agenția de rating Fitch a retrogradat vineri seara ratingul suveran al Franței la „A+”, cel mai scăzut nivel din istorie, invocând instabilitatea politică persistentă și incertitudinile bugetare care afectează redresarea finanțelor publice.
09:45
Oficialii Rapid distrug arbitrajul și trag un semnal de alarmă la adresa Federației, după remiza cu U Cluj: „Este bătaie de joc” # Adevarul.ro
Oficialii formației din Giulești au tras la răspundere arbitrajul.
09:30
Restricții de circulație în Capitală pe mai multe artere, din cauza unor evenimente de weekend. Care sunt rutele ocolitoare # Adevarul.ro
Traficul rutier va fi restricționat sâmbătă și duminică pe mai multe bulevarde și străzi din București din cauza desfășurării unor evenimente culturale, sportive și adunări publice, autoritățile recomandând rute ocolitoare pentru șoferi.
09:15
Incendiu violent la Penitenciarul Găeşti: 200 de deținuți au fost evacuați de urgență. Clădirea a fost inundată cu fum # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, după ce fumul și flăcările s-au extins pe tubulatura de ventilație.
09:15
Copii ucraineni răpiți și trimiși în tabere militare din Rusia: „În curând voi împlini 18 ani și aș putea fi obligată să mă înrolez” # Adevarul.ro
Tot mai mulți copii răpiți sau proveniți din teritoriile ucrainene ocupate ajung în tabere cu specific militar din Rusia, unde sunt supuși unor programe de instruire ce ridică temeri că unii dintre ei au fost deja trimiși pe linia frontului.
09:15
Ștefan Baiaram, vizită emoționantă la fosta sa școală gimnazială. L-au primit cu brațele deschise: „Zâmbetul nu i-a părăsit fața” # Adevarul.ro
Tânărul în vârstă de 25 de ani le-a făcut o surpriză de zile mari foștilor săi profesori din gimnaziu.
09:00
Văduva lui Charlie Kirk, primele cuvinte după moartea activistului american: „Nu aveţi idee ce foc aţi aprins” # Adevarul.ro
Primele cuvinte ale Erikai Kirk, văduva activistului conservator împușcat mortal în Utah, au fost un mesaj de recunoștință față de salvatori și de credință în Dumnezeu.
08:45
România râmâne prost văzută la nivel financiar. Moody’s confirmă ratingul negativ. „Rămân riscurile semnificative” # Adevarul.ro
Agenția de rating Moody's a confirmat, vineri, 12 septembrie, calificativul de țară al României la nivelul „Baa3”. Perspectiva rămâne negativă.
08:30
Rusia, zguduită din nou de un cutremur major de 7,4 pe scara Richter în apropierea coastelor din Kamchatka # Adevarul.ro
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, a zguduit sâmbătă dimineață regiunea Kamchatka din estul Rusiei, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS).
Acum 6 ore
08:15
Stânga și dreapta radicală franceză sperie Europa și o slăbesc în fața Rusiei: „E o mare vulnerabilitate pentru România” # Adevarul.ro
Instabilitatea politică, tensiunile sociale și criza economică sunt marile probleme cu care se confruntă state importante din Uniunea Europeană, într-un context geopolitic complicat.
07:45
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că pentru a contracara un atac masiv cu 800 de drone kamikaze rusești de tip Shahed, apărarea aeriană ucraineană are nevoie de cel puțin 1600 de drone de interceptare — adică un raport de 2 la 1.
07:15
Scrisoarea fals atribuită unei bătrâne de 96 de ani devine virală și inspiră confesiuni reale # Adevarul.ro
O scrisoare atribuită unei femei de 96 de ani a circulat masiv online și a fost prezentată drept publicată în New York Times. În realitate, textul este o satiră semnată de jurnalistul australian Peter Wear în ianuarie 1999, în rubrica „Perspectives” a ziarului Courier-Mail.
Acum 8 ore
06:15
Creșă la sat, o premieră într-un județ din Oltenia. „Avem cel mai mare număr de căsătorii civile din ultimii 7-8 ani. A fost o explozie” # Adevarul.ro
Prima creșă funcțională de la sat din județul Olt și-a deschis porțile. Are deocamdată o singură grupă, cu 12 copii, însă se așteaptă ca numărul doritorilor să crească. În comună lipsește deocamdată un after-school, pentru care există un proiect.
05:45
Europa se grăbește să cumpere drone de interceptare din Ucraina după atacul Rusiei asupra Poloniei # Adevarul.ro
Violarea fără precedent a spațiului aerian al Poloniei de către drone kamikaze rusești, pe 10 septembrie, a provocat o reacție imediată în capitalele europene.
05:15
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială # Adevarul.ro
Rolul sistemelor robotizate terestre în Ucraina este în continuă creștere. Acestea sunt utilizate pentru deminare umanitară și militară, transport de muniție, evacuarea răniților, lucrări inginerești pe linia frontului, precum și pentru sarcini militare specifice.
Acum 12 ore
04:15
Semințele care îți transformă digestia: când, cât și cum să le consumi pentru energie și sațietate # Adevarul.ro
Află cum semințele de chia, in, susan și fenicul îți pot transforma digestia. Descoperă când, cât și cum să le consumi pentru sațietate, energie și un intestin sănătos.
03:45
Aurul se scumpește enorm în perioade de recesiune. La ce preț ar putea ajunge la finalul anului # Adevarul.ro
Aurul rămâne unul dintre cele mai performante active tranzacționate la bursă, cu o creștere de peste o treime de la începutul anului.
03:15
Analizele de sânge care îți salvează viața: depistează riscul de boli de inimă cu mult înainte să apară primele simptome # Adevarul.ro
Descoperă ce analize de sânge pot depista riscul de boli de inimă devreme și cum să-ți salvezi viața prin prevenție.
02:15
Europa clocotește politic. Comisia Europeană, amenințată cu moțiuni din ambele extreme. AUR a deschis cutia pandorei # Adevarul.ro
Comisia Europeană este amenințată de două moțiuni de cenzură depuse în Parlamentul European, după ce eurodeputatul AUR, Gheorghe Piperea, „a deschis cutia pandorei” cu moțiunea de cenzură dezbătută în iulie.
01:45
Secretele primei bătălii din istoria modernă a românilor. A pornit de la incident de cascadorii râsului și a sfârșit într-o baie de sânge # Adevarul.ro
Acum 177 de ani a avut loc prima bătălie din istoria modernă a Principatelor Române și totodată ultima confruntare dintre turci și valahi pe teritoriul românesc. Este vorba despre acel „Termopile” românesc în care 500 de ostași români au înfruntat o forță otomană de 5000 de oameni.
01:15
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști # Adevarul.ro
Rusia și Ucraina se decimează reciproc, într-un război dezlănțuit de ambițiile imperialiste ale lui Putin, iar perspectivele unei păci sunt mai degrabă îndepărtate. Generalul (r) Silviu Predoiu încearcă să explice ura viscerală ruso-ucraineană și vine cu o perspectivă originală.
00:15
13 septembrie: 112 ani de la moartea lui Aurel Vlaicu, inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale # Adevarul.ro
Pe 13 septembrie 1501, Michelangelo începe să lucreze la statuia lui David, considerată una dintre capodoperele artei universale. Tot într-o zi de 13 septembrie, dar în 1929 s-a născut actorul Cristopher Plummer.
00:15
Ministrul Dragoș Pîslaru anunță că România a transmis PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană # Adevarul.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a anunțat că România a transmis oficial, vineri seară, 12 septembrie, PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.
00:15
Jocurile populare, ținte pentru atacuri. Cum îți protejezi copilul când joacă GTA sau Minecraft # Adevarul.ro
Experții în securitate cibernetică au detectat într-un singur an peste 19 milioane de tentative de descărcare a unor fișiere malițioase sau nedorite, deghizate în jocuri populare în rândul generației Gen Z.
00:00
Premierul Qatarului, invitat la cină de Trump în New Jersey, la câteva zile după atacul israelian care a vizat lideri Hamas în Doha # Adevarul.ro
Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, va cina la complexul de golf al președintelui Donald Trump din Bedminster (New Jersey). Întâlnirea are loc la trei zile după atacul israelian care a vizat lideri Hamas aflați într-un complex din Doha, capitala Qatarului.
12 septembrie 2025
23:45
Tendințele auto se schimbă în fiecare an, unele modele pierzând din popularitate în timp ce altele vin din urmă și le iau locul. Șansele de a cumpăra o mașină mai avariată decât ți se spune sunt însă extrem de mari, cu atât mai mult cu cât mărcile cele mai căutate sunt ținta vânzătorilor necinstiți.
23:30
Alertă în Dolj: Un urs a fost văzut într-o comună. Locuitorii, sfătuiți să evite deplasările în păduri # Adevarul.ro
Un urs a fost văzut într-o comună din Dolj vineri seară, 12 septembrie. Primarul comunei Brădești roagă locuitorii să evite deplasările izolate în zonele împădurite sau greu accesibile.
23:30
Rapid continuă fără înfrângere în Superliga, iar U Cluj rămâne fără victorie pe teren propriu. 0-0 pe Cluj Arena, în etapa 9 # Adevarul.ro
Giuleștenii nu s-au putut impune în deplasare.
Acum 24 ore
23:15
Potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), nord-coreeni sunt executați, printre altele, și pentru vizionarea de filme străine.
23:00
Studenții de culoare din întreaga SUA, ținta unor amenințări cu moartea după uciderea lui Charlie Kirk. Șapte colegii au fost închise # Adevarul.ro
Studenții de culoare din SUA au fost ținta unor amenințări cu moartea coordonate, săptămâna aceasta, ceea ce a determinat cel puțin șapte universități să instituie măsuri de izolare, la doar o zi după ce activistul de extremă dreapta Charlie Kirk a fost ucis.
23:00
De ce asasinatul a ajuns o tradiție sumbră a Statelor Unite. Seria omorurilor a început acum 150 de ani și s-a perpetuat până astăzi # Adevarul.ro
Statele Unite au o tradiție lugubră a asasinatelor politice. Seria acestora a început acum 150 de ani și continuă și în prezent. Mare parte a activiștilor politici sau sociali de mare succes din SUA au sfârșit tragic. Specialiștii au și câteva explicații.
22:30
Horoscop sâmbătă, 13 septembrie. Provocări pentru toate zodiile: emoțiile sunt mai intense, iar prudența financiară devine esențială # Adevarul.ro
Ziua de sâmbătă, 13 septembrie, aduce pentru toate zodiile provocări importante, spune Lorina, astrolog Click, care recomandă răbdare în relații și prudență în investiţii sau cheltuieli.
22:30
Poliția Capitalei face precizări după informațiile potrivit cărora o femeie ar fi fost agresată în prezența polițiștilor # Adevarul.ro
Poliția Capitalei anunță că informațiile potrivit cărora unei femei ,,i-au fost adresate injurii și a fost agresată în prezența polițiștilor”, pe o stradă din Sectorul 1, sunt false.
