Secretele celei mai bogate contese din Banat. „Cățelul ei avea propriul vagon. La hotel, Lord primea mâncare după meniu”

Un tânăr de 21 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost urmărit și imobilizat de polițiștii Secției 11 după ce a circulat haotic pe Șoseaua Mihai Bravu din București și a avariat trei mașini parcate, fără să provoace victime. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.