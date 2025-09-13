Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a vrăjit și pe Shakespeare

Un cocoș castrat a ajuns să fie un adevărat „caviar” al grastronomiei românești. Poartă numele de clapon și are o carne deosebit de fină și delicioasă. Înainte era servit mai ales la mesele boierești, pe baza unor rețete care ar înebuni de poftă până și pe cei mai mofturoși.

