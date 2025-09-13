A început Memorialul Antonio Alexe la baschet. CSM a pierdut primul meci

12:00

Judeţul Bihor are un reprezentant de seamă la Campionatul Mondial de Atletism, competiţie care va începe sâmbătă în Japonia, la Tokyo, şi care va reuni la start 2202 sportivi din 198 de țări. După un sezon de senzaţie, Mihai Sorin Dringo, de la CSM Oradea, îşi doreşte acum rezultate notabile şi la cea care este catalogată drept a treia competiţie din sportul mondial. Dringo se află în Japonia alături de antrenorul său, Robert Olah, şi va intra în competiţie încă de duminică, atunci când sunt programate seriile la proba la care participă, cea de 400 de metri.