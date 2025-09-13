13 septembrie, Ziua Pompierilor din România. Bătălia din Dealul Spirii - ultima luptă dintre români și turci pe pământul țării noastre și faptele de eroism ale pompierilor

13:00

„NASA a orchestrat, de la bun început, o conspirațiefalsă… care s-o ascundă pe cea reală… «cineva» vrea – are nevoie – de aceastăeternă ambiguitate: «oare chiar au mers pe Lună sau nu?»… ca să ascundă ceea cea găsit NASA în realitate acolo.” - Richard C. Hoagland și Mike Barra, „Dark Mission. The Secret Historyof NASA”, 2007