Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri de ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI
Gândul, 14 septembrie 2025 09:20
Înălţarea Sfintei Cruci este considerată cea mai veche dintre sărbătorile creştine și amintește de patimile şi moartea Mântuitorului Iisus Hristos pe muntele Golgota. Această zi este cinstită prin post aspru de creștinii ortodocși. Data de 14 septembrie se consideră a vesti sfârşitul verii şi începutul toamnei. În popor, ziua mai este cunoscută drept Cârstovul Viilor […]
• • •
Acum 5 minute
09:50
Fotbalistul care a fost dat afară de Dinamo pentru consum de cocaină a semnat cu altă echipă din România # Gândul
Magaye Gueye, 35 de ani, a revenit în fotbalul românesc. Atacantul a fost la Dinamo în 2020, dar a fost depistat pozitiv la cocaină în 2021, după un meci cu FCSB. A fost dat afară de roș-abi. Acum a semnat cu CS Păuleşti, în Liga 3, după ce trei ani nu a avut echipă. În […]
Acum o oră
09:20
09:10
Alanyaspor, cu Ianis Hagi aflat la debut, a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Konyaspor, pentru care a jucat şi Marius Ştefănescu. Ianis Hagi a intrat pe gazon în minutul 66 în Superlig, iar internaţionalul român a debutat în noul sezon. Ianis Hagi, debut în campionatul Turciei! A intrat în minutul 66 […]
09:00
CFR Cluj, în criză! Mandorlini nu poate bate nici pe Metaloglobus: „Cred că putem face mai bine de atât” # Gândul
Metaloglobus a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea clujeană CFR, obţinând, în etapa a noua, cel de-al doilea punct în clasament. Formația din Pantelimon a deschis scorul prin Dragoș Huiban (4 – penalty), după ce francezul Marcus Coco, debutant în Superligă, l-a faultat în careu pe Ely Fernandes. CFR […]
09:00
Mihai Teja a tunat după Metaloglobus – CFR Cluj, meci cu trei penaltyuri decise după VAR. „Astea sunt nelămuririle mele. Să ne spună și nouă clar” # Gândul
Metaloglobus a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii. Au marcat Dragoș Huiban (4 – penalty), respectiv Meriton Korenica (37 – penalty), dar Meriton Korenica a ratat un penalty în min. 45+4, fiind apărat de George Gavrilaș. Arbitrul Andrei Moroiță a fost la centru, asistenți – Ionel […]
Acum 2 ore
08:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend # Gândul
Mai bine de 12.000 de persoane au participat sâmbătă, 13 septembrie, la un miting organizat în centrul Berlinului sub sloganul „Opriți genocidul din Gaza”. Organizatorii au estimat numărul participanților la circa 20.000. Evenimentul din districtul guvernamental berlinez s-a încheiat în jurul orei 16:30 (14:30 GMT) și, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției, s-a desfășurat […]
08:10
Cum arată șantierul la PARCUL LINIEI Faza 3. Adevărul despre linia de cale ferată strategică „dezafectată” de primărie # Gândul
Șantierul unde Primăria Sectorului 6 va amenaja Parcul Liniei Faza 3 se schimbă de la o zi la alta. Terenul a fost împrejmuit, iar, recent, autoritatea locală a dispus dezafectarea uneia dintre cele două linii de cale ferată. Este vorba de linia industrială, care era montată pe traverse de lemn, și care sunt acum aproape […]
08:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone # Gândul
O rafinărie aparținând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Bașchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunțat oficiali ai firmei, citați de AFP și Reuters. Potrivit guvernatorului regional Radîi Habirov, rafinăria, una din cele mai mari din Rusia, a fost vizată de două drone, dintre care una a […]
Acum 4 ore
07:40
Programul SAFE, văzut prin ochii unui fost șef al Statului Major: „Este o soluție, dar nu este singura și, poate, nu întotdeauna și cea mai bună” # Gândul
Începutul săptămânii aducea veste că României i-a fost alocată suma de aproximativ 17 miliarde de euro prin Programul SAFE. Banii alocați de către Comisia Europeană vor putea fi obținuți sub forma unui împrumut cu o perioadă de grație de 10 ani și o maturitate de 45 de ani. Potrivit Ministerului de Finanțe, dobânzile sunt avantajoase […]
07:40
Zelenski, despre incidentul din Tulcea: „Drona a pătruns10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat 50 de minute în spaţiul aerian al NATO” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat incidentul din Tulcea, de sâmbătă, 13 septembrie, când o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României. Liderul de la Kiev a insistat că acesta este modul în care operează Federația Rusă și a tras un semnal de alarmă cu privire la securitatea regională. Într-o postare pe rețeaua de socializare […]
07:20
14 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Dida Drăgan împlinește 79 de ani/ Se sting Grace Kelly și Patrick Swayze # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 14 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Dida Drăgan, născută pe 14 septembrie 1946 în Jugureni, Dâmbovița, este una dintre cele mai puternice și distinctive voci ale muzicii românești. Supranumită adesea “vocea de foc” a rockului autohton, artista s-a […]
07:10
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care poza în bogătaș # Gândul
Nigerianul arestat preventiv după ce a fost acuzat că a violat cel puțin o prostituată din București le-a explicat polițiștilor ce făcea în România și care este punctul lui de vedere față de faptele pentru care este acuzat. Bărbatul se consideră complet nevinovat pentru viol, însă admite că ar putea fi numit „un mic escroc”. […]
06:40
NUMERELE extrase la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 14 septembrie 2025. Loteria Română împlinește 119 ani # Gândul
Duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 18 septembrie 2025. La tragerile loto de joi, 11 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane […]
Acum 12 ore
23:20
Bancul acestei zile este despre un preot care ține o predică, la slujba de duminică, prin intermediul căreia îi îndeamnă pe enoriașii săi să nu se apuce de fumat. Însă… acest sfat nu a fost prea bine interpretat. – Copiii mei, nu fumați! Fiindcă o țigară duce la un pachet, un pachet duce la un […]
23:10
Gândul ți-a pregătit o nouă iluzie optică interesantă, devenită virală. Ai la dispoziție 20 de secunde să descoperi fața umană ascunsă în imaginea de mai sus! Iluziile optice i-au intrigat mereu pe oameni. Cunoscute și sub numele de iluzii vizuale, aceste provocări pun la încercare percepția și înțelegerea stimulilor vizuali. Percepția este procesul prin care […]
23:10
România – Polonia 0-3, la CM de volei masculin! Tricolorii, prestație onorabilă în Filipine # Gândul
România a fost învinsă de formația Poloniei cu scorul de 3-0 (34-32, 25-15, 25-19), sâmbătă, la Quezon City, într-un meci din Grupa B a Campionatului Mondial de volei masculin din Filipine. Elevii lui Sergiu Stancu au cedat după o oră și 38 de minute primul lor meci la Campionatul Mondial după o pauză de 43 […]
22:50
MOTIVUL pentru care unele scrisori nu ajung niciodată la destinaţie, într-o comună din România. Primar: „Din păcate, noi nu avem ce să facem” # Gândul
În comuna bihoreană Sânmartin există doar un singur poştaş, care trebuie să acopere nouă localităţi, astfel că scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţie. Cei mai noroscoși sunt clienţii care primesc recomandate, pentru că acestea au nevoie de semnătură. În acest context, oamenii sunt revoltaţi pentru că pierd documente importante, despre care nici nu ştiu […]
22:50
Dacă tot este weekend, trebuie să ne relaxăm și tocmai de aceea îți oferim un nou banc savuros. De data aceasta, cu un turist român care își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani, moment în care un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea. – Dacă îmi vei da […]
22:40
22:30
22:30
22:10
SERIALUL de pe Netflix care a spart toate topurile imediat după lansare, cu peste 145 de milioane de ore de vizionare. Cine joacă în rolul principal # Gândul
Serialul de pe Netflix cu David Beckham în rolul principal, care are doar patru episoade, a rupt topurile imediat după lansare. Producția e și acum disponibilă pe platforma de streaming, reușind să adune dej peste 145 de milioane de ore de vizionare. „Beckham” este, de fapt, un documentar – lansat pe Netflix în 2023 – […]
21:30
Cererea pentru locuinţe noi a SCĂZUT masiv, după majorarea TVA la 21%. Cum încearcă dezvoltatorii imobiliari să diminueze impactul asupra pieței # Gândul
Cererea pentru locuinţe noi a scăzut masiv după majorarea TVA la 21%. Oamenii cântăresc acum de două ori mai bine ideea de a cumpăra o casă. Iar cei care o fac, totuși, spun că sunt nevoiţi pentru că… fie li s-a mărit familia, fie iau în calcul că preţurile nu vor scădea în următorii ani. […]
21:10
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț” # Gândul
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor a declarat că plafonarea prețurilor la alimentele de bază trebuie menținută, criticând anunțurile venite dinspre Guvernul condus de Ilie Bolojan privind eliminarea acestei măsuri și subliniind că decizia nu a fost discutată în coaliție. „Și totuși, domnule Bolojan, ce v-au făcut românii, care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră? Le-ați […]
Acum 24 ore
20:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o dronă rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona. Știre în curs de actualizare…
20:20
SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender # Gândul
Tyler Robinson, presupusul atacator al lui Charlie Kirk, locuia cu un partener transgender care se afla în proces de tranziție de la bărbat la femeie, a confirmat sâmbătă o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru New York Post. Acea persoană, care nu a fost încă identificată de autorități, cooperează acum pe deplin cu FBI-ul […]
20:10
“România a fost întotdeauna un loc frumos”, a spus regretatul activist conservator și podcaster american Charlie Kirk, într-unul din episoadele popularei sale emisiuni. Kirk le-a povestit urmăritorilor că soția sa a vizitat România, apoi s-a referit la evoluțiile politice din România, pe care le-a descris ca având “o importanță internațională”. Kirk avea 5,5 milioane de […]
20:00
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen” # Gândul
George Simion, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a fost prezent sâmbătă în Londra, la Festivalul Libertății de Exprimare. La eveniment au participat și sute de români care fac parte din diaspora din Marea Britanie. Înainte de a lua George Simion cuvântul, celebrul Elon Musk s-a adresat celor peste 100.000 de persoane prezente la […]
19:10
Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer # Gândul
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, SÂMBĂTĂ, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. „În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care […]
19:00
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk a șocat mai întâi publicul de la Universitatea Utah Valley, unde Kirk a fost împușcat în pe 10 septembrie, și apoi întreaga țară, în timp ce imaginile cu uciderea sa s-au răspândit rapid. Pentru mulți americani, moartea influencerului conservator a cristalizat o teamă din ce în ce mai mare: Statele […]
18:50
Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți # Gândul
Medicamentele generice ajung, în sfârșit, pe lista de compensare după o întârziere de până la 2 ani. În acest context, producătorii atrag atenția că acest lucru afectează grav accesul pacienţilor la terapii esenţiale şi subliniază că, în ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime şi ale bunurilor industriale au crescut, preţurile medicamentelor generice […]
18:30
Ministrul Educației, noi detalii despre SALARIILE profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora # Gândul
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat sâmbătă, la Digi 24, despre modificarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână şi despre faptul că profesorii susţin că în acest mod le-a scăzut venitul pentru că orele suplimentare erau plătite mai bine. „Am pornit să implementăm aceste măsuri de criză fiscal-bugetară de […]
16:50
Peste un milion de oameni protestează la LONDRA pentru libertatea de exprimare. Se strigă și numele lui Charlie Kirk # Gândul
Mari mulțimi de oameni au ieșit să demonstreze la Londra, un miting „pentru libertatea de exprimare”, un subiect intens dezbătut în Marea Britanie. În imagini distribuite pe rețelele de socializare, o mulțime foarte densă cutreieră străzile Londrei, fluturând în principal steaguri britanice. Mitingul vine după o vară marcată de demonstrații anti-imigrație în fața hotelurilor care […]
16:40
Culisele măcelului de la Craiova. Ce a declanșat războiul între clanurile mafiote de la marginea orașului # Gândul
Scandalul sângeros soldat cu un mort și nouă răniți, dintre care trei în stare gravă care a zguduit, sâmbătă, Craiova, ar fi fost plănuit încă de aproape două luni. Ar fi vorba despre o răzbunare după ce un tânăr, membru al uneia dintre familiile de romi care locuiesc în apropierea Parcului Romanescu, ar fi fost […]
16:30
A apărut primul SINDICAT din România destinat exclusiv șoferilor și curierilor de pe Uber, Bolt, Glovo sau Wolt. Se pot înscrie şi cetățenii străini # Gândul
Blocul Național Sindical a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima structură sindicală din România destinată exclusiv celor care muncesc prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și altele. SLPD va funcţiona ca un sindicat naţional, cu filiale în toate judeţele ţării, în cadrul acestuia se pot înscrie atât cetăţeni români, cât şi […]
16:20
Cursă periculoasă pe străzile din București. Un tânăr de 21 de ani a fost prins de polițiști după ce a condus haotic și a avariat trei mașini parcate # Gândul
Un tânăr de 21 de ani a fost urmărit și imobilizat de polițiștii Secției 11 după ce a circulat haotic pe Șoseaua Mihai Bravu din București și a avariat trei mașini parcate. Acesta era sub influența alcoolului și a fost reținut pentru 24 de ore. „În noaptea de 13 septembrie a.c., în jurul orei 02:30, […]
16:20
Reacțiile politicienilor din FRANȚA la retrogradarea ratingului suveran: Apeluri la „a pune capăt” macronismului # Gândul
Reacțiile politicienilor francezi la retrogradarea ratingului suveran al Franței de către agenția de rating Fitch, de la AA- la A+, s-au ținut lanț. „O țară pe care „elitele” sale o conduc să refuze adevărul este condamnată să plătească prețul”. Cu aceste cuvinte a reacționat fostul prim-ministru François Bayrou vineri seara la retrogradarea ratingului Franței de […]
16:00
ANM a emis cod galben de VÂNT puternic pentru 11 județe. Cât timp este valabilă avertizarea meteo # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galeb de vânt puternic pentru 11 județe, valavil de sâmbătă, de la ora 20:00, până duminică, la ora o8:00. Sunt vizate judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj şi Vâlcea. În Caraş-Severin, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze […]
15:40
S-a descoperit „al doilea Pământ”? Telescopul James Webb detectează posibile semne de atmosferă la 40 de ani-lumină de Terra # Gândul
Căutarea unei planete asemănătoare Pământului primește un nou impuls. Datele culese de telescopul spațial James Webb (JWST) sugerează că exoplaneta TRAPPIST-1e, aflată la aproximativ 40 de ani-lumină distanță de Terra, ar putea avea o atmosferă. Recenta descoperirea făcută reprezintă un moment-cheie în demersul științific de explorare a unor condiții locuibile dincolo de Sistemul Solar. Ce […]
15:40
Viața în Kathmandu, capitala Nepalului, a făcut sâmbătă un pas înapoi spre normalitate, după violentele proteste anticorupție. Interdicțiile de circulație au fost relaxate și un prim-ministru interimar a depus jurământul. Soldații și-au redus prezența pe străzi, unde fuseseră desfășurați în număr mare de miercuri, după ce demonstrațiile violente au răsturnat Guvernul și au incendiat clădirea […]
15:30
Un bărbat de 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în județul Mureș. Acesta a suferit răni grave la nivelul feței și se află în stare critică. Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate. „În urma incidentului, bărbatul […]
15:10
Atunci când vine vorba de organizarea conținutului personal sau profesional, tabletele iPad sunt, pentru mulți utilizatori, un dispozitiv de bază. Imagini din vacanțe, filmări importante sau fișiere de lucru ajung, de regulă, să fie salvate direct în aplicațiile implicite „Poze” și „Fișiere”. Dar, ce poți face atunci când, din greșeală, ștergi documentele respective, de care […]
15:10
Oferă-le oamenilor prezumția de nevinovăție. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025. Berbec În sfârșit, lumea începe să vadă lucrurile în felul tău. Fii tu însuți și nu fi reticent să le spui oamenilor exact cum stau lucrurile. Gândirea ta este clară și concentrată. Folosește-ți mintea pătrunzătoare pentru a îndeplini […]
15:00
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va DEMISIONA din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 # Gândul
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va demisiona din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 de reformă. Acesta afirmă că Bolojan este omul de care România are nevoie acum. „Nu cred (că Ilie Bolojan va demisiona-n.r.). Pot să înţeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Ne vedem şi credeţi-mă că Ilie Bolojan are […]
14:50
Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris # Gândul
Presa internațională remarcă faptul că Franța a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în analiza raportorilor financiari. Retrogradarea de cătrei cei de la Fitch complică eforturile noului prim-ministru, Sébastien Lecornu, și ale președintelui Emmanuel Macron de a controla finanțele Franței, scrie publicația britanică The Guardian. Vineri, 12 septembrie, agenția Fitch a retrogradat ratingul […]
14:50
Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk # Gândul
Președintele Donald Trump a sugerat că Administrația sa ar putea lansa o anchetă împotriva lui George Soros sau a familiei sale, acuzându-l pe mega-donatorul democrat că finanțează proteste. Protestatarii „sunt plătiți pentru profesia lor de la Soros și de alți oameni”, a spus Trump într-un interviu pentru Fox News, amintind de protestatarii care l-au confruntat […]
14:40
Poliția închide mai multe artere, în weekend, în București. Ce EVENIMENTE sunt programate în Capitală # Gândul
Traficul rutier va fi restricționat, sâmbătă și duminică, 13, respectiv 14 septembrie, pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente sportive, cultural-artistice și adunări publice. Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat ce evenimente sunt programate în acest weekend în oraș. Restricții pe principalele artere Sâmbătă se va desfășura evenimentul cultural-sportiv […]
14:40
În contextul în care investitorii pariază tot mai mult pe reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală, aurul a urcat săptămâna aceasta la un nou maxim istoric, atingând 3.616 dolari pe uncie. Creșterea este influențată și de tensiunile legate de independenţa băncii centrale americane, după cum scrie FT. Aurul a crescut cu 9% în ultimele săptămâni […]
14:40
14:30
