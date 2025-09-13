Netanyahu afirmă, înainte de a-l primi pe Marco Rubio, că „eliminarea” liderilor Hamas din Qatar ar pune capăt războiului

17:20

Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane luând măsuri restrictive faţă de comentariile critice, deşi administraţia Trump pledează în general pentru libertatea de exprimare. Printre cei care au fost concediaţi, suspendaţi sau cenzuraţi în ultimele zile pentru opiniile lor se numără profesori, pompieri, jurnalişti, politicieni, un angajat al Secret Service şi un angajat al unei echipe importante din NFL, liga de fotbal american, scrie The Guardian.