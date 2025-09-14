Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale

23:30

Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), afirmă, în legătură cu plafonarea preţurilor la alimente, că în coaliţie s-a decis în unanimitate ca la momentul la care expiră această plafonare să se facă o analiză pentru a se vedea „care este situaţia cu banii din buget” după ce Ministerul de Finanţe va veni cu cifre. „Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliţie, care până acum nu a fost, din informaţiile mele”, a precizat ministrul.