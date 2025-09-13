A început Memorialul Antonio Alexe la baschet. CSM a pierdut primul meci
Bihoreanul, 14 septembrie 2025 00:10
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea au deschis turneul memorial Antonio Alexe cu un joc susţinut în compania unei formaţii din Liga Adriatică, KK Borac Cacak, La final, sârbii s-au impus cu 87-74, dar jocul s-a dovedit a fi un test foarte util. În deschiderea acestuia, orădenii şi-au prezentat într-un mod spectaculos lotul de jucători pentru noul sezon, noul echipament, dar au anunţat şi începerea parteneriatului cu un nou sponsor.
• • •
Acum o oră
00:10
Acum 2 ore
23:00
CSM Oradea a câştigat şi Cupa României la polo, după ce a învins Dinamo, cu scorul de 14-9! # Bihoreanul
Poloiştii de la CSM Oradea au mai cucerit un trofeu important în debutul actualului sezon competiţional. La o săptămână după ce şi-au adjudecat SuperCupa României, bihorenii au câştigat şi Cupa României, trofeu pus în joc în această săptămână la Focşani. Sâmbătă seară, în marea finala a competiţiei, orădenii i-au întrecut clar, cu 14-9 pe bucureştenii de la Dinamo, după ce au condus de la început şi până la sfârşit în acest meci. Pe lângă trofeul Cupei României, roş-albaştrii au mai primit un premiu individual, acordat lui Filip Gardasevic, care a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.
23:00
Succes, CSM CSU Raiffeisen Oradea! Echipa de baschet are un nou sponsor principal, care a fost dezvăluit odată cu prezentarea oficială a jucătorilor (FOTO) # Bihoreanul
Suporterii baschetului orădean au primit o veste mare sâmbătă seară, odată cu reîntâlnirea cu echipa vicecampioană la baschet masculin: CSM CSU Oradea are un nou sponsor principal, Raiffeisen Bank, partener care se va regăsi de-acum și în denumirea echipei. Anunțul a fost făcut înaintea debutului Memorialului Antonio Alexe, în cadrul unui show cu lumini laser, unde culorile echipei, roșu și albastru, s-au completat cu auriul specific băncii. Singura supărare a serii a fost că meciul a fost câștigat de adversarii CSM, sârbii de la KK Borac Cacak.
Acum 8 ore
18:10
CNAIR a semnat contractul și pentru al doilea lot din Drumul Expres Oradea-Arad, dar tot nu spune când vor începe lucrările # Bihoreanul
Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat victorios că a semnat contractul pentru construcția lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea. Pistol nu pomenește nimic despre începerea lucrărilor, însă, în contextul în care pe lotul 1, unde contractul s-a semnat în mai, ordinul de începere a fost emis de CNAIR pentru... 1 martie 2027.
17:20
Povestea mărgelelor continuă: Tablourile doctoriţei din Oradea Mariana Casian ajung la Baia Mare # Bihoreanul
Mariana Casian, medic stomatolog pensionar din Oradea, cunoscută pentru lucrările sale artistice unice realizate din mărgele minuscule de sticlă, își va expune creațiile și la Baia Mare. Expoziţia "Povestea de dincolo de mărgele" va fi vernisată sâmbătă, 20 septembrie.
Acum 12 ore
16:00
Poștă... fără livrare: La Sânmartin, oamenii habar n-au dacă primesc corespondență, pentru că poștașul nu distribuie plicurile primite! # Bihoreanul
Ați mai auzit de poștași care să refuze să distribuie corespondența? Se întâmplă în comuna Sânmartin, unde localnicii trebuie să ghicească dacă li se expediază vreo scrisoare. A pățit-o și un cititor al BIHOREANULUI, care a primit prin Poștă niște acte din Germania, dar habar n-a avut de ele, așa că a pierdut alocația copiilor plătită de autoritățile de acolo. S-a ajuns în această situație aberantă pentru că, în toată comuna, Poșta are un singur angajat, care... refuză să distribuie plicurile.
15:10
Au trecut deja câteva zile de când cetățeanul suedez Victoraș Micula a fost condamnat în primă instanță la 3 ani de pușcărie cu executare și ambasada Suediei de la București nu a luat nicio poziție, nici măcar una ginecologică.
14:30
Oradea în fugă: Centrul orașului a fost gazdă pentru un campionat național de alergare și mai multe concursuri pentru amatori (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Centrul Oradiei a devenit o uriașă pistă de alergare, sâmbătă, când a avut loc Campionatul Național de alergare pe șosea, pe o distanță de 5 kilometri, și competiția pentru amatori Oradea Run Fest. După ce s-au cernut profesioniștii și s-au ales campionii naționali la alergare, pe străzile din centrul urbei au alergat orădeni pasionați de acest sport, inclusiv persoane în scaune cu rotile, care au avut o cursă dedicată lor.
13:20
Accident grav în Bihor, între o autoutilitară, un autocamion și un triciclu. O victimă se zbate între viață și moarte # Bihoreanul
Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă, în Bihor, pe drumul județean 792A, între localitățile Belfir și Olcea. În impact au fost implicate o autoutilitară, un autocamion și un triciclu, iar o persoană, care se afla în triciclu, este resuscitată la locul accidentului.
13:10
Un nou val de scumpiri: Pâinea, laptele și carnea nu vor mai avea prețuri plafonate, de la 1 octombrie # Bihoreanul
De la 1 octombrie, românii ar putea plăti mai mult pentru pâine, lapte, carne, ouă sau ulei, după ce măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază expiră pe 30 septembrie. Premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea acestei reglementări, în ciuda presiunilor venite din partea PSD.
12:30
Votaţi acum! Orădenii mai au doar 17 zile pentru votarea online a micro-proiectelor pe care le doresc # Bihoreanul
Orădenii mai pot vota online proiectele de bugetare participativă pe care le doresc implementate în oraş, timp de 17 zile, începând de astăzi până la 30 septembrie. În cadrul celei de a şase ediţii a campaniei concurează pentru finanţarea de 100.000 lei pe proiect, din bugetul total de 1,5 milioane lei alocat de municipalitate, 36 de proiecte propuse de orădeni. Până vineri cel mai votat proiect a fost cel referitor la amenajarea unui parc de fitness urban prin completarea celui existent în zona verde din strada Balogh Istvan.
Acum 24 ore
11:40
Într-un studio din Moscova, Igor Mikhaylov, un artist în vârstă de 38 de ani a cucerit internetul și lumea tatuajelor cu o abilitate impresionantă: tatuează fără să vadă! Povestea sa a atras atenția presei internaționale, fiind publicată vineri și de agenția Reuters.
11:00
Serviciul de ecarisaj al Oradiei, oferit de adăpostul public Grivei, este unul care funcționează pe ceas: la ora 16 se închide! Deși adăpostul are un program de vizitare până la ora 18, iar serviciul de preluare al cadavrelor de câini ar trebui să fie chiar mai extins de atât, orădenii cărora le mor patrupedele după-masa trebuie să aștepte până a doua zi, pentru că după ora 16 la adăpost nu mai lucrează decât paznicul.
09:50
Șefa Mediului l-a demis pe directorul Apelor Române, după pierderea a 300 milioane euro din PNRR # Bihoreanul
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci, după ce România a pierdut peste 300 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri destinate infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor.
09:10
Rapsodie de toamnă: În noua stagiune, Filarmonica Oradea îi ademenește pe melomani cu o serie de evenimente atractive # Bihoreanul
Filarmonica Oradea deschide noua stagiune cu un concert multi-aniversar grandios „Carmina Burana întâlnește Rapsodia Română”, cu mai mulți dirijori, coruri și soliști. Aventura muzicală va continua cu evenimente de amploare, concerte jazz sau pe note triste de requiem, dar și unele care vor aduce zâmbete, cele speciale de Crăciun și Anul Nou, pe model vienez, precum și invitați celebri, ca de pildă Cristian Spătaru, Horia Maxim sau Grigore Leșe.
08:30
Descoperă viitorul mobilității la D&C Oradea cu Voucher VW - până la 7.500 Euro brut avantaje! # Bihoreanul
La D&C Oradea, ai acum șansa să faci pasul către o mobilitate sustenabilă și eficientă, beneficiind de Voucher VW, disponibil pentru o gamă variată de modele electrice și plug-in hybrid.
Ieri
22:40
O nouă victorie în faţa Stelei pentru poloiştii de la CSM Oradea, care s-au calificat în finala Cupei României! # Bihoreanul
Formaţia de polo CSM Oradea a reuşit din nou un joc bun şi s-a impus iarăşi în faţa rivalilor de la Steaua Bucureşti. Vineri seară, la Focşani, în semifinalele Cupei României, bihorenii s-au impus cu 13-10 în faţa steliştilor şi vor juca cu trofeul pe masă, sâmbătă seară, de la ora 19;30, când se vor reîntâlni cu Dinamo, în finala competiţiei. Meciul va fi transmis de TVR Sport.
22:10
Victorie mare pentru FC Bihor, la Piatra Neamţ. Orădenii s-au impus cu 3-0 şi au urcat pe primul loc! # Bihoreanul
Fotbaliştii de la FC Bihor au obţinut din nou o victorie importantă. Orădenii au legat jocurile foarte bune şi, după ce au învins Steaua, de această dată s-au impus şi în faţa celor de la Ceahlăul, chiar la ei acasă, cu scorul de 3-0. După acest succes, roş-albaştrii au ajuns la 15 puncte acumulate şi au urcat pe primul loc al Ligii a II-a.
19:20
Oradea Arena va găzdui, de sâmbătă până luni, jocurile ediţiei din acest an a turneului memorial Antonio Alexe la baschet masculin. Participă trei echipe, alături de CSM CSU Oradea fiind prezenţi sârbii de la KK Borac Cacak, dar şi cei de la CS Vâlcea 1924. În jocul de deschidere, sâmbătă de la ora 18:30, gazdele de la CSM CSU Oradea se vor confrunta cu KK Borac Cacak.
19:00
Traficul rutier va fi restricţionat sâmbătă, între orele 8 şi 15, pe mai multe străzi din zona centrală a Oradiei. Măsura, aprobată de şedinţa comisiei municipale de circulaţie, este necesară pentru buna desfăşurare a primei ediţii a competiţiei sportive Oradea Run Fest, dar şi a Campionatului Naţional de Alergare 5K.
18:50
Suspect reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk. Tânărul de 22 de ani a fost denunțat de tatăl lui # Bihoreanul
Guvernatorul statului american Utah, Spencer Cox, a anunțat vineri că suspectul în cazul asasinării influencerului Charlie Kirk a fost reținut de autorități. Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani, i-a mărturisit crima tatălui său, care apoi a anunțat autoritățile.
18:00
Termoficare Oradea: fără apă caldă pentru utilizatorii deserviți de punctele termice nr. 123 și 610 # Bihoreanul
Pentru siguranța în exploatare a SACET, din cauza lucrărilor de canalizare efectuate pe strada Sovata, lângă magazinul Penny, începând de azi, 12 septembrie 2025, ora 16:00, se întrerupe furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum, pentru consumatorii alimentați din punctele termice 123 și 610, precum și consumatorii alimentați prin intermediul punctelor termice proprii.
17:40
Viitorul Spital de Infecțioase din Oradea nu mai are finanțare prin PNRR, dar tot primește fonduri europene, promite Ilie Bolojan # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că opt proiecte de spitale care trebuiau construite cu bani din PNRR au fost mutate în Programul Sănătate 2021-2027, finanțat tot cu fonduri europene. Printre acestea se numără și viitorul spital de boli infecțioase și pneumologie din Oradea.
16:50
Regizorul salontan Marian Crişan a finalizat filmările pentru un nou lungmetraj, în Bihor. Personaj principal, un actor de 9 ani (FOTO) # Bihoreanul
Regizorul Marian Crişan, originar din Salonta, a încheiat recent filmările pentru un nou lungmetraj intitulat "Lumina". Filmările s-au desfăşurat în judeţul Bihor, în zona Beiuşului, şi în Munţii Apuseni, în judeţul Alba. Anunţul a fost făcut vineri de casa sa de producţie, Rova Film, care a transmis că echipa a dus la bun sfârşit "încă o aventură cinematografică".
16:00
15:00
Tinca intră în circuitul competiţiilor atletice prin concursul Tinca Cross programat duminică # Bihoreanul
Comuna bihoreană Tinca intră din acest weekend în circuitul atletic din judeţ, dar și din țară, pentru că duminică, pe Stadionul Comunal din localitate, precum şi în pădurea din împrejurimi, se va desfăşura prima ediţei a Tinca Cross, o competiţie de alergare rezervată atât sportivilor legitimaţi, cât şi celor amatori. Organizatorii, ACS Bihorul Oradea şi Primăria Tinca, au programat, în deschidere, şi o Cursă a Copiilor. Premiile sunt generoase, atât pentru cei care vor concura la 5 şi 10 km, cât şi pentru cei mici.
14:50
Informăm călătoriii că, pentru buna desfăşurare a primei ediţii a “Oradea Run Fest”, ȋn 13 septembrie 2025, ȋn intervalul orar 8:00 – 15:00, vor fi deviate mai multe linii de autobuz.
14:30
Moment spectaculos la Paris, cu peste 200 de milioane de vizualizari online: Flashmob cu 30 de muzicieni care au cântat "Bohemian Rhapsody" (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un flashmob organizat în Paris, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la lansarea piesei "Bohemian Rhapsody" a trupei Queen, a devenit viral pe reţelele de socializare. Evenimentul a avut loc pe 10 iulie, în Place de la Contrescarpe, şi a reunit 30 de muzicieni şi cântăreţi care au interpretat celebra piesă în mijlocul oraşului.
13:50
Debutează o nouă ediţie a Diviziei A la handbal: Băieţii de la CSM Oradea joacă la Zalău, iar fetele de la CSU Oradea, la Bistriţa # Bihoreanul
Echipele orădene de handbal debutează în acest sfârşit de săptămână într-o nouă ediţie a campionatului Diviziei A. Atât băieţii de la CSM Oradea, cât şi fetele de la CSU Oradea, vor juca în deplasare în runda inaugurală. Băieţii de la CSM au meci sâmbătă, de la ora 13:30, la Zalău, cu ACS Dinamyc, în timp ce fetele de la CSU vor juca duminică, la Bistriţa, cu CS Gloria II.
13:20
Cu cuțitele în Parlament: O femeie înscrisă la un eveniment AUR a încercat să intre cu 6 arme albe în geantă # Bihoreanul
O femeie originară din Republica Moldova a fost depistată, vineri, la filtrul de securitate de la intrarea în Palatul Parlamentului, având asupra sa șase cuțite. Incidentul a avut loc în contextul în care aceasta figura pe lista de participanţi la un eveniment organizat de Alianţa pentru Unirea Românilor, denumit "Forumul Breslei Constructorilor".
13:00
Gestionarea deșeurilor este una dintre provocările majore ale comunităților moderne, iar colectarea separată este esențială pentru reducerea impactului asupra mediului și valorificarea resurselor. Ea are beneficii multiple: micșorează volumul de deșeuri care trebuie depozitate, contribuie la protejarea solului și a apelor prin eliminarea corectă a fracțiilor periculoase, generează economii pe termen lung prin scăderea costurilor de transport și depozitare și, nu în ultimul rând, asigură un confort sporit cetățenilor, care au parte de un sistem de salubrizare clar și predictibil.
12:00
Mihai Sorin Dringo a plecat încrezător la Campionatul Mondial de Atletism, care începe sâmbătă la Tokyo # Bihoreanul
Judeţul Bihor are un reprezentant de seamă la Campionatul Mondial de Atletism, competiţie care va începe sâmbătă în Japonia, la Tokyo, şi care va reuni la start 2202 sportivi din 198 de țări. După un sezon de senzaţie, Mihai Sorin Dringo, de la CSM Oradea, îşi doreşte acum rezultate notabile şi la cea care este catalogată drept a treia competiţie din sportul mondial. Dringo se află în Japonia alături de antrenorul său, Robert Olah, şi va intra în competiţie încă de duminică, atunci când sunt programate seriile la proba la care participă, cea de 400 de metri.
11:30
Sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 16, Parcul Libertății din Oradea va găzdui EduFest, un eveniment anual dedicat liceenilor, organizat de asociația EduBiz. Adolescenții vor avea ocazia să participe la numeroase workshop-uri gândite pentru ei de diferite ONG-uri și firme.
11:00
CSM Oradea a învins fără probleme Dinamo şi va juca cu Steaua, vineri, în semifinalele Cupei României la polo masculin # Bihoreanul
Poloiştii de la CSM Oradea s-au calificat de pe primul loc în semifinalele Cupei României de la Focşani, după ce au învins, joi, mai clar decât o arată scorul, de 17-14, pe Dinamo. În semifinale, însă, vineri seara, de la ora 18, orădenii vor da de Steaua Bucureşti, cea care a terminat pe locul 2 în Grupa B, după ce a pierdut la penalty-uri în faţa celor de la Rapid. Jocul din semifinale va fi transmis în direct de TVR Sport.
10:30
Strada Dunărea din centrul Oradiei ar urma să fie redeschisă traficului rutier în octombrie (FOTO) # Bihoreanul
Restricţiile de circulaţie instituite în primăvară pe strada Dunărea din centrul Oradiei se vor prelungi până în octombrie. Artera ar urma să fie redeschisă traficului auto odată cu începerea anului universitar, cel puţin pe tronsonul delimitat de străzile Mihai Eminescu şi Rovine. Constructorii şi-au programat pentru săptămâna viitoare aşternerea stratului de balast stabilizat, urmând ca, ulterior, să fie realizate şi lucrările de asfaltare.
09:40
Orădeanca Denisa Krisztina Chilba declanşa în urmă cu câțiva ani un scandal naţional după ce s-a înfăţişat la redacţia BIHOREANULUI pentru a-l acuza pe episcopul reformat Csűry István de preacurvie. Femeia susţinea că a avut o relaţie cu prelatul căsătorit, aducând drept dovadă sute de mesaje deocheate. Află cum s-a terminat totul!
08:50
Crima cu substrat politic din SUA: Anchetatorii au găsit arma cu care a fost omorât Charlie Kirk, dar nu și pe asasin (VIDEO) # Bihoreanul
Anchetatorii americani au publicat fotografii și o înregistrare video cu bărbatul pe care îl bănuiesc că l-a împușcat mortal pe influentul activist conservator Charlie Kirk și au declarat că au găsit pușca despre care se crede că a fost folosită în asasinatul cu substrat politic.
08:20
Capcane mortale! Masacrul invizibil al păsărilor din Oradea: sute de zburătoare mor sub stâlpii de electricitate de la marginea orașului (FOTO) # Bihoreanul
Un fenomen grav, dar aproape necunoscut orădenilor, se desfășoară de câțiva ani în apropierea gropii de gunoi din Oradea: numeroase păsări, în special berze albe, mor electrocutate sub stâlpii de medie tensiune! Datele adunate de asociația Grupul Milvus arată că, doar în ultimii trei ani, au fost găsite cel puțin 140 de păsări moarte, iar specialiștii avertizează că numărul real este mult mai mare.
07:40
Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața, joi seară, în apele Crișului Repede, în localitatea bihoreană Sântandrei. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 20:15, de un martor care semnala că bărbatul intrase în râu și nu a mai ieșit la suprafață.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Zi plină, sâmbătă, la subunitățile ISU din Bihor. Pompierii își sărbătoresc ziua cu exerciții și surprize pentru vizitatori # Bihoreanul
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” Bihor marchează sâmbătă Ziua Pompierilor din România, printr-o serie de evenimente dedicate cetățenilor. Acțiunile se vor desfășura la sediul principal al ISU din Oradea, pe strada Avram Iancu nr. 9, precum și la toate subunitățile din județ, în intervalul 10:00-16:00.
19:50
Camioane prea grele, amendate pe drumurile județene din Bihor: Amenzi de peste 80.000 de lei în două luni # Bihoreanul
În ultimele două luni, Compartimentul Transport din cadrul Consiliului Județean Bihor a aplicat 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 81.500 lei, pentru depășirea maselor și dimensiunilor maxime admise de către operatorii de transport marfă pe drumurile județene.
19:10
Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat finalizarea cu aproape două luni înainte de termen a lucrărilor de amenajare a malului drept al Crișului Repede, pe tronsonul din zona podului Sfântul Ladislau. Promenada are și prima scară de pești cu ferestre de observație, lucrare care a fost făcută și refăcută. Acum, ABA garantează că este funcțională.
18:30
Guvernul a aprobat programul Rabla 2025. Voucherul pentru mașini electrice a fost redus la jumătate # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Hotărârea prin care se lansează un nou program Rabla Auto dedicat exclusiv persoanelor fizice. Programul are o alocare bugetară de 200 milioane lei, fonduri provenite din diminuarea sumelor destinate altor programe de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
18:10
Jaf oribil în Bihor: un tânăr și-a legat părinții adoptivi de mâini și de picioare și le-a furat banii, bijuteriile și mașina din curte, ajutat de un tovarăș # Bihoreanul
Un tânăr de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar un altul, de 22 de ani, din Oradea, a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, după ce, în noaptea de marţi spre miercuri, cu fața acoperită, au intrat peste părinții adoptivi ai celui din urmă, i-au amenințat, le-au legat mâinile și picioarele și au fugit cu 3.500 de euro, bijuterii, telefoane și mașina din curte.
17:00
Printre evenimentele sportive ale lunii septembrie din judeţul Bihor se remarcă meciurile echipei naţionale de handbal feminin a României în compania multiplei campioane şi deţinătoarei titlului mondial, reprezentativa Franţei. Cele două jocuri amicale vor avea loc săptămâna viitoare, joi, 18 septembrie, ora 18, şi sâmbătă, 20 septembrie, ora 15, la Oradea Arena. Având în vedere anvergura echipei adverse care ne vizitează oraşul, organizatorii îndeamnă iubitorii sportului să îşi achiziţioneze din timp biletele de intrare.
16:20
O femeie de 40 de ani din Oradea a fost arestată preventiv, joi, după ce a atacat un pensionar de 87 de ani în scara unui bloc, ca să-i fure banii din borsetă. Ghinionul atacatoarei: victima avea doar 10 lei.
15:40
O.T.L. invită orădenii la plimbări de agrement cu Autobuzul turistic. Se vor efectua curse vineri, 12, sâmbătă, 13 şi duminică, 14 septembrie 2025, ȋncepând cu ora 12:00, la interval de o oră, până la ora 20:00 (ultima cursă).
15:00
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 electrician în cadrul Secției Automatizări-Contoare, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
15:00
Premieră medicală la Oradea: Screening gratuit pentru atrofia musculară spinală la toți nou-născuții din Bihor # Bihoreanul
Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor lansează un program pilot de screening neonatal gratuit pentru atrofia musculară spinală (SMA), o boală genetică rară care afectează neuronii motori și poate duce la dizabilitate severă sau deces dacă nu este depistată și tratată la timp. Programul este derulat prin Centrul Regional de Genetică Medicală și va include toți nou-născuții din județul Bihor.
14:30
Business Creative Style SRL, sediul social în Municipiul Oradea, Str. Beöthy Ödön, Nr. 1, județ Bihor, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul: “Achiziție de dotări IT la Business Creative Style SRL”, nr. ordine 1705.1/i3/c9, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
